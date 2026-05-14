Ρωσικό πετρέλαιο: Σε υψηλό από το 2023, απροσδόκητα έσοδα για το Κρεμλίνο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Περαιτέρω οφέλη αποκομίζει η Ρωσία από τον πόλεμο στο Ιράν, καθώς η τιμή του εμβληματικού μίγματος πετρελαίου «Urals» που εξάγει η χώρα έφτασε αυτό το μήνα στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2023 για φορολογικούς σκοπούς.

Αυτό το μήνα, το ρωσικό νόμισμα έφτασε στο υψηλότερο επίπεδό του έναντι του δολαρίου ΗΠΑ από τον Φεβρουάριο του 2023, πράγμα που σημαίνει ότι ένα ισχυρότερο ρούβλι θα μπορούσε να μειώσει τα έκτακτα έσοδα του Κρεμλίνου από το πετρέλαιο μετά τον Μάιο

Σύμφωνα με την εφορία της χώρας, το υπουργείο Οικονομικών θα υπολογίσει τους φόρους για τους παραγωγούς πετρελαίου τον Μάιο με βάση μια μέση τιμή του «Urals» στα 94,87 δολάρια ανά βαρέλι και μια συναλλαγματική ισοτιμία 76,938 ρούβλια ανά δολάριο ΗΠΑ. Αυτό αντιστοιχεί σε σχεδόν 7.300 ρούβλια ανά βαρέλι, αύξηση 18% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και άνοδο 60% σε σχέση με πέρυσι, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Το Κρεμλίνο, το οποίο βασίζεται στον κλάδο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου για περίπου το ένα πέμπτο των εσόδων του προϋπολογισμού του, είδε την πολεμική του οικονομία να υποστηρίζεται από τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου και την ισχυρότερη ζήτηση για ρωσικό πετρέλαιο, αφού ο πόλεμος στο Ιράν διακόπηκε η προμήθεια από τον Περσικό Κόλπο μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Αναπλήρωση αποθεματικού στη Ρωσία

Η εισροή πετροδολαρίων έχει ήδη επιτρέψει στην κυβέρνηση να ξαναρχίσει να αναπληρώνει το αποθεματικό της για δύσκολες περιόδους και να αναβάλει τη μείωση των δαπανών που δεν είναι πρώτης προτεραιότητας.

Η ώθηση από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου λόγω του πολέμου θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη αν δεν υπήρχε η ανατίμηση του εθνικού νομίσματος. Ένα ισχυρότερο ρούβλι σημαίνει χαμηλότερα φορολογικά έσοδα από τα βαρέλια που τιμολογούνται σε δολάρια. Το ρούβλι έχει ενισχυθεί λόγω των υψηλών επιτοκίων, της μείωσης των εισαγωγών και των αυξανόμενων πωλήσεων σε ξένο νόμισμα από τους εξαγωγείς της χώρας, χάρη στην παγκόσμια άνοδο των τιμών των πρώτων υλών.

Αυτό το μήνα, το ρωσικό νόμισμα έφτασε στο υψηλότερο επίπεδό του έναντι του δολαρίου ΗΠΑ από τον Φεβρουάριο του 2023, πράγμα που σημαίνει ότι ένα ισχυρότερο ρούβλι θα μπορούσε να μειώσει τα έκτακτα έσοδα του Κρεμλίνου από το πετρέλαιο μετά τον Μάιο.

Τα καθαρά έσοδα της κυβέρνησης από τον ενεργειακό τομέα τον Μάιο θα εξαρτηθούν επίσης από το ύψος των επιδοτήσεων που θα καταβάλει για τη στήριξη της εθνικής βιομηχανίας διύλισης πετρελαίου και του εγχώριου εφοδιασμού καυσίμων.

Καθώς οι παγκόσμιες τιμές των καυσίμων εκτοξεύτηκαν με τον πόλεμο στο Ιράν, οι κρατικές πληρωμές προς τις ρωσικές εταιρείες ενέργειας μόνο τον Απρίλιο έφτασαν τα 359 δισεκατομμύρια ρούβλια, ή περίπου 4,8 δισεκατομμύρια δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο σε πάνω από δύο χρόνια.