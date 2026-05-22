Κοινωνικός τουρισμός: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες περιόδου 2026-2027

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, το πρόγραμμα «κοινωνικός τουρισμός» επιδοτεί και ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Κοινωνία 22.05.2026, 18:32
Σχολιάστε
Κοινωνικός τουρισμός: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες περιόδου 2026-2027
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Αναρτήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 22 Μαΐου, οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), στον ιστότοπό της www.dypa.gov.gr.

Το πρόγραμμα που αφορά σε 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ

Το πρόγραμμα που αφορά σε 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ, θα ξεκινήσει στις 23 Μαΐου 2026 και θα έχει διάρκεια 13 μηνών, με ημερομηνία λήξης την 22 Ιουνίου 2027.

Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης με τον πάροχο, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Ειδικά σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν (μηδενική ιδιωτική συμμετοχή), ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και στη Θεσσαλία (πλην Σποράδων), μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Κοινωνικός τουρισμός και επιδότηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η ιδιωτική συμμετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ για ΑμεΑ τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (από 15 Δεκεμβρίου 2026 έως 14 Ιανουαρίου 2027) και του Πάσχα (από 23 Απριλίου 2027 έως 9 Μαΐου 2027). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας (εκτός των Σποράδων).

Για τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, οι δικαιούχοι-ωφελούμενοι εκτυπώνουν την επιταγή από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-services) της ΔΥΠΑ και προσέρχονται σε ταξιδιωτικά γραφεία, πρακτορεία έκδοσης εισιτηρίων ή εκδοτήρια ηλεκτρονικών εισιτηρίων των παρόχων. Εκεί επιδεικνύουν την εκτυπωμένη επιταγή και ζητούν την έκδοση Εισιτηρίου Κοινωνικού Τουρισμού της κατηγορίας στην οποία εντάσσονται. Επισημαίνεται ότι για καμία κατηγορία δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, εξαιρουμένης της κατηγορίας πολυτέκνων.

Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι του περσινού προγράμματος, που δεν έχουν ενεργοποιήσει ακόμη τις επιταγές τους, μπορούν να κάνουν διακοπές έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Όλες οι πληροφορίες για το πρόγραμμα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ – Oδηγίες και διευκρινίσεις
AGRO

Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - Oδηγίες
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Ισχυρά κέρδη
World

Ισχυρά κέρδη στις ευρωαγορές
Fed: Ορκίστηκε νέος πρόεδρος ο Κέβιν Γουόρς
World

Νέος πρόεδρος της Fed o Γουόρς - Ορκωμοσία με το βλέμμα στις μειώσεις επιτοκίων
e-ΕΦΚΑ: Ξεκινούν 23 Μαϊου οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις
Κοινωνία

e-ΕΦΚΑ: Ξεκινούν 23 Μαϊου οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις
ΓΣΕΕ: Ιστορική απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης – Θωρακίζει οριστικά το δικαίωμα της απεργίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΓΣΕΕ: Θωράκιση του δικαιώματος της απεργίας από τη Χάγη
Lamda Development: Έκδοση ομολογιακού δανείου έως 350 εκατ. ευρώ
Business

Σε έκδοση ομολόγου 350 εκατ. ευρώ προχωρά η Lamda

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Alpha Bank: Πώς σκιαγραφεί το νέο επενδυτικό τοπίο
World

Πώς σκιαγραφεί το νέο επενδυτικό τοπίο η Alpha Bank

Οι συστάσεις και οι εκτιμήσεις για μετοχές, ομόλογα, νομίσματα, πετρέλαιο, χρυσό και εμπορεύματα της Alpha Bank

Τάσος Μαντικίδης
Pac-Man: Πριν 46 χρόνια άρχισε το κυνηγητό με τα φαντασματάκια
Tέχνη και Ζωή

Ο Pac-Man έγινε 46 ετών - Η ιστορία του εμβληματικού videogame

Πώς το παιχνίδι Pac-Man έγινε το δημοφιλέστερο arcade και έβαλε τις γυναίκες στα «ουφάδικα»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κομισιόν: Οι κίνδυνοι που «βλέπει» στην ελληνική οικονομία
Economy

Οι κίνδυνοι που «βλέπει» η Κομισιόν στην Ελλάδα

Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υψηλούς, αν και μειούμενους, δείκτες δημόσιου και εξωτερικού χρέους, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παραμένει υψηλό, σύμφωνα με την Κομισιόν

Γιάννης Αγουρίδης
Ενεργειακή κρίση: Τι άλλαξε σε σχέση με το 2022 και γιατί η Ελλάδα δεν μείωσε τον ΕΦΚ
Economy

Πόσα έδωσε η Ευρώπη σε μέτρα στήριξης

Γιατί η Ελλάδα επέλεξε Fuel Pass αντί μείωσης του ΕΦΚ - Πώς αντιμετώπισε η Ευρώπη την ενεργειακή κρίση

Αθανασία Ακρίβου
Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026
Τράπεζες

Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

Τι είπε η Ελένη Βρεττού στη γενική συνέλευση των μετόχων - Το στρατηγικό πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης και κερδοφορίας

Αγης Μάρκου
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Νέες μπίζνες σε ενέργεια, άμυνα και γάλλιο
Business

Η ευκαιρία στο γάλλιο, το ραντεβού με EDF και τα SMRs

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος από τη ΓΣ της Metlen άναψε σινιάλο για νέα deals - Τι είπε για ΔΕΗ και πυρηνική ενέργεια

Χρήστος Κολώνας
Βραχυχρόνια μίσθωση: Έρχονται περιορισμοί στα Airbnb
Ακίνητα

Μπαίνει φρένο στα Airbnb - Οι νέοι κόφτες

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για βραχυχρόνια μίσθωση και μέτρα στήριξης

Ανδρομάχη Παύλου
FAO: Προ των πυλών παγκόσμια κρίση ακρίβειας στα τρόφιμα – «Ο χρόνος τελειώνει»
AGRO

Συναγερμός από FAO – Έρχεται εκτίναξη τιμών στα τρόφιμα

Ο FAO περιγράφει επείγοντα μέτρα και πολιτικές συστάσεις για την αποτροπή μιας σοβαρής κρίσης εντός έξι έως 12 μηνών

Ανθή Γεωργίου
Περισσότερα από Κοινωνία
e-ΕΦΚΑ: Ξεκινούν 23 Μαϊου οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις
Κοινωνία

e-ΕΦΚΑ: Ξεκινούν 23 Μαϊου οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων και συνταξιούχων των ενταχθέντων φορέων του e-ΕΦΚΑ

ΕΛΚΕΘΕ: Η έντονη οσμή αερίου στην Αττική δεν προήλθε από τη θάλασσα
Κοινωνία

ΕΛΚΕΘΕ: Η έντονη οσμή αερίου στην Αττική δεν προήλθε από τη θάλασσα

Η δυσάρεστη οσμή αερίου στην Αττική δεν οφείλεται σε φυσικές διεργασίες στη θάλασσα και στον Σαρωνικό Κόλπο, σύμφωνα με το ΕΛΚΕΘΕ

Στο Προεδρικό Μέγαρο η πριγκίπισσα Άννα – Συναντήθηκε με τον Κωνσταντίνο Τασούλα
Πολιτική

Στο Προεδρικό Μέγαρο η πριγκίπισσα Άννα – Συναντήθηκε με τον Κωνσταντίνο Τασούλα

Η πριγκίπισσα Άννα πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στην Ελλάδα.

ΑΑΔΕ: Κατάσχεση 15 βυτιοφόρων και 293.000 λίτρων υγραερίου
Κοινωνία

ΑΑΔΕ: Κατάσχεση 15 βυτιοφόρων και 293.000 λίτρων υγραερίου

Η δράση ήταν απόλυτα συντονισμένη, μέσω της Κεντρικής Αίθουσας Επιχειρήσεων του ΔΕΟΣ

Greece’s Summer Sales Set to Begin on July 13
Επικαιρότητα

Greece’s Summer Sales Set to Begin on July 13

Retailers are preparing for the seasonal discount period, which will run through the end of August, while shops will also have the option to open on the first Sunday of the sales season

ΗΠΑ – Ιράν: Σημάδια προόδου στις προσπάθειες να υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία
Κόσμος

Σημάδια προόδου για ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν

Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε σε πρόοδο στις έμμεσες συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

G7 των νέων: Είμαστε τα θύματα όλων των κρίσεων
Κόσμος

G7 των νέων: Είμαστε τα θύματα όλων των κρίσεων

«Συντάξεις, χρέη, κλιματική αλλαγή, φυσικοί και εμπορικοί πόλεμοι... Εμείς χρηματοδοτούμε όλες τις παγκόσμιες κρίσεις», καταγγέλλουν οι νέοι

Αλέξανδρος Καψύλης
Latest News
ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ – Oδηγίες και διευκρινίσεις
AGRO

Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - Oδηγίες

Με εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ εξειδικεύεται η διαδικασία για την αναδρομική υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ των αγροτών

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Ισχυρά κέρδη
World

Ισχυρά κέρδη στις ευρωαγορές

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τη σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν αλλά και μια σειρά σημαντικών οικονομικών στοιχείων

Fed: Ορκίστηκε νέος πρόεδρος ο Κέβιν Γουόρς
World
Upd: 19:30

Νέος πρόεδρος της Fed o Γουόρς - Ορκωμοσία με το βλέμμα στις μειώσεις επιτοκίων

Ο 56χρονος Γουόρς γίνεται ο 11ος πρόεδρος της Fed στη σύγχρονη τραπεζική εποχή

e-ΕΦΚΑ: Ξεκινούν 23 Μαϊου οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις
Κοινωνία

e-ΕΦΚΑ: Ξεκινούν 23 Μαϊου οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων και συνταξιούχων των ενταχθέντων φορέων του e-ΕΦΚΑ

ΓΣΕΕ: Ιστορική απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης – Θωρακίζει οριστικά το δικαίωμα της απεργίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΓΣΕΕ: Θωράκιση του δικαιώματος της απεργίας από τη Χάγη

Το δικαίωμα απεργίας προστατεύεται αναπόσπαστα και ισότιμα ως θεμελιώδες δικαίωμα που εντάσσεται στη συνδικαλιστική ελευθερία

Lamda Development: Έκδοση ομολογιακού δανείου έως 350 εκατ. ευρώ
Business

Σε έκδοση ομολόγου 350 εκατ. ευρώ προχωρά η Lamda

Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης θα διαμορφωθεί το προσεχές διάστημα - Η Lamda Development προτίθεται να εξοφλήσει πρόωρα ομολογιακό δάνειο 320 εκατ. ευρώ

Κοινωνικός τουρισμός: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες περιόδου 2026-2027
Κοινωνία

Η οριστική λίστα των δικαιούχων κοινωνικού τουρισμού

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, το πρόγραμμα «κοινωνικός τουρισμός» επιδοτεί και ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει μια δύσκολη αλλά αναγκαία ισορροπία
Economy

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει μια δύσκολη αλλά αναγκαία ισορροπία

Τι συζητήθηκε στο Eurogroup - Η ενημέρωση από τον Κυριάκο Πιερρακάκη

Δήμας: Στρατηγική η σημασία του Διαδρόμου Δυτικών Βαλκανίων – Ανατολικής Μεσογείου
Κατασκευές

Δήμας: Στρατηγικός ο Διάδρομος Δ. Βαλκανίων - Αν. Μεσογείου

Ο συντομότερος νότιος άξονας που συνδέει την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη

HAE: Κοινή πρωτοβουλία με Κατάρ και Σαουδική Αραβία για την αποτροπή της επανάληψης του πολέμου
World

ΗΑΕ προς Τραμπ: Σταμάτα τον πόλεμο με το Ιράν

Στις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον τα κράτη του Κόλπου όπως τα ΗΑΕ, τονίζουν ότι οι εχθροπραξίες θα βυθίσουν τις οικονομίες του Κόλπου στο χάος

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ελαβε τριπλή στήριξη από Cenergy, Aegean, Metlen
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τριπλή στήριξη από Cenergy, Aegean, Metlen έλαβε το ΧΑ

Το ΧΑ έκλεισε με κέρδη στην τελευταία συνεδρίαση μιας θετικής εβδομάδας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τραμπ Τζoύνιορ: Υποστηρικτής της «Ολυμπιάδας στεροειδών» που ξεκινά την Κυριακή
Business of Sport

Ο Τραμπ Τζούνιορ... τζογάρει στην «Ολυμπιάδα στεροειδών»

Σαράντα αθλητές θα λάβουν μέρος στον αμφιλεγόμενο διαγωνισμό, με την υποστήριξη της επενδυτικής εταιρείας των Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Πίτερ Θιλ

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων
Ομόλογα

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων

Η δημοπρασία των εντόκων γραμματίων ποσού 400 εκατ. ευρώ από τον ΟΔΔΗΧ θα διενεργηθεί στις 27 Μαϊου

Πορτογαλία: Πολύ δύσκολος ο ισοσκελισμός του προϋπολογισμού
World

Πορτογαλία: Πολύ δύσκολος ο ισοσκελισμός του προϋπολογισμού

Οι καταστροφικές καταιγίδες στοίχισαν στην Πορτογαλία

Wall Street: Ανοδικά με έντονη μεταβλητότητα
Wall Street

Ανοδικά αλλά με έντονη μεταβλητότητα η Wall Street

H Wall Street οδεύει για μια ακόμα εβδομάδα κερδών παρά τη μεταβλητότητα

ΕΛΤΟΝ: Πυραυλική επίθεση στο κτίριο της θυγατρικής της στο Κίεβο
Business

Πυραυλική επίθεση στο κτίριο της θυγατρικής της ΕΛΤΟΝ στο Κίεβο

Προκλήθηκαν αποκλειστικά υλικές ζημιές στο κτίριο της θυγατρικής της ΕΛΤΟΝ στο Κϊεβο της Ουκρανία - Καμία ζημιά στα εμπορεύματα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies