Φορολογικές δηλώσεις: Πάνω από 1 εκατ. πολίτες με νέο «ραβασάκι» φόρου

Η αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις έχει ξεκινήσει, με εκατομμύρια πολίτες να σπεύδουν στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ πριν τη λήξη της προθεσμίας στις 15 Ιουλίου

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 17.05.2026, 16:15
Σχολιάστε
Φορολογικές δηλώσεις: Πάνω από 1 εκατ. πολίτες με νέο «ραβασάκι» φόρου
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, καθώς χιλιάδες φορολογούμενοι καθημερινά εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία πριν από τη λήξη της προθεσμίας. Το φετινό φορολογικό τοπίο, ωστόσο, κρύβει «παγίδες» για μεγάλο αριθμό πολιτών, αφού περισσότεροι από 1 εκατομμύριο φορολογούμενοι καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων ολοκληρώνεται στις 15 Ιουλίου, ενώ ήδη η διαδικασία βρίσκεται περίπου στα μισά της διαδρομής. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, έχουν κατατεθεί περισσότερες από 3,66 εκατομμύρια δηλώσεις, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 55% του συνολικού αριθμού που αναμένεται να υποβληθεί φέτος.

Φορολογικές δηλώσεις: «Καμπάνα» για περισσότερους από 1 εκατ. φορολογούμενους

Από τις δηλώσεις που έχουν ήδη εκκαθαριστεί, περίπου 1,13 εκατομμύρια φορολογούμενοι προκύπτει ότι θα πληρώσουν επιπλέον φόρο.

Το μέσο ποσό της επιβάρυνσης αγγίζει τα 1.770 ευρώ, δημιουργώντας έντονη πίεση σε νοικοκυριά και επαγγελματίες που καλούνται να ανταποκριθούν στις αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις.

Ποιοι δεν πληρώνουν φόρο και ποιοι παίρνουν επιστροφή

Την ίδια στιγμή, σημαντικός αριθμός πολιτών δεν θα χρειαστεί να πληρώσει επιπλέον φόρο. Οι μηδενικές δηλώσεις έχουν φτάσει τις 1,32 εκατομμύρια, γεγονός που δείχνει ότι πολλοί φορολογούμενοι διατηρούν αμετάβλητη τη φορολογική τους εικόνα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Παράλληλα, περίπου 1,21 εκατομμύρια δηλώσεις είναι πιστωτικές, κάτι που σημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι δικαιούνται επιστροφή φόρου. Η μέση επιστροφή διαμορφώνεται περίπου στα 270 ευρώ, προσφέροντας μια μικρή οικονομική «ανάσα» σε χιλιάδες οικογένειες.

Οι εκπτώσεις για εφάπαξ εξόφληση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το καθεστώς των εκπτώσεων για όσους επιλέξουν να εξοφλήσουν τον φόρο εφάπαξ. Οι φορολογούμενοι που υπέβαλαν δήλωση έως και τις 15 Μαΐου εξασφάλισαν έκπτωση 4% στον φόρο. Όσοι ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέχρι τις 15 Ιουνίου δικαιούνται έκπτωση 3%, ενώ για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν από τις 16 Ιουνίου έως και τις 15 Ιουλίου, η έκπτωση περιορίζεται στο 2%.

Η προθεσμία που δεν πρέπει να χαθεί

Καθώς η προθεσμία πλησιάζει, η ΑΑΔΕ καλεί τους πολίτες να μην αφήσουν την υποβολή για την τελευταία στιγμή, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις και τεχνικά προβλήματα στην πλατφόρμα.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Τουρισμός: Οι «γκρίζες ζώνες» του νέου Ειδικού Χωροταξικού
Τουρισμός

Οι «γκρίζες ζώνες» του νέου Ειδικού Χωροταξικού
Διπλωματική «απόψυξη» με φόντο τη φθορά
Επικαιρότητα

Διπλωματική «απόψυξη» με φόντο τη φθορά
Πλαστικό: Ιστορικά υψηλές τιμές πιέζουν τις επιχειρήσεις
World

Οι υψηλές τιμές του πλαστικού πιέζουν τις επιχειρήσεις
Social Media: YouTube, Snapchat και TikTok σε αγωγές για «εθισμό» μαθητών
World

Τα Social Media στο εδώλιο: Μαζικές αγωγές στις ΗΠΑ για «εθισμό» των μαθητών
Boeing: Δρομολογούνται οι διαδικασίες για την πώληση των αεροσκαφών στην Κίνα
World

Τις λεπτομέρειες της παραγγελίας των 200 αεροσκαφών εξετάζει η Boeing με το Πεκίνο
Wall Street: Οι προβολείς στα αποτελέσματα της Nvidia
Wall Street

Wall Street: Οι προβολείς στα αποτελέσματα της Nvidia

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ferragamo: Οι χαμένες προσδοκίες, η πτώση της μετοχής και το δύσκολο στοίχημα της πολυτέλειας
Business

H Ferragamo σε ελεύθερη πτώση – Τι ανησυχεί τώρα τις αγορές

Με πτώση 15% στη μετοχή και απογοητευτικές επιδόσεις στις βασικές αγορές, η Salvatore Ferragamo βλέπει το σχέδιο ανάκαμψης να δοκιμάζεται

Νατάσα Σινιώρη
Ιχθυοκαλλιέργειες: Η νέα σελίδα της Avramar και το «αγκάθι» του χωροταξικού
Business

Η νέα σελίδα της Avramar και το «αγκάθι» του χωροταξικού

Σε νέα φάση περνάνε οι ιχθυοκαλλιέργειες στην Ελλάδα με την είσοδο της Cooke στην Avramar - Τι συμβαίνει με το χωροταξικό

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ντίζελ: Το αυξανόμενο κόστος πιέζει τους σχολικούς προϋπολογισμούς στις ΗΠΑ
World

Το ντίζελ «γονατίζει» τη δημόσια εκπαίδευση στις ΗΠΑ

Η εκτόξευση των τιμών του ντίζελ λόγω Ιράν αυξάνει δραματικά τα κόστη μεταφοράς και λειτουργίας των σχολείων στις ΗΠΑ, απειλώντας βασικές υπηρεσίες για εκατομμύρια μαθητές

Νατάσα Σινιώρη
Τουρισμός: Γιατί η Αθήνα δεν είναι Βαρκελώνη
Τουρισμός

Γιατί η Αθήνα δεν είναι Βαρκελώνη [γραφήματα]

Αν και ο τουρισμός στην Αθήνα καταγράφει εντυπωσιακές επιδόσεις, η πρωτεύουσα απέχει σημαντικά από τον τουριστικό χαρακτήρα της Βαρκελώνης

Λάμπρος Καραγεώργος
Τζένσεν Χουάνγκ: Η επανάσταση της AI είναι η καλύτερη αφετηρία για τη νέα γενιά
Tεχνητή νοημοσύνη

Τζένσεν Χουάνγκ: Η AI είναι η καλύτερη αφετηρία για τη νέα γενιά

«Καμία γενιά δεν έχει μπει στον κόσμο με πιο ισχυρά εργαλεία ή μεγαλύτερες ευκαιρίες από ότι εσείς», είπε στους αποφοίτους του CMU

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Μασούτης – Κρητικός: Τα δύσκολα τώρα αρχίζουν μετά το deal των 2,2 δισ. ευρώ
Business

Το μεγάλο στοίχημα του Μασούτη μετά την Κρητικός

Η είσοδος στην Αττική, ο νέος ρόλος Μασούτη στην ΕΣΕ, οι πιέσεις προς τους προμηθευτές και το δύσκολο project ενσωμάτωσης της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός που θα κρίνει την επόμενη ημέρα

Δημήτρης Χαροντάκης
Αθλητικά: Συρρικνώνεται συνεχώς η αγορά – Τι συμβαίνει το 2026
World

Η συρρίκνωση στα αθλητικά συνεχίζεται - Τι συμβαίνει το 2026

Nike, την Adidas - των οποίων τα έσοδα το 2025 σημείωσαν ρεκόρ - και τη New Balance, οι οποίες μαζί αντιπροσώπευαν το 74%

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κίνα: Μετά τα αυτοκίνητα, έρχονται στην Ευρώπη τα ηλεκτρικά σκούτερ
World

Κίνα: Μετά τα αυτοκίνητα, έρχονται στην Ευρώπη τα ηλεκτρικά σκούτερ

Αυξανόμενη η ζήτηση για ηλεκτρικά σκούτερ - Ο παίκτης από την Κίνα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
Φορολογικές δηλώσεις: Πάνω από 1 εκατ. πολίτες με νέο «ραβασάκι» φόρου
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Η Εφορία στέλνει λογαριασμό: Πάνω από 1 εκατ. πολίτες με έξτρα φόρο

Η αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις έχει ξεκινήσει, με εκατομμύρια πολίτες να σπεύδουν στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ πριν τη λήξη της προθεσμίας στις 15 Ιουλίου

ΑΑΔΕ: Ευρωπαϊκή διάκριση για την καθολική προσβασιμότητα στις Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ευρωπαϊκή διάκριση για την ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ βραβεύτηκε για την πιλοτική εφαρμογή της που αφορά στην καθολική προσβασιμότητα στις Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης

Φορολογικές δηλώσεις: Τέλος χρόνου για την έκπτωση 4% – Τα SOS
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Φορολογικές: Τελευταία ευκαιρία σήμερα για έκπτωση 4% - Τα SOS

Πώς θα εξασφαλίσετε την έκπτωση φόρου στις φορολογικές δηλώσεις - Τι πρέπει να κάνετε

Ληξιπρόθεσμα χρέη προς εφορία: Στα 114,52 δισ. ευρώ ανήλθαν τον Μάρτιο
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Εκτοξεύτηκαν οι οφειλέτες - Στα 114,5 δισ. τα ληξιπρόθεσμα

Εκτόξευση καταγράφηκε στον αριθμό των οφειλετών για ληξιπρόθεσμα χρέη, οι οποίοι ανήλθαν σε 4.797.755 έναντι 3.681.752 τον Φεβρουάριο

ΑΑΔΕ: Στο στόχαστρο οι επαγγελματίες που αμφισβήτησαν τα τεκμήρια
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ποιοι επαγγελματίες μπαίνουν στο στόχαστρο της Εφορίας

Ποιοι επαγγελματίες θα «ανακριθούν» από την ΑΑΔΕ - Τι θα ελέγξει η φορολογική αρχή

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Πώς μπορούν να αμφισβητήσουν το τεκμαρτό εισόδημα
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Πώς αμφισβητούν το τεκμαρτό εισόδημα

Ποια στοιχεία θα πρέπει να δηλώσουν και ποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες θα ελεγχθούν

ΑΑΔΕ: Έρχονται ραβασάκια για «αμαρτίες» του παρελθόντος
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο για παλιές φορολογικές αμαρτίες

Μαζικές διασταυρώσεις στοιχείων «τρέχει» η ΑΑΔΕ - Σε πόσες ημέρες πρέπει να εξοφληθεί το πρόστιμο

Ανδρομάχη Παύλου
Latest News
Τουρισμός: Οι «γκρίζες ζώνες» του νέου Ειδικού Χωροταξικού
Τουρισμός

Οι «γκρίζες ζώνες» του νέου Ειδικού Χωροταξικού

Ο τουρισμός υπό το νέο χωροταξικό πλαίσιο – Τα ερωτήματα

Κώστας Ντελέζος
Διπλωματική «απόψυξη» με φόντο τη φθορά
Επικαιρότητα

Διπλωματική «απόψυξη» με φόντο τη φθορά

Μετά το πάγωμα των επαφών Ουάσινγκτον – Μόσχας, οι Βρυξέλλες αναζητούν αυτόνομους διαύλους επικοινωνίας

Γιώργος Μαζιάς
Πλαστικό: Ιστορικά υψηλές τιμές πιέζουν τις επιχειρήσεις
World

Οι υψηλές τιμές του πλαστικού πιέζουν τις επιχειρήσεις

Υπολογιζεται ότι κάθε αύξηση 10 δολαρίων στο πετρέλαιο προσθέτει περίπου πέντε σεντς ανά λίβρα στο πολυαιθυλένιο, το βασικό πλαστικό για τις συσκευασίες

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Social Media: YouTube, Snapchat και TikTok σε αγωγές για «εθισμό» μαθητών
World

Τα Social Media στο εδώλιο: Μαζικές αγωγές στις ΗΠΑ για «εθισμό» των μαθητών

Οι εταιρείες social media προχωρούν σε συμβιβασμούς στις αγωγές των σχολικών περιφερειών στις ΗΠΑ, όπου κατηγορούνται για κρίση ψυχικής υγείας στους νέους

Νατάσα Σινιώρη
Boeing: Δρομολογούνται οι διαδικασίες για την πώληση των αεροσκαφών στην Κίνα
World

Τις λεπτομέρειες της παραγγελίας των 200 αεροσκαφών εξετάζει η Boeing με το Πεκίνο

Η ανακοίνωση Τραμπ για τα 200 αεροσκάφη Boeing είναι υποδεέστερη των αρχικών εκτιμήσεων για 500 αεροσκάφη

Wall Street: Οι προβολείς στα αποτελέσματα της Nvidia
Wall Street

Wall Street: Οι προβολείς στα αποτελέσματα της Nvidia

Η Wall Street αναμένει τα οικονομικά αποτελέσματα κολοσσών όπως η Nvidia και η Walmart αλλά και τα πρακτικά της Fed

Τζούλη Καλημέρη
LVMH: Πίσω από την πώληση της Marc Jacobs
World

Πίσω από την πώληση της Marc Jacobs η LVMH

Η LVMH εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο πώλησης της Fenty Beauty της τραγουδίστριας Rihanna

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Εξόρυξη άμμου: Περιβαλλοντική κρίση προ των πυλών – Τι αποκαλύπτει έρευνα του ΟΗΕ
Κόσμος

Εξόρυξη άμμου: Απειλή για το περιβάλλον; - Τι λέει ο ΟΗΕ

Οικοσυστήματα και μέσα διαβίωσης τοπικών κοινοτήτων απειλούνται από την υπέρμετρη εξόρυξη άμμου

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Κέβιν Γουόρς: Η Fed μέσα από τις δηλώσεις του
World

Κέβιν Γουόρς: Η Fed μέσα από τις δηλώσεις του

Πώς βλέπει την ανεξαρτησία της Fed ο νέος πρόεδρος της, Κέβιν Γουόρς

Τζούλη Καλημέρη
Ferragamo: Οι χαμένες προσδοκίες, η πτώση της μετοχής και το δύσκολο στοίχημα της πολυτέλειας
Business

H Ferragamo σε ελεύθερη πτώση – Τι ανησυχεί τώρα τις αγορές

Με πτώση 15% στη μετοχή και απογοητευτικές επιδόσεις στις βασικές αγορές, η Salvatore Ferragamo βλέπει το σχέδιο ανάκαμψης να δοκιμάζεται

Νατάσα Σινιώρη
Γκουντλάκ: Δεν θα μειώσει η Fed τα επιτόκια
World

Γκουντλάκ: Δεν θα μειώσει η Fed τα επιτόκια

Οι εκτιμήσεις του CEO της DoubleLine Capital LP,Τζέφρι Γκούντλακ

Τραμπ: Ο χρόνος τρέχει για το Ιράν
Κόσμος

Τραμπ: Ο χρόνος τρέχει για το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί και πάλι το Ιράν να συνάψει συμφωνία – Επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό

Ντίζελ: Το αυξανόμενο κόστος πιέζει τους σχολικούς προϋπολογισμούς στις ΗΠΑ
World

Το ντίζελ «γονατίζει» τη δημόσια εκπαίδευση στις ΗΠΑ

Η εκτόξευση των τιμών του ντίζελ λόγω Ιράν αυξάνει δραματικά τα κόστη μεταφοράς και λειτουργίας των σχολείων στις ΗΠΑ, απειλώντας βασικές υπηρεσίες για εκατομμύρια μαθητές

Νατάσα Σινιώρη
Έφηβοι: Ψυχική υγεία, Πανελλήνιες και εργασία χωρίς οικονομική ασφάλεια
Κοινωνία

Γενιά Ζ: Από τις Πανελλήνιες στην εργασιακή ανασφάλεια

Δύο έρευνες αποτυπώνουν μια ανησυχητική εικόνα για τη ζωή των εφήβων και των νέων εργαζομένων στην Ελλάδα, από την ψυχική υγεία έως την οικονομική αδυναμία να «βγει ο μήνας»

Αφροδίτη Τζιαντζή
Transport Ministry Eyes Major West Athens Road Overhaul
English Edition

Transport Ministry Eyes Major West Athens Road Overhaul

New interchanges and expanded highway links around the Skaramagas and Schisto industrial zones aim to divert traffic from the gridlocked Kifissos corridor and improve access to Piraeus and western Attica

Αμυνα: Δισεκατομμύρια δίνει η ΕΕ για τα οικονομικά όπλα του μέλλοντος
World

Πώς αλλάζει η οικονομία του πολέμου - Θα προλάβει η Ευρώπη;

Σε κάθε περίπτωση, σε ολόκληρη την Ευρώπη επικρατεί όλο και περισσότερο η αίσθηση ότι «πρέπει να μπορούμε να σταθούμε στα δικά μας πόδια» για την άμυνα

Μελίνα Ζιάγκου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies