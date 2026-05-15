ΗΠΑ: Στη σειρά οι τράπεζες για να στηρίξουν την αγορά της Caesars Entertainment απο τον πρέσβη Τίλμαν Φερτίτα

Ο δισεκατομυριούχος των ξενοδοχείων, του real estate και ιδιοκτήτης της ομάδας των Houston Rockets (NBA) Τιλμαν Φερτίτα, αυτή την περίοδο είναι πρέσβης των ΗΠΑ στην Ιταλία

World 16.05.2026, 22:50
Αρκετές τράπεζες έχουν δεσμευτεί για ένα πακέτο χρηματοδότησης χρέους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο θα ανοίξει τον δρόμο για την ένταξη της Caesars Entertainment στην εκτεταμένη ξενοδοχειακή αυτοκρατορία του πρέσβη των ΗΠΑ στην Ιταλία, Τίλμαν Φερτίτα.

Οι δανειστές, συμπεριλαμβανομένης της Morgan Stanley, συγκεντρώνουν περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια χρηματοδότησης για να διευκολύνουν την προσπάθεια του δισεκατομμυριούχου Τίλμαν Φερτίτα να αποκτήσει ένα από τα διαμάντια του Las Vegas Strip, σύμφωνα με πληροφορίες των Financial Times.

Μια πιθανή συμφωνία για την Caesars απέχει ακόμα αρκετές εβδομάδες και υπάρχουν ακόμα σημαντικά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν, αλλά η μεγαλύτερη βεβαιότητα σχετικά με τη χρηματοδότηση θα μπορούσε να διευκολύνει την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ανέφεραν οι πηγές. Η αξία των ιδίων κεφαλαίων της Caesars, ύψους 5,4 δισ. δολαρίων, σε συνδυασμό με το χρέος της, ύψους 25 δισ. δολαρίων, θα ανεβάσει την αξία της επιχείρησης σε οποιαδήποτε συναλλαγή με πριμ πάνω από τα 30 δισ. δολάρια.

Ποια τράπεζες θα ηγηθούν της χρηματοδότησης εξακολουθεί να συζητείται, αλλά η συμφωνία για το χρέος πιθανότατα θα μοιραστεί μεταξύ ενός συνδικάτου τραπεζών λόγω των υψηλών επιπέδων μόχλευσης της Caesars.

Μέσω της Fertitta Entertainment, ο δισεκατομμυριούχος από το Τέξας είναι ιδιοκτήτης της ομάδας μπάσκετ Houston Rockets στο NBA, των καζίνο Golden Nugget και ενός εστιατορικού αυτοκρατορικού που περιλαμβάνει την Bubba Gump Shrimp Company και το φημισμένο Keens Steakhouse στη Νέα Υόρκη. Επίσης, κατέχει μερίδια στις Wynn Resorts και DraftKings.
Ο Φερτίτα διορίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ιταλία και το Σαν Μαρίνο κατά τη διάρκεια της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Η πρόταση του πρέσβη

Η πρόταση εξαγοράς του Φερτίτα αποτίμησε την Caesars στα 30 δολάρια ανά μετοχή, τοποθετώντας την αξία της πάνω από τα 6 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τις πηγές. Η μετοχή έκλεισε με άνοδο 1,4% στα 27,16 δολάρια την Πέμπτη, μετά την αναφορά των FT σχετικά με το χρηματοδοτικό πακέτο. Οι Financial Times ανέφεραν για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο ότι η Caesars εξέταζε το ενδεχόμενο εξαγοράς.

O Τιλμαν Φερτίτα μαζι με τον υπουργο Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο

Παρά τη σημαντική αποτίμηση της Caesars, ο Φερτίτα χρειάζεται μόνο ένα σχετικά μικρό χρηματοδοτικό πακέτο, καθώς η εξαγορά του στόχου πιθανότατα θα διαμορφωθεί έτσι ώστε να αποφευχθεί μια επίσημη αλλαγή ελέγχου. Αυτή η προσέγγιση θα επέτρεπε στα υπάρχοντα δάνεια και ομόλογα να παραμείνουν σε ισχύ χωρίς να χρειαστεί να αναχρηματοδοτηθούν με υψηλότερα επιτόκια.
Η συναλλαγή πιθανότατα θα είχε ως αποτέλεσμα ο διευθύνων σύμβουλος της Caesars, Τομ Ρίγκ  και η οικογένεια Καράνο , της οποίας η Eldorado Resorts εξαγόρασε την Caesars το 2019, να μεταφέρουν τουλάχιστον μέρος των μετοχικών τους συμμετοχών στην ενοποιημένη εταιρεία Caesars-Fertitta, ανέφεραν οι πηγές.

Οι μετοχές της Caesars σημείωσαν ραγδαία άνοδο το 2021 με το τέλος της πανδημίας Covid-19. Ωστόσο, έχουν υποχωρήσει κατά περισσότερο από 75% από τα υψηλά επίπεδα αυτά, καθώς οι ταξιδιωτικές μετακινήσεις προς το Λας Βέγκας μειώθηκαν και οι επενδυτές της Wall Street ανησυχούν όλο και περισσότερο για νέες μορφές στοιχηματισμού, από τα αθλητικά στοιχήματα έως τις αγορές προβλέψεων, που ασκούν πίεση στην επιχείρησή της.

Η πτώχευση το 2015

Ωστόσο, η ισχυρή ταμειακή ροή της Caesars έχει αποδειχθεί ελκυστική για τις τράπεζες που χορηγούν δάνεια και τους επενδυτές σε ομόλογα υψηλής απόδοσης. Οποιαδήποτε συναλλαγή με τον Φερτίτα θα πραγματοποιηθεί ακριβώς δύο δεκαετίες μετά την ιδιωτικοποίηση της Caesars, τότε γνωστής ως Harrah’s Entertainment, στο πλαίσιο μιας εντυπωσιακής εξαγοράς με μόχλευση που χρηματοδοτήθηκε από την Apollo Global Management και την TPG Capital.

Η εταιρεία αντιμετώπισε δυσκολίες λόγω ενός χρέους ύψους 24 δισ. δολαρίων τα χρόνια που ακολούθησαν την οικονομική κρίση. Τελικά, η Caesars υπέβαλε αίτηση πτώχευσης το 2015, γεγονός που οδήγησε σε μια χαοτική διαμάχη με τους πιστωτές των hedge funds.

Η αναδιοργανωμένη Caesars βγήκε από την πτώχευση το 2017, αλλά αφού αντιμετώπισε και πάλι δυσκολίες, ο Καρλ Ικαν οργάνωσε την πώληση της εταιρείας στην πολύ μικρότερη περιφερειακή αλυσίδα τυχερών παιχνιδιών Eldorado. Ο Ικαν έχει επί του παρόντος δύο μέλη στο διοικητικό συμβούλιο της Caesars.

Ένας παράγοντας που περιπλέκει οποιαδήποτε εξαγορά της Caesars θα είναι η σχέση της εταιρείας με τη Vici, μια εταιρεία διαχείρισης ακινήτων που δημιουργήθηκε από την αναδιάρθρωση του 2017, στην οποία η Caesars καταβάλλει δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια αυξανόμενα ενοίκια.

