Κυριάκος Μητσοτάκης: Ανάγκη για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ

Επαφές στο περιθώριο του Europe Gulf Forum είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για οικονομία, ασφάλεια και ναυσιπλοΐα

Πολιτική 16.05.2026, 23:53
Σχολιάστε
Κυριάκος Μητσοτάκης: Ανάγκη για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέιβιντ Λάμι
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σειρά επαφών στο περιθώριο του Europe Gulf Forum, που φιλοξενείται στο Costa Navarino, είχε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συναντήθηκε με την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, τον πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Σταμπ και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέιβιντ Λάμι.

Στο επίκεντρο των συναντήσεων βρέθηκαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις της κρίσης στον Κόλπο στην παγκόσμια οικονομία, καθώς και η σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και της σταθερότητας στις θαλάσσιες οδούς.

Κατά τη συνάντηση με την Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, συζητήθηκαν οι συνέπειες της κρίσης στον Κόλπο για την παγκόσμια οικονομία και τον ενεργειακό εφοδιασμό, με ιδιαίτερη έμφαση στη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περιορίσει τις επιπτώσεις για πολίτες και επιχειρήσεις. Η επικεφαλής του ΔΝΤ συνεχάρη τον Έλληνα Πρωθυπουργό για την ταχεία και δυναμική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, αποδίδοντας εύσημα και στο μεταρρυθμιστικό έργο που έχει υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα

Στη συζήτηση με τον Αλεξάντερ Σταμπ, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει αναπτύξει σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ειλικρινούς συνεργασίας με όλες τις χώρες της περιοχής και λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Κόλπο.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Σταμπ

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε και η συνάντηση με τον Ντέιβιντ Λάμι, όπου επισημάνθηκε η ανάγκη διατήρησης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας για την παγκόσμια οικονομία και η αποφυγή προηγουμένων που θα περιόριζαν την ελεύθερη διέλευση στα Στενά του Ορμούζ. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, ως ηγέτιδα δύναμη στη ναυτιλία, συμμετέχει στην αποστολή ASPIDES της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί μέρος της πολυεθνικής πρωτοβουλίας, υπό την ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας, για τη μεταπολεμική ασφάλεια των Στενών.

Οι επαφές του Έλληνα πρωθυπουργού στο Costa Navarino ανέδειξαν τον διπλωματικό ρόλο της Ελλάδας σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, αλλά και τη θέση της ως παράγοντα σταθερότητας σε ζητήματα ενέργειας, ασφάλειας και διεθνούς ναυσιπλοΐας. Το μήνυμα που εξέπεμψε η Αθήνα είναι ότι η χώρα επιδιώκει να παραμένει ενεργός συνομιλητής στους κρίσιμους περιφερειακούς και διεθνείς συσχετισμούς.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Τουρισμός: Οι «γκρίζες ζώνες» του νέου Ειδικού Χωροταξικού
Τουρισμός

Οι «γκρίζες ζώνες» του νέου Ειδικού Χωροταξικού
Διπλωματική «απόψυξη» με φόντο τη φθορά
Επικαιρότητα

Διπλωματική «απόψυξη» με φόντο τη φθορά
Πλαστικό: Ιστορικά υψηλές τιμές πιέζουν τις επιχειρήσεις
World

Οι υψηλές τιμές του πλαστικού πιέζουν τις επιχειρήσεις
Social Media: YouTube, Snapchat και TikTok σε αγωγές για «εθισμό» μαθητών
World

Τα Social Media στο εδώλιο: Μαζικές αγωγές στις ΗΠΑ για «εθισμό» των μαθητών
Boeing: Δρομολογούνται οι διαδικασίες για την πώληση των αεροσκαφών στην Κίνα
World

Τις λεπτομέρειες της παραγγελίας των 200 αεροσκαφών εξετάζει η Boeing με το Πεκίνο
Wall Street: Οι προβολείς στα αποτελέσματα της Nvidia
Wall Street

Wall Street: Οι προβολείς στα αποτελέσματα της Nvidia

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ferragamo: Οι χαμένες προσδοκίες, η πτώση της μετοχής και το δύσκολο στοίχημα της πολυτέλειας
Business

H Ferragamo σε ελεύθερη πτώση – Τι ανησυχεί τώρα τις αγορές

Με πτώση 15% στη μετοχή και απογοητευτικές επιδόσεις στις βασικές αγορές, η Salvatore Ferragamo βλέπει το σχέδιο ανάκαμψης να δοκιμάζεται

Νατάσα Σινιώρη
Ιχθυοκαλλιέργειες: Η νέα σελίδα της Avramar και το «αγκάθι» του χωροταξικού
Business

Η νέα σελίδα της Avramar και το «αγκάθι» του χωροταξικού

Σε νέα φάση περνάνε οι ιχθυοκαλλιέργειες στην Ελλάδα με την είσοδο της Cooke στην Avramar - Τι συμβαίνει με το χωροταξικό

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ντίζελ: Το αυξανόμενο κόστος πιέζει τους σχολικούς προϋπολογισμούς στις ΗΠΑ
World

Το ντίζελ «γονατίζει» τη δημόσια εκπαίδευση στις ΗΠΑ

Η εκτόξευση των τιμών του ντίζελ λόγω Ιράν αυξάνει δραματικά τα κόστη μεταφοράς και λειτουργίας των σχολείων στις ΗΠΑ, απειλώντας βασικές υπηρεσίες για εκατομμύρια μαθητές

Νατάσα Σινιώρη
Τουρισμός: Γιατί η Αθήνα δεν είναι Βαρκελώνη
Τουρισμός

Γιατί η Αθήνα δεν είναι Βαρκελώνη [γραφήματα]

Αν και ο τουρισμός στην Αθήνα καταγράφει εντυπωσιακές επιδόσεις, η πρωτεύουσα απέχει σημαντικά από τον τουριστικό χαρακτήρα της Βαρκελώνης

Λάμπρος Καραγεώργος
Τζένσεν Χουάνγκ: Η επανάσταση της AI είναι η καλύτερη αφετηρία για τη νέα γενιά
Tεχνητή νοημοσύνη

Τζένσεν Χουάνγκ: Η AI είναι η καλύτερη αφετηρία για τη νέα γενιά

«Καμία γενιά δεν έχει μπει στον κόσμο με πιο ισχυρά εργαλεία ή μεγαλύτερες ευκαιρίες από ότι εσείς», είπε στους αποφοίτους του CMU

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Μασούτης – Κρητικός: Τα δύσκολα τώρα αρχίζουν μετά το deal των 2,2 δισ. ευρώ
Business

Το μεγάλο στοίχημα του Μασούτη μετά την Κρητικός

Η είσοδος στην Αττική, ο νέος ρόλος Μασούτη στην ΕΣΕ, οι πιέσεις προς τους προμηθευτές και το δύσκολο project ενσωμάτωσης της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός που θα κρίνει την επόμενη ημέρα

Δημήτρης Χαροντάκης
Αθλητικά: Συρρικνώνεται συνεχώς η αγορά – Τι συμβαίνει το 2026
World

Η συρρίκνωση στα αθλητικά συνεχίζεται - Τι συμβαίνει το 2026

Nike, την Adidas - των οποίων τα έσοδα το 2025 σημείωσαν ρεκόρ - και τη New Balance, οι οποίες μαζί αντιπροσώπευαν το 74%

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κίνα: Μετά τα αυτοκίνητα, έρχονται στην Ευρώπη τα ηλεκτρικά σκούτερ
World

Κίνα: Μετά τα αυτοκίνητα, έρχονται στην Ευρώπη τα ηλεκτρικά σκούτερ

Αυξανόμενη η ζήτηση για ηλεκτρικά σκούτερ - Ο παίκτης από την Κίνα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Πολιτική
Διπλωματική «απόψυξη» με φόντο τη φθορά
Επικαιρότητα

Διπλωματική «απόψυξη» με φόντο τη φθορά

Μετά το πάγωμα των επαφών Ουάσινγκτον – Μόσχας, οι Βρυξέλλες αναζητούν αυτόνομους διαύλους επικοινωνίας

Γιώργος Μαζιάς
Τραμπ: Ο χρόνος τρέχει για το Ιράν
Κόσμος

Τραμπ: Ο χρόνος τρέχει για το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί και πάλι το Ιράν να συνάψει συμφωνία – Επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό

Έφηβοι: Ψυχική υγεία, Πανελλήνιες και εργασία χωρίς οικονομική ασφάλεια
Κοινωνία

Γενιά Ζ: Από τις Πανελλήνιες στην εργασιακή ανασφάλεια

Δύο έρευνες αποτυπώνουν μια ανησυχητική εικόνα για τη ζωή των εφήβων και των νέων εργαζομένων στην Ελλάδα, από την ψυχική υγεία έως την οικονομική αδυναμία να «βγει ο μήνας»

Αφροδίτη Τζιαντζή
Μετρό: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα
Κοινωνία

Μετρό: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό θα διαρκέσουν μέχρι την Πέμπτη

Βρετανία: Η κυβέρνηση παίρνει πίσω το φόρο στα καύσιμα
Επικαιρότητα

Σε αναβολή της αύξησης του φόρου καυσίμων η Βρετανία

Η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς σχεδιάζει να ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα ότι θα αναβάλει την προγραμματισμένη αύξηση του φόρου στα καύσιμα κίνησης

Κίνα: Ανεβαίνει το θερμόμετρο στις σχέσεις της με την Ιαπωνία
Κόσμος

Κίνα: Ανεβαίνει το θερμόμετρο στις σχέσεις της με την Ιαπωνία

Ποιοι βλέπουν κίνδυνο σύγκρουσης τα επόμενα δύο χρόνια ανάμεσα σε Κίνα και Ιαπωνία

Βαγγέλης Γεωργίου
Κυριάκος Μητσοτάκης: Ανάγκη για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ
Πολιτική

Μητσοτάκης: Ανάγκη για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ

Επαφές στο περιθώριο του Europe Gulf Forum είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για οικονομία, ασφάλεια και ναυσιπλοΐα

Latest News
Τουρισμός: Οι «γκρίζες ζώνες» του νέου Ειδικού Χωροταξικού
Τουρισμός

Οι «γκρίζες ζώνες» του νέου Ειδικού Χωροταξικού

Ο τουρισμός υπό το νέο χωροταξικό πλαίσιο – Τα ερωτήματα

Κώστας Ντελέζος
Διπλωματική «απόψυξη» με φόντο τη φθορά
Επικαιρότητα

Διπλωματική «απόψυξη» με φόντο τη φθορά

Μετά το πάγωμα των επαφών Ουάσινγκτον – Μόσχας, οι Βρυξέλλες αναζητούν αυτόνομους διαύλους επικοινωνίας

Γιώργος Μαζιάς
Πλαστικό: Ιστορικά υψηλές τιμές πιέζουν τις επιχειρήσεις
World

Οι υψηλές τιμές του πλαστικού πιέζουν τις επιχειρήσεις

Υπολογιζεται ότι κάθε αύξηση 10 δολαρίων στο πετρέλαιο προσθέτει περίπου πέντε σεντς ανά λίβρα στο πολυαιθυλένιο, το βασικό πλαστικό για τις συσκευασίες

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Social Media: YouTube, Snapchat και TikTok σε αγωγές για «εθισμό» μαθητών
World

Τα Social Media στο εδώλιο: Μαζικές αγωγές στις ΗΠΑ για «εθισμό» των μαθητών

Οι εταιρείες social media προχωρούν σε συμβιβασμούς στις αγωγές των σχολικών περιφερειών στις ΗΠΑ, όπου κατηγορούνται για κρίση ψυχικής υγείας στους νέους

Νατάσα Σινιώρη
Boeing: Δρομολογούνται οι διαδικασίες για την πώληση των αεροσκαφών στην Κίνα
World

Τις λεπτομέρειες της παραγγελίας των 200 αεροσκαφών εξετάζει η Boeing με το Πεκίνο

Η ανακοίνωση Τραμπ για τα 200 αεροσκάφη Boeing είναι υποδεέστερη των αρχικών εκτιμήσεων για 500 αεροσκάφη

Wall Street: Οι προβολείς στα αποτελέσματα της Nvidia
Wall Street

Wall Street: Οι προβολείς στα αποτελέσματα της Nvidia

Η Wall Street αναμένει τα οικονομικά αποτελέσματα κολοσσών όπως η Nvidia και η Walmart αλλά και τα πρακτικά της Fed

Τζούλη Καλημέρη
LVMH: Πίσω από την πώληση της Marc Jacobs
World

Πίσω από την πώληση της Marc Jacobs η LVMH

Η LVMH εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο πώλησης της Fenty Beauty της τραγουδίστριας Rihanna

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Εξόρυξη άμμου: Περιβαλλοντική κρίση προ των πυλών – Τι αποκαλύπτει έρευνα του ΟΗΕ
Κόσμος

Εξόρυξη άμμου: Απειλή για το περιβάλλον; - Τι λέει ο ΟΗΕ

Οικοσυστήματα και μέσα διαβίωσης τοπικών κοινοτήτων απειλούνται από την υπέρμετρη εξόρυξη άμμου

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Κέβιν Γουόρς: Η Fed μέσα από τις δηλώσεις του
World

Κέβιν Γουόρς: Η Fed μέσα από τις δηλώσεις του

Πώς βλέπει την ανεξαρτησία της Fed ο νέος πρόεδρος της, Κέβιν Γουόρς

Τζούλη Καλημέρη
Ferragamo: Οι χαμένες προσδοκίες, η πτώση της μετοχής και το δύσκολο στοίχημα της πολυτέλειας
Business

H Ferragamo σε ελεύθερη πτώση – Τι ανησυχεί τώρα τις αγορές

Με πτώση 15% στη μετοχή και απογοητευτικές επιδόσεις στις βασικές αγορές, η Salvatore Ferragamo βλέπει το σχέδιο ανάκαμψης να δοκιμάζεται

Νατάσα Σινιώρη
Γκουντλάκ: Δεν θα μειώσει η Fed τα επιτόκια
World

Γκουντλάκ: Δεν θα μειώσει η Fed τα επιτόκια

Οι εκτιμήσεις του CEO της DoubleLine Capital LP,Τζέφρι Γκούντλακ

Τραμπ: Ο χρόνος τρέχει για το Ιράν
Κόσμος

Τραμπ: Ο χρόνος τρέχει για το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί και πάλι το Ιράν να συνάψει συμφωνία – Επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό

Ντίζελ: Το αυξανόμενο κόστος πιέζει τους σχολικούς προϋπολογισμούς στις ΗΠΑ
World

Το ντίζελ «γονατίζει» τη δημόσια εκπαίδευση στις ΗΠΑ

Η εκτόξευση των τιμών του ντίζελ λόγω Ιράν αυξάνει δραματικά τα κόστη μεταφοράς και λειτουργίας των σχολείων στις ΗΠΑ, απειλώντας βασικές υπηρεσίες για εκατομμύρια μαθητές

Νατάσα Σινιώρη
Έφηβοι: Ψυχική υγεία, Πανελλήνιες και εργασία χωρίς οικονομική ασφάλεια
Κοινωνία

Γενιά Ζ: Από τις Πανελλήνιες στην εργασιακή ανασφάλεια

Δύο έρευνες αποτυπώνουν μια ανησυχητική εικόνα για τη ζωή των εφήβων και των νέων εργαζομένων στην Ελλάδα, από την ψυχική υγεία έως την οικονομική αδυναμία να «βγει ο μήνας»

Αφροδίτη Τζιαντζή
Transport Ministry Eyes Major West Athens Road Overhaul
English Edition

Transport Ministry Eyes Major West Athens Road Overhaul

New interchanges and expanded highway links around the Skaramagas and Schisto industrial zones aim to divert traffic from the gridlocked Kifissos corridor and improve access to Piraeus and western Attica

Αμυνα: Δισεκατομμύρια δίνει η ΕΕ για τα οικονομικά όπλα του μέλλοντος
World

Πώς αλλάζει η οικονομία του πολέμου - Θα προλάβει η Ευρώπη;

Σε κάθε περίπτωση, σε ολόκληρη την Ευρώπη επικρατεί όλο και περισσότερο η αίσθηση ότι «πρέπει να μπορούμε να σταθούμε στα δικά μας πόδια» για την άμυνα

Μελίνα Ζιάγκου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies