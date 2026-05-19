Τραμπ: Τι του είπε ο Σι Τζινπίνγκ για τον Πούτιν

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

O Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν μπορεί να μετανιώσει για την εισβολή του στην Ουκρανία. Αυτό φέρεται να διεμήνυσε ο Σι Τζινπίνγκ στον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής την περασμένη εβδομάδα στο Πεκίνο, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που δημοσίευσαν οι FT.

Οπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ο κινέζος πρόεδρος έκανε τη συγκεκριμένη αναφορά στο πλαίσιο της συζήτησης μεταξύ των δύο ηγετών για την Ουκρανία όπου τέθηκε η πρόταση από τον Ντόναλντ Τραμπ ότι οι τρεις ηγέτες -Πούτιν, Σι και Τραμπ- θα πρέπει να συνεργαστούν ενάντια στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, σύμφωνα με πηγές των Financial Times, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες αυτή την πρόταση.

Τα σχόλια του Σι σχετικά με την απόφαση του Πούτιν να εισβάλει στην Ουκρανία το 2022 φάνηκαν να πηγαίνουν πιο πέρα ​​από ό,τι στο παρελθόν. Ένα άτομο που γνωρίζει τις συναντήσεις του Σι με τον πρώην αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι ενώ οι ηγέτες είχαν «ειλικρινείς και άμεσες» συνομιλίες για τη Ρωσία και την Ουκρανία, ο Σι δεν είχε κάνει μια αξιολόγηση για τον Πούτιν και τον πόλεμο.

Η αποκάλυψη έρχεται καθώς ο Πούτιν επισκέπτεται την Κίνα την Τρίτη , τέσσερις ημέρες μετά τη ν επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ.

Για την ιστορία, ο Πούτιν ξεκίνησε την εισβολή του στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, τρεις εβδομάδες μετά από ένα ταξίδι στην Κίνα, στο οποίο αυτός και ο Σι ανακοίνωσαν μια «χωρίς όρια» συνεργασία. Η διήμερη επίσκεψή του αυτή την εβδομάδα έρχεται 25 χρόνια αφότου ο τότε πρόεδρος Τζιανγκ Ζεμίν υπέγραψε μια σινο-ρωσική συνθήκη φιλίας με τον Πούτιν.

Η κυβέρνηση Τραμπ δημοσίευσε την Κυριακή ένα ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη σύνοδο κορυφής του Πεκίνου, αλλά δεν περιείχε καμία αναφορά σε συζητήσεις για τον Πούτιν ή τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ θέλει σύμπραξη κατά του ΔΠΔ

Κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής με τον Σι, ο Τραμπ πρότεινε επίσης ότι οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ρωσία θα πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την καταπολέμηση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, λέγοντας ότι τα συμφέροντά τους συμπίπτουν.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει σχετικά. Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ έχει εκφράσει προηγουμένως την έντονη αντίθεσή της στο ΔΠΔ, το οποίο κατηγορεί για πολιτικοποίηση, κατάχρηση εξουσίας, περιφρόνηση της εθνικής κυριαρχίας των ΗΠΑ και παράνομη δικαστική υπέρβαση.

Τα όσα -σύμφωνα με τους FT- είπε ο Σι για τον Πούτιν συμπίπτουν με το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει ο πόλεμος στην Ουκρανία, ιδιαίτερα καθώς το Κίεβο πλήττει με αυξημένη αποτελεσματικότητα ρωσικές δυνάμεις και στόχους.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν κατηγορούσε συχνά την Κίνα ότι παρείχε είδη διπλής χρήσης στη Ρωσία που τη βοήθησαν να διατηρήσει την εκστρατεία της κατά της Ουκρανίας. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επίσης εκφράσει σχετικές ανησυχίες, αλλά με μικρότερη συχνότητα.

«Οι γενναίοι Ουκρανοί έχουν επανεφεύρει τον πόλεμο με τον ίδιο τρόπο που ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος επανεφηύρε τον πόλεμο για τον 21ο αιώνα», δήλωσε ο Μπρένταν Μπόιλ, βουλευτής από τη Φιλαδέλφεια και επικεφαλής των Δημοκρατικών στην αντιπροσωπεία των ΗΠΑ στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ. «Ο πόλεμος με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχει πλέον γίνει ο κανόνας και φέρνει επανάσταση στον τρόπο που διεξάγουμε πόλεμο».