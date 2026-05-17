Κέβιν Γουόρς: Η Fed μέσα από τις δηλώσεις του

World 17.05.2026, 22:06
Επιμέλεια Τζούλη Καλημέρη

Με ψήφους 54 έναντι 45 ο Κέβιν Γουόρς θα διαδεχθεί τον Τζερόμ Πάουελ και θα γίνει ο πρόεδρος της Federal Reserve, της μεγαλύτερης κεντρικής τράπεζας στον κόσμο, η ανεξαρτησία της οποίας έχει δεχθεί πολλαπλές και επίμονες επιθέσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ως ήταν αναμενόμενο δέχθηκε πολλές ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της ακρόασης του ενώπιω της Γερουσίας. Επανέλαβε πολλές φορές ότι δεν έχει δεσμευτεί στον Τραμπ να μειώσει τα επιτόκια και ότι δεν θα το έπραττε αν του το ζητούσε.

Ωστόσο οι απαντήσεις του δεν φαίνεται να έχουν πείσει την κορυφαία Δημοκρατική στον τραπεζικό τομέα, Ελίζαμπεθ Γουόρεν,  που τον έχει χαρακτηρίσει «μαριονέτα» του Τραμπ και τον έχει επικρίνει επειδή αρνήθηκε να πει ότι ο Τζο Μπάιντεν κέρδισε τις εκλογές του 2020 κατά την ακρόαση επικύρωσης του διορισμού του

Ο Γουόρς απέφυγε τις πιο αιχμηρές ερωτήσεις σχετικά με την ανεξαρτησία. Επικαλέστηκε το επιχείρημα των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων για να αποφύγει να λάβει θέση σχετικά με την προσπάθεια του Τραμπ να απολύσει τη διοικητή της Fed Λίσα Κουκ ή σχετικά με την ποινική έρευνα, που έχει πλέον σταματήσει, για τον Πάουελ και το κατασκευαστικό έργο της Fed.

«Ωδή στην ανεξαρτησία»

Για να κατανοήσει πώς εξελίχθηκαν οι θέσεις του Γουόρς αναφορικά με τη σχέση της Ουάσιγκτον με τη Fed, η The Wall Street Journal εξέτασε όλες τις διαθέσιμες δηλώσεις —σχεδόν 150 ομιλίες, καταθέσεις και άρθρα του— από το 2006 έως το 2026. Η εφημερίδα εξέτασε επίσημες δηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων ομιλιών και πρακτικών της Fed, καθώς και δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο, όπως τα Bloomberg TV, CNBC, Fox Business και άλλα κανάλια.

Πριν από δεκαέξι χρόνια, ο Κέβιν Γουόρς στάθηκε μπροστά σε μια ομάδα οικονομολόγων στη Νέα Υόρκη και εκφώνησε μια ομιλία με τίτλο «Ωδή στην ανεξαρτησία».

Ήταν το 2010 και η κεντρική τράπεζα είχε αναγκαστεί να στηρίξει την οικονομία μετά τη μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική κρίση των τελευταίων δεκαετιών. Ο Γουόρς ανησυχούσε ότι όσο περισσότερο παρεμβαίνει η Fed, τόσο πιο εύκολο θα γινόταν για τους εκλεγμένους αξιωματούχους να αποφεύγουν να λαμβάνουν οι ίδιοι δύσκολες οικονομικές αποφάσεις.

«Η ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας είναι πολύτιμη. Μπορεί να θεωρείται δεδομένη σε περιόδους ευνοϊκών συνθηκών, αλλά δοκιμάζεται όταν τα πράγματα δυσκολεύουν» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Γουόρς παραιτήθηκε από τη Fed τον επόμενο χρόνο και, έκτοτε, ασκεί κριτική στις ενέργειες της κεντρικής τράπεζας. Πέρυσι, πριν ο Πρόεδρος Τραμπ τον ορίσει υποψήφιο για την προεδρία της, ο πρώην κεντρικός τραπεζίτης είχε εκφράσει την άποψη ότι η Fed και η κυβέρνηση έπρεπε να συντονίζονται καλύτερα.

Ο νεότερος διοικητής της Fed

Ο  Γουόρς εντάχθηκε στη Fed το 2006, μετά από θητεία στην κυβέρνηση Μπους και στη Morgan Stanley. Ήταν ο νεότερος διοικητής της Fed στην ιστορία. Σε ένα διοικητικό συμβούλιο που συνήθως κυριαρχείται από οικονομολόγους με διδακτορικό, ο Γουόρς έφερε ένα διαφορετικό σύνολο δεξιοτήτων στενές σχέσεις στη Wall Street και στο Καπιτώλιο.

Κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008-09, η Fed ξεκίνησε ένα νέο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων. Ο ισολογισμός της διογκώθηκε. Ο Γουόρς άρχισε να ανησυχεί ότι η κεντρική τράπεζα έκανε υπερβολικά πολλά για να στηρίξει την οικονομία και κινδύνευε να γίνει όργανο των πολιτικών.

Τον Μάρτιο του 2011 παραιτήθηκε από τη θέση του στην Fed. Από τότε, συνέχισε να προβάλλει ορισμένα από τα ίδια επιχειρήματα, αλλά με πιο ευθεία γλώσσα και λιγότερους θεσμικούς περιορισμούς ως προς το τι μπορούσε να δηλώσει δημοσίως.

Το 2017, ο Τραμπ πραγματοποίησε συνέντευξη με τον Γουόρς για τη θέση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, προτού τελικά επιλέξει τον Τζέρομ Πάουελ. Ωστόσο, ο πρόεδρος σύντομα απογοητεύτηκε από την επιλογή του. Ο Τραμπ ήθελε χαμηλότερα επιτόκια ενώ η κεντρική τράπεζα συνέχισε να τα αυξάνει.

Ο Γουάρς επανέλαβε ορισμένες από τις επικρίσεις του Τραμπ με πιο μετριοπαθείς όρους. Συγκεκριμένα, υποστήριξε στα τέλη του 2018 ότι η Fed θα έπρεπε να σταματήσει τη «διπλή επίθεσή» της, που συνίστατο στην αύξηση των επιτοκίων και τη μείωση του χαρτοφυλακίου της, μια θέση που επιβεβαιώθηκε εβδομάδες αργότερα, όταν η Fed άλλαξε πορεία.

Το 2021, ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επανέλεξε τον Πάουελ για δεύτερη θητεία ως πρόεδρο της Fed.

Στις αρχές του 2025, ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο και πάλι υποστήριζε τη μείωση των επιτοκίων. Αξιωματούχοι της Fed υπογράμμισαν ότι οι επιθετικές νέες δασμολογικές πολιτικές του Τραμπ ενδέχεται να περιορίσουν τη δυνατότητά τους να προχωρήσουν σε μειώσεις.

Ο Γουάρς είχε διαφορετική άποψη αν η Fed είχε διατηρήσει την αξιοπιστία της, οι αυξήσεις των τιμών που προκλήθηκαν από τους δασμούς δεν θα είχαν εδραιωθεί στην οικονομία. Το πραγματικό πρόβλημα, όπως είπε, δεν ήταν οι πολιτικές του προέδρου, αλλά το ίδιο το ιστορικό της Fed.

