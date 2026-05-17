Αναδυόμενες αγορές: Ανακάμπτει το carry trade

Το carry trade των αναδυόμενων αγορών έχει ανακάμψει από τις απώλειές του στον πόλεμο του Ιράν, καθώς οι αυξανόμενες τιμές του αργού πετρελαίου ενισχύουν τις προσδοκίες ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν υψηλά και θα ενισχύσουν τα νομίσματα των εξαγωγέων βασικών προϊόντων.

Το carry trade είναι η στρατηγική κατά την οποία ένας επενδυτής δανείζεται κεφάλαια με χαμηλότερο επιτόκιο για να επενδύσει σε περιουσιακά στοιχεία με δυνητικά υψηλότερες αποδόσεις.

Είναι πιο γνωστό για τη χρήση του στις αγορές συναλλάγματος (forex ή FX), όπου οι επενδυτές δανείζονται σε νόμισμα με χαμηλό επιτόκιο και επενδύουν σε περιουσιακά στοιχεία υψηλότερης απόδοσης που εκφράζονται σε άλλο νόμισμα. Οι επενδυτές μπορούν να αποκομίσουν κέρδη από το spread όταν οι αγορές είναι σταθερές, αλλά μια αναταραχή στην αγορά μπορεί να μειώσει γρήγορα τα κέρδη τους.

Ποια είναι τα «αγαπημένα» νομίσματα του carry trade

Ο δείκτης που παρακολουθεί το carry trade έχει αυξηθεί περισσότερο από 3% από το χαμηλό του Μαρτίου και έχει κερδίσει περίπου 1,7% από την έναρξη της σύγκρουσης στα τέλη Φεβρουαρίου. Ο δείκτης προσεγγίζει το carry trade μετρώντας τις αποδόσεις από τον δανεισμό σε τρία νομίσματα χαμηλής απόδοσης συγκεκριμένα το γιεν, το ελβετικό φράγκο και το κινεζικό γιουάν και τις επενδύσεις σε οκτώ νομίσματα αναδυόμενων αγορών υψηλότερης απόδοσης, συμπεριλαμβανομένου του βραζιλιάνικου ρεάλ και του νοτιοαφρικανικού ραντ.

Το ράλι του πετρελαίου λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή αποδεικνύεται δίκοπο μαχαίρι για τις αναδυόμενες αγορές. Ενώ αρχικά προκάλεσε μια φυγή προς την ασφάλεια μακριά από τον τομέα, τον τελευταίο μήνα οι επενδυτές έχουν επιστρέψει σε περιουσιακά στοιχεία προσανατολισμένα στην ανάπτυξη.

Η άνοδος των τιμών του αργού πετρελαίου έχει επίσης ενισχύσει τα στοιχήματα ότι οι κεντρικές τράπεζες θα αυστηροποιήσουν επιθετικά τη νομισματική πολιτική για να τιθασεύσουν τις πληθωριστικές πιέσεις διασφαλίζοντας ότι τα πραγματικά επιτόκια, τα ονομαστικά επιτόκια προσαρμοσμένα στον πληθωρισμό, θα παραμείνουν ελκυστικά.

«Το carry trade στις αναδυόμενες αγορές θα ενισχυθεί από υψηλότερα πραγματικά επιτόκια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, για την καταπολέμηση των αρχόμενων πληθωριστικών προσδοκιών» εξηγεί στο Bloomberg ο Jason Devito, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου για χρέος αναδυόμενων αγορών στην Federated Hermes Inc. στο Πίτσμπουργκ. «Ενώ υπάρχουν νικητές και ηττημένοι εντός των αναδυόμενων αγορών από τις υψηλότερες τιμές πετρελαίου, οι ηττημένοι είναι καλύτερα προετοιμασμένοι από ποτέ, ενώ οι νικητές, όπως η Βραζιλία για παράδειγμα, υποστηρίζονται από την αξιοπιστία των κεντρικών τραπεζών εν μέσω ενός πλαισίου υψηλών πραγματικών επιτοκίων».

Οι χρηματιστές έχουν αυξήσει τα στοιχήματά τους ότι οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου θα διατηρήσουν τον πληθωρισμό και τα επιτόκια πολιτικής υψηλά στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ο μέσος όρος των 12μηνων συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίων από 14 οικονομίες αναδυόμενων αγορών έχει αυξηθεί στο 5,7% από 5% πριν από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Η ανάκαμψη του carry trade έχει επίσης βοηθηθεί από τη σχετικά συγκρατημένη μεταβλητότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η μηνιαία μεταβλητότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών στις αναδυόμενες αγορές είναι επί του παρόντος 6,88%, μειωμένη από το υψηλό 9,23% στα μέσα Μαρτίου, σύμφωνα με τον δείκτη της JPMorgan Chase & Co. Η χαμηλότερη μεταβλητότητα υποστηρίζει το carry trade ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών να διαγράψουν τα κέρδη από τις διαφορές επιτοκίων.

Ορισμένες μεμονωμένες συναλλαγές έχουν αποφέρει εξαιρετικές αποδόσεις. H στρατηγική δανεισμού σε ελβετικό φράγκο και επένδυσης στο βραζιλιάνικο ρεάλ από τα τέλη Φεβρουαρίου απέδωσε 6,6%, ενώ η χρηματοδότηση σε γιεν και η αγορά τουρκικής λίρας απέφερε κέρδος 6,9%, βάσει στοιχείων που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Το τρέχον περιβάλλον της αγοράς παραμένει ευνοϊκό για το carry trade στις αναδυόμενες αγορές, εν μέρει καθώς η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα αποφύγει να γίνει πιο επιθετική υπό τον Κέβιν Γουόρς, τονίζει ο Homin Lee, στρατηγικός αναλυτής στην Lombard Odier στη Σιγκαπούρη.

«Είμαστε αισιόδοξοι για το ρεάλ της Βραζιλίας, πάνω απ’ όλα», είπε. «Η Βραζιλία βρίσκεται σε ισχυρή θέση για να αντέξει τη συνεχιζόμενη αναταραχή στην αγορά ενέργειας και επίσης να επωφεληθεί από την παγκόσμια άνθηση των κεφαλαιουχικών δαπανών μετά τον πόλεμο».

Ποια στοιχήματα carry trade δέχονται πιέσεις

Ενώ υπάρχουν ευκαιρίες για κέρδος από την carry, οι επενδυτές πρέπει να παραμείνουν σε εγρήγορση λόγω των αυξανόμενων πολιτικών κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των εκλογών φέτος στην Κολομβία και τη Βραζιλία.

«Η carry στις αναδυόμενες αγορές παραμένει ελκυστική αλλά ολοένα και πιο επιλεκτική», δήλωσε ο Anthony Kettle, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην RBC Bluebay Asset Management στο Λονδίνο. «Ευνοούμε τις τράπεζες υψηλής απόδοσης με αξιόπιστα πλαίσια πολιτικής, ισχυρές πραγματικές αποδόσεις και σταθερά εξωτερικά ισοζύγια, όπως το πραγματικό, καθώς και τα frontier names που επωφελούνται από τις αυξημένες τιμές ενέργειας, για παράδειγμα η Νιγηρία».

Ορισμένα προηγουμένως επικερδή στοιχήματα carry-trade δέχονται επίσης πιέσεις.

Η Bank of America και η Barclays είναι μεταξύ των τραπεζών που πρόσφατα εγκατέλειψαν τις ανοδικές τους θέσεις στην τουρκική λίρα, σηματοδοτώντας ανησυχία για τις επιπτώσεις από τη σύγκρουση στο Ιράν, δεδομένης της θέσης της χώρας ως εισαγωγέα πετρελαίου.

«Ενώ οι υψηλότερες τιμές πετρελαίου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα θα βοηθήσουν τις αναδυόμενες αγορές που εξάγουν πετρέλαιο με ισχυρά εξωτερικά ισοζύγια, θα βλάψουν τις αναδυόμενες αγορές που εισάγουν πετρέλαιο, όπου ο πληθωρισμός, τα ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών και τα ομόλογα είναι πιο ευάλωτα» σημειώνει ο Charu Chanana, επικεφαλής επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής στη Saxo Markets στη Σιγκαπούρη.

Οι traders είναι γενικά πιο θετικοί για το ραντ της Νότιας Αφρικής λόγω των προοπτικών για σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής.

Η αγορά αναμένει τώρα αυξήσεις επιτοκίων κατά τρία τέταρτα της μονάδας από την κεντρική τράπεζα της Νότιας Αφρικής φέτος, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν τροφοδοτεί ανησυχίες για τον πληθωρισμό, ενώ οι traders είχαν προβλέψει μειώσεις επιτοκίων πριν από τη σύγκρουση.

«Οι αυξήσεις των επιτοκίων θα υποστήριζαν σαφώς την ελκυστικότητα του ραντ ως carry μέσω μιας ευρύτερης διαφοράς ισοτιμιών», δήλωσε ο Hironori Sannami, trader συναλλάγματος στην Mizuho Bank Ltd. στο Λονδίνο.