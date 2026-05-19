Ρομπότ: Η κινεζική Unitree Robotics παρουσίασε το πρώτο επανδρωμένο μοντέλο τύπου mecha

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το ρομπότ GD01 λάνσαρε πρόσφατα η κινεζική εταιρεία Unitree, το οποίο αποτελεί το πρώτο παγκοσμίως επανδρωμένο ρομπότ (τύπου mecha) που λειτουργεί από άνθρωπο πιλότο.

Σύμφωνα με την εταιρία, το μοντέλο αυτό έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές καθημερινής χρήσης.

Έχει ύψος περίπου 2,8 μέτρα και επιτρέπει σε έναν άνθρωπο-πιλότο να ανέβει και να το χειριστεί από ένα ανοιχτό πιλοτήριο στον κορμό του.

Το βάρος του φτάνει περίπου στα 500 κιλά, και μπορεί να περπατήσει όρθιο στα δύο πόδια ή να αναδιαμορφωθεί και να κινείται στα τέσσερα πόδια πάνω σε πιο ανώμαλο έδαφος.

Η τιμή εκκίνησης είναι 3,9 εκατ. γιουάν, δηλαδή σχεδόν 500.000 ευρώ.

Βέβαια, η Unitree δεν έχει ακόμη δημοσιοποιήσει βασικές τεχνικές λεπτομέρειες, όπως η διάρκεια ζωής της μπαταρίας, η μέγιστη ταχύτητα, η χωρητικότητα ωφέλιμου φορτίου ή η διάρκεια λειτουργίας, λέει το Euronews.

Σε ποιες αγορές απευθύνεται

Το GD01 απευθύνεται σε αγορές υψηλής αξίας, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών δραστηριοτήτων, των επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης διάσωσης και του πολιτιστικού τουρισμού, αναφέρει η εταιρεία.

Θεωρητικά, τέτοια μηχανήματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε επικίνδυνες βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή σε περιβάλλοντα όπου τα τροχοφόρα οχήματα δυσκολεύονται να κινηθούν – χωρίς να αποκλείεται και η στρατιωτική τους χρήση.

Το mecha βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της βελτίωσής του και η παρουσίασή του στοχεύει στην επιτάχυνση της χρήσης της ρομποτικής στην αλυσίδα της βιομηχανικής παραγωγής, αλλά και στην ενίσχυση της ανθρώπινης παραγωγικότητας ανέφερε ο Wang Xingxing, ιδρυτής και εκτελεστικός διευθυντής της Unitree σε μία γραπτή απάντησή του προς το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Άνθηση ρομποτικής παγκοσμίως

Μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές εκρήξεις βιώνει η ρομποτική, καθώς εταιρείες σε ΗΠΑ, Κίνα και Ευρώπη προσπαθούν να κατασκευάσουν ρομπότ γενικής χρήσης ικανά να εργάζονται σε αποθήκες και εργοστάσια.

Για παράδειγμα, η Tesla αναπτύσσει το ανθρωποειδές ρομπότ Optimus και η Figure AI συνεργάζεται με την BMW, ενώ η Agility Robotics διαθέτει ήδη ρομπότ αποθήκης που λειτουργούν για εμπορικούς σκοπούς.

Πάνω από 140 κατασκευαστές ρομπότ στην Κίνα

Τον Απρίλιο, η κινεζική εταιρεία smartphone Honor έγινε πρωτοσέλιδο παγκοσμίως, όταν το ανθρωποειδές ρομπότ της ολοκλήρωσε έναν ημιμαραθώνιο στο Πεκίνο σε 50 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα, ξεπερνώντας το παγκόσμιο ρεκόρ κατά σχεδόν επτά λεπτά.

Σύμφωνα με έρευνα που επικαλείται η South China Morning Post, οι κινεζικές εταιρείες αντιπροσώπευαν σχεδόν το 90% των παγκόσμιων πωλήσεων ανθρωποειδών ρομπότ το 2025.

Επίσημα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι η Κίνα είχε περισσότερους από 140 κατασκευαστές ανθρωποειδών ρομπότ και πάνω από 330 μοντέλα το 2025, αναφέρει το Euronews.