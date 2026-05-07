Τρόφιμα: Οι ελλείψεις λιπασμάτων φέρνουν δραματικές επιπτώσεις στις παγκόσμιες τιμές

World 07.05.2026, 22:00
Σε σοκ βρίσκεται η παγκόσμια αγορά, καθώς οι τιμές στα τρόφιμα λόγω του πολέμου στο Ιράν, έχουν εκτοξευθεί, με τις προβλέψεις να είναι δυσοίωνες για το πότε θα επανέρθουν σε φυσιολογικά επίπεδα.

Στο γεγονός αυτό συμβάλουν και οι ελλείψεις λιπασμάτων, οι οποίες έχουν αυξήσει το κόστος παραγωγής για τους αγρότες σε παγκόσμιο επίπεδο. Χαρακτηριστικό είναι ότι για τους Βρετανούς αγρότες το κόστος έχει αυξηθεί έως και 70% και θα έχουν «δραματικό» αντίκτυπο στις τιμές των τροφίμων παγκοσμίως το επόμενο έτος, σύμφωνα με προβλέψεις μίας από τις πιο ισχυρές εταιρείες ακινήτων και γεωργίας της Βρετανίας.

Πόσο θα αυξηθούν οι τιμές των τροφίμων θα εξαρτηθεί από το πότε θα ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει περιορίσει τις παγκόσμιες προμήθειες λιπασμάτων, κρίσιμες για την καλλιέργεια τροφίμων.

«Τα λιπάσματα ήταν ήδη ακριβά»

Ο Μαρκ Πρέστον, εκτελεστικός διαχειριστής του 349 ετών ομίλου ακινήτων και γεωργίας της Βρετανία «Grosvenor» , ο οποίος, όπως αναφέρει δημοσίευμα του «The Guardian» ελέγχεται από τον Δούκα του Γουέστμινστερ, δήλωσε ότι τα λιπάσματα «ήταν ήδη αρκετά ακριβά» πριν από την αύξηση των τιμών κατά 50% έως 70% από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι καλλιέργειες στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι απίθανο να επηρεαστούν φέτος, καθώς τα περισσότερα λιπάσματα είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί, ενώ οι επιπτώσεις όπως προέβλεψε θα μπορούσαν να φανούν του χρόνου. «Σήμερα, οι αγρότες δεν αγοράζουν λίπασμα, κάθονται άπραγοι, ελπίζοντας ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν, κάτι που πιθανότατα δεν θα συμβεί», είπε.

Η εταιρεία πολλών δισεκατομμυρίων λιρών κατέχει μία από τις κορυφαίες φάρμες του Ηνωμένου Βασιλείου – μια γαλακτοκομική και αρόσιμη εκμετάλλευση στο Τσέσαϊρ της Αγγλίας – καθώς και αγροτικές εκτάσεις στο Λάνκασαϊρ και τη Σκωτία, καθώς και εκτάσεις στο Μέιφερ και το Μπελγκράβια στο κεντρικό Λονδίνο.

Στο Τσέσαϊρ, η εταιρεία παράγει εκατομμύρια λίτρα γάλακτος, με πελάτες όπως οι Tesco και Müller, από το απέραντο κτήμα Eaton, όπου παραδοσιακά διέμενε ο Δούκας του Γουέστμινστερ, από τον 1400.

«Θα είναι ένα πολύ, πολύ δραματικό πρόβλημα για τον κόσμο, όχι μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τα τρόφιμα, απλώς και μόνο επειδή τόσα πολλά λιπάσματα περνούν από αυτά τα Στενά», δήλωσε ο Πρέστον. «Αλλά οι αγρότες πιθανότατα μπορούν να κάνουν περισσότερες εαρινές καλλιέργειες του χρόνου αντί για χειμερινές. Έτσι, έχουν λίγο μεγαλύτερη ευελιξία».

Η ανησυχία

Το πόσο θα αυξηθούν οι τιμές των τροφίμων θα εξαρτηθεί από το πότε θα ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ, ένα σημαντικό ναυτιλιακό πέρασμα όπου έχουν αποκλειστεί περίπου 1.600 πλοία.

Ο Πρέστον δήλωσε: «Η ανησυχία αφορά τουλάχιστον εξίσου, αν όχι περισσότερο, τα τρόφιμα και τα λιπάσματα παρά το πετρέλαιο, επειδή υπάρχουν εναλλακτικές πηγές πετρελαίου. Δεν υπάρχουν πολλές εναλλακτικές πηγές αζώτου για την παραγωγή λιπασμάτων».

Το κλείσιμο των Στενών έχει διακόψει τις ροές υγροποιημένου φυσικού αερίου, μιας σημαντικής εισροής για τα λιπάσματα με βάση το άζωτο, όπως η ουρία. Ο αντίκτυπος στο Grosvenor θα είναι περιορισμένος, πρόσθεσε ο Πρέστον, επειδή ο οργανισμός δεν χρησιμοποιεί πολύ λίπασμα και βασίζεται στην κοπριά αγελάδας, όπου είναι δυνατόν.

Πάντως, τα σχόλιά του έγιναν λίγες ημέρες αφότου ο επικεφαλής της μεγαλύτερης εταιρείας λιπασμάτων στον κόσμο, Yara International, προειδοποίησε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να προκαλέσει ελλείψεις τροφίμων και αυξήσεις τιμών σε ορισμένες από τις φτωχότερες και πιο ευάλωτες κοινότητες της Αφρικής.

Έρευνα της Opinium αυτή την εβδομάδα διαπίστωσε ότι το 80% των Βρετανών ανησυχεί για την αύξηση των τιμών των ειδών παντοπωλείου, η οποία πηγάζει από το γεγονός ότι οι λιανοπωλητές μετακυλούν το κόστος από τις αυξήσεις στους καταναλωτές.

