Βρετανία: Τζάγκερ και Κλάπτον μπλοκάρουν την ανέγερση ουρανοξύστη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε ανατροπή των σχεδίων ανέγερσης ενός πύργου 29 ορόφων στις όχθες του ποταμού Τάμεση στο Λονδίνο, οδήγησε η κινητοποίηση διασημοτήτων.

Οι καλλιτέχνες , μεταξύ των οποίων και ο frontman των Rolling Stones Μικ Τζάγκερ, ο ροκ σταρ Έρικ Κλάπτον, η ηθοποιός Φελίσιτι Κένταλ και ο κωμικός Χάρι Χιλ, πολέμησαν την κατασκευαστική εταιρεία Rockwell Property για δύο χρόνια σχετικά με το σχέδιό της να ανεγείρει έναν πύργο 100 μέτρων δίπλα στη γέφυρα του Μπάτερσι, αναφέρει ο Guardian. Αν ο πύργος είχε κατασκευαστεί στη νότια όχθη του Τάμεση στο νοτιοδυτικό Λονδίνο, θα συναγωνιζόταν σε ύψος τις διάσημες καμινάδες του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Μπάτερσι.

Ο Τζάγκερ, 82 ετών, ο οποίος έχει σπίτι στη βόρεια όχθη από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, όπως και ο συνάδελφός του στο συγκρότημα Κιθ Ρίτσαρντς, δήλωσε ότι ο πύργος «δεν είχε νόημα» και ήταν «εντελώς λάθος από κάθε άποψη».

Ο Τζάγκερ δήλωσε στο Chelsea Citizen τον Μάρτιο ότι «ζω σε αυτή την περιοχή εδώ και πολύ καιρό και με νοιάζει τι θα συμβεί σε αυτήν. Αν αυτό προχωρήσει, θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατασκευή περισσότερων ψηλών κτιρίων… αλλάζοντας για πάντα αυτό το υπέροχο τμήμα της όχθης του Τάμεση».

Ο Ερικ Κλάπτον, 81 ετών, προειδοποίησε ότι αν εγκρίνονταν τα σχέδια, θα δημιουργούνταν «ένα κλίμα ανεξέλεγκτου ανταγωνισμού για άλλους κατασκευαστές να χτίσουν πύργους κατά μήκος του ποταμού». Πρόσθεσε: «Αυτοί οι κατασκευαστές δεν δίνουν δεκάρα για το τι πιστεύει ο καθένας. Το κάνουν μόνο για τα χρήματα.»

Η Rockwell Property πρότεινε αρχικά την κατασκευή ενός πύργου 34 ορόφων με 142 διαμερίσματα, ο αριθμός των οποίων μειώθηκε αργότερα σε 110 διαμερίσματα, συμπεριλαμβανομένων 54 προσιτών κατοικιών, μαζί με υπόγειο πάρκινγκ και ένα μείγμα εμπορικών χώρων. Ο κατασκευαστής υποστήριξε ότι το έργο αντιμετώπιζε «μια επείγουσα ανάγκη για νέες, υψηλής ποιότητας κατοικίες» στο Λονδίνο.

Το δημοτικό συμβούλιο του Wandsworth απέρριψε τα σχέδια, επικαλούμενο το «υπερβολικό ύψος και κλίμακα» του έργου, προσθέτοντας ότι «θα αποτελούσε μια απαράδεκτη και ασυμβίβαστη αλλαγή στην περιοχή, η οποία θα έβλαπτε σημαντικά τον χωρικό χαρακτήρα της ίδιας περιοχής». Ανέφερε επίσης ότι ο πύργος θα αλλοίωνε τον ορίζοντα και θα «καταστρέφει» τη ζωή των γειτόνων. Η Αρχή του Μεγάλου Λονδίνου υποστήριξε την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Η Rockwell άσκησε έφεση, αλλά δεν έλαβε ικανοποίηση, καθώς ένας επιθεωρητής πολεοδομίας τάχθηκε υπέρ των αντιτιθέμενων και του δημοτικού συμβουλίου αυτή την εβδομάδα, κρίνοντας ότι ο πύργος θα είχε «αρνητικές επιπτώσεις στον χαρακτήρα και την εμφάνιση της περιοχής» και θα ήταν «επιβλητικός».