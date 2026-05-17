Γαλλία: Ο έκτακτος φόρος στα κέρδη της TotalEnergies δεν είναι ταμπού

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να φορολογήσει έκτακτα τα κέρδη της TotalEnergies η Γαλλία, παρόλο που η κυβέρνηση προτιμά να επιμείνει σε ένα ανώτατο όριο τιμών καυσίμων προς το παρόν, σύμφωνα με τον υπουργό Προϋπολογισμού David Amiel.

«Δεν υπάρχει ταμπού» ενάντια σε πιθανούς έκτακτους φόρους για την αναδιανομή των υπερβολικών κερδών που πραγματοποιεί η εταιρεία λόγω των αυξανόμενων τιμών του αργού πετρελαίου, είπε ο Amiel σε συνέντευξή του στο γαλλικό Radio J την Κυριακή.

«Ωστόσο, προς το παρόν το πιο αποτελεσματικό μέτρο είναι ο περιορισμός των τιμών των καυσίμων στα πρατήρια. Με αυτόν τον τρόπο τα χρήματα πηγαίνουν απευθείας στις τσέπες των Γάλλων» πρόσθεσε.

Η TotalEnergies αύξησε τον περασμένο μήνα τις επαναγορές μετοχών και τα μερίσματα μετά την ανάκαμψη των κερδών του πρώτου τριμήνου λόγω των αυξανόμενων τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου και μιας ισχυρής εμπορικής απόδοσης.

Ενώ εταιρείες όπως η TotalEnergies έχουν αναγκαστεί να σταματήσουν την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου γύρω από τον Περσικό Κόλπο από το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, επωφελούνται από τις απότομες αυξήσεις στις τιμές του αργού και άλλων καυσίμων. Η βρετανική ομότιμη εταιρεία BP Plc ανέφερε επίσης σημαντικά υψηλότερα κέρδη εν μέσω της αναταραχής στην αγορά.

H συζήτηση για τη φορολόγηση της TotalEnergies

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκόρνου δήλωσε ότι τάσσεται υπέρ της συζήτησης σχετικά με το πώς θα επωφεληθεί κανείς από τα εξαιρετικά αποτελέσματα της TotalEnergies. Άλλοι πολιτικοί έχουν επίσης εντείνει τον έλεγχο του τομέα του πετρελαίου, με τον ηγέτη των Σοσιαλιστών Ολιβιέ Φωρ να προτείνει έναν φόρο στα απροσδόκητα εταιρικά κέρδη που συνδέονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, κάτι που, όπως είπε, θα μπορούσε να βοηθήσει τη Γαλλία να συγκεντρώσει 2 δισεκατομμύρια ευρώ (2,32 δισεκατομμύρια δολάρια).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της TotalEnergies,Patrick Pouyanne, υπέδειξε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι οποιαδήποτε γαλλική φορολογική επιβάρυνση θα σήμαινε το τέλος της πολιτικής του ομίλου να περιορίζει τις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια καυσίμων στη Γαλλία.

Ενώ δεν έχει ληφθεί απόφαση για πιθανή φορολογική επιβάρυνση, «όταν υπάρχουν εξαιρετικά κέρδη, θα πρέπει να υπάρχει εξαιρετική αναδιανομή» τόνισε ο Amiel. «Η Γαλλία είναι τυχερή που έχει την Total, αλλά η Total είναι τυχερή που έχει τη Γαλλία», πρόσθεσε.

Η οικονομία της Γαλλίας αντιμετωπίζει την κρίση στη Μέση Ανατολή καλύτερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσε ο Amiel. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να υποστηρίζει τομείς της οικονομίας που βρίσκονται «στην πρώτη γραμμή» όσον αφορά τις επιπτώσεις του πολέμου, όπως οι αγρότες και οι μεταφορείς, με μέτρα που είναι «στοχευμένα, προσωρινά και χρηματοδοτούμενα», πρόσθεσε.