ΕΛΤΟΝ: Πυραυλική επίθεση στο κτίριο της θυγατρικής της στο Κίεβο

Πυραυλική επίθεση δέχθηκε το κτίριο που μισθώνει η θυγατρική της ΕΛΤΟΝ στην Ουκρανία, ELTON CORPORATION L.L.C., όπως γνωστοποίησε η εισηγμένη. Από την επίθεση έγινε σε μη εργάσιμες ώρες και η θυγατρική εταιρεία συνεχίζει τη λειτουργία της στα νέα γραφεία που μίσθωσε. Τα εμπορεύματα, δε, ουδεμία ζημιά έχουν υποστεί.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΕΛΤΟΝ:

«Η εταιρεία ανακοινώνει ότι το κτίριο που στεγάζει τα γραφεία που μισθώνει η θυγατρική εταιρεία ELTON CORPORATION L.L.C. στο Κίεβο της Ουκρανίας, δέχτηκε πυραυλική επίθεση με αποτέλεσμα να προκληθούν αποκλειστικά υλικές ζημιές στα γραφεία της εταιρείας.

Το συμβάν έγινε σε μη εργάσιμες ώρες.

Η θυγατρική εταιρεία συνεχίζει απρόσκοπτα την λειτουργία της στα νέα γραφεία που μίσθωσε.

Διευκρινίζεται ότι τα εμπορεύματα της θυγατρικής εταιρείας φυλάσσονται σε άλλο χώρο και ουδεμία ζημιά έχουν υποστεί».