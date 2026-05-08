Anthropic: Εξετάζει συμφωνία για αποτίμηση σχεδόν 1 τρισ. δολαρίων

Το ενδεχόμενο άντλησης δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων αυτό το καλοκαίρι εξετάζει η Anthropic για να χρηματοδοτήσει μια τεράστια επέκταση της υπολογιστικής της ικανότητας, σε μια κίνηση που θα την εκτόξευε πάνω ​​από την ανταγωνίστριά της OpenAI, σε μια αποτίμηση σχεδόν 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

Η κατασκευάστρια της Claude, η οποία αποτιμήθηκε στα 380 δισεκατομμύρια δολάρια τον Φεβρουάριο, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον επενδυτών, μεταξύ των οποίων οι Dragoneer, General Catalyst και Lightspeed Venture Partners, καθώς τα έσοδά του συνεχίζουν να αυξάνονται, σύμφωνα με τους FΤ.

Οι πηγές των FT αναμένουν ότι τα ετήσια έσοδα της εταιρείας θα ξεπεράσουν τα 45 δισεκατομμύρια δολάρια άμεσα – μια πενταπλάσια αύξηση από τα 9 δισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος του περασμένου έτους.

«Οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να δώσουν οποιοδήποτε ποσό στην Anthropic. Είναι περίπου η στιγμή που η Anthropic θέλει να σηκώσει το κεφάλι της και να πει “είμαστε έτοιμοι”», δήλωσε ένας επενδυτής της εταιρείας.

Ο νέος γύρος αναμένεται να αποτιμήσει την Anthropic σε περίπου 900 δισεκατομμύρια δολάρια πριν από την έκδοση και να συγκεντρώσει έως και 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι πηγές πρόσθεσαν ότι είναι πιθανό να κλείσει εντός δύο μηνών. Η OpenAI αποτιμήθηκε στα 852 δισεκατομμύρια δολάρια μετά την έκδοση τον Μάρτιο, αφού έκλεισε έναν γύρο χρηματοδότησης ρεκόρ ύψους 122 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Κρίσνα Ράo, οικονομικός διευθυντής της Anthropic, έχει μιλήσει με επενδυτές, αλλά δεν έχει ακόμη συμφωνήσει στους όρους και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα επιτευχθεί συμφωνία.

Οι επενδυτές επιθυμούν να δημιουργήσουν θέσεις ενόψει μιας τεράστιας αρχικής δημόσιας προσφοράς που αναμένεται στο τέλος του έτους, δήλωσαν πολλά άτομα με άμεση γνώση του θέματος. Οι υπάρχοντες υποστηρικτές της εταιρείας έχουν ζητήσει κατανομή στον γύρο, παρά το γεγονός ότι o Ράο δεν έχει ξεκινήσει επίσημα τις συνομιλίες.

Δεδομένης της αναμενόμενης κλίμακας της συμφωνίας και των φιλοδοξιών της να εισαχθεί στο χρηματιστήριο, η Anthropic είναι πιθανό να ευνοήσει εταιρείες με εμπειρία σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, δήλωσαν οι πηγές των FT.

Εκτινάσσεται η δημοτικότητα της Anthropic

Το εργαλείο Claude Code της Anthropic για προγραμματιστές λογισμικού και το προϊόν Cowork για λιγότερο τεχνικούς χρήστες έχουν γίνει εξαιρετικά δημοφιλής τους τελευταίους μήνες, βοηθώντας την Anthropic να κερδίσει έδαφος στην OpenAI, ειδικά για εταιρικούς πελάτες.

Η Anthropic κινείται για να δημιουργήσει ένα «κεφάλαιο μάχης» για να χρηματοδοτήσει μια τεράστια αύξηση στην υπολογιστική της ικανότητα, καθώς αντιμετωπίζει περιορισμούς στην προσφορά που έχουν επηρεάσει την ικανότητά της να εξυπηρετεί πελάτες τις τελευταίες εβδομάδες.

Η ανάγκη για υπολογιστική ικανότητα θα αυξηθεί με μια ευρύτερη κυκλοφορία του ισχυρού νέου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic, Mythos, το οποίο είναι προς το παρόν διαθέσιμο μόνο σε μια μικρή ομάδα συνεργατών.

Το εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης έχει συνάψει συμφωνίες με την SpaceXAI του Μασκ, την Google, την Broadcom και την AWS τους τελευταίους δύο μήνες, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει μια μακροπρόθεσμη προσφορά υπολογιστικής ισχύος. Συνολικά, αυτά θα προσθέσουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια στο κόστος της τα επόμενα χρόνια.

«Η Anthropic έχει επιλύσει το μεγαλύτερο εμπόδιο και την πιθανή πηγή αδυναμίας, που είναι η υπολογιστική», δήλωσε ένας επενδυτής της εταιρείας.

Ο Ράο είχε αποφύγει να δεχθεί προσφορές με υψηλότερη αποτίμηση, ενώ εργαζόταν πάνω σε αυτές τις συμφωνίες, καθώς και σε μια νέα συνεργασία με εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων, η οποία ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, δήλωσαν πολλά άτομα που γνωρίζουν τον τρόπο σκέψης του CFO.

Η OpenAI μερίμνησε νωρίτερα να κλειδώσει τη χωρητικότητα των κέντρων δεδομένων, υπογράφοντας συμφωνίες το περασμένο φθινόπωρο. Η εταιρεία θα δαπανήσει 50 δισεκατομμύρια δολάρια σε υπολογιστικούς πόρους φέτος, δήλωσε ο πρόεδρος της εταιρείας, Γκρεγκ Μπρόκμαν, κατά τη διάρκεια δικαστικής διαδικασίας που κίνησε ο επικεφαλής της Tesla, Ίλον Μασκ, την Τρίτη.