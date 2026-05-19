Ιαπωνία: Έκπληξη από το ΑΕΠ – Πάνω από τις προσδοκίες η ανάπτυξη

Στο 2,1% διαμορφώθηκε η ανάπτυξη στην Ιαπωνία το πρώτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες, χάρη στη βελτιωμένη κατανάλωση και τις ισχυρές εξαγωγές.

Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,1% σε ετήσια βάση, σε σύγκριση με τη μέση εκτίμηση των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters για 1,7% και έναντι 1,3% στο προηγούμενο τρίμηνο.

Η Ιαπωνία αναπτύσσεται

Σε τριμηνιαία βάση, η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,5%, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη, σε σύγκριση με εκτιμήσεις για 0,4%, και παρουσιάζοντας βελτίωση από την ανάπτυξη 0,3% στο τέλος του 2025. Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,6% σε ετήσια βάση.

Αυτά τα στοιχεία δεν αποτυπώνουν πλήρως τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου.

«Παρόλο που το ΑΕΠ της Ιαπωνίας αυξήθηκε με υγιή ρυθμό κατά 0,5% το πρώτο τρίμηνο, πιστεύουμε ότι το ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου είναι ήδη ορατό και αναμένουμε ότι η οικονομία θα αισθανθεί τις πιέσεις από το υψηλό κόστος ενέργειας που έρχεται», δήλωσε στο CNBC ο Νοριχίρο Γιαμαγκούτσι, επικεφαλής οικονομολόγος για την Ιαπωνία στην Oxford Economics.

Οι εξαγωγές της Ιαπωνίας αυξήθηκαν κατά 11,5%, σε ετήσια βάση, τον Μάρτιο, εν μέρει χάρη στην αύξηση των αποστολών ημιαγωγών κατά 29,3%.

Ο Γιαμαγκούτσι δήλωσε ότι ενώ τα κέρδη στις εξαγωγές λόγω της ισχυρής ζήτησης στον τομέα της πληροφορικής θα μπορούσαν να προσφέρουν κάποια βραχυπρόθεσμη στήριξη, οι υψηλότερες τιμές ενέργειας, καθώς και η αυξημένη αβεβαιότητα, θα αρχίσουν να περιορίζουν την κατανάλωση και τις επενδύσεις.

Μετά την δημοσίευση των δεδομένων, ο δείκτης Nikkei 225μειώθηκε κατά 0,64%, ενώ η απόδοση των 10ετών ομολόγων αναφοράς της ιαπωνικής κυβέρνησης αυξήθηκε οριακά. Το γενυποχώρησε ελαφρώς έναντι του δολαρίου, διαπραγματευόμενο στα 158,95.

Οι προειδοποιήσεις

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας μείωσε την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη για το οικονομικό έτος 2026 στο 0,5% από 1% και αύξησε απότομα τις προβλέψεις της για τον δομικό πληθωρισμό στο 2,8% από 1,9%.

Στην τελευταία της συνεδρίαση στις 7 Μαΐου, η τράπεζα προειδοποίησε ότι η οικονομική ανάπτυξη της Ιαπωνίας είναι πιθανό να επιβραδυνθεί φέτος, καθώς η αύξηση των τιμών του αργού πετρελαίου λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αναμένεται να μειώσει τα εταιρικά κέρδη και τα πραγματικά εισοδήματα των νοικοκυριών.

Ο πληθωρισμός στην Ιαπωνία επιταχύνθηκε επίσης τον Μάρτιο για πρώτη φορά σε πέντε μήνες.

«Η άνοδος των τιμών του αργού πετρελαίου αναμένεται να ωθήσει προς τα πάνω τις τιμές, κυρίως της ενέργειας και των αγαθών, με τις κινήσεις να μετακυλιστούν οι αυξήσεις των μισθών στις τιμές πώλησης να συνεχίζονται», δήλωσε η Τράπεζα της Ιαπωνίας.

Τη Δευτέρα, το Reuters ανέφερε ότι το Τόκιο είναι πιθανό να εκδώσει νέο χρέος για έναν επιπλέον προϋπολογισμό, ώστε να μετριάσει το οικονομικό πλήγμα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, καθώς η χώρα επιδοτεί τους λογαριασμούς ενέργειας.