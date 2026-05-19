Αμερικανικά ομόλογα: Προειδοποιούν για διόρθωση στα χρηματιστήρια

Η ραγδαία αύξηση του κόστους δανεισμού ενδέχεται να προκαλέσει διόρθωση στη χρηματιστηριακή αγορά, προειδοποιούν μεγάλοι επενδυτές, επισημαίνοντας την αυξανόμενη απόκλιση μεταξύ των μετοχών που βρίσκονται σε φάση ευφορίας και των ομολόγων, οι αποδόσεις των οποίων έχουν φτάσει σε υψηλά δωδεκαμήνου λόγω της ανησυχίας για αναζωπύρωση του πληθωρισμού.

Ο S&P 500 σπάει αλλεπάλληλα ιστορικά υψηλά, τροφοδοτούμενος από τον τεχνολογικό κλάδο. Η τάση αυτή ξεκίνησε στις αρχές Απριλίου, όταν οι ειδήσεις για προσωρινή κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής έκαναν τους επενδυτές να επιστρέψουν μαζικά στην αγορά.

Αντίθετα, το sell off κρατικών ομολόγων ώθησε τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων στο υψηλότερο επίπεδό τους σε περισσότερο από ένα χρόνο, καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι οι τιμές του πετρελαίου, που παραμένουν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, θα αναζωπυρώσουν τον πληθωρισμό και θα ωθήσουν τις κεντρικές τράπεζες να αυξήσουν τα επιτόκια.

Ερχεται διόρθωση

Η «ψαλίδα» αυτή έχει οδηγήσει ορισμένους διαχειριστές μεγάλων επενδυτικών κεφαλαίων να αμφιβάλλουν για το αν οι μετοχές μπορούν να συνεχίσουν να αγνοούν τη ζοφερή ατμόσφαιρα που περιβάλλει τα προϊόντα σταθερού εισοδήματος, ειδικά αν η άνοδος του κόστους δανεισμού προκαλέσει ανησυχία για τις εξωφρενικά υψηλές αποτιμήσεις των μετοχών εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης.

«Θα δούμε μια διόρθωση — το ερώτημα, κατά τη γνώμη μου, είναι περισσότερο πότε θα συμβεί αυτό παρά αν θα συμβεί», δήλωσε στους FT ο Βενσάν Μορτιέ, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Amundi. Ο Mortier ανέφερε ότι η αγορά μετοχών «έχει δει μια πλήρη αλλαγή στις αφηγήσεις, στις απόψεις και στις θέσεις μέσα σε έξι εβδομάδες», σε αντίθεση με την εστίαση των επενδυτών ομολόγων στην άνοδο των τιμών στα πάντα, από το ντίζελ έως τη βενζίνη και τα καύσιμα αεροσκαφών.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου του Δημοσίου έχει ανέβει κατά 0,28 ποσοστιαίες μονάδες από την αρχική κατάπαυση του πυρός, καθώς η παγκόσμια πώληση ομολόγων επιταχύνεται.

Το swap του πληθωρισμού ενός έτους ανέβηκε τη Δευτέρα πάνω από 4% για πρώτη φορά από τις αρχές του 2025.

Στον αντίποδα, ο S&P 500 έχει σημειώσει άνοδο 12% από την κατάπαυση του πυρός και δεν δίνει ενδείξεις ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα προκαλέσει μόνιμη οικονομική ζημιά.

«Υπάρχει μια ασυμφωνία μεταξύ του γεγονότος ότι οι μετοχές βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, τα περιθώρια [πιστωτικού κινδύνου] είναι σε χαμηλά επίπεδα, επικρατεί έντονη αισιοδοξία και, ταυτόχρονα, τα επιτόκια και οι τιμές στις [αγορές] ενέργειας προεξοφλούν μια μακροχρόνια επίδραση στην οικονομία», δήλωσε ο Raphaël Thuin, επικεφαλής στρατηγικών κεφαλαιαγορών στην Tikehau Capital. «Βραχυπρόθεσμα, υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για ανησυχία», πρόσθεσε ο Thuin. «Φαίνεται ότι η άνοδος έχει φτάσει στα όριά της [και] η αγορά χρειάζεται μια παύση».

ΗΠΑ – Ευρώπη

Οι μετοχές της Wall Street έχουν επίσης ξεπεράσει τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη εξάρτηση της ανάκαμψης από λίγες μόνο μετοχές τεχνολογίας και ημιαγωγών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Η υψηλή εξάρτηση της Ευρώπης από τις εισαγωγές ενέργειας έχει κλονίσει την αισιοδοξία των επενδυτών για την περιοχή, με αποτέλεσμα ο Stoxx Europe 600 να δυσκολεύεται να επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα.

«Υπάρχει αυτή η αντίφαση στις [αμερικανικές] αγορές, όπου [οι επενδυτές] στρέφουν την προσοχή τους σε άλλα θέματα εκτός από τη γεωπολιτική αυτήν τη στιγμή», δήλωσε ο Καμάλ Μπατιά, διευθύνων σύμβουλος της Principal Asset Management. «Είναι πολύ αινιγματικό.»

Ο Giles Parkinson, επικεφαλής του τμήματος μετοχών της Trinity Bridge, δήλωσε ότι η πρόσφατη άνοδος των μετοχών είναι στην πραγματικότητα «ανεπαρκής», ενώ «τα κέρδη εκτινάσσονται».

Προς το παρόν, «τα ομόλογα σηματοδοτούν “κίτρινη σημαία” για τον πληθωρισμό και τον κίνδυνο χρόνιου πληθωρισμού και υψηλών τιμών πετρελαίου που θα οδηγήσουν τελικά σε επιβράδυνση της οικονομίας», δήλωσε ένας διευθυντής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τους FT. «Οι μετοχές λένε: “θα συνεχίσουμε να γλεντάμε μέχρι να συμβεί αυτό”».