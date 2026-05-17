Βαγγέλης Παπαθανασίου: Η πορεία και η ανεκτίμητη κληρονομιά ενός παγκόσμιου συνθέτη

Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες της σύγχρονης μουσικής, «έφυγε» στις 17 Μαϊου του 2002

Tέχνη και Ζωή 17.05.2026, 08:00
Σχολιάστε
Βαγγέλης Παπαθανασίου: Η πορεία και η ανεκτίμητη κληρονομιά ενός παγκόσμιου συνθέτη
Κείμενο Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο Βαγγέλης, γεννημένος ως Ευάγγελος Οδυσσέας Παπαθανασίου το 1943 κοντά στον Βόλο, έγινε ένας από τους πιο επιδραστικούς συνθέτες της σύγχρονης μουσικής, συνδυάζοντας ηλεκτρονικά ηχοτοπία με κλασικές, ορχηστρικές και πειραματικές παραδόσεις.

Γνωστός διεθνώς για τις μουσικές του συνθέσεις για ταινίες όπως τα «Chariots of Fire», «Blade Runner» και «1492: Conquest of Paradise», ο Βαγγέλης έχτισε μια καριέρα που εκτείνεται σε έξι δεκαετίες και μετέτρεψε την ηλεκτρονική μουσική σε μια βαθιά συναισθηματική και κινηματογραφική μορφή τέχνης, όπως αναφέρει η εκτενέστατη βιογραφία του στην ιστοσελίδα Vangelis.online

Από την παιδική του ηλικία, έδειξε μια ασυνήθιστη αγάπη για τον ήχο. Μεγαλώνοντας με τον μεγαλύτερο αδελφό του Νίκο, πρώτα στο Βόλο και ύστερα στην Αθήνα, πειραματιζόταν συνεχώς με τους θορύβους και τον ρυθμό, διοργανώνοντας μάλιστα μια δημόσια συναυλία στην ηλικία των έξι ετών.

Βαγγέλης

Αν και αργότερα σπούδασε ζωγραφική και σκηνοθεσία κινηματογράφου στην Αθήνα, η μουσική γρήγορα έγινε η κυρίαρχη μορφή έκφρασής του. Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 έγινε διάσημος στην Ελλάδα με το ποπ-ροκ συγκρότημα The Forminx, των οποίων το εμπνευσμένο από τους Beatles στυλ τους έκανε εθνικούς αστέρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Βαγγέλης ανέπτυξε το ταλέντο του στη μελωδία και τη σύνθεση, ενώ παράλληλα πειραματιζόταν με ροκ, ψυχεδελικές και προοδευτικές επιρροές.

Μετά τους Forminx, οι Aphrodite’s Child

Μετά τη διάλυση των Forminx, ο Βαγγέλης σχημάτισε ένα νέο συγκρότημα με τους Ντέμη Ρούσσο, Λούκα Σιδερά και Αργύρη (Silver) Κουλούρη. Η προσπάθειά τους να μετακομίσουν στο Λονδίνο το 1968 διακόπηκε από τον «Μάη ‘68» στο Παρίσι, γεγονός που απροσδόκητα διαμόρφωσε το μέλλον του Βαγγέλη. Στο Παρίσι, οι μουσικοί σχημάτισαν το συγκρότημα Aphrodite’s Child και σημείωσαν διεθνή επιτυχία με τραγούδια όπως το “Rain and Tears”. Το τελευταίο τους άλμπουμ, “666”, μια ψυχεδελική ερμηνεία του Βιβλίου της Αποκάλυψης, αργότερα έγινε cult δίσκος και θεωρήθηκε κλασικό και σηματοδότησε μια καμπή στην καλλιτεχνική εξέλιξη του Βαγγέλη.

Κατά τη δεκαετία του 1970, ο Βαγγέλης απομακρυνόταν ολοένα και περισσότερο από την mainstream ποπ, προς τον πειραματισμό και τη σύνθεση ταινιών. Συνεργάστηκε εκτενώς με τον Γάλλο σκηνοθέτη ντοκιμαντέρ Φρεντερίκ Ροσίφ, δημιουργώντας ατμοσφαιρικές μουσικές για ταινίες άγριας ζωής και ντοκιμαντέρ τέχνης. Αυτά τα έργα τον βοήθησαν να βελτιώσει τις πλούσιες ηλεκτρονικές υφές και το συναισθηματικό βάθος που αργότερα θα καθόριζαν τη μουσική του.

Άλμπουμ όπως τα «Heaven and Hell», «Albedo 0.39», «Spiral» και «China» τον καθιέρωσαν ως πρωτοπόρο στη σύνθεση με βάση τα συνθεσάιζερ. Η χρήση του συνθεσάιζερ Yamaha CS-80 έγινε ιδιαίτερα εμβληματική και διαμόρφωσε τον ήχο της ηλεκτρονικής μουσικής στα τέλη του εικοστού αιώνα.

Ένα σημαντικό ορόσημο ήρθε με τη δημιουργία των Nemo Studios στο Λονδίνο στα μέσα της δεκαετίας του 1970. Το στούντιο έγινε τόσο το δημιουργικό του εργαστήριο όσο και ο τόπος συγκέντρωσης μουσικών από όλη την Ευρώπη. Εκεί, ο Βαγγέλης απολάμβανε την απόλυτη καλλιτεχνική ελευθερία, περιτριγυρισμένος από συνθεσάιζερ, κρουστά όργανα και τεχνολογία ηχογράφησης που του επέτρεπαν να συνθέτει αυθόρμητα και διαισθητικά.

Ξεκίνησε επίσης μια μακρά συνεργασία με τον Jon Anderson του συγκροτήματος Yes. Μαζί κυκλοφόρησαν αρκετά επιτυχημένα άλμπουμ με το όνομα Jon and Vangelis, παράγοντας επιτυχίες όπως το «I’ll Find My Way Home».

Η πολιτιστική καταξίωση

Η δεκαετία του 1980 μετέτρεψε τον Βαγγέλη σε μια παγκόσμια πολιτιστική προσωπικότητα. Η μουσική του για την ταινία «Chariots of Fire» κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής το 1982. Το κύριο θέμα της ταινίας, που ερμηνεύτηκε με συνθεσάιζερ αντί για παραδοσιακή ορχήστρα, έγινε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες μελωδίες στην ιστορία του κινηματογράφου και συμβόλιζε τον θρίαμβο, την επιμονή και την έμπνευση. Αυτή η επιτυχία άνοιξε την πόρτα σε μεγάλα κινηματογραφικά έργα, ωστόσο ο Βαγγέλης αντιστάθηκε στο να γίνει απλώς ένας συνθέτης του Χόλιγουντ.

Λίγο αργότερα δημιούργησε το soundtrack για το «Blade Runner», σε σκηνοθεσία Ρίντλεϊ Σκοτ. Το στοιχειωτικό soundtrack συνδύαζε φουτουριστικές ηλεκτρονικές υφές με μελαγχολικές επιρροές τζαζ και έγινε άρρηκτα συνδεδεμένο με τη δυστοπική ατμόσφαιρα της ταινίας. Αν και αρχικά υποτιμήθηκε, τόσο η ταινία όσο και το soundtrack αργότερα απέκτησαν θρυλική φήμη.

Ο Βαγγέλης συνέθεσε επίσης αναγνωρισμένες μουσικές για τα «Missing», «Antarctica» και «The Bounty», αποδεικνύοντας την εξαιρετική του ικανότητα να προσαρμόζει τη μουσική σε εντελώς διαφορετικούς συναισθηματικούς και κινηματογραφικούς κόσμους.

Παρά τη φήμη του, ο Βαγγέλης επιδίωξε να δημιουργεί έργα πέρα ​​από την εμπορική κινηματογραφική παραγωγή. Συνέθεσε για μπαλέτο, θέατρο, ντοκιμαντέρ και πολιτιστικές εκδηλώσεις, συνεργαζόμενος συχνά με την Ελληνίδα ηθοποιό Ειρήνη Παπά.

Τα άλμπουμ τους «Ωδές» και «Ραψωδίες» επαναπροσδιορίζουν την ελληνική παραδοσιακή και βυζαντινή μουσική μέσω σύγχρονων ηλεκτρονικών ενορχηστρώσεων. Ο Βαγγέλης έγραψε επίσης μουσική για θεατρικές παραγωγές ελληνικών τραγωδιών όπως η «Ηλέκτρα», η «Μήδεια» και η «Αντιγόνη», επιβεβαιώνοντας τη δια βίου σύνδεσή του με τον ελληνικό πολιτισμό και την κλασική κληρονομιά.

Επιστροφή στην Ελλάδα

Αφού έφυγε από το Λονδίνο στα τέλη της δεκαετίας του 1980, ο Βαγγέλης επέστρεψε στην Αθήνα και υιοθέτησε νέες τεχνολογίες ψηφιακής ηχογράφησης που επέτρεψαν ακόμη πιο αυθόρμητη σύνθεση. Κατά τη δεκαετία του 1990 ασχολήθηκε στενά με διεθνή πολιτιστικά και επιστημονικά έργα. Συνέθεσε μουσική υποστηρίζοντας την εκστρατεία της Αθήνας για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και εμφανίστηκε σε μεγάλες τελετές που σχετίζονταν με το Ολυμπιακό κίνημα.

Η μουσική του για το 1492: Conquest of Paradise γνώρισε τεράστια δημοτικότητα παγκοσμίως, ειδικά το μεγαλοπρεπές κύριο θέμα που συνδέθηκε με την εξερεύνηση και το ιστορικό μεγαλείο.

Διατηρούσε επίσης έντονο ενδιαφέρον για την επιστήμη και την εξερεύνηση του διαστήματος.

Η μουσική του πρωταγωνιστούσε στο Cosmos: A Personal Voyage με παρουσιαστή τον Καρλ Σάγκαν, εκθέτοντας εκατομμύρια ανθρώπους στις συνθέσεις του. Στις επόμενες δεκαετίες συνεργάστηκε με τη NASA και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, συνθέτοντας μουσική εμπνευσμένη από αποστολές στον Άρη και τον Δία. Άλμπουμ όπως το “Mythodea”, που συνδέεται με την αποστολή Mars Odyssey της NASA, και το “Juno to Jupiter”, το τελευταίο άλμπουμ στούντιο του, αντανακλούσαν τη γοητεία του για το σύμπαν και τη θέση της ανθρωπότητας μέσα σε αυτό.

Πέρα από τη μουσική, ο Βαγγέλης ήταν επίσης ζωγράφος και εικαστικός καλλιτέχνης. Αν και μεγάλο μέρος του έργου του παρέμεινε ιδιωτικό, εκθέσεις στην Ισπανία αποκάλυψαν αφηρημένους πίνακες βαθιά συνδεδεμένους με τα ίδια συναισθηματικά και κοσμικά θέματα που συναντώνται στη μουσική του. Πίστευε ότι η καλλιτεχνική δημιουργία ήταν μια ενστικτώδης διαδικασία και όχι μια πνευματική άσκηση, συχνά αυτοσχεδιάζοντας ολόκληρες συνθέσεις ζωντανά στο στούντιο.

Σε όλη του τη ζωή, απέφευγε την κουλτούρα των διασημοτήτων και προτιμούσε την ιδιωτικότητα από τη δημοσιότητα. Ακόμα και στο απόγειο της φήμης του, επικεντρώθηκε περισσότερο στον πειραματισμό και την καλλιτεχνική ελευθερία παρά στην εμπορική επιτυχία. Οι συνθέσεις του συνδύαζαν ηλεκτρονικά, ορχηστρικές παραδόσεις, εθνικές επιρροές, χορωδιακή μουσική και ατμοσφαιρικές υφές σε ένα μοναδικό στυλ που ξεπερνούσε τα μουσικά είδη.

Πέθανε στο Παρίσι τον Μάιο του 2022 από επιπλοκές που σχετίζονταν με τον COVID-19, αφήνοντας πίσω του μια εξαιρετική καλλιτεχνική κληρονομιά. Η μουσική του συνεχίζει να εμπνέει κινηματογραφιστές, μουσικούς, επιστήμονες και κοινό σε όλο τον κόσμο. Πέρα από απλός συνθέτης μουσικής για ταινίες, ο Βαγγέλης επέκτεινε τις συναισθηματικές και καλλιτεχνικές δυνατότητες της ηλεκτρονικής μουσικής, δημιουργώντας έργα που παραμένουν διαχρονικά, κινηματογραφικά και βαθιά ανθρώπινα.

Χρήματα και επενδύσεις

Αξιόπιστη οικονομική ανάλυση εκτιμά την καθαρή περιουσία του Βαγγέλη Παπαθανασίου στα 15,88 εκατομμύρια λίρες. Αυτός ο πλούτος προέρχεται από την δεκαετή καριέρα του ως μουσικός συνθέτης, τη μουσική επένδυση για ταινίες και τις έξυπνες επενδύσεις του.

Ο συνθέτης δημιούργησε ένα ποικίλο χρηματοοικονομικό χαρτοφυλάκιο. Οι επενδύσεις του σε μετοχές τεχνολογίας, κυρίως σε εταιρείες της μουσικής βιομηχανίας, απέδωσαν 2,38 εκατομμύρια λίρες. Κατείχε επίσης πολύτιμα ακίνητα στην Ελλάδα και τη Γαλλία, συμπεριλαμβανομένων σπιτιών στη Βουλιαγμένη και στην αριστοκρατική περιοχή Τροκαντερό του Παρισιού.

Ο πλούτος του παρουσίασε σταθερή αύξηση με την πάροδο των ετών. Ξεκινώντας με μέτρια κέρδη 79.416 λιρών τη δεκαετία του 1970, η καθαρή του αξία αυξήθηκε στα 3,97 εκατομμύρια λίρες μετά τα «Chariots of Fire» το 1981. Το «Blade Runner» την αύξησε στα 5,56 εκατομμύρια λίρες το 1982. Η δεκαετία του 1990 σημείωσε περαιτέρω αύξηση στα 11,91 εκατομμύρια λίρες, πριν σταθεροποιηθεί γύρω στα 14,29 εκατομμύρια λίρες τη δεκαετία του 2000.

Ο Βαγγέλης κατάφερε να διατηρήσει την οικονομική του κατάσταση μέσω συνεχιζόμενων έργων και συμφωνιών αδειοδότησης μέχρι τον θάνατό του το 2022, με τελική καθαρή περιουσία 15,88 εκατομμύρια λίρες.

Προτιμούσε να επενδύει σε φυσικά περιουσιακά στοιχεία αντί να καταθέτει τα χρήματά του σε τράπεζες, επιλέγοντας έργα τέχνης με βάση το προσωπικό του γούστο και όχι την αξία. Έδειξε την αγάπη του για την Ελλάδα και δεν χρέωσε ποτέ την πατρίδα του για κανένα μουσικό έργο.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Τουρισμός: Οι «γκρίζες ζώνες» του νέου Ειδικού Χωροταξικού
Τουρισμός

Οι «γκρίζες ζώνες» του νέου Ειδικού Χωροταξικού
Διπλωματική «απόψυξη» με φόντο τη φθορά
Επικαιρότητα

Διπλωματική «απόψυξη» με φόντο τη φθορά
Πλαστικό: Ιστορικά υψηλές τιμές πιέζουν τις επιχειρήσεις
World

Οι υψηλές τιμές του πλαστικού πιέζουν τις επιχειρήσεις
Social Media: YouTube, Snapchat και TikTok σε αγωγές για «εθισμό» μαθητών
World

Τα Social Media στο εδώλιο: Μαζικές αγωγές στις ΗΠΑ για «εθισμό» των μαθητών
Boeing: Δρομολογούνται οι διαδικασίες για την πώληση των αεροσκαφών στην Κίνα
World

Τις λεπτομέρειες της παραγγελίας των 200 αεροσκαφών εξετάζει η Boeing με το Πεκίνο
Wall Street: Οι προβολείς στα αποτελέσματα της Nvidia
Wall Street

Wall Street: Οι προβολείς στα αποτελέσματα της Nvidia

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ferragamo: Οι χαμένες προσδοκίες, η πτώση της μετοχής και το δύσκολο στοίχημα της πολυτέλειας
Business

H Ferragamo σε ελεύθερη πτώση – Τι ανησυχεί τώρα τις αγορές

Με πτώση 15% στη μετοχή και απογοητευτικές επιδόσεις στις βασικές αγορές, η Salvatore Ferragamo βλέπει το σχέδιο ανάκαμψης να δοκιμάζεται

Νατάσα Σινιώρη
Ιχθυοκαλλιέργειες: Η νέα σελίδα της Avramar και το «αγκάθι» του χωροταξικού
Business

Η νέα σελίδα της Avramar και το «αγκάθι» του χωροταξικού

Σε νέα φάση περνάνε οι ιχθυοκαλλιέργειες στην Ελλάδα με την είσοδο της Cooke στην Avramar - Τι συμβαίνει με το χωροταξικό

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ντίζελ: Το αυξανόμενο κόστος πιέζει τους σχολικούς προϋπολογισμούς στις ΗΠΑ
World

Το ντίζελ «γονατίζει» τη δημόσια εκπαίδευση στις ΗΠΑ

Η εκτόξευση των τιμών του ντίζελ λόγω Ιράν αυξάνει δραματικά τα κόστη μεταφοράς και λειτουργίας των σχολείων στις ΗΠΑ, απειλώντας βασικές υπηρεσίες για εκατομμύρια μαθητές

Νατάσα Σινιώρη
Τουρισμός: Γιατί η Αθήνα δεν είναι Βαρκελώνη
Τουρισμός

Γιατί η Αθήνα δεν είναι Βαρκελώνη [γραφήματα]

Αν και ο τουρισμός στην Αθήνα καταγράφει εντυπωσιακές επιδόσεις, η πρωτεύουσα απέχει σημαντικά από τον τουριστικό χαρακτήρα της Βαρκελώνης

Λάμπρος Καραγεώργος
Τζένσεν Χουάνγκ: Η επανάσταση της AI είναι η καλύτερη αφετηρία για τη νέα γενιά
Tεχνητή νοημοσύνη

Τζένσεν Χουάνγκ: Η AI είναι η καλύτερη αφετηρία για τη νέα γενιά

«Καμία γενιά δεν έχει μπει στον κόσμο με πιο ισχυρά εργαλεία ή μεγαλύτερες ευκαιρίες από ότι εσείς», είπε στους αποφοίτους του CMU

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Μασούτης – Κρητικός: Τα δύσκολα τώρα αρχίζουν μετά το deal των 2,2 δισ. ευρώ
Business

Το μεγάλο στοίχημα του Μασούτη μετά την Κρητικός

Η είσοδος στην Αττική, ο νέος ρόλος Μασούτη στην ΕΣΕ, οι πιέσεις προς τους προμηθευτές και το δύσκολο project ενσωμάτωσης της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός που θα κρίνει την επόμενη ημέρα

Δημήτρης Χαροντάκης
Αθλητικά: Συρρικνώνεται συνεχώς η αγορά – Τι συμβαίνει το 2026
World

Η συρρίκνωση στα αθλητικά συνεχίζεται - Τι συμβαίνει το 2026

Nike, την Adidas - των οποίων τα έσοδα το 2025 σημείωσαν ρεκόρ - και τη New Balance, οι οποίες μαζί αντιπροσώπευαν το 74%

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κίνα: Μετά τα αυτοκίνητα, έρχονται στην Ευρώπη τα ηλεκτρικά σκούτερ
World

Κίνα: Μετά τα αυτοκίνητα, έρχονται στην Ευρώπη τα ηλεκτρικά σκούτερ

Αυξανόμενη η ζήτηση για ηλεκτρικά σκούτερ - Ο παίκτης από την Κίνα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Tέχνη και Ζωή
Βαγγέλης Παπαθανασίου: Η πορεία και η ανεκτίμητη κληρονομιά ενός παγκόσμιου συνθέτη
Tέχνη και Ζωή

Βαγγέλης Παπαθανασίου: Η ζωή, το όραμα και η διαχρονική μουσική του κληρονομιά

Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες της σύγχρονης μουσικής, «έφυγε» στις 17 Μαϊου του 2002

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γιάννης Μαρίνος: Η αυτοπροσωπογραφία του μέσα από το βιβλίο του «Περιπέτεια στον Ειρηνικό Ωκεανό»
Tέχνη και Ζωή

«Περιπέτεια στον Ειρηνικό Ωκεανό» - Η αυτοπροσωπογραφία του Γιάννη Μαρίνου

«Το φαινόμενο Γιάννης Μαρίνος στα δημόσια πράγματα» - Φίλοι και συνεργάτες του παρουσίασαν το νέο βιβλίο του δημοσιογράφου, διευθυντή επί 34 χρόνια του ΟΤ, και συγγραφέα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Οι αμοιβές των πρωταγωνιστριών
Tέχνη και Ζωή

Αυτές είναι οι αμοιβές των πρωταγωνιστριών του «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2»

Η Μέριλ Στριπ, η Αν Χάθαγουεϊ και η Έμιλι Μπλαντ επέστρεψαν μετά από 20 χρόνια στους ρόλους τους για το sequel του Ο Διάβολος Φοράει Prada - και δεν το έκαναν για την... ψυχή της μητέρας τους

Φροίξος Φυντανίδης
Τύμβος Καστά: Ο ταφικός τύμβος θα είναι επισκέψιμος από το 2028
Tέχνη και Ζωή

Τύμβος Καστά: Ο ταφικός τύμβος θα είναι επισκέψιμος από το 2028

Για πρώτη φορά, αποκαλύπτεται το σύνολο του περιβόλου του Τύμβου, με περίμετρο 497 μ.. Η έκταση που καταλαμβάνει το ίδιο το μνημείο είναι περισσότερα από 20 στρέμματα.

Κωνσταντίνος Παρθένης: Ο ζωγράφος που άλλαξε την ελληνική τέχνη
Tέχνη και Ζωή

Ο πρωτοπόρος που άλλαξε την ελληνική ζωγραφική

Ο επαναστικός εικαστικός και δάσκαλος τόσων Ελλήνων ζωγράφων, Κωνσταντίνος Παρθένης, γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια στις 10 Μαΐου 1878

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Met Gala: Gap και Zara «κλέβουν» την παράσταση από τους οίκους πολυτελείας στο κόκκινο χαλί
Tέχνη και Ζωή

Gap και Zara κάνουν την ανατροπή στο Met Gala

Το Met Gala σηματοδοτεί μια νέα εποχή στη μόδα, με Gap και Zara να ντύνουν κορυφαίους σταρ και να αμφισβητούν την κυριαρχία των luxury brands

Ελληνική διασπορά: Near & Far Kastellorizo International Festival 2026: Echoing roots across the seas
Tέχνη και Ζωή

Near & Far Kastellorizo International Festival 2026, 25-28 Ιουνίου

Στο ακριτικό Καστελλόριζο, για δεύτερη χρονιά, νότες και μελωδίες θα πλημμυρίσουν την ατμόσφαιρα και θα μαγέψουν τους τυχερούς που θα παρευρεθούν

Latest News
Τουρισμός: Οι «γκρίζες ζώνες» του νέου Ειδικού Χωροταξικού
Τουρισμός

Οι «γκρίζες ζώνες» του νέου Ειδικού Χωροταξικού

Ο τουρισμός υπό το νέο χωροταξικό πλαίσιο – Τα ερωτήματα

Κώστας Ντελέζος
Διπλωματική «απόψυξη» με φόντο τη φθορά
Επικαιρότητα

Διπλωματική «απόψυξη» με φόντο τη φθορά

Μετά το πάγωμα των επαφών Ουάσινγκτον – Μόσχας, οι Βρυξέλλες αναζητούν αυτόνομους διαύλους επικοινωνίας

Γιώργος Μαζιάς
Πλαστικό: Ιστορικά υψηλές τιμές πιέζουν τις επιχειρήσεις
World

Οι υψηλές τιμές του πλαστικού πιέζουν τις επιχειρήσεις

Υπολογιζεται ότι κάθε αύξηση 10 δολαρίων στο πετρέλαιο προσθέτει περίπου πέντε σεντς ανά λίβρα στο πολυαιθυλένιο, το βασικό πλαστικό για τις συσκευασίες

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Social Media: YouTube, Snapchat και TikTok σε αγωγές για «εθισμό» μαθητών
World

Τα Social Media στο εδώλιο: Μαζικές αγωγές στις ΗΠΑ για «εθισμό» των μαθητών

Οι εταιρείες social media προχωρούν σε συμβιβασμούς στις αγωγές των σχολικών περιφερειών στις ΗΠΑ, όπου κατηγορούνται για κρίση ψυχικής υγείας στους νέους

Νατάσα Σινιώρη
Boeing: Δρομολογούνται οι διαδικασίες για την πώληση των αεροσκαφών στην Κίνα
World

Τις λεπτομέρειες της παραγγελίας των 200 αεροσκαφών εξετάζει η Boeing με το Πεκίνο

Η ανακοίνωση Τραμπ για τα 200 αεροσκάφη Boeing είναι υποδεέστερη των αρχικών εκτιμήσεων για 500 αεροσκάφη

Wall Street: Οι προβολείς στα αποτελέσματα της Nvidia
Wall Street

Wall Street: Οι προβολείς στα αποτελέσματα της Nvidia

Η Wall Street αναμένει τα οικονομικά αποτελέσματα κολοσσών όπως η Nvidia και η Walmart αλλά και τα πρακτικά της Fed

Τζούλη Καλημέρη
LVMH: Πίσω από την πώληση της Marc Jacobs
World

Πίσω από την πώληση της Marc Jacobs η LVMH

Η LVMH εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο πώλησης της Fenty Beauty της τραγουδίστριας Rihanna

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Εξόρυξη άμμου: Περιβαλλοντική κρίση προ των πυλών – Τι αποκαλύπτει έρευνα του ΟΗΕ
Κόσμος

Εξόρυξη άμμου: Απειλή για το περιβάλλον; - Τι λέει ο ΟΗΕ

Οικοσυστήματα και μέσα διαβίωσης τοπικών κοινοτήτων απειλούνται από την υπέρμετρη εξόρυξη άμμου

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Κέβιν Γουόρς: Η Fed μέσα από τις δηλώσεις του
World

Κέβιν Γουόρς: Η Fed μέσα από τις δηλώσεις του

Πώς βλέπει την ανεξαρτησία της Fed ο νέος πρόεδρος της, Κέβιν Γουόρς

Τζούλη Καλημέρη
Ferragamo: Οι χαμένες προσδοκίες, η πτώση της μετοχής και το δύσκολο στοίχημα της πολυτέλειας
Business

H Ferragamo σε ελεύθερη πτώση – Τι ανησυχεί τώρα τις αγορές

Με πτώση 15% στη μετοχή και απογοητευτικές επιδόσεις στις βασικές αγορές, η Salvatore Ferragamo βλέπει το σχέδιο ανάκαμψης να δοκιμάζεται

Νατάσα Σινιώρη
Γκουντλάκ: Δεν θα μειώσει η Fed τα επιτόκια
World

Γκουντλάκ: Δεν θα μειώσει η Fed τα επιτόκια

Οι εκτιμήσεις του CEO της DoubleLine Capital LP,Τζέφρι Γκούντλακ

Τραμπ: Ο χρόνος τρέχει για το Ιράν
Κόσμος

Τραμπ: Ο χρόνος τρέχει για το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί και πάλι το Ιράν να συνάψει συμφωνία – Επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό

Ντίζελ: Το αυξανόμενο κόστος πιέζει τους σχολικούς προϋπολογισμούς στις ΗΠΑ
World

Το ντίζελ «γονατίζει» τη δημόσια εκπαίδευση στις ΗΠΑ

Η εκτόξευση των τιμών του ντίζελ λόγω Ιράν αυξάνει δραματικά τα κόστη μεταφοράς και λειτουργίας των σχολείων στις ΗΠΑ, απειλώντας βασικές υπηρεσίες για εκατομμύρια μαθητές

Νατάσα Σινιώρη
Έφηβοι: Ψυχική υγεία, Πανελλήνιες και εργασία χωρίς οικονομική ασφάλεια
Κοινωνία

Γενιά Ζ: Από τις Πανελλήνιες στην εργασιακή ανασφάλεια

Δύο έρευνες αποτυπώνουν μια ανησυχητική εικόνα για τη ζωή των εφήβων και των νέων εργαζομένων στην Ελλάδα, από την ψυχική υγεία έως την οικονομική αδυναμία να «βγει ο μήνας»

Αφροδίτη Τζιαντζή
Transport Ministry Eyes Major West Athens Road Overhaul
English Edition

Transport Ministry Eyes Major West Athens Road Overhaul

New interchanges and expanded highway links around the Skaramagas and Schisto industrial zones aim to divert traffic from the gridlocked Kifissos corridor and improve access to Piraeus and western Attica

Αμυνα: Δισεκατομμύρια δίνει η ΕΕ για τα οικονομικά όπλα του μέλλοντος
World

Πώς αλλάζει η οικονομία του πολέμου - Θα προλάβει η Ευρώπη;

Σε κάθε περίπτωση, σε ολόκληρη την Ευρώπη επικρατεί όλο και περισσότερο η αίσθηση ότι «πρέπει να μπορούμε να σταθούμε στα δικά μας πόδια» για την άμυνα

Μελίνα Ζιάγκου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies