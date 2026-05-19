ΗΠΑ: Η παγκόσμια ζήτηση διατηρεί ψηλά τις τιμές υψηλές για τους Αμερικανούς

Σε βασικό προμηθευτή πετρελαίου και καυσίμωνγια μεγάλο μέρος του πλανήτη έχουν μετατρέψει τις ΗΠΑ οι αναταράξεις στη Μέση Ανατολή και η παγκόσμια ενεργειακή κρίση που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στην περιοχή.

Η αυξημένη ζήτηση για αμερικανικά προϊόντα ενέργειας, ωστόσο, δημιουργεί μια ολοένα και πιο έντονη σύγκρουση ανάμεσα στις ανάγκες των ξένων αγοραστών και στις πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι αμερικανοί καταναλωτές, οι οποίοι βλέπουν τις τιμές των καυσίμων να παραμένουν υψηλές, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει επιχειρήσει να περιορίσει το ενεργειακό κόστος στις ΗΠΑ, προωθώντας πολιτικές που ενισχύουν την εγχώρια παραγωγή και διευκολύνουν την κυκλοφορία καυσίμων στην αμερικανική αγορά. Παράλληλα, το μεγάλο ενεργειακό πλεόνασμα της χώρας έχει καταστήσει τις ΗΠΑ έναν κρίσιμο προμηθευτή για κράτη που επιδιώκουν να μειώσουν την εξάρτησή τους από τη Μέση Ανατολή.

Το αποτέλεσμα είναι πρωτοφανές: οι Ηνωμένες Πολιτείες εξάγουν πλέον τεράστιες ποσότητες αργού πετρελαίου, βενζίνης, ντίζελ και καυσίμων αεροπορίας. Στα τέλη του προηγούμενου μήνα οι συνολικές εξαγωγές ενέργειας ανήλθαν σε περίπου 14,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως — ποσότητα που αντιστοιχεί σχεδόν στο ένα έβδομο της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου σε φυσιολογικές συνθήκες. Πρόκειται για επίπεδα εξαγωγών χωρίς ιστορικό προηγούμενο.

Σημάδια κόπωσης στις ΗΠΑ

Ωστόσο, η αμερικανική ενεργειακή μηχανή αρχίζει να εμφανίζει σημάδια κόπωσης. Η παραγωγή πετρελαίου αυξάνεται με πολύ αργούς ρυθμούς, τα διυλιστήρια λειτουργούν σχεδόν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους και τα αποθέματα καυσίμων μειώνονται ταχύτατα. Οι ειδικοί που μίλησαν στην Journal προειδοποιούν ότι η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να διατηρηθεί επ’ αόριστον χωρίς συνέπειες για τις τιμές στην εγχώρια αγορά.

Όπως σημειώνουν αναλυτές της αγοράς εμπορευμάτων, οι υψηλές εξαγωγές οδηγούν αναπόφευκτα σε περιορισμό της προσφοράς στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές θα πρέπει τελικά να αυξηθούν αρκετά ώστε να καταστεί λιγότερο συμφέρουσα η εξαγωγή καυσίμων στο εξωτερικό. Με άλλα λόγια, οι Αμερικανοί καταναλωτές ενδέχεται να χρειαστεί να πληρώσουν ακριβότερη βενζίνη και ντίζελ για να διατηρηθούν περισσότερα αποθέματα εντός της χώρας.

Η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να περιορίσει αυτή την πίεση με έκτακτα μέτρα. Μεταξύ άλλων, έχει προχωρήσει στην άρση περιορισμών στο εσωτερικό εμπόριο καυσίμων μεταξύ αμερικανικών λιμανιών, ενώ έχει εξετάσει και την αποδέσμευση ποσοτήτων από τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου. Ο ίδιος ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι υποστηρίζει ακόμη και την προσωρινή αναστολή του ομοσπονδιακού φόρου στη βενζίνη, προκειμένου να ανακουφιστούν οι οδηγοί.

Παρά τις παρεμβάσεις αυτές, οι τιμές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ έχει ξεπεράσει τα 4,5 δολάρια ανά γαλόνι, ενώ σε ορισμένες πολιτείες, όπως η Καλιφόρνια, το ντίζελ έχει εκτοξευθεί πάνω από τα 7 δολάρια το γαλόνι. Η άνοδος αυτή συνδέεται άμεσα με τη διεθνή ζήτηση για αμερικανικά καύσιμα.

Η Ουάσινγκτον, πάντως, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν σκοπεύει να επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές ενέργειας. Ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δήλωσε πρόσφατα ότι η πώληση αμερικανικής ενέργειας στο εξωτερικό αποτελεί στρατηγικό πυλώνα για το οικονομικό μέλλον των ΗΠΑ και κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης.

Εκτός ισορροπίας η αγορά στις ΗΠΑ

Η αυξημένη διεθνής ζήτηση έχει ήδη αλλάξει τις ισορροπίες στην αμερικανική αγορά καυσίμων. Λιμάνια όπως της Νέας Υόρκης, της Φιλαδέλφειας και του Όλμπανι εξάγουν πλέον τεράστιους όγκους βενζίνης και ντίζελ προς την Ευρώπη. Οι ποσότητες που διακινούνται είναι έως και δεκαπλάσιες σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που αποκαλύπτει πόσο κρίσιμος έχει γίνει ο ρόλος των ΗΠΑ στην παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα διυλιστήρια στις ακτές του Κόλπου του Μεξικού λειτουργούν στα όρια της δυναμικότητάς τους και γι’ αυτό χρησιμοποιούνται πλέον και εναλλακτικές οδοί μεταφοράς καυσίμων. Μεγάλοι αγωγοί, όπως ο Colonial Pipeline, μεταφέρουν ολοένα περισσότερα βαρέλια προς την Ανατολική Ακτή ώστε να διοχετευθούν στις διεθνείς αγορές.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η ζήτηση για ντίζελ. Οι αμερικανικές εξαγωγές του καυσίμου έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, καθώς πολλές χώρες αναζητούν εναλλακτικές προμήθειες μετά τη διαταραχή των ενεργειακών ροών από τη Μέση Ανατολή και την Ασία. Χώρες όπως η Αυστραλία, που παραδοσιακά προμηθεύονταν καύσιμα από τη Νότια Κορέα και άλλες ασιατικές αγορές, στρέφονται πλέον στις ΗΠΑ.

Αμερικανικές εταιρείες διύλισης όπως η Marathon Petroleum και η Valero δηλώνουν ότι λειτουργούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους για να καλύψουν τη διεθνή ζήτηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αμερικανικά διυλιστήρια εξάγουν καύσιμα σε αγορές όπου δεν είχαν προηγουμένως παρουσία, όπως η Αυστραλία ή τμήματα της Ασίας.

Την ίδια στιγμή, τα αμερικανικά αποθέματα αργού πετρελαίου μειώνονται επικίνδυνα. Σημαντικοί αποθηκευτικοί κόμβοι, όπως το Cushing στην Οκλαχόμα —σημείο αναφοράς για την τιμή του αμερικανικού πετρελαίου— πλησιάζουν σε επίπεδα που ενδέχεται να δυσκολέψουν τη λειτουργία της αγοράς μέσα στους επόμενους μήνες.

Αν συνεχιστεί αυτή η τάση, οι τιμές του αμερικανικού πετρελαίου ενδέχεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο, πιθανώς ξεπερνώντας ακόμη και τις διεθνείς τιμές αναφοράς. Αυτό θα λειτουργούσε αποτρεπτικά για τους ξένους αγοραστές, περιορίζοντας τις εξαγωγές και συγκρατώντας περισσότερα αποθέματα εντός των ΗΠΑ.

Προς το παρόν, όμως, η αμερικανική ενέργεια παραμένει το πιο περιζήτητο προϊόν στον κόσμο και η ισορροπία ανάμεσα στις διεθνείς ανάγκες και στην εγχώρια επάρκεια γίνεται ολοένα πιο εύθραυστη.