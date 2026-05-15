Πετρέλαιο: Ανοδος μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι η Κίνα θα κάνει αγορές από τις ΗΠΑ

«Θέλουν να αγοράσουν πετρέλαιο από τις ΗΠΑ», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του στο Fox News αναφερόμενος στην Κίνα

Commodities 15.05.2026, 07:35
Ανοδο κατά περισσότερο από 1% πυροδότησαν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ από το Πεκίνο ότι η Κίνα επιθυμεί να αγοράσει πετρέλαιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ οι ανησυχίες για επιθέσεις και κατασχέσεις πλοίων συνεχίζονταν, παρά τη δήλωση του Ιράν ότι περίπου 30 πλοία είχαν περάσει από τα Στενά του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αυξήθηκαν κατά 1,17 δολάρια, ή 1,11%, στα 106,89 δολάρια το βαρέλι στις 04:52 ώρα Ελλάδος, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού αυξήθηκαν κατά 1,10 δολάρια, ή 1,09%, στα 102,27 δολάρια.

«Θέλουν να αγοράσουν πετρέλαιο από τις ΗΠΑ», είπε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, που απέφυγε να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά σημείωσε πως η «ιδέα» αυτή «ευχαριστεί» τον ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης σε συνέντευξή του στο Fox News ότι δεν θα δείξει μεγάλη υπομονή απέναντι στο Ιράν, καθώς προέτρεψε την Τεχεράνη να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσινγκτον.

Στα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με αναφορές, ένα πλοίο καταλήφθηκε από ιρανικό προσωπικό στα ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και κατευθύνθηκε προς τα ιρανικά ύδατα την Πέμπτη, ενώ ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ συμφώνησαν ως προς την ανάγκη να παραμείνει ανοιχτή η ναυτιλιακή οδός των Στενών του Ορμούζ.

Επίσης, ένα ινδικό φορτηγό πλοίο που μετέφερε ζώα από την Αφρική προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βυθίστηκε την Τετάρτη στα ύδατα ανοικτά των ακτών του Ομάν.

Η Ιρανική Επαναστατική Φρουρά ανέφερε ότι 30 πλοία διέσχισαν το Στενό του Ορμούζ από το βράδυ της Τετάρτης, αριθμός που εξακολουθεί να είναι πολύ μικρότερος από τα 140 που διέρχονταν καθημερινά πριν από τον πόλεμο, αλλά θα αποτελεί σημαντική αύξηση αν επιβεβαιωθεί.

Παραμένει ο παράγοντας της μειωμένης προσφοράς

Ο Γιανγκ Αν, αναλυτής της Haitong Futures, δήλωσε ότι ο κύριος παράγοντας που επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου εξακολουθεί να είναι η περιορισμένη προσφορά.

«Οι τιμές του πετρελαίου παρουσίασαν αρκετές διακυμάνσεις χθες, αλλά έκλεισαν κοντά στο υψηλό της ημέρας», ανέφερε, σύμφωνα με το Reuters

«Τα πλοία που διέσχισαν το στενό μείωσαν κάπως τις ανησυχίες της αγοράς, αλλά όχι αρκετά ώστε να αλλάξουν την ισχυρή τάση που οφείλεται στην περιορισμένη προσφορά».

Ο Τραμπ και ο ηγέτης της Κίνας Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να συναντηθούν την Παρασκευή για να ολοκληρώσουν τη διήμερη επίσημη επίσκεψη που χαρακτηρίστηκε από λαμπρότητα και επιχειρηματικές συμφωνίες.

Ο αμερικανός εμπορικός εκπρόσωπος Τζέιμισον Γκριρ δήλωσε την Παρασκευή το πρωί, σε συνέντευξή του στο Bloomberg, ότι η Κίνα είναι πολύ ρεαλιστική όσον αφορά τη συνεργασία της με το Ιράν και ότι είναι σημαντικό για την Κίνα να παραμείνουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ.

