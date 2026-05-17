Στενά του Ορμούζ: Στα φορτηγά στρέφονται οι ναυτιλιακές – Το τίμημα της αναδρομολόγησης

Εν μέσω εκρητικής αύξησης ναύλων και της συνεχιζόμενης διαταραχής στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, οι ναυτιλιακές στρέφονται σε χερσαίες οδούς

World 17.05.2026, 16:46
Σχολιάστε
Στενά του Ορμούζ: Στα φορτηγά στρέφονται οι ναυτιλιακές – Το τίμημα της αναδρομολόγησης
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Εναλλακτικές χερσαίες οδούς αναζητούν οι ναυτιλιακές εταιρείες, ενόσω η ναυσιπλοΐα μέσα από τα Στενά του Ορμούζ δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί και οι ναύλοι έχουν… χτυπήσει κόκκινο από την έναρξη της σύρραξης ΗΠΑ και Ισραήλ με Ιράν.

Την ίδια ώρα, πολλά φορτία με προορισμό τη Μέση Ανατολή παραμένουν ακινητοποιημένα σε λιμάνια της Ινδίας και της Μοζαμβίκης, ενώ οι επιχειρήσεις να μετράνε χιλιάδες δολάρια σε επιπλέον κόστος.

Sημαντικές υλικοτεχνικές προκλήσεις θέτει η αναδρομολόγηση σύμφωνα με τον Christian Wendel, πρόεδρο της εταιρείας εμπορίας λιπασμάτων Hexagon Group: τα εξαγωγικά φορτία κυμαίνονται συνήθως από 30.000 έως 50.000 τόνους, ενώ τα φορτηγά μεταφέρουν οδίκως περίπου 30 τόνους το καθένα

Ναύλοι μεταφοράς σε τιμές ρεκόρ

Σε επίπεδα ρεκόρ έφτασαν αυτή την εβδομάδα οι ναύλοι μεταφοράς εμπορευμάτων στη διαδρομή Σαγκάη προς τον Κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα, ξεπερνώντας ακόμη και τα υψηλά που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, αναφέρουν οι Financial Times.

Για παράδειγμα, το κόστος μεταφοράς ενός τυπικού κοντέινερ μήκους 20 ποδών στη συγκεκριμένη διαδρομή αυξήθηκε από τα 980 δολάρια –το κόστος πριν από το ξέσπασμα του πολέμου– σε 4.131 δολάρια έως τις 15 Μαΐου, σύμφωνα με την εταιρεία δεδομένων Clarksons Research.

Μάλιστα, το υψηλότερο κόστος κατά τη διάρκεια της πανδημίας καταγράφηκε το 2021 και έφτασε τότε τα 3.960 δολάρια.

Οι ναυτιλιακές «ψηφίζουν» τα φορτηγά…

Ο Βίνσεντ Κλερκ, διευθύνων σύμβουλος της Maersk, της δεύτερης μεγαλύτερης εταιρείας μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο, δήλωσε στους FT ότι έχει κινητοποιηθεί σημαντικά οι οδικές μεταφορές.

«Τόσο οι Σαουδάραβες όσο και οι Ιρακινοί έχουν ανοίξει τις πόρτες τους για πολλά φορτηγά που προέρχονται από το Ιράκ, την Ιορδανία, ακόμη και από την Τουρκία», είπε.

Στενά του Ορμούζ

Όλες οι μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των MSC, Maersk, CMA-CGM και Hapag-Lloyd, έχουν ξεκινήσει δρομολόγια φορτηγών από λιμάνια στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Ομάν –συμπεριλαμβανομένων των Yanbu και King Abdullah στη Σαουδική Αραβία και Fujairah στα ΗΑΕ– σε λιμάνια όπως το Dammam στη Σαουδική Αραβία, η Βασόρα στο Ιράκ και το Jebel Ali των ΗΑΕ, τον μεγαλύτερο κόμβο της περιοχής.

…αλλά υπάρχουν περιορισμοί

Ωστόσο, τα φορτηγά μπορούν να αντικαταστήσουν μόνο ένα ελάχιστο μέρος της χωρητικότητας που προσέφεραν τα μεγάλα πλοία μεταφοράς κοντέινερ και φορτηγά πλοία.

Ο Christian Wendel, πρόεδρος της εταιρείας εμπορίας λιπασμάτων Hexagon Group, δήλωσε στους Financial Times ότι η αναδρομολόγηση θέτει σημαντικές υλικοτεχνικές προκλήσεις: τα εξαγωγικά φορτία κυμαίνονται συνήθως από 30.000 έως 50.000 τόνους, ενώ τα φορτηγά μεταφέρουν οδίκως περίπου 30 τόνους το καθένα.

Στενά του Ορμούζ

Ούτε το κόστος μεταφοράς μένει ανεπηρέαστο. Η Σούζι Σκίπερ του πρακτορείου τιμολόγησης Argus δήλωσε ότι εταιρείες της Σαουδικής Αραβίας, όπως η SABIC Agri-Nutrients και η Maaden, μετέφεραν φορτία ουρίας για την παραγωγή λιπασμάτων σε όλη τη χώρα οδικώς.

Η Argus εκτιμά ότι αυτό προσθέτει 80-90 δολάρια ανά τόνο στο κόστος μεταφοράς.

Στενά του Ορμούζ: Επιπτώσεις στην επισιτιστική βοήθεια

Την επισιτιστική βοήθεια επηρεάζει η διαταραχή των logistics στην περιοχή.

Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Σίτισης (WPF) δήλωσε ότι ορισμένες αποστολές που στάλθηκαν πριν από τον πόλεμο δεν είχαν φτάσει ακόμα στον προορισμό τους, ενώ δυσκολεύονταν να φτάσουν σε χώρες όπως η Υεμένη και το Τζιμπουτί λόγω της πρόσθετης απειλής επιθέσεων των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα.

Μία αποστολή βοήθειας στο Σουδάν έφτασε με 62 ημέρες καθυστέρηση, αφού άλλαξε δρομολόγιο γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, ενώ η πρόσβαση στο Αφγανιστάν έχει επίσης γίνει πιο δύσκολη, δήλωσε η διευθύντρια αλυσίδων εφοδιασμού του WFP, Corinne Fleischer.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Πλαστικό: Ιστορικά υψηλές τιμές πιέζουν τις επιχειρήσεις
World

Οι υψηλές τιμές του πλαστικού πιέζουν τις επιχειρήσεις
Social Media: YouTube, Snapchat και TikTok σε αγωγές για «εθισμό» μαθητών
World

Τα Social Media στο εδώλιο: Μαζικές αγωγές στις ΗΠΑ για «εθισμό» των μαθητών
Boeing: Δρομολογούνται οι διαδικασίες για την πώληση των αεροσκαφών στην Κίνα
World

Τις λεπτομέρειες της παραγγελίας των 200 αεροσκαφών εξετάζει η Boeing με το Πεκίνο
LVMH: Πίσω από την πώληση της Marc Jacobs
World

Πίσω από την πώληση της Marc Jacobs η LVMH
Κέβιν Γουόρς: Η Fed μέσα από τις δηλώσεις του
World

Κέβιν Γουόρς: Η Fed μέσα από τις δηλώσεις του
Ferragamo: Οι χαμένες προσδοκίες, η πτώση της μετοχής και το δύσκολο στοίχημα της πολυτέλειας
Business

H Ferragamo σε ελεύθερη πτώση – Τι ανησυχεί τώρα τις αγορές

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ferragamo: Οι χαμένες προσδοκίες, η πτώση της μετοχής και το δύσκολο στοίχημα της πολυτέλειας
Business

H Ferragamo σε ελεύθερη πτώση – Τι ανησυχεί τώρα τις αγορές

Με πτώση 15% στη μετοχή και απογοητευτικές επιδόσεις στις βασικές αγορές, η Salvatore Ferragamo βλέπει το σχέδιο ανάκαμψης να δοκιμάζεται

Νατάσα Σινιώρη
Ιχθυοκαλλιέργειες: Η νέα σελίδα της Avramar και το «αγκάθι» του χωροταξικού
Business

Η νέα σελίδα της Avramar και το «αγκάθι» του χωροταξικού

Σε νέα φάση περνάνε οι ιχθυοκαλλιέργειες στην Ελλάδα με την είσοδο της Cooke στην Avramar - Τι συμβαίνει με το χωροταξικό

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ντίζελ: Το αυξανόμενο κόστος πιέζει τους σχολικούς προϋπολογισμούς στις ΗΠΑ
World

Το ντίζελ «γονατίζει» τη δημόσια εκπαίδευση στις ΗΠΑ

Η εκτόξευση των τιμών του ντίζελ λόγω Ιράν αυξάνει δραματικά τα κόστη μεταφοράς και λειτουργίας των σχολείων στις ΗΠΑ, απειλώντας βασικές υπηρεσίες για εκατομμύρια μαθητές

Νατάσα Σινιώρη
Τουρισμός: Γιατί η Αθήνα δεν είναι Βαρκελώνη
Τουρισμός

Γιατί η Αθήνα δεν είναι Βαρκελώνη [γραφήματα]

Αν και ο τουρισμός στην Αθήνα καταγράφει εντυπωσιακές επιδόσεις, η πρωτεύουσα απέχει σημαντικά από τον τουριστικό χαρακτήρα της Βαρκελώνης

Λάμπρος Καραγεώργος
Τζένσεν Χουάνγκ: Η επανάσταση της AI είναι η καλύτερη αφετηρία για τη νέα γενιά
Tεχνητή νοημοσύνη

Τζένσεν Χουάνγκ: Η AI είναι η καλύτερη αφετηρία για τη νέα γενιά

«Καμία γενιά δεν έχει μπει στον κόσμο με πιο ισχυρά εργαλεία ή μεγαλύτερες ευκαιρίες από ότι εσείς», είπε στους αποφοίτους του CMU

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Μασούτης – Κρητικός: Τα δύσκολα τώρα αρχίζουν μετά το deal των 2,2 δισ. ευρώ
Business

Το μεγάλο στοίχημα του Μασούτη μετά την Κρητικός

Η είσοδος στην Αττική, ο νέος ρόλος Μασούτη στην ΕΣΕ, οι πιέσεις προς τους προμηθευτές και το δύσκολο project ενσωμάτωσης της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός που θα κρίνει την επόμενη ημέρα

Δημήτρης Χαροντάκης
Αθλητικά: Συρρικνώνεται συνεχώς η αγορά – Τι συμβαίνει το 2026
World

Η συρρίκνωση στα αθλητικά συνεχίζεται - Τι συμβαίνει το 2026

Nike, την Adidas - των οποίων τα έσοδα το 2025 σημείωσαν ρεκόρ - και τη New Balance, οι οποίες μαζί αντιπροσώπευαν το 74%

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κίνα: Μετά τα αυτοκίνητα, έρχονται στην Ευρώπη τα ηλεκτρικά σκούτερ
World

Κίνα: Μετά τα αυτοκίνητα, έρχονται στην Ευρώπη τα ηλεκτρικά σκούτερ

Αυξανόμενη η ζήτηση για ηλεκτρικά σκούτερ - Ο παίκτης από την Κίνα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από World
Πλαστικό: Ιστορικά υψηλές τιμές πιέζουν τις επιχειρήσεις
World

Οι υψηλές τιμές του πλαστικού πιέζουν τις επιχειρήσεις

Υπολογιζεται ότι κάθε αύξηση 10 δολαρίων στο πετρέλαιο προσθέτει περίπου πέντε σεντς ανά λίβρα στο πολυαιθυλένιο, το βασικό πλαστικό για τις συσκευασίες

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Boeing: Δρομολογούνται οι διαδικασίες για την πώληση των αεροσκαφών στην Κίνα
World

Τις λεπτομέρειες της παραγγελίας των 200 αεροσκαφών εξετάζει η Boeing με το Πεκίνο

Η ανακοίνωση Τραμπ για τα 200 αεροσκάφη Boeing είναι υποδεέστερη των αρχικών εκτιμήσεων για 500 αεροσκάφη

LVMH: Πίσω από την πώληση της Marc Jacobs
World

Πίσω από την πώληση της Marc Jacobs η LVMH

Η LVMH εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο πώλησης της Fenty Beauty της τραγουδίστριας Rihanna

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κέβιν Γουόρς: Η Fed μέσα από τις δηλώσεις του
World

Κέβιν Γουόρς: Η Fed μέσα από τις δηλώσεις του

Πώς βλέπει την ανεξαρτησία της Fed ο νέος πρόεδρος της, Κέβιν Γουόρς

Τζούλη Καλημέρη
Ferragamo: Οι χαμένες προσδοκίες, η πτώση της μετοχής και το δύσκολο στοίχημα της πολυτέλειας
Business

H Ferragamo σε ελεύθερη πτώση – Τι ανησυχεί τώρα τις αγορές

Με πτώση 15% στη μετοχή και απογοητευτικές επιδόσεις στις βασικές αγορές, η Salvatore Ferragamo βλέπει το σχέδιο ανάκαμψης να δοκιμάζεται

Νατάσα Σινιώρη
Γκουντλάκ: Δεν θα μειώσει η Fed τα επιτόκια
World

Γκουντλάκ: Δεν θα μειώσει η Fed τα επιτόκια

Οι εκτιμήσεις του CEO της DoubleLine Capital LP,Τζέφρι Γκούντλακ

Ντίζελ: Το αυξανόμενο κόστος πιέζει τους σχολικούς προϋπολογισμούς στις ΗΠΑ
World

Το ντίζελ «γονατίζει» τη δημόσια εκπαίδευση στις ΗΠΑ

Η εκτόξευση των τιμών του ντίζελ λόγω Ιράν αυξάνει δραματικά τα κόστη μεταφοράς και λειτουργίας των σχολείων στις ΗΠΑ, απειλώντας βασικές υπηρεσίες για εκατομμύρια μαθητές

Νατάσα Σινιώρη
Latest News
Τουρισμός: Οι «γκρίζες ζώνες» του νέου Ειδικού Χωροταξικού
Τουρισμός

Οι «γκρίζες ζώνες» του νέου Ειδικού Χωροταξικού

Ο τουρισμός υπό το νέο χωροταξικό πλαίσιο – Τα ερωτήματα

Κώστας Ντελέζος
Διπλωματική «απόψυξη» με φόντο τη φθορά
Επικαιρότητα

Διπλωματική «απόψυξη» με φόντο τη φθορά

Μετά το πάγωμα των επαφών Ουάσινγκτον – Μόσχας, οι Βρυξέλλες αναζητούν αυτόνομους διαύλους επικοινωνίας

Γιώργος Μαζιάς
Πλαστικό: Ιστορικά υψηλές τιμές πιέζουν τις επιχειρήσεις
World

Οι υψηλές τιμές του πλαστικού πιέζουν τις επιχειρήσεις

Υπολογιζεται ότι κάθε αύξηση 10 δολαρίων στο πετρέλαιο προσθέτει περίπου πέντε σεντς ανά λίβρα στο πολυαιθυλένιο, το βασικό πλαστικό για τις συσκευασίες

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Social Media: YouTube, Snapchat και TikTok σε αγωγές για «εθισμό» μαθητών
World

Τα Social Media στο εδώλιο: Μαζικές αγωγές στις ΗΠΑ για «εθισμό» των μαθητών

Οι εταιρείες social media προχωρούν σε συμβιβασμούς στις αγωγές των σχολικών περιφερειών στις ΗΠΑ, όπου κατηγορούνται για κρίση ψυχικής υγείας στους νέους

Νατάσα Σινιώρη
Boeing: Δρομολογούνται οι διαδικασίες για την πώληση των αεροσκαφών στην Κίνα
World

Τις λεπτομέρειες της παραγγελίας των 200 αεροσκαφών εξετάζει η Boeing με το Πεκίνο

Η ανακοίνωση Τραμπ για τα 200 αεροσκάφη Boeing είναι υποδεέστερη των αρχικών εκτιμήσεων για 500 αεροσκάφη

Wall Street: Οι προβολείς στα αποτελέσματα της Nvidia
Wall Street

Wall Street: Οι προβολείς στα αποτελέσματα της Nvidia

Η Wall Street αναμένει τα οικονομικά αποτελέσματα κολοσσών όπως η Nvidia και η Walmart αλλά και τα πρακτικά της Fed

Τζούλη Καλημέρη
LVMH: Πίσω από την πώληση της Marc Jacobs
World

Πίσω από την πώληση της Marc Jacobs η LVMH

Η LVMH εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο πώλησης της Fenty Beauty της τραγουδίστριας Rihanna

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Εξόρυξη άμμου: Περιβαλλοντική κρίση προ των πυλών – Τι αποκαλύπτει έρευνα του ΟΗΕ
Κόσμος

Εξόρυξη άμμου: Απειλή για το περιβάλλον; - Τι λέει ο ΟΗΕ

Οικοσυστήματα και μέσα διαβίωσης τοπικών κοινοτήτων απειλούνται από την υπέρμετρη εξόρυξη άμμου

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Κέβιν Γουόρς: Η Fed μέσα από τις δηλώσεις του
World

Κέβιν Γουόρς: Η Fed μέσα από τις δηλώσεις του

Πώς βλέπει την ανεξαρτησία της Fed ο νέος πρόεδρος της, Κέβιν Γουόρς

Τζούλη Καλημέρη
Ferragamo: Οι χαμένες προσδοκίες, η πτώση της μετοχής και το δύσκολο στοίχημα της πολυτέλειας
Business

H Ferragamo σε ελεύθερη πτώση – Τι ανησυχεί τώρα τις αγορές

Με πτώση 15% στη μετοχή και απογοητευτικές επιδόσεις στις βασικές αγορές, η Salvatore Ferragamo βλέπει το σχέδιο ανάκαμψης να δοκιμάζεται

Νατάσα Σινιώρη
Γκουντλάκ: Δεν θα μειώσει η Fed τα επιτόκια
World

Γκουντλάκ: Δεν θα μειώσει η Fed τα επιτόκια

Οι εκτιμήσεις του CEO της DoubleLine Capital LP,Τζέφρι Γκούντλακ

Τραμπ: Ο χρόνος τρέχει για το Ιράν
Κόσμος

Τραμπ: Ο χρόνος τρέχει για το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί και πάλι το Ιράν να συνάψει συμφωνία – Επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό

Ντίζελ: Το αυξανόμενο κόστος πιέζει τους σχολικούς προϋπολογισμούς στις ΗΠΑ
World

Το ντίζελ «γονατίζει» τη δημόσια εκπαίδευση στις ΗΠΑ

Η εκτόξευση των τιμών του ντίζελ λόγω Ιράν αυξάνει δραματικά τα κόστη μεταφοράς και λειτουργίας των σχολείων στις ΗΠΑ, απειλώντας βασικές υπηρεσίες για εκατομμύρια μαθητές

Νατάσα Σινιώρη
Έφηβοι: Ψυχική υγεία, Πανελλήνιες και εργασία χωρίς οικονομική ασφάλεια
Κοινωνία

Γενιά Ζ: Από τις Πανελλήνιες στην εργασιακή ανασφάλεια

Δύο έρευνες αποτυπώνουν μια ανησυχητική εικόνα για τη ζωή των εφήβων και των νέων εργαζομένων στην Ελλάδα, από την ψυχική υγεία έως την οικονομική αδυναμία να «βγει ο μήνας»

Αφροδίτη Τζιαντζή
Transport Ministry Eyes Major West Athens Road Overhaul
English Edition

Transport Ministry Eyes Major West Athens Road Overhaul

New interchanges and expanded highway links around the Skaramagas and Schisto industrial zones aim to divert traffic from the gridlocked Kifissos corridor and improve access to Piraeus and western Attica

Αμυνα: Δισεκατομμύρια δίνει η ΕΕ για τα οικονομικά όπλα του μέλλοντος
World

Πώς αλλάζει η οικονομία του πολέμου - Θα προλάβει η Ευρώπη;

Σε κάθε περίπτωση, σε ολόκληρη την Ευρώπη επικρατεί όλο και περισσότερο η αίσθηση ότι «πρέπει να μπορούμε να σταθούμε στα δικά μας πόδια» για την άμυνα

Μελίνα Ζιάγκου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies