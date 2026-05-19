Πετρέλαιο: Πτωτικά στα 109 δολάρια – Η ανακοίνωση Τραμπ που γύρισε το πρόσημο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Περισσότερο από 2% μειώθηκε η τιμή του πετρελαίου στη διάρκεια των πρώτων συναλλαγών στην Ασία την Τρίτη, μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι ανέστειλε μια προγραμματισμένη επίθεση στο Ιράν για να επιτρέψει να πραγματοποιηθούν διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για παράδοση Ιουλίου μειώθηκαν κατά 3,01 δολάρια, ή 2,7%, στα 109,09 δολάρια το βαρέλι στις 05:52 ώρα Ελλάδος, ενώ το αμερικανικό αργό για παράδοση Ιουνίου μειώθηκε κατά 1,38 δολάρια, ή 1,3%, στα 107,28 δολάρια. Τα δύο σημεία αναφοράς είχαν φτάσει στα υψηλότερα επίπεδά τους από τις 5 Μαΐου και τις 30 Απριλίου, αντίστοιχα, τη Δευτέρα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα αναβάλει μια σχεδιαζόμενη επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν κατόπιν αιτήματος των ηγετών του Κόλπου, ώστε να δημιουργηθεί χώρος για συνομιλίες με την Τεχεράνη σχετικά με μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών. Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι έδωσε εντολή στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγσεθ και σε άλλους στρατιωτικούς αξιωματούχους των ΗΠΑ να μην προχωρήσουν στην επίθεση, η οποία, όπως είπε, είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί την Τρίτη.

Το πετρέλαιο συνεχίζει να ακολουθεί την πορεία της σύγκρουσης

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων του ζήτησαν να απόσχει από την πραγματοποίηση της επίθεσης επειδή «γίνονται σοβαρές διαπραγματεύσεις τώρα». Μιλώντας σε δημοσιογράφους σε μια εκδήλωση τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι η προοπτική μιας διπλωματικής ανατροπής ήταν «μια πολύ θετική εξέλιξη, αλλά θα δούμε αν θα οδηγήσει σε κάτι».

Οι χρηματιστηριακές αγορές σε όλη την Ασία ήταν ως επί το πλείστον ανωδικές. Ο μέσος όρος μετοχών Nikkei της Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά 0,6% και ο δείκτης αναφοράς S&P/ASX 200 της Αυστραλίας πρόσθεσε 1,2%, ενώ ο Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε κατά 2,0%.

Εν τω μεταξύ, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης eMini Nasdaq 100 αυξήθηκαν κατά 0,2%, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης eMini S&P 500 αυξήθηκαν κατά 0,1% και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης eMini Dow αυξήθηκαν κατά 0,1%.