Tesla: Αυξάνει τις τιμές του μοντέλου Y μετά από δύο χρόνια

Σε αύξηση των τιμών για το Model Y στις Ηνωμένες Πολιτείες, προχώρησε η Tesla.

Η εταιρεία αύξησε την τιμή του Model Y premium με τετρακίνηση και του Model Y premium με πίσω κίνηση κατά 1.000 δολάρια, σε 49.990 δολάρια και 45.990 δολάρια αντίστοιχα.

Η εταιρεία αύξησε επίσης την τιμή του Model Y Performance με τετρακίνηση στα 57.990 δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, αύξηση 500 δολαρίων από πριν, όπως φαίνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Τον Αύγουστο του περασμένου έτους, η εταιρεία αύξησε την τιμή του πιο ακριβού μοντέλου της, του pickup Cybertruck, κατά 15.000 δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά τις χαμηλότερες από το αναμενόμενο πωλήσεις και τις ανακλήσεις.

Η Tesla δεν έδωσε λόγο για την αύξηση της τιμής, αναφέρει το Reuters.

Η τελευταία φορά που η εταιρεία αύξησε την τιμή των αυτοκινήτων Model Y ήταν πριν από δύο χρόνια, το 2024, όταν αύξησε τις τιμές όλων των αυτοκινήτων Model Y κατά 1.000 δολάρια.

Ανοδος για την Tesla στην Ευρώπη

Ενώ οι κινέζοι ανταγωνιστές της Tesla «περιμένουν στη γωνία» για να καταλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά ηλεκτρονικών αυτοκινήτων, οι πωλήσεις του Α’ τριμήνου του 2026 της αμερικανικής Tesla καταγράφουν μια αύξηση της τάξης του 45% σε όλη Ευρώπη, και μάλιστα μετά από δύο συνεχόμενες ετήσιες «βουτιές» στα ποσοστά της.

Το ενδιαφέρον για καινούργια και μεταχειρισμένα ηλεκτρικά οχήματα έχει αυξηθεί σε όλη την ήπειρο από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, ο οποίος επέφερε διαταραχή στις εφοσιαστικές αλυσίδες, άνοδο των τιμών στα καύσιμα και αύξηση πωλήσεων σε βενζινοκίνητα αμάξια.

Οι πωλήσεις της Tesla ανέβηκαν τον περασμένο μήνα, αφότου η Ολλανδική Αρχή Οχημάτων (RDW) ενέκρινε τη χρήση του λογισμικού υποβοήθησης οδηγού (Full Self‑Driving Supervised) της εταιρείας του Ιλον Μασκ.

Ήδη περί τα μέσα Απριλίου η ολλανδική RDW ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σχέδιό της να ζητήσει έγκριση για το εν λόγω λογισμικό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επίσης, τον Απρίλιο, οι εγγραφές των οχημάτων της Tesla –σημαντικός δείκτης πωλήσεων– αυξήθηκαν κατά 102% στη Δανία, σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, όπως αναφέρει το Reuters.