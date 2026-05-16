Τηλεπικοινωνίες: Από την επέκταση των δικτύων στην αξιοποίηση της αξίας

Οι τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα διανύουν το 2026 μια μεταβατική, αλλά ουσιαστικού επαναπροσδιορισμού, φάση: από την «κούρσα» στο χτίσιμο δικτύων περνά στη «κούρσα» της αξιοποίησης των επενδύσεων και της δημιουργίας νέας αξίας για πελάτες και μετόχους.

Ταυτόχρονα, η αγορά βρίσκεται στο σταυροδρόμι μεταξύ συνεχιζόμενης ψηφιακής μετάβασης, αυξανόμενου ανταγωνισμού και πιέσεων στην τιμολογιακή πολιτική, με τον ΟΤΕ, τη Nova και τη Vodafone να παραμένουν οι βασικοί παίκτες, αλλά να μην αποτελούν πλέον τους μοναδικούς.

Από την επέκταση στην απόδοση

Τα τελευταία χρόνια, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι έχουν ολοκληρώσει σημαντικό μέρος της βασικής ανάπτυξης δικτύων σε επίπεδο FTTH (οπτική ίνα) και 5G, με την έμφαση να μετατοπίζεται στην εμπορική εκμετάλλευση των δικτύων και τη μετατροπή της επένδυσης σε σταθερά και αναπτυσσόμενα έσοδα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις η ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών κινείται σε μέτρια, αλλά σταθερή τροχιά ανάπτυξης, με τις επενδύσεις και τις ψηφιακές υπηρεσίες να λειτουργούν ως αποφασιστικός καταλύτης.

Οι τηλεπικοινωνίες το 2026 δεν βρίσκονται πλέον στη φάση της «υπόσχεσης», αλλά της «απόδοσης», με τη ζήτηση για οπτική ίνα και γρήγορες συνδέσεις να δείχνει ισχυρά σημάδια και τα πρώτα οικονομικά αποτελέσματα να αντανακλούν τη μετατροπή του fiber και του 5G σε πραγματικές πηγές εσόδων.

Το βάρος του ΟΤΕ, της Nova και της Vodafone

Ο όμιλος ΟΤΕ συνεχίζει να κατέχει ηγετική θέση τόσο στη σταθερή όσο και στην κινητή τηλεφωνία, αποτελώντας πυξίδα για την ελληνική αγορά. Τον ΟΤΕ χαρακτηρίζει η συνέχιση των επενδύσεων σε FTTH, με στόχο την ολοκλήρωση του επενδυτικού πλάνου που έχει ορίζοντα μέχρι το 2027, ενώ το διάστημα επιταχύνεται η διείσδυση των συνδέσεων FTTH στην Ελλάδα, η οποία καταγράφει ρυθμό ανάπτυξης πάνω από 12% και συγκαταλέγεται στις πιο ραγδαία αναπτυσσόμενες αγορές οπτικών ινών παγκοσμίως.

Στη σταθερή, Cosmote και Nova βρίσκονται στην κορυφή των μετρήσεων ποιότητας, με την Nova να σημειώνει ιδιαίτερα ισχυρή άνοδο στις επιδόσεις του σταθερού Internet, ενώ η Vodafone παραμένει ο τρίτος κύριος πόλο στον τομέα της οπτικής ίνας, αν και με μικρότερη απόσταση στις μετρήσεις. Στην κινητή, το 5G και το 5G Stand‑alone δίκτυο αποτελούν βασικό πυλώνα ανάπτυξης, με τη Vodafone να έχει θέσει ως στόχο την κάλυψη 96% του πληθυσμού έως τον Μάρτιο του 2026 και τη Nova να επιταχύνει την επέκτασή της.

Τηλεπικοινωνίες: Επενδύσεις, προϋπολογισμός και πίεση τιμών

Σύμφωνα με δεδομένα της ΕΕΤΤ, οι επενδύσεις των παρόχων στις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά περίπου 10% το 2024, ξεπερνώντας το 1,1 δισ. ευρώ, ποσοστό που αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα πέμπτο του συνολικού κύκλου εργασιών του κλάδου. Αυτό αποτελεί οριακή αύξηση, η οποία συνυπάρχει με πτώση του συνολικού κύκλου εργασιών του κλάδου, καθώς οι τιμές παραμένουν σε χαμηλότερα επίπεδα από τον γενικό δείκτη τιμών των καταναλωτών, ενισχύοντας την πίεση για βελτιώσεις στην αποδοτικότητα και προσεκτική διαχείριση κόστους.

Παράλληλα, ο ΟΤΕ έχει ανακοινώσει κεφαλαιουχικές δαπάνες περίπου στα 600 εκατ. ευρώ για το 2026, με έντονη στόχευση στις FTTH και στο 5G SA, με την προσδοκία σταδιακής αύξησης του EBITDA κατά περίπου 3% μέσα στη χρονιά. Τα ίδια στοιχεία τονίζουν ότι το έργο του Gigabit Voucher και τα κρατικά/ευρωπαϊκά προγράμματα (π.χ. Greece 2.0, ΕΣΠΑ) συνεχίζουν να υποστηρίζουν τη διάχυση της γρήγορης σύνδεσης, αλλά ταυτόχρονα αναμένεται σταδιακή μείωση των δημόσιων πόρων για την υποδομή, μετατοπίζοντας περισσότερο το βάρος στον ιδιωτικό τομέα.

Συνδυαστικά πακέτα και νέοι «παίκτες»

Οι τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα μετακινούνται ταχύτατα προς τα «bundled» πακέτα, όπου ίντερνετ, κινητή, τηλεόραση και ακόμη ενέργεια ή άλλες υπηρεσίες προσφέρονται ως ενιαία προσφορά στον πελάτη. Τυπικό παράδειγμα είναι η συμφωνία της Cosmote με την Protergia/Metlen, που δίνει έκπτωση στο λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας στους πελάτες που επιλέγουν συγκεκριμένο πρόγραμμα ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ αντίστοιχη λογική ακολουθεί η Nova με την nrg του ομίλου Motor Oil, προσφέροντας προνομιακές τιμές σε συνδυασμό ίντερνετ και ενέργειας.

Το 2026 σηματοδοτεί και την εντεινόμενη παρουσία νέων παικτών, όπως η ΔΕΗ, η οποία έχει θέσει ως στόχο να καταλάβει περίπου το 11,6% της αγοράς σταθερής τηλεφωνίας έως το 2028, με επέκταση σε προγράμματα που συνδυάζουν ίντερνετ και φωνή.