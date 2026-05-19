Anthropic: Ο ρόλος του Ντέμη Χασάμπη ως πρώιμου επενδυτή στην startup AI

Ένας από τους πρώτους επενδυτές στην Anthropic υπήρξε ο Σερ Ντέμης Χασάμπης, ιδρυτής της Google DeepMind, κατέχοντας ένα μέχρι τώρα άγνωστο μερίδιο, κάτι που υπογραμμίζει την αυξανόμενη επιρροή του βραβευμένου με Νόμπελ στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Άτομα που γνωρίζουν το θέμα ανέφεραν στους Financial Times ότι ο Χασάμπης ήταν angel investor στην Anthropic, η οποία έκτοτε έχει γίνει βασικός παίκτης στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και βρίσκεται μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων startups στον κόσμο.

H Anthropic, η Google και η DeepMind

Η Google έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στην Anthropic στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την εταιρεία στο cloud και την Τεχνητή Νοημοσύνη. Ο επικεφαλής της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, θεωρεί τον Χασάμπη ως πρότυπο.

Τα νέα για την επένδυση έρχονται καθώς πρώην ερευνητές της DeepMind έχουν ιδρύσει περισσότερες από δώδεκα εταιρείες από το 2021, συγκεντρώνοντας τουλάχιστον 14 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το PitchBook και το Dealroom. Σε αυτές περιλαμβάνονται η Isomorphic Labs με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία ιδρύθηκε επίσης από τον Χασάμπη, και η Ineffable Intelligence, οι οποίες συνολικά συγκέντρωσαν περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια τον τελευταίο μήνα από επενδυτές.

Ο angel investor Ντέμης Χασάμπης

Ο Χασάμπης, ο οποίος πούλησε το εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης του με έδρα το Λονδίνο στην Google για 400 εκατομμύρια λίρες το 2014, είναι επίσης angel investor σε επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν από πρώην συναδέλφους.

Αυτό περιλαμβάνει το Inflection AI, που ξεκίνησε ο συνιδρυτής της DeepMind, Μουσταφά ΣουλεΪμάν, πριν ενταχθεί στη Microsoft το 2024, και το Ineffable Intelligence, που ιδρύθηκε από τον μακροχρόνιο συνεργάτη του Ντέιβιντ Σίλβερ.

Εν τω μεταξύ, ανώτερα στελέχη της DeepMind έχουν μετακινηθεί σε βασικές θέσεις σε όλη την Google, καθώς η εταιρεία αγωνίζεται να ενισχύσει τις λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης της.

«Ο Ντέμης έχει τεράστια ποσότητα ήπιας ισχύος στην Google και πέρα ​​από αυτήν», δήλωσε ο Ματ Κλίφορντ, μακροχρόνιος συνεργάτης του Χασάμπη και συνιδρυτής της θερμοκοιτίδας νεοφυών επιχειρήσεων Entrepreneurs First, στην οποία ο Χασάμπης είναι επίσης angel investor.

«Ήταν πρωτοπόρος πριν γίνει προφανές τι ήταν η Τεχνητή Νοημοσύνη, και η διαθεσιμότητα κεφαλαίων για τους προστατευόμενούς του είναι αρκετά εντυπωσιακή. Αυτός είναι ένας σημαντικός παράγοντας για το τι έχει συμβεί».

Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν από πρώην υπαλλήλους της DeepMind περιλαμβάνουν εταιρείες με καλή χρηματοδότηση όπως οι Mistral, Harvey, AMI Labs, Recursive Superintelligence, Latent Apps, Reflection AI, Cursive AI και Orbital Materials, μεταξύ άλλων.

Τα πνευματικά τέκνα του Χασάμπη

Ένα άτομο κοντά στην Cusp.ai, μια μηχανή αναζήτησης τεχνητής νοημοσύνης για νέα υλικά, με έδρα το Κέιμπριτζ, δήλωσε στους FT ότι περίπου ένας στους τρεις υπαλλήλους ήταν πρώην υπάλληλοι της DeepMind ή της Isomorphic, αν και αυτό δεν περιλάμβανε τους ιδρυτές της νεοσύστατης επιχείρησης.

Ο Τάντουμ Κόλινς, πρώην ερευνητής της DeepMind και ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, συνιδρύει τώρα μια νεοσύστατη επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης στο King’s Cross του Λονδίνου με δύο άλλους πρώην ερευνητές της DeepMind.

Ο Κόλινς είπε ότι η DeepMind καθιέρωσε ένα πρώιμο πρότυπο για τη μετατροπή της πρωτοποριακής έρευνας για την Τεχνητή Νοημοσύνη σε εμπορικά βιώσιμες επιχειρήσεις.

Απέδωσε στον Χασάμπη την υιοθέτηση μιας πειθαρχημένης προσέγγισης στην επιλογή ερευνητικών και επιχειρηματικών προτεραιοτήτων σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η εταιρεία δήλωσε: «Είναι εντυπωσιακό να βλέπουμε αποφοίτους της Google DeepMind να δημιουργούν νέες, σημαντικές επιχειρήσεις. Οι επενδυτές αναγνωρίζουν σαφώς την εμπειρία της Google DeepMind ως σήμα κατατεθέν βαθιάς εξειδίκευσης και υψηλής ποιότητας εργασίας».

Η θέση της DeepMind εντός της Google ενισχύθηκε το 2023, μετά από μια συγχώνευση των ερευνητικών ομάδων του ομίλου Big Tech σε μια ενιαία μονάδα με επικεφαλής την Hassabis.

Η κίνηση ήταν μια απάντηση στον νέο ανταγωνισμό από την OpenAI, η οποία είχε κυκλοφορήσει το ChatGPT και πυροδότησε την άνθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Εκείνη την εποχή, ο Χασάμπης είχε δηλώσει ότι η νέα του ομάδα «θα έπρεπε να εργάζεται με μεγαλύτερη ταχύτητα, ισχυρότερη συνεργασία και εκτέλεση, και να απλοποιήσει τον τρόπο που λαμβάνουμε αποφάσεις για να επικεντρωθούμε στην επίτευξη του μεγαλύτερου αντίκτυπου».

Ενώ η επιρροή του έχει αυξηθεί πάνω από την επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης της Google, η DeepMind συνεχίζει να λειτουργεί από το Ηνωμένο Βασίλειο και όχι από τη Silicon Valley.