Γκουντλάκ: Δεν θα μειώσει η Fed τα επιτόκια

Δε θα μειώσει τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίαση της η Fed εκτιμά ο διευθύνων σύμβουλος της DoubleLine Capital LP,Τζέφρι Γκούντλακ.

«Ο κόσμος περίμενε δύο μειώσεις επιτοκίων φέτος, αλλά ο πληθωρισμός απλώς δεν συνεργάστηκε» είπε ο Γκουντλακ στο Sunday Morning Futures του Fox News. «Απλώς δεν είναι δυνατό, κατά την άποψή μου, να μειωθούν τα επιτόκια όταν το διετές ομόλογο του αμερικανικού δημοσίου είναι σχεδόν 50 μονάδες βάσης υψηλότερο από το επιτόκιο της Fed».

Ο Κέβιν Γουόρς, που πρόσφατα επιβεβαιώθηκε ως πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, αναλαμβάνει τον ρόλο σε μια «δύσκολη στιγμή», σημειώνει.

Με τον πόλεμο στο Ιράν να προκαλεί ραγδαία άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, γεγονός που αντανακλάται στις εκθέσεις για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, προέβλεψε ότι η ανοδική τάση θα συνεχιστεί, αφού ο δείκτης τιμών καταναλωτή σημείωσε άνοδο 3,8% τον Απρίλιο, το υψηλότερο ποσοστό από τον Μάιο του 2023.

Τα μοντέλα της DoubleLine υποδηλώνουν ότι «η επόμενη εκτύπωση στον υποκείμενο ΔΤΚ θα ξεκινήσει με τέσσερα», δήλωσε ο Gundlach.

Η χρηματιστηριακή αγορά ήταν «αξιοσημείωτα ισχυρή» κατά τη διάρκεια της αναταραχής. «Όταν η Fed δεν κάνει τίποτα για το πρόβλημα του πληθωρισμού, η χρηματιστηριακή αγορά καταρρέει», είπε.

Οι εκτιμήσεις για τις μετοχές, τα ομόλογα και τα εμπορεύματα

Ενώ ο Γκούντλακ είναι «πολύ, πολύ αισιόδοξος για τα εμπορεύματα εδώ και περίπου τρία χρόνια» οι επενδυτές έχουν λίγες εναλλακτικές λύσεις έναντι των μετοχών, με τα ομόλογα να έχουν αρνητικές αποδόσεις και τις αγορές προβλέψεων να απορροφούν κάποιο ενδιαφέρον από το Bitcoin και άλλα κερδοσκοπικά περιουσιακά στοιχεία.

Παρόλα αυτά, είπε ότι η χρηματιστηριακή αγορά έχει το δικό της ρίσκο αυτή τη στιγμή.

«Η αγορά είναι πολύ ακριβή. Είναι πολύ κερδοσκοπική, αλλά τα κέρδη συνεχίζουν να αυξάνονται ανοδικά» είπε. «Νομίζω ότι αυτό τροφοδότησε τον κερδοσκοπικό ζήλο».

Τέλος ανανέωσε τις προειδοποιήσεις του για την ιδιωτική πίστωση, λέγοντας «σίγουρα είμαι» ανήσυχος όταν ρωτήθηκε αν ανησυχεί για τον τομέα.

«Υπάρχει κάτι στην αγορά ιδιωτικής πίστωσης που φαίνεται ότι χρειάζεται πάντα νέους επενδυτές» είπε. «Ίσως είναι απλώς η απληστία των χορηγών, απλώς θέλουν πάντα όλο και περισσότερα περιουσιακά στοιχεία για τη διαχείριση».