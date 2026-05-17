Starbucks: Περικοπές θέσεων σε ΗΠΑ – Προηγήθηκε αύξηση πωλήσεων το β’ 3μηνο 2026

Σε απωλήσεις θα προχωρήσει η Starbucks στις ΗΠΑ, μετά από μια μετεωρική άνοδο σε πωλήσεις παγκοσμίως, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας την περασμένη Παρασκευή.

Οι περικοπές θα φτάσουν τις 300 και θα αφορούν εργατικό δυναμικό που απασχολούνταν σε περιφερειακά γραφεία υποστήριξης.

Στο πλαίσιο αυτό αναμένονται συγχωνεύσεις αλλά και το κλείσιμο περιφερειακών γραφείων υποστήριξης σε Ατλάντα, το Μπέρμπανκ, το Σικάγο και το Ντάλας.

Παράληλλα, η εταιρεία επανεξετάζει τις διεθνείς δομές υποστήριξής της, ενώ αναμένονται περαιτέρω περικοπές θέσεων εργασίας εκτός των ΗΠΑ.

Τρίτος γύρος απολύσεων

«Λαμβάνουμε περαιτέρω μέτρα στο πλαίσιο της στρατηγικής “Back to Starbucks”, βασιζόμενοι στην ισχυρή επιχειρηματική μας δυναμική και εργαζόμαστε για να επιστρέψει η εταιρεία σε μια διαρκή, κερδοφόρα ανάπτυξη», δήλωσε εκπρόσωπος της Starbucks σε δήλωσή του στο CNBC.

Τον τρίτο γύρο απολύσεων σηματοδοτεί η πρόσφατη ανακοίνωση της Starbucks, από τότε που ο Brian Niccol ανέλαβε τα ηνία της εταιρείας.

Ήδη τον Φεβρουάριο του 2025 ο Niccol δήλωσε ότι η εταιρεία θα περικόψει 1.100 θέσεις εργασίας και πως δεν θα καλύψει αρκετές εκατοντάδες άλλες ανοιχτές θέσεις.

Επτά μήνες αργότερα, η διεθνής αλυσίδα καφέ ανακοίνωσε άλλες 900 απώλειες θέσεων εργασίας για τους εργαζόμενους εκτός λιανικής πώλησης, στο πλαίσιο ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης ύψους 1 δισ. δολαρίων.

Υπό τον Niccol, η Starbucks κατάφερε να βελιτώσει τη λειτουργία των καφέ, να ενισχύσει το προσωπικό της στη λιανική και να επανέλθει δυναμικά στην κερδοφορία το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Starbucks: Επιστροφή στην κερδοφορία

Υπενθυμίζεται ότι το δεύτερο τρίμηνο του 2026 η Starbucks κατέγραψε μετεωρική άνοδο, αφού άνοιξε 11 νέα καταστήματα, κλείνοντας την εν λόγω περίοδο περίοδο με 41.129 καταστήματα. Από αυτά, το 52% λειτούργησε από την ίδια την εταιρεία και το 48% μέσω αδειοδότησης, όπως αναφέρεται στην έκθεση οικονομικών αποτελεσμάτων

Συνολικά, τα καταστήματα στις ΗΠΑ και την Κίνα αποτελούσαν το 61% του παγκόσμιου χαρτοφυλακίου της εταιρείας, με 16.944 και 7.991 καταστήματα αντίστοιχα.

«Αυτό το τρίμηνο σηματοδότησε ένα ορόσημο για την Starbucks καθώς και μια στροφή στην ανάκαμψή μας», δήλωσε ο CEO της Starbucks Brian Niccol, στο CNBC.

Οι πωλήσεις των καταστημάτων στις ΗΠΑ ανέβηκαν το β’ τρίμηνο του 2026 κατά 7,1%, κυρίως λόγω της αύξησης κατά 4,4% των συγκρίσιμων συναλλαγών και μιας αύξησης κατά 2,6% στο μέσο ποσό κατανάλωσης.