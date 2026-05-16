Κυριάκος Μητσοτάκης: Ανάγκη για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ

Σειρά επαφών στο περιθώριο του Europe Gulf Forum, που φιλοξενείται στο Costa Navarino, είχε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συναντήθηκε με την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, τον πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Σταμπ και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέιβιντ Λάμι.

Στο επίκεντρο των συναντήσεων βρέθηκαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις της κρίσης στον Κόλπο στην παγκόσμια οικονομία, καθώς και η σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και της σταθερότητας στις θαλάσσιες οδούς.

Κατά τη συνάντηση με την Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, συζητήθηκαν οι συνέπειες της κρίσης στον Κόλπο για την παγκόσμια οικονομία και τον ενεργειακό εφοδιασμό, με ιδιαίτερη έμφαση στη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περιορίσει τις επιπτώσεις για πολίτες και επιχειρήσεις. Η επικεφαλής του ΔΝΤ συνεχάρη τον Έλληνα Πρωθυπουργό για την ταχεία και δυναμική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, αποδίδοντας εύσημα και στο μεταρρυθμιστικό έργο που έχει υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια.

Στη συζήτηση με τον Αλεξάντερ Σταμπ, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει αναπτύξει σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ειλικρινούς συνεργασίας με όλες τις χώρες της περιοχής και λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Κόλπο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε και η συνάντηση με τον Ντέιβιντ Λάμι, όπου επισημάνθηκε η ανάγκη διατήρησης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας για την παγκόσμια οικονομία και η αποφυγή προηγουμένων που θα περιόριζαν την ελεύθερη διέλευση στα Στενά του Ορμούζ. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, ως ηγέτιδα δύναμη στη ναυτιλία, συμμετέχει στην αποστολή ASPIDES της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί μέρος της πολυεθνικής πρωτοβουλίας, υπό την ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας, για τη μεταπολεμική ασφάλεια των Στενών.

Οι επαφές του Έλληνα πρωθυπουργού στο Costa Navarino ανέδειξαν τον διπλωματικό ρόλο της Ελλάδας σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, αλλά και τη θέση της ως παράγοντα σταθερότητας σε ζητήματα ενέργειας, ασφάλειας και διεθνούς ναυσιπλοΐας. Το μήνυμα που εξέπεμψε η Αθήνα είναι ότι η χώρα επιδιώκει να παραμένει ενεργός συνομιλητής στους κρίσιμους περιφερειακούς και διεθνείς συσχετισμούς.