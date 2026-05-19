ΗΠΑ: Η παγκόσμια ζήτηση διατηρεί ψηλά τις τιμές υψηλές για τους Αμερικανούς

Οι αγοραστές από το εξωτερικό στρέφονται στις ΗΠΑ για πετρέλαιο και καύσιμα μεταφορών, συμβάλλοντας στην εξάντληση των εγχώριων αποθεμάτων της

World 19.05.2026, 08:00
Σχολιάστε
ΗΠΑ: Η παγκόσμια ζήτηση διατηρεί ψηλά τις τιμές υψηλές για τους Αμερικανούς
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε βασικό προμηθευτή πετρελαίου και καυσίμωνγια μεγάλο μέρος του πλανήτη έχουν μετατρέψει τις ΗΠΑ οι αναταράξεις στη Μέση Ανατολή και η παγκόσμια ενεργειακή κρίση που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στην περιοχή.

Η αυξημένη ζήτηση για αμερικανικά προϊόντα ενέργειας, ωστόσο, δημιουργεί μια ολοένα και πιο έντονη σύγκρουση ανάμεσα στις ανάγκες των ξένων αγοραστών και στις πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι αμερικανοί καταναλωτές, οι οποίοι βλέπουν τις τιμές των καυσίμων να παραμένουν υψηλές, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει επιχειρήσει να περιορίσει το ενεργειακό κόστος στις ΗΠΑ, προωθώντας πολιτικές που ενισχύουν την εγχώρια παραγωγή και διευκολύνουν την κυκλοφορία καυσίμων στην αμερικανική αγορά. Παράλληλα, το μεγάλο ενεργειακό πλεόνασμα της χώρας έχει καταστήσει τις ΗΠΑ έναν κρίσιμο προμηθευτή για κράτη που επιδιώκουν να μειώσουν την εξάρτησή τους από τη Μέση Ανατολή.

Το αποτέλεσμα είναι πρωτοφανές: οι Ηνωμένες Πολιτείες εξάγουν πλέον τεράστιες ποσότητες αργού πετρελαίου, βενζίνης, ντίζελ και καυσίμων αεροπορίας. Στα τέλη του προηγούμενου μήνα οι συνολικές εξαγωγές ενέργειας ανήλθαν σε περίπου 14,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως — ποσότητα που αντιστοιχεί σχεδόν στο ένα έβδομο της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου σε φυσιολογικές συνθήκες. Πρόκειται για επίπεδα εξαγωγών χωρίς ιστορικό προηγούμενο.

Πρατήριο στην Καλιφόρνια

Σημάδια κόπωσης στις ΗΠΑ

Ωστόσο, η αμερικανική ενεργειακή μηχανή αρχίζει να εμφανίζει σημάδια κόπωσης. Η παραγωγή πετρελαίου αυξάνεται με πολύ αργούς ρυθμούς, τα διυλιστήρια λειτουργούν σχεδόν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους και τα αποθέματα καυσίμων μειώνονται ταχύτατα. Οι ειδικοί που μίλησαν στην Journal προειδοποιούν ότι η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να διατηρηθεί επ’ αόριστον χωρίς συνέπειες για τις τιμές στην εγχώρια αγορά.

Όπως σημειώνουν αναλυτές της αγοράς εμπορευμάτων, οι υψηλές εξαγωγές οδηγούν αναπόφευκτα σε περιορισμό της προσφοράς στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές θα πρέπει τελικά να αυξηθούν αρκετά ώστε να καταστεί λιγότερο συμφέρουσα η εξαγωγή καυσίμων στο εξωτερικό. Με άλλα λόγια, οι Αμερικανοί καταναλωτές ενδέχεται να χρειαστεί να πληρώσουν ακριβότερη βενζίνη και ντίζελ για να διατηρηθούν περισσότερα αποθέματα εντός της χώρας.

Η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να περιορίσει αυτή την πίεση με έκτακτα μέτρα. Μεταξύ άλλων, έχει προχωρήσει στην άρση περιορισμών στο εσωτερικό εμπόριο καυσίμων μεταξύ αμερικανικών λιμανιών, ενώ έχει εξετάσει και την αποδέσμευση ποσοτήτων από τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου. Ο ίδιος ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι υποστηρίζει ακόμη και την προσωρινή αναστολή του ομοσπονδιακού φόρου στη βενζίνη, προκειμένου να ανακουφιστούν οι οδηγοί.

Παρά τις παρεμβάσεις αυτές, οι τιμές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ έχει ξεπεράσει τα 4,5 δολάρια ανά γαλόνι, ενώ σε ορισμένες πολιτείες, όπως η Καλιφόρνια, το ντίζελ έχει εκτοξευθεί πάνω από τα 7 δολάρια το γαλόνι. Η άνοδος αυτή συνδέεται άμεσα με τη διεθνή ζήτηση για αμερικανικά καύσιμα.

Η Ουάσινγκτον, πάντως, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν σκοπεύει να επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές ενέργειας. Ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δήλωσε πρόσφατα ότι η πώληση αμερικανικής ενέργειας στο εξωτερικό αποτελεί στρατηγικό πυλώνα για το οικονομικό μέλλον των ΗΠΑ και κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης.

Εκτός ισορροπίας η αγορά στις ΗΠΑ

Η αυξημένη διεθνής ζήτηση έχει ήδη αλλάξει τις ισορροπίες στην αμερικανική αγορά καυσίμων. Λιμάνια όπως της Νέας Υόρκης, της Φιλαδέλφειας και του Όλμπανι εξάγουν πλέον τεράστιους όγκους βενζίνης και ντίζελ προς την Ευρώπη. Οι ποσότητες που διακινούνται είναι έως και δεκαπλάσιες σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που αποκαλύπτει πόσο κρίσιμος έχει γίνει ο ρόλος των ΗΠΑ στην παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα διυλιστήρια στις ακτές του Κόλπου του Μεξικού λειτουργούν στα όρια της δυναμικότητάς τους και γι’ αυτό χρησιμοποιούνται πλέον και εναλλακτικές οδοί μεταφοράς καυσίμων. Μεγάλοι αγωγοί, όπως ο Colonial Pipeline, μεταφέρουν ολοένα περισσότερα βαρέλια προς την Ανατολική Ακτή ώστε να διοχετευθούν στις διεθνείς αγορές.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η ζήτηση για ντίζελ. Οι αμερικανικές εξαγωγές του καυσίμου έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, καθώς πολλές χώρες αναζητούν εναλλακτικές προμήθειες μετά τη διαταραχή των ενεργειακών ροών από τη Μέση Ανατολή και την Ασία. Χώρες όπως η Αυστραλία, που παραδοσιακά προμηθεύονταν καύσιμα από τη Νότια Κορέα και άλλες ασιατικές αγορές, στρέφονται πλέον στις ΗΠΑ.

Αμερικανικές εταιρείες διύλισης όπως η Marathon Petroleum και η Valero δηλώνουν ότι λειτουργούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους για να καλύψουν τη διεθνή ζήτηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αμερικανικά διυλιστήρια εξάγουν καύσιμα σε αγορές όπου δεν είχαν προηγουμένως παρουσία, όπως η Αυστραλία ή τμήματα της Ασίας.

Την ίδια στιγμή, τα αμερικανικά αποθέματα αργού πετρελαίου μειώνονται επικίνδυνα. Σημαντικοί αποθηκευτικοί κόμβοι, όπως το Cushing στην Οκλαχόμα —σημείο αναφοράς για την τιμή του αμερικανικού πετρελαίου— πλησιάζουν σε επίπεδα που ενδέχεται να δυσκολέψουν τη λειτουργία της αγοράς μέσα στους επόμενους μήνες.

Αν συνεχιστεί αυτή η τάση, οι τιμές του αμερικανικού πετρελαίου ενδέχεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο, πιθανώς ξεπερνώντας ακόμη και τις διεθνείς τιμές αναφοράς. Αυτό θα λειτουργούσε αποτρεπτικά για τους ξένους αγοραστές, περιορίζοντας τις εξαγωγές και συγκρατώντας περισσότερα αποθέματα εντός των ΗΠΑ.

Προς το παρόν, όμως, η αμερικανική ενέργεια παραμένει το πιο περιζήτητο προϊόν στον κόσμο και η ισορροπία ανάμεσα στις διεθνείς ανάγκες και στην εγχώρια επάρκεια γίνεται ολοένα πιο εύθραυστη.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Anthropic: Ο ρόλος του Ντέμη Χασάμπη ως πρώιμου επενδυτή στην startup AI
World

Ο «σιωπηλός» επενδυτής της Anthropic
Βρετανία: Οι Εργατικοί συζητούν την επανένταξη στην ΕΕ
World

Η στάση των Εργατικών και η επανένταξη της Βρετανίας στην ΕΕ
Πώς το Παρίσι ενίσχυσε την θέση του ως χρηματοοικονομικός κόμβος στην Ευρωζώνη
World

Πώς το Παρίσι έγινε ο νέος τραπεζικός και χρηματοοικονομικός κόμβος στην Ευρωζώνη
Ντόναλντ Τραμπ: Πόσο κοστίζει στην αμερικανική οικονομία;
World

Πόσο κοστίζει ο Ντόναλντ Τραμπ στην αμερικανική οικονομία;
Ποια θα είναι τα 25 πιο ακριβοπληρωμένα επαγγέλματα στο μέλλον
World

Ποια θα είναι τα 25 πιο ακριβοπληρωμένα επαγγέλματα στο μέλλον
Σουηδία: Συμφωνία 4 δισ. δολαρίων με τη Γαλλία για νέες φρεγάτες – Eνισχύει δραστικά την άμυνα
World

Η Σουηδία «κλείνει» φρεγάτες 4 δισ. δολ. από τη Γαλλία

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Coca-Cola HBC: Το μήνυμα Δαυίδ και το σήμα για νέες επενδύσεις στην Ελλάδα
Business

Δαυίδ (Coca-Cola HBC): «Η καρδιά μας χτυπά πάντα στην Ελλάδα»

Ο πρόεδρος της Coca Cola HBC, Αναστάσιος Δαυίδ υπογράμμισε τη βούληση της εταιρείας να συνεχίσει να επενδύει στην ελληνική αγορά και να αναπτύσσεται με βιώσιμο τρόπο

Δημήτρης Χαροντάκης - Γιώργος Μανέττας
Το πραγματικό δίλημμα του ΥΠΟΙΚ – Νέο πακέτο στήριξης πριν ακόμη ψηφιστεί το πρώτο;
Economy

Νέο πακέτο στήριξης πριν ψηφιστεί το πρώτο; - Το μεγάλο δίλημμα...

Στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει ήδη ανοίξει δεύτερος κύκλος συζητήσεων για πρόσθετες παρεμβάσεις μέσα στο καλοκαίρι

Αλέξανδρος Κλώσσας
Fitch: Ισχυρές οι αντοχές της ελληνικής οικονομίας – Ποιο είναι το «αγκάθι»
Economy

Fitch: Ισχυρές οι αντοχές της Ελλάδας - Ποιο είναι το «αγκάθι»

Ο οίκος Fitch προβλέπει επιβράδυνση της ανάπτυξης το 2026, κυρίως λόγω των αρνητικών επιπτώσεων από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αμερικανικά ομόλογα: Ποιες χώρες ρευστοποίησαν το Μάρτιο
Ομόλογα

Ποιες χώρες πούλησαν αμερικανικό χρέος

Η ρευστοποίηση αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων και η στήριξη των νομισμάτων

Τζούλη Καλημέρη
Τράπεζες: Τι μηνύματα στέλνει στις αγορές η μεγάλη άνοδος των εσόδων από προμήθειες
Τράπεζες

Τράπεζες: Τι «διαβάζουν» οι αγορές πίσω από το ράλι των προμηθειών

Οι τρεις από τους τέσσερις μεγάλους του κλάδου εμφανίζουν ετήσια αύξηση μεγαλύτερη του 20% στα καθαρά έσοδα από προμήθειες

Αγης Μάρκου
Πτολεμαΐδα V: Από τον λιγνίτη στο φυσικό αέριο με το «πράσινο φως» του ΥΠΕΝ
Ηλεκτρισμός

Πτολεμαΐδα V: Το τελευταίο κεφάλαιο του λιγνίτη και η νέα αρχή

Υπεγράφη χθες από το ΥΠΕΝ η απόφαση τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων για τη μετατροπή της τελευταίας εν λειτουργία λιγνιτικής μονάδας της ΔΕΗ «Πτολεμαϊδα V» σε φυσικού αερίου.

Μάχη Τράτσα
Ελληνική οικονομία: Πόσο θα «ψαλιδίσει» την ανάπτυξη η Κομισιόν;
Macro

Πόσο θα «ψαλιδίσει» την ελληνική ανάπτυξη η Κομισιόν;

Ποια είναι τα αρνητικά σημεία στα οποία αναμένεται να εστιάσει η Κομισιόν για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Ελαιόλαδο: Οι μεγάλες προκλήσεις και το στοίχημα της επόμενης δεκαετίας
AGRO

Ελαιόλαδο: Οι μεγάλες προκλήσεις και το στοίχημα της επόμενης 10ετίας

Στοιχείο της εθνικής ταυτότητας το ελαιόλαδο - Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 2ο Olive Oil Forum

Ανθή Γεωργίου
Περισσότερα από World
Anthropic: Ο ρόλος του Ντέμη Χασάμπη ως πρώιμου επενδυτή στην startup AI
World

Ο «σιωπηλός» επενδυτής της Anthropic

Το μυστικό δίκτυο του βραβευμένου με Νόμπελ Ντέμη Χασάμπη που τροφοδοτεί την Anthropic και την AI έκρηξη

Πώς το Παρίσι ενίσχυσε την θέση του ως χρηματοοικονομικός κόμβος στην Ευρωζώνη
World

Πώς το Παρίσι έγινε ο νέος τραπεζικός και χρηματοοικονομικός κόμβος στην Ευρωζώνη

Ανακατατάξεις επέφερε η μετά Brexit εποχή, με τα τραπεζικά ιδρύματα να μεταφέρονται από το Λονδίνο στο Παρίσι

Αναστάσιος Μαντικίδης
Ντόναλντ Τραμπ: Πόσο κοστίζει στην αμερικανική οικονομία;
World

Πόσο κοστίζει ο Ντόναλντ Τραμπ στην αμερικανική οικονομία;

Ο Economst υπολόγισε την επιβράδυνση της ανάπτυξης που προκαλεί η ασταθής πολιτική του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ

Γιάννης Αγουρίδης
Ποια θα είναι τα 25 πιο ακριβοπληρωμένα επαγγέλματα στο μέλλον
World

Ποια θα είναι τα 25 πιο ακριβοπληρωμένα επαγγέλματα στο μέλλον

Οι θέσεις εργασίας που θα έχουν μεγάλη ζήτηση τα επόμενα χρόνια, άρα και υψηλούς μισθούς, αντικατοπτρίζουν τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Σουηδία: Συμφωνία 4 δισ. δολαρίων με τη Γαλλία για νέες φρεγάτες – Eνισχύει δραστικά την άμυνα
World

Η Σουηδία «κλείνει» φρεγάτες 4 δισ. δολ. από τη Γαλλία

Με αυτή την παραγγελία, η Σουηδία θα τριπλασιάσει την αντιαεροπορική ικανότητα του ναυτικού της

Υπόθεση Mango: Ελεύθερος με εγγύηση ενός εκατ. ευρώ για τον θάνατο του πατέρα του ο Τζόναθαν Άντικ
World

Ελεύθερος με εγγύηση ο Τζόναθαν Άντικ, για το θάνατο του ιδρυτή της Mango

Ο δικαστής που ερευνά τον θάνατο του ιδρυτή της Mango στην Ισπανία αποφάσισε την προσωρινή κράτηση του μεγαλύτερου γιου του, Τζόναθαν Άντικ, ωστόσο, εκείνος αφέθηκε τελικά ελεύθερος με περιοριστικούς όρους

Λιπάσματα: Το νέο σχέδιο δράσης της Κομισιόν
World

Το νέο σχέδιο δράσης της Κομισιόν για τα λιπάσματα

Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανησυχούν μήπως οι τεράστιες αυξήσεις στις τιμές για τα λιπάσματα δημιουργήσουν μια αγροτικά αλλά και επισιτιστική κρίση

Latest News
Κυριάκος Πιερρακάκης: «Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ισχύς»
Economy

Πιερρακάκης: «Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ισχύς»

Μιλώντας στο France 24 ο πρόεδρος του Eurogroup σημείωσε ότι «Ας δημιουργήσουμε πρώτα τη Silicon Valley της Ευρώπης και όλα τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν»

Anthropic: Ο ρόλος του Ντέμη Χασάμπη ως πρώιμου επενδυτή στην startup AI
World

Ο «σιωπηλός» επενδυτής της Anthropic

Το μυστικό δίκτυο του βραβευμένου με Νόμπελ Ντέμη Χασάμπη που τροφοδοτεί την Anthropic και την AI έκρηξη

Wall Street: Σε πτώση λόγω ομολόγων
Wall Street

Σε πτώση η Wall Street λόγω ομολόγων

Ο S&P 500 έκλεισε με πτώση 0,67%,, ο Nasdaq με 0,84% χαμηλότερα και ο Dow Jones έχασε 0,65%, κλείνοντας στις 49.375,46 μονάδες

Βρετανία: Οι Εργατικοί συζητούν την επανένταξη στην ΕΕ
World

Η στάση των Εργατικών και η επανένταξη της Βρετανίας στην ΕΕ

Η επανένταξη στην ΕΕ απασχολεί τη Βρετανία - Ο υποψήφιος για την ηγεσία των Εργατικών, Γουές Στρίτινγκ, αποκαλεί το Brexit «καταστροφικό λάθος»

Πώς το Παρίσι ενίσχυσε την θέση του ως χρηματοοικονομικός κόμβος στην Ευρωζώνη
World

Πώς το Παρίσι έγινε ο νέος τραπεζικός και χρηματοοικονομικός κόμβος στην Ευρωζώνη

Ανακατατάξεις επέφερε η μετά Brexit εποχή, με τα τραπεζικά ιδρύματα να μεταφέρονται από το Λονδίνο στο Παρίσι

Αναστάσιος Μαντικίδης
Ντόναλντ Τραμπ: Πόσο κοστίζει στην αμερικανική οικονομία;
World

Πόσο κοστίζει ο Ντόναλντ Τραμπ στην αμερικανική οικονομία;

Ο Economst υπολόγισε την επιβράδυνση της ανάπτυξης που προκαλεί η ασταθής πολιτική του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ

Γιάννης Αγουρίδης
Διαδίκτυο: Πώς αποκαλύπτουμε δίχως να το ξέρουμε κρίσιμες πληροφορίες στους απατεώνες
Τεχνολογία

Πώς αποκαλύπτουμε δίχως να το ξέρουμε κρίσιμες πληροφορίες στο διαδίκτυο

Οι αναζητήσεις μας στο διαδίκτυο και οι επισκέψεις μας σε ιστότοπους αποκαλύπτουν για μας περισσότερα από όσα υποψιαζόμαστε

Αλέξανδρος Καψύλης
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πώς ξεπέρασε ακόμη και τον Nasdaq
Xρηματιστήριο Αθηνών

Πώς το ελληνικό χρηματιστήριο ξεπέρασε ακόμη και τον Nasdaq

Από σύμβολο της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους σε μία από τις πιο εντυπωσιακές ιστορίες χρηματιστηριακής ανάκαμψης της σύγχρονης εποχής εξελίχθηκε η Ελλάδα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Οικονομικό Επιμελητήριο: Υπογραφή Μνημονίου με την Ενωση Ορκωτών Λογιστών
Economy

Οικονομικό Επιμελητήριο: Υπογραφή Μνημονίου με την Ενωση Ορκωτών Λογιστών

Σκοπός του μνημονίου ανάμεσα στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και την Ενωση Ορκωτων Λογιστών είναι η συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων σε διάφορους τομείς

Ποια θα είναι τα 25 πιο ακριβοπληρωμένα επαγγέλματα στο μέλλον
World

Ποια θα είναι τα 25 πιο ακριβοπληρωμένα επαγγέλματα στο μέλλον

Οι θέσεις εργασίας που θα έχουν μεγάλη ζήτηση τα επόμενα χρόνια, άρα και υψηλούς μισθούς, αντικατοπτρίζουν τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Coca Cola Τρία Έψιλον: Επενδύσεις στη βιώσιμη ανάπτυξή της στην Ελλάδα
Τρόφιμα – ποτά

Επενδύσεις της Coca Cola Τρία Έψιλον στη βιώσιμη ανάπτυξη

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον ανακοίνωσε ότι έχει επενδύσει πάνω από €180 εκατ. στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία

Σουηδία: Συμφωνία 4 δισ. δολαρίων με τη Γαλλία για νέες φρεγάτες – Eνισχύει δραστικά την άμυνα
World

Η Σουηδία «κλείνει» φρεγάτες 4 δισ. δολ. από τη Γαλλία

Με αυτή την παραγγελία, η Σουηδία θα τριπλασιάσει την αντιαεροπορική ικανότητα του ναυτικού της

Κίνα: Θα εκδώσει πράσινα ομόλογα αξίας 6 δισ. γιουάν
Ομόλογα

Πράσινα ομόλογα αξίας 6 δισ. γιουάν θα εκδώσει η Κίνα

Η έκδοση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στο Χονγκ Κονγκ

19 Μαίου: Ημέρα μνήμης της γενοτονίας των Ελλήνων του Πόντου
Κοινωνία

19 Μαίου: Ημέρα μνήμης της γενοτονίας των Ελλήνων του Πόντου

Στις 24 Φεβρουάριου 1994 η Ελληνική Βουλή αναγνώρισε τη Γενοκτονία των Ποντίων

Mytilineos Warns Political Chaos Is a Luxury Greece Cannot Afford
English Edition

Mytilineos Warns Political Chaos Is a Luxury Greece Cannot Afford

Metlen's chief used a high-profile Athens conference to call for political consensus, attack European energy policy, and reveal that his company's gallium venture has achieved production costs below those of Chinese rivals

Υπόθεση Mango: Ελεύθερος με εγγύηση ενός εκατ. ευρώ για τον θάνατο του πατέρα του ο Τζόναθαν Άντικ
World

Ελεύθερος με εγγύηση ο Τζόναθαν Άντικ, για το θάνατο του ιδρυτή της Mango

Ο δικαστής που ερευνά τον θάνατο του ιδρυτή της Mango στην Ισπανία αποφάσισε την προσωρινή κράτηση του μεγαλύτερου γιου του, Τζόναθαν Άντικ, ωστόσο, εκείνος αφέθηκε τελικά ελεύθερος με περιοριστικούς όρους

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies