Ευρώπη: Αναζητά τρόπους να φορολογήσει τα κέρδη των πετρελαϊκών

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τρόπους για να φορολογήσουν τα υψηλά κέρδη που κατέγραψαν οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες λόγω της εκτίναξης των τιμών της ενέργειας αναζητούν οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη.

Από την Βρετανία ως την Πολωνία οι αρχές εστιάζουν στην υψηλή κερδοφορία για να ενισχύουν τα κρατικά ταμεία και να προστατεύσουν τους πολίτες από τον πληθωρισμό.

Το πρόβλημα όμως είναι ότι η έδρα της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου έχει μετατοπιστεί προ πολλού πέρα ​​από τα σύνορα της Ευρώπης.

Και το να επιβληθεί στη βιομηχανία ένας ακόμη γύρος επιπλέον φόρων, ακολουθώντας παρόμοια βήματα μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, θα μπορούσε να μειώσει περαιτέρω την ελκυστικότητα της περιοχής για τις διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες.

Η Βρετανία

Η υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρέιτσελ Ριβς, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα κλείσει ένα «παραθυράκι», ώστε οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου να μην μπορούν να διαρθρώσουν τις δραστηριότητές τους ώστε να πληρώνουν ελάχιστο ή καθόλου φόρο εταιρειών στη χώρα.

Τα έσοδα, ύψους περίπου 300 εκατ. λιρών ετησίως, θα δαπανηθούν σε μέτρα για τη μείωση του κόστους ζωής των ψηφοφόρων. Αυτό συγκρίνεται με το συνολικό ποσό των 3,7 δισ. δολαρίων σε φόρους στο Ηνωμένο Βασίλειο που κατέβαλαν πέρυσι η BP Plc και η Shell Plc, με συνολικά παγκόσμια έσοδα 456 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Η Πολωνία

Η κυβέρνηση της Πολωνίας πρότεινε έναν φόρο απροσδόκητων εσόδων στους παραγωγούς υγρών καυσίμων, ο οποίος θα μπορούσε να συγκεντρώσει επιπλέον 6 δισ. ζλότι (1,6 δισ. δολάρια) από το διυλιστήριο Orlen SA.

Η Γαλλία

Στη Γαλλία, ο υπουργός Προϋπολογισμού David Amiel ανέφερε ότι η TotalEnergies SE έχει σημειώσει «εξαιρετικά κέρδη» και δεν θα απέκλειε νέους φόρους στην εταιρεία. Προς το παρόν, ωστόσο, η κυβέρνηση επιμένει σε ένα ανώτατο όριο τιμών καυσίμων ως την κύρια απάντησή της στον πόλεμο.

Η πίεση προς τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες για επιπλέον έσοδα είναι δελεαστική σε περιόδους υψηλών τιμών ενέργειας, αλλά ενέχει κάποιο κίνδυνο.

Ο φόρος απροσδόκητων εσόδων που επέβαλε η Βρετανία το 2022 ενοχοποιήθηκε από τη βιομηχανία για την κατάρρευση των επενδύσεων στη Βόρεια Θάλασσα, η οποία θα μπορούσε τελικά να βλάψει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Ίσως εξηγεί εν μέρει τη διστακτικότητα της γαλλικής κυβέρνησης να δεσμευτεί για «εξαιρετική αναδιανομή» των κερδών της TotalEnergies.

«Η Γαλλία είναι τυχερή που έχει την Total, αλλά η Total είναι τυχερή που έχει τη Γαλλία», είπε ο Amiel.