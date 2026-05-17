Samsung: Κυβερνητική μεσολάβηση για την απεργία

Προσπάθειες για την αποτροπή μιας απεργίας των εργαζομένων στη Samsung Electronics καταβάλει η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας και στο πλαίσιο αυτι θα εξαντλήσει όλες τις επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της έκτακτης διαιτησίας, δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας την Κυριακή.

Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής τσιπ μνήμης στον κόσμο και το συνδικάτο εργαζομένων της Νότιας Κορέας θα ξαναρχίσουν τις διαπραγματεύσεις για τους μισθούς τη Δευτέρα με έναν κυβερνητικό μεσολαβητή, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να απαλύνει τις ανησυχίες για μια πιθανή απεργία που θα μπορούσε να αποδιοργανωσει τον τεχνολογικό γίγαντα , ο οποίος αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τέταρτο των εξαγωγών της χώρας.

«Μόνο μία ημέρα διακοπής λειτουργίας στο εργοστάσιο ημιαγωγών της Samsung Electronics αναμένεται να προκαλέσει άμεσες απώλειες ύψους έως και 1 τρισεκατομμυρίου γουόν (667,68 εκατομμύρια δολάρια)», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κιμ Μιν-σεόκ μετά από έκτακτη συνάντηση με υπουργούς την Κυριακή.

«Αυτό που προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία είναι ότι μια προσωρινή διακοπή στις γραμμές παραγωγής ημιαγωγών οδηγεί σε μήνες αδράνειας», δήλωσε ο Κιμ, προσθέτοντας ότι υπάρχουν ανησυχίες για οικονομική ζημιά που μπορεί να φθάσει τα 100 τρισεκατομμύρια γουόν, εάν τα υλικά πρέπει να απορριφθούν λόγω απεργίας.

Μια εντολή έκτακτης διαιτησίας, η οποία μπορεί να επιβληθεί από τον υπουργό Εργασίας εάν η χώρα κρίνει ότι μια διαμάχη ενδέχεται να βλάψει την οικονομία ή την καθημερινή ζωή, απαγορεύει αμέσως τις εργατικές κινητοποιήσεις για 30 ημέρες, ενώ η Εθνική Επιτροπή Εργασιακών Σχέσεων διεξάγει διαμεσολάβηση και διαιτησία.

Έχει σπάνια επιβληθεί και θα αποτελούσε ένα εξαιρετικό και παρακινδυνευμένο βήμα για μια κυβέρνηση φιλική προς τα συνδικάτα, αναφέρει το Reuters. Το συνδικάτο δήλωσε ότι θα διαπραγματευτεί με καλή πίστη για να καταλήξει σε συμφωνία με τη διοίκηση.

Η Samsung είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας και αντιπροσωπεύει το 22,8% των εξαγωγών της Νότιας Κορέας και το 26% της εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς, απασχολεί περισσότερους από 120.000 ανθρώπους και συνεργάζεται με 1.700 προμηθευτές, δήλωσε ο Κιμ.