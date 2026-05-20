ΕΕ: «Λευκός καπνός» για την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Αργά το βράδυ της Τρίτης οι νομοθέτες της ΕΕ και τα κράτη μέλη κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία

World 20.05.2026, 07:17
Επιμέλεια Μελίνα Ζιάγκου

«Λευκός καπνός» βγήκε από τις διαπραγματεύσεις στην ΕΕ για την έγκριση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Αργά το βράδυ της Τρίτης οι νομοθέτες της ΕΕ και τα κράτη μέλη κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία, με την ελπίδα να αποτρέψουν την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για επιπλέον δασμούς, ενώ προβλέπονται διασφαλίσεις που θα επιτρέψουν στις Βρυξέλλες να αναστείλουν τις μειώσεις των δασμών εάν οι εισαγωγές των ΗΠΑ βλάψουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία, σύμφωνα με τους FT.

Επιτρέπει επίσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναστείλει την προτιμησιακή δασμολογική πολιτική εάν, μέχρι το τέλος του 2026, η Ουάσινγκτον συνεχίσει να εφαρμόζει δασμούς άνω του 15% σε παράγωγα χάλυβα και αλουμινίου της ΕΕ. Αυτοί οι δασμοί, οι οποίοι ήταν ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα μέρη των συνομιλιών, παρέμειναν υψηλότεροι από το όριο του 15%, σε ορισμένες περιπτώσεις στο 50%.

Οι διασφαλίσεις, περιλαμβάνουν ρήτρα λήξης ισχύος βάσει της οποίας ο κύριος κανονισμός θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2029 -εκτός εάν ανανεωθεί- και έχουν σχεδιαστεί για να κερδίσουν την υποστήριξη των ευρωβουλευτών που έχουν καθυστερήσει τις μειώσεις δασμών της ΕΕ επειδή οι ΗΠΑ αύξησαν ορισμένους δασμούς σε προϊόντα της ΕΕ πάνω από τα επίπεδα που ορίζονται στη συμφωνία Τέρνμπερι, όπως έχει μείνει γνωστή.

«Καλωσόρισαν» οι Αμερικανοί

«Παρά τις αναταραχές, η συμφωνία ισχύει. Αποδείξαμε για άλλη μια φορά ότι η ΕΕ είναι ένας αξιόπιστος εμπορικός εταίρος», δήλωσε στους FT ο Μάρος Σέφκοβιτς,  επίτροπος Eμπορίου, προσθέτοντας ότι οι συζητήσεις για τον χάλυβα ήταν «πιθανώς οι πιο δύσκολες».

Ο ίδιος δήλωσε ότι είχε μιλήσει με Αμερικανούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και ο εκπρόσωπος Εμπορίου των ΗΠΑ Τζέιμσον Γκριρ, οι οποίοι «καλωσόρισαν» την απόφαση των Ευρωπαίων.

«Αυτό που έχει σημασία για τις ΗΠΑ είναι ότι η ΕΕ σεβάζεται τη συμφωνία Tέρνμπερι και τη δέσμευσή της για χαμηλότερους δασμούς σε αστακούς και ορισμένα βιομηχανικά προϊόντα. Αυτό προσφέρει η ΕΕ», είπε ο Σέφκοβιτς.

Η εμπορική συμφωνία

Η ΕΕ συμφώνησε να συνεχίσει να επιτρέπει την εισαγωγή αμερικανικού αστακού στην ΕΕ χωρίς δασμούς για άλλα πέντε χρόνια, μια μικρή αλλά πολιτικά συμβολική παραχώρηση που συμφωνήθηκε για πρώτη φορά το 2020, αφού ο Τραμπ διαμαρτυρήθηκε ότι ο καναδικός αστακός είχε καλύτερη πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ.

Με βάση τη Συμφωνία του Τέρνμπερι, η ΕΕ δεσμεύτηκε επίσης να επενδύσει 600 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατηγικούς τομείς στις Ηνωμένες Πολιτείες έως το 2028 και να αγοράσει ενέργεια από τις ΗΠΑ αξίας 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η εμπορική συμφωνία, που εγκρίθηκε στη Σκωτία πέρυσι, περιελάμβανε την καταβολή δασμών 15% στις περισσότερες εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, ενώ οι Βρυξέλλες θα μείωναν τους δικούς τους δασμούς σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα και ορισμένα γεωργικά προϊόντα στο μηδέν.

Οι καθυστερήσεις

Ωστόσο, οι νομοθέτες της ΕΕ καθυστέρησαν την εφαρμογή της συμφωνίας λόγω των απειλών του Τραμπ να προσαρτήσει τη Γροιλανδία και στην πορεία λόγω της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που έθεσε το παγκόσμιο δασμολογικό του καθεστώς υπό αμφισβήτηση, με τον Τραμπ να αυξάνει την πίεση τον περασμένο μήνα, απειλώντας να αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά της ΕΕ στο 25% και προειδοποιώντας ότι θα χτυπήσει την ΕΕ με «πολύ υψηλότερους» δασμούς εάν οι Βρυξέλλες δεν εφαρμόσουν το δικό τους μέρος της συμφωνίας πριν από τις 4 Ιουλίου.

Οι νομοθέτες της ΕΕ έχουν διχαστεί μεταξύ εκείνων που πιέζουν για έναν γρήγορο συμβιβασμό για την προστασία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και εκείνων που απαιτούν ισχυρότερες διασφαλίσεις πριν οι Βρυξέλλες μειώσουν τα δικά τους εμπορικά εμπόδια.

Η Επιτροπή είχε προσπαθήσει να σπάσει το αδιέξοδο με ένα σχέδιο συμβιβασμού, το οποίο είδε η εφημερίδα Financial Times, το οποίο θα της επέτρεπε να αναστείλει ορισμένες δασμολογικές παραχωρήσεις εάν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για απότομη αύξηση των εισαγωγών από τις ΗΠΑ που απείλησαν ή προκάλεσαν σοβαρή ζημία στη βιομηχανία της ΕΕ.

Ο Bernd Lange, Σοσιαλιστής πρόεδρος της επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής για το θέμα, δήλωσε ότι το κοινοβούλιο είχε «βελτιώσει σημαντικά» την πρόταση της Επιτροπής προσθέτοντας μια ρήτρα λήξης και ενισχύοντας τον μηχανισμό αναστολής. Ήταν ένα «δύσβατο ταξίδι, αλλά άξιζε τον κόπο», είπε.

«Η ΕΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη μεγαλύτερη και πιο ολοκληρωμένη οικονομική σχέση στον κόσμο. Η διατήρηση μιας σταθερής, προβλέψιμης και ισορροπημένης διατλαντικής εταιρικής σχέσης είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών», δήλωσε, σύμφωνα με το Euronews, ο υπουργός Εμπορίου της Κύπρου Μιχάλης Δαμιανός, προσθέτοντας: «Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρεί τις δεσμεύσεις της».

Απομένει τώρα το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και οι χώρες της ΕΕ να ψηφίσουν για την επικύρωση του τελικού κειμένου.

Παραμένουν τα αγκάθια στη σχέση με τις ΗΠΑ

Ωστόσο, οι σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ παραμένουν εύθραυστες και υπάρχει ανησυχία στις Βρυξέλλες ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα μπορούσε να εργαλειοποιήσει τους δασμούς για να ασκήσει πολιτική πίεση στην ΕΕ προκειμένου να ικανοποιήσει άλλες απαιτήσεις της Ουάσινγκτον.

Για παράδειγμα, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα καλέσει τις ευρωπαϊκές χώρες να αναπτύξουν ναυτική δύναμη στα Στενά του Ορμούζ, μια κίνηση που οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να αποφύγουν.

Πολλές διαφωνίες συνεχίζουν επίσης να επιβαρύνουν τις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με την Ουκρανία -συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης παράτασης της απαλλαγής από τις κυρώσεις από τις ΗΠΑ που επιτρέπει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου- και σχετικά με το ΝΑΤΟ, το οποίο ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει να αποχωρήσει.

Το βράδυ της Τρίτης, οι ευρωβουλευτές προσπάθησαν να εξασφαλίσουν τη συμφωνία επιβάλλοντας όρους, διακινδυνεύοντας την οργή των ΗΠΑ με πρόσθετες διατάξεις στις οποίες η Ουάσινγκτον δεν είχε συμφωνήσει, όπως αναφέρει το Euronews.

