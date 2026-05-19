Κυριάκος Πιερρακάκης: «Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ισχύς»

Μιλώντας στο France 24 ο πρόεδρος του Eurogroup σημείωσε ότι «Ας δημιουργήσουμε πρώτα τη Silicon Valley της Ευρώπης και όλα τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν»

Economy 19.05.2026, 23:29
Την ανάγκη η Ευρώπη να ενισχύσει την παραγωγική και τεχνολογική της ισχύ, απέναντι στις γεωπολιτικές αναταράξεις, την ενεργειακή κρίση και τον παγκόσμιο ανταγωνισμό, ανέδειξε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στο France 24.

Ο κ. Πιερρακάκης προειδοποίησε ότι η κρίση στα Στενά του Ορμούζ και η άνοδος των τιμών ενέργειας δημιουργούν νέες πιέσεις για την Ευρωζώνη, τονίζοντας πως απαιτείται «μια σειρά πολιτικών που να είναι συντονισμένες, ενορχηστρωμένες και αποτελεσματικές». Όπως είπε, η Ευρώπη διαθέτει πλέον «μια έτοιμη εργαλειοθήκη» από την εμπειρία της κρίσης του 2022 μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Πιερρακάκης: Τα Στενά πρέπει να ανοίξουν

«Τα Στενά πρέπει να ανοίξουν. Δεν πρέπει να μετατραπούν σε δρόμο διοδίων», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η διάρκεια και η ένταση της κρίσης θα καθορίσουν την τελική έκβαση για την παγκόσμια οικονομία.

Αναφερόμενος στη διεθνή συνεργασία, ο πρόεδρος του Eurogroup υποστήριξε ότι «υπάρχουν ζητήματα που απαιτούν πολυμερή συνεργασία», επισημαίνοντας πως τόσο η ενεργειακή κρίση όσο και η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μονομερώς. «Χρειαζόμαστε ένα περισσότερο πολυμερές πλαίσιο συνεργασίας», ανέφερε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, λέγοντας ότι «τα επιτόκια και η πολιτική επιτοκίων συνδέονται άρρηκτα με την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την οποία οφείλουμε να διαφυλάξουμε και να προστατεύσουμε». Παράλληλα, χαρακτήρισε τη διατλαντική σχέση «υπαρξιακής σημασίας».

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης συνέδεσε ευθέως την ενεργειακή ασφάλεια με την ευρωπαϊκή οικονομική στρατηγική, σημειώνοντας ότι οι παρεμβάσεις που έγιναν από το 2022 και μετά περιόρισαν τις συνέπειες της κρίσης κατά 12% σε σχέση με ένα σενάριο χωρίς μέτρα στήριξης.

«Πρέπει να παράγουμε περισσότερο. Για την Ευρώπη ισχύει ένα απλό αξίωμα: χωρίς παραγωγή, δεν υπάρχει ισχύς», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη χρειάζεται «περισσότερη αποθήκευση ενέργειας, περισσότερες επενδύσεις στα ηλεκτρικά δίκτυα, περισσότερη καινοτομία και μια ευρύτερη, πραγματικά ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας».

Παράλληλα, έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη επιτάχυνσης της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και της τραπεζικής ενοποίησης, τονίζοντας ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να λειτουργεί «σε ένα κατακερματισμένο περιβάλλον 27 επιμέρους κεφαλαιαγορών». Όπως είπε, «το ζητούμενο είναι η υλοποίηση», καθώς οι στρατηγικές κατευθύνσεις έχουν ήδη καταγραφεί στις εκθέσεις Ντράγκι και Λέττα.

«Κούρσα» στη Σελήνη η AI

Αναφερόμενος στην τεχνητή νοημοσύνη, προειδοποίησε ότι η ταχύτητα των εξελίξεων είναι πλέον εκθετική και «δεν μετριέται πλέον σε χρόνια, αλλά σε μήνες ή ακόμη και σε εβδομάδες». Υποστήριξε ότι καμία χώρα δεν μπορεί να ρυθμίσει μόνη της την AI και ότι ίσως χρειαστεί «να δημιουργήσουμε και νέους θεσμούς, ώστε να παρακολουθούμε και να καθοδηγούμε την ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών».

Ο ίδιος χαρακτήρισε την τεχνητή νοημοσύνη ταυτόχρονα «κούρσα προς τη Σελήνη» ως προς την παραγωγικότητα, αλλά και «κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών» λόγω των κινδύνων που ενέχει.

Στο ζήτημα της τεχνολογικής ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, ο υπουργός υποστήριξε ότι η ήπειρος χρειάζεται «ευρωπαϊκούς πρωταθλητές» και όχι «εθνικούς πρωταθλητές που λειτουργούν σε 27 κατακερματισμένες αγορές». Μάλιστα, χαρακτήρισε τη Mistral AI «ευρωπαϊκό πρωταθλητή» και ανέφερε ως παραδείγματα επιτυχημένων ευρωπαϊκών εταιρειών την ASML, την Ericsson και τη Nokia.

«Η Ευρώπη χρειάζεται μεγαλύτερη τραπεζική ενοποίηση – περισσότερες διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές στον τραπεζικό τομέα», σημείωσε, επιμένοντας ότι το βασικό ζητούμενο είναι η τεχνολογική κυριαρχία της Ευρώπης.

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο πρόεδρος του Eurogroup έδωσε το δικό του στίγμα για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας και τεχνολογίας: «Ας δημιουργήσουμε πρώτα τη Silicon Valley της Ευρώπης και όλα τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν».

