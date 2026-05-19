ΕΘΕΑΣ: Στο τραπέζι του διαλόγου τα κρίσιμα αγροτικά ζητήματα

Τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα και τις προοπτικές ανάπτυξής του τέθηκαν στο τραπέζι του διαλόγου κατά τη συνάντηση της ΕΘΕΑΣ με την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η ΕΘΕΑΣ ανέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης του θεσμικού της ρόλου και της ουσιαστικής συμμετοχής των συνεταιριστικών οργανώσεων στον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση πολιτικών για τον αγροτικό τομέα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σταθερή και θεσμοθετημένη διαβούλευση με την πολιτεία, στην εκπροσώπηση σε οργανισμούς και ευρωπαϊκά όργανα και οργανώσεις, όπως η COGECA, καθώς και στην εκπαίδευση των αγροτών και την προσέλκυση νέων στον πρωτογενή τομέα.

Επίσπευση των αποζημιώσεων, άμεση έναρξη στοχευμένων εμβολιασμών στις κρίσιμες περιοχές και υιοθέτησης μιας νέας επιστημονικής προσέγγισης

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στα ζητήματα της κτηνοτροφίας και των ζωονόσων, με επίκεντρο τη δυσμενή κατάσταση στη Λέσβο και τις σοβαρές επιπτώσεις που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι και οι μεταποιητικές επιχειρήσεις του νησιού λόγω του αφθώδους πυρετού και των θανατώσεων ζώων. Η ΕΘΕΑΣ υπογράμμισε την ανάγκη επίσπευσης των αποζημιώσεων, άμεσης έναρξης στοχευμένων εμβολιασμών στις κρίσιμες περιοχές και υιοθέτησης μιας νέας επιστημονικής προσέγγισης για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των ζωονόσων.

Οι επενδύσεις και τα χρηματοδοτικά εργαλεία

Στο επίκεντρο τέθηκαν επίσης οι επενδύσεις στον αγροδιατροφικό τομέα, οι καθυστερήσεις στο πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και η λήψη μέτρων, ώστε να μη στερηθούν χρηματοδότηση ολοκληρωμένες επενδύσεις, η ανάγκη παροχής ουσιαστικών φορολογικών κινήτρων για συνεταιρισμούς και παραγωγούς, καθώς και οι επιπτώσεις από τη διαρκή αύξηση του κόστους παραγωγής.

Παράλληλα, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τις επιστροφές ΕΦΚ και λιπασμάτων, τη νησιωτικότητα και το μεταφορικό ισοδύναμο, τις ενεργειακές κοινότητες και τη συμμετοχή αγροτών και συνεταιρισμών στις ΑΠΕ, καθώς και θέματα αδειοδοτήσεων και εκσυγχρονισμού της κτηνοτροφικής παραγωγής.

Εκτενής αναφορά έγινε και στις σημαντικές εκκρεμότητες που αφορούν τις χρηματοροές του πρωτογενούς τομέα, τις καθυστερήσεις πληρωμών, τις διαδικασίες του ΟΣΔΕ 2026, τα Σχέδια Βελτίωσης, τους Νέους Αγρότες, τη βιολογική μελισσοκομία και κτηνοτροφία, καθώς και στα σοβαρά προβλήματα που καταγράφονται στις Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ), με την ΕΘΕΑΣ να υπογραμμίζει την ανάγκη άμεσης εξεύρεσης λειτουργικών λύσεων για την απρόσκοπτη συνέχιση των προγραμμάτων.

Ξεχωριστή έμφαση δόθηκε στην ανάγκη άμεσης αναμόρφωσης του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και στις αυξανόμενες επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Επίσης, τονίστηκε ότι πρέπει να κλείσουν οι εκκρεμότητες πληρωμών από τις φυσικές καταστροφές, ενώ τέθηκε και το θέμα της κάλυψης της απώλειας εισοδήματος στο ρύζι.

Παράλληλα, με αφορμή και την εναρκτήρια συνεδρίαση για τη νέα ΚΑΠ, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΘΕΑΣ έθεσαν τις βάσεις για έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από τη νέα προγραμματική περίοδο 2028–2034, τονίζοντας την ανάγκη διασφάλισης μιας ισχυρής, αυτόνομης και επαρκώς χρηματοδοτούμενης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, με έμφαση στη στήριξη των παραγωγικών αγροτών και στις ισχυρές επενδύσεις, με προτεραιότητα στους νέους, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής αγροτικής παραγωγής.

Οι προτεραιότητες σε τρεις άξονες

Απαντώντας, ο υπουργός κ. Μαργαρίτης Σχοινάς σημείωσε ότι, παρά τα συσσωρευμένα προβλήματα, θα δώσει προτεραιότητα σε τρεις άξονες: α) στη διασφάλιση της συνέχισης των πληρωμών, σε στενή συνεργασία με την ΑΑΔΕ, και στην ολοκλήρωση των διαδικασιών του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι περιπτώσεις αστοχίας, β) στην αντιμετώπιση των ζωονόσων, στην ανακούφιση των πληγέντων και στην καταβολή των αποζημιώσεων και γ) στην αποτελεσματική διαπραγμάτευση για τη νέα ΚΑΠ, ώστε να εξασφαλιστεί η επαρκής συνέχιση της χρηματοδότησης της ελληνικής γεωργίας και ειδικά των νέων.

Μέσα στο θετικό κλίμα της συζήτησης, απάντησε επίσης σε σειρά ειδικών θεμάτων που τέθηκαν από τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΘΕΑΣ Συζητήθηκε ακόμη ότι η συνεχής συνεργασία με τους συνεταιρισμούς και την ΕΘΕΑΣ θα συμβάλει, μεταξύ άλλων, στην καλύτερη ενημέρωση των αγροτών για τα θέματα του Υπουργείου.

«Η ΕΘΕΑΣ, μέσα από θεσμικό διάλογο και συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συνεχίζει να συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση ενός σταθερού, βιώσιμου και αναπτυξιακού πλαισίου για την ελληνική αγροτική παραγωγή, τους συνεταιρισμούς και την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας», επισημαίνεται.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, ο υφυπουργός Γιάννης Ανδριανός, και ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης. Από πλευράς της ΕΘΕΑΣ συμμετείχαν ο πρόεδρος, Παύλος Σατολιάς, ο αντιπρόεδρος Α’, Ανδρέας Δημητρίου, ο αντιπρόεδρος Β’, Σάββας Αργυράκης, ο γενικός γραμματέας, Θωμάς Κουτσουπιάς, η ταμίας, Διαμάντω Κρητικού, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Αθανάσιος Σωτηρόπουλος (Εκτελεστική Επιτροπή), Σπύρος Αντωνόπουλος, Χρήστος Γιαννακάκης, Ιωάννης Γλεντζάκης, Δημήτριος Καπούνης, Ιωάννης Κίτσιος, Εμμανουήλ Κουγιουμτζής, Λάμπρος Κουμπρίδης, Γιώργος Μηλιώνης, Παναγιώτης Παπαγεωργίου, Χρήστος Τσιτσιρίγγος, Χρήστος Τσομπάνος και Μιχαήλ Φαρμάκης. Στη συνάντηση παρέστησαν επίσης ο γενικός διευθυντής της ΕΘΕΑΣ, Μόσχος Κορασίδης, καθώς και ο διευθυντής του Α.Σ. Δημητριακών Ορεστιάδας – Η ΕΝΩΣΗ, κ. Ραλλούσης.