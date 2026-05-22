ΕΛΤΟΝ: Πυραυλική επίθεση στο κτίριο της θυγατρικής της στο Κίεβο

Πυραυλική επίθεση δέχθηκε το κτίριο που μισθώνει η θυγατρική της ΕΛΤΟΝ στην Ουκρανία, ELTON CORPORATION L.L.C., όπως γνωστοποίησε η εισηγμένη. Από την επίθεση έγινε σε μη εργάσιμες ώρες και η θυγατρική εταιρεία συνεχίζει τη λειτουργία της στα νέα γραφεία που μίσθωσε. Τα εμπορεύματα, δε, ουδεμία ζημιά έχουν υποστεί.
Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΕΛΤΟΝ:
«Η εταιρεία ανακοινώνει ότι το κτίριο που στεγάζει τα γραφεία που μισθώνει η θυγατρική εταιρεία ELTON CORPORATION L.L.C. στο Κίεβο της Ουκρανίας, δέχτηκε πυραυλική επίθεση με αποτέλεσμα να προκληθούν αποκλειστικά υλικές ζημιές στα γραφεία της εταιρείας.
Το συμβάν έγινε σε μη εργάσιμες ώρες.
Η θυγατρική εταιρεία συνεχίζει απρόσκοπτα την λειτουργία της στα νέα γραφεία που μίσθωσε.
Διευκρινίζεται ότι τα εμπορεύματα της θυγατρικής εταιρείας φυλάσσονται σε άλλο χώρο και ουδεμία ζημιά έχουν υποστεί».