Τραμπ: Η επιστροφή από το Πεκίνο με «σταθερότητα» αλλά χωρίς πρόοδο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, όπου συναντήθηκε με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, δεν έφερε τις θεαματικές ανατροπές που πολλοί ανέμεναν.

Αντιθέτως, οι δύο πλευρές φαίνεται πως επέστρεψαν σε μια γνώριμη κατάσταση: μια στρατηγική ισορροπία έντασης, χωρίς ουσιαστικές συγκρούσεις αλλά και χωρίς πραγματική πρόοδο.

Οι συνομιλίες διήρκεσαν δύο ημέρες και χαρακτηρίστηκαν από διπλωματική ευγένεια, αλλά περιορισμένα αποτελέσματα. Παρά τις προσδοκίες για εμπορικές συμφωνίες και γεωπολιτικές τομές, το τελικό αποτέλεσμα έμεινε πολύ πίσω από προηγούμενες συναντήσεις κορυφής.

Τραμπ – Σι: Από τον εμπορικό πόλεμο στη «διαχειρίσιμη στασιμότητα»

Σε αντίθεση με την ένταση του εμπορικού πολέμου της προηγούμενης περιόδου, όταν οι δασμοί είχαν εκτοξευθεί και οι δύο οικονομίες βρίσκονταν σε ανοιχτή αντιπαράθεση, η σημερινή κατάσταση μοιάζει περισσότερο με ελεγχόμενο πάγωμα.

Αναλυτές από το Center for Strategic and International Studies σημειώνουν ότι η προσέγγιση των ΗΠΑ έχει μετριαστεί σημαντικά σε σχέση με το 2025, όταν οι δασμοί είχαν φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Η Κίνα, αντί να υποχωρήσει, αντέδρασε με αντίμετρα και στρατηγικές κινήσεις στις κρίσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Το αποτέλεσμα είναι μια ιδιότυπη ισορροπία: καμία πλευρά δεν κερδίζει ουσιαστικά, αλλά και καμία δεν επιθυμεί την πλήρη ρήξη.

Οι προσδοκίες που δεν επιβεβαιώθηκαν

Η επίσκεψη του Τραμπ συνοδεύτηκε από υψηλόβαθμα στελέχη μεγάλων αμερικανικών εταιρειών, όπως η Tesla και η Nvidia, με τον Ίλον Μασκ και τον Τζένσεν Χουάνγκ να δίνουν το «παρών» σε ένα έντονα συμβολικό ταξίδι.

Ωστόσο, πέρα από ένα επίσημο δείπνο και κάποιες προκαταρκτικές συζητήσεις, οι επιχειρηματικές αποστολές δεν εξασφάλισαν σημαντικά συμβόλαια. Το μεγάλο κενό εντοπίζεται κυρίως στην απουσία συμφωνίας για εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης προς την Κίνα, ένα ζήτημα υψηλής στρατηγικής σημασίας για την Ουάσιγκτον.

Το μεγάλο κενό εντοπίζεται κυρίως στην απουσία συμφωνίας για εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης προς την Κίνα

Εμπορικές συμφωνίες κάτω από τις προσδοκίες

Η αμερικανική πλευρά ανέφερε πρόοδο σε τομείς όπως οι αερομεταφορές και οι αγροτικές εξαγωγές, με πιθανές παραγγελίες αεροσκαφών της Boeing. Παρόλα αυτά, οι αριθμοί ήταν σημαντικά χαμηλότεροι από τις προηγούμενες αντίστοιχες επισκέψεις.

Σε σύγκριση με το 2017, όταν συμφωνίες ύψους εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων είχαν υπογραφεί, η πρόσφατη επίσκεψη χαρακτηρίζεται από τους αναλυτές ως «σαφώς υποτονική», εξηγεί το Reuters σε δημοσίευμά του. Η απουσία μεγάλων εμπορικών ανακοινώσεων υπογραμμίζει τη δυσκολία επαναφοράς της σχέσης σε πιο συνεργατική βάση.

Η κινεζική στρατηγική υπομονής

Από την πλευρά του Πεκίνου, η στάση είναι πιο σταθερή και λιγότερο συγκρουσιακή από ό,τι στο παρελθόν. Η Κίνα φαίνεται να αξιοποιεί την παρούσα συγκυρία για να ανασυγκροτήσει την οικονομία της και να ενισχύσει την τεχνολογική της αυτάρκεια.

Ο Σι Τζινπίνγκ χαρακτήρισε το πλαίσιο των σχέσεων με τις ΗΠΑ ως «εποικοδομητική στρατηγική σταθερότητα», δίνοντας έμφαση στη μακροπρόθεσμη συνύπαρξη ανταγωνισμού και διαχείρισης διαφορών.

Ακαδημαϊκοί, όπως ο Cui Shoujun, εκτιμούν ότι η Κίνα δεν επιδιώκει πλέον την επιστροφή σε μια «χρυσή εποχή συνεργασίας», αλλά προσαρμόζεται σε μια μόνιμη κατάσταση στρατηγικού ανταγωνισμού.

Ένα πολιτικό πλαίσιο χωρίς τομές και στρατηγικές επιλογές

Παρά τις προσδοκίες για πρόοδο σε ζητήματα όπως οι δασμοί και οι τεχνολογικές εξαγωγές, η σύνοδος δεν οδήγησε σε σημαντικές δεσμεύσεις. Μια πηγή που συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις ανέφερε στο Reuters ότι οι δύο πλευρές απλώς «διαχειρίστηκαν το παρόν χωρίς να ανοίξουν το μέλλον».

Η Ουάσιγκτον φέρεται να επιδιώκει επέκταση της προσωρινής εμπορικής ανακωχής, ενώ το Πεκίνο ζητά μεγαλύτερη διάρκεια και σταθερότητα. Ωστόσο, καμία πλευρά δεν φαίνεται διατεθειμένη να κάνει το πρώτο αποφασιστικό βήμα.

Το γεωπολιτικό παρασκήνιο

Πέρα από το εμπόριο, η συνάντηση επηρεάστηκε και από ευρύτερες διεθνείς κρίσεις. Η αμερικανική πλευρά ήλπιζε σε κάποια μορφή συνεργασίας της Κίνας σε ζητήματα παγκόσμιας ασφάλειας, χωρίς όμως απτά αποτελέσματα.

Το συνολικό κλίμα δείχνει ότι οι δύο υπερδυνάμεις έχουν αποδεχθεί μια νέα πραγματικότητα: ούτε σύγκρουση πλήρους κλίμακας ούτε ουσιαστική συνεργασία, αλλά μια διαρκή, ελεγχόμενη αντιπαράθεση.

Σταθερότητα χωρίς πρόοδο

Η επιστροφή του Τραμπ από το Πεκίνο δεν συνοδεύτηκε από κρίσεις ή ρήξεις, αλλά ούτε και από τη διπλωματική πρόοδο που πολλοί ανέμεναν.

Αντίθετα, το αποτέλεσμα είναι μια εύθραυστη σταθερότητα που διατηρεί το status quo.

Οι ΗΠΑ και η Κίνα φαίνεται να έχουν εισέλθει σε μια μακρά περίοδο ανταγωνισμού με διαχειρίσιμους τόνους, όπου οι μεγάλες συμφωνίες είναι σπάνιες και οι μεγάλες ρήξεις επίσης.

Το αδιέξοδο, προς το παρόν, παραμένει η νέα κανονικότητα…