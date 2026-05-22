Tetra Pak Hellas: Ανάπτυξη με επίκεντρο τις βιώσιμες λύσεις συσκευασίας

Στη διατήρηση και περαιτέρω ενδυνάμωση των υφιστάμενων συνεργασιών με τις μεγαλύτερες βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά ειδικότερα στις κατηγορίες γάλακτος, χυμών και φυτικών προϊόντων, στοχεύει η Tetra Pak Hellas.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε χθες ο Βασίλης Τσανός, Sales Director & Office Manager της εταιρείας στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης, η Tetra Pak Hellas συνεργάζεται με γνωστές εταιρείες τροφίμων όπως: Coca Cola Τρία Έψιλον, ΔΕΛΤΑ, ΜΕΒΓΑΛ, Κρι Κρι, ΦΑΓΕ, Ελληνικά Γαλακτοκομεία, FrieslandCampina κ.ά αναδεικνύοντας ότι η καινοτομία στη συσκευασία μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη νέων κατηγοριών προϊόντων, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς για ευκολία, ποιότητα και βιωσιμότητα.

Η Tetra Pak

Προς αυτή την κατεύθυνση, η μητρική πολυεθνική Tetra Pak επενδύει παγκοσμίως 100 εκατ. ευρώ ετησίως έως το 2030 στην ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων συσκευασίας. Στο ίδιο πλαίσιο, επένδυσε στις αρχές του έτους 60 εκατ. ευρώ στη δημιουργία νέας πιλοτικής μονάδας για την ανάπτυξη της τεχνολογίας χάρτινης επίστρωσης στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Lund της Σουηδίας. Η νέα μονάδα θα επιτρέψει στην Tetra Pak να επιταχύνει την ανάπτυξη της καινοτόμου λύσης της για ασηπτικές χάρτινες συσκευασίες, στην οποία η επίστρωση αλουμινίου αντικαθίσταται από χαρτί. Η τεχνολογία αυτή αυξάνει το ποσοστό χαρτιού στις συσκευασίες τροφίμων και ποτών σε περίπου 80% και, σε συνδυασμό με φυτικής προέλευσης πολυμερή, μπορεί να αυξήσει το ιχνηλάσιμο ποσοστό ανανεώσιμων υλικών έως και 92%, μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα έως και 43%. Παράλληλα, η απλοποίηση της δομής του υλικού – από τρία σε δύο κύρια υλικά (χαρτί και πολυμερή) – αναμένεται να προσφέρει πρόσθετα οφέλη για τις υποδομές ανακύκλωσης, ενισχύοντας την ανάκτηση του χαρτιού κατά τη διαδικασία ανακύκλωσης.

Εστιάζοντας στην ελληνική αγορά, ο κ. Τσανός τόνισε ότι η Tetra Pak Hellas συμμετέχει σε σειρά έργων, μεταξύ των οποίων εγκαταστάσεις νέων γραμμών συσκευασίας και συστημάτων επεξεργασίας για μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες. Παράλληλα, υποστηρίζει επιχειρήσεις τροφίμων στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και συσκευασιών. Ενδεικτική είναι η περίπτωση της THAMMA Natural Products, (ελληνική εταιρεία με έδρα το Ρέθυμνο της Κρήτης που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη προϊόντων με βάση τα αρωματικά φυτά) η οποία προχώρησε πρόσφατα σε συνεργασία με την Tetra Pak, αξιοποιώντας χάρτινη συσκευασία για τη σειρά βιολογικών κρύων τσαγιών της.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον κ. Τσανό, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος πρώτων υλών διαμορφώνει ένα απαιτητικό περιβάλλον για τον κλάδο συσκευασίας. Πιέσεις δέχεται η κατηγορία χυμών, με τις διεθνείς τιμές στο συμπυκνωμένο πορτοκάλι να παραμένουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Αντίθετα θετική πορεία καταγράφει το γάλα υψηλής παστερίωσης, ενισχύοντας τη θέση του στην αγορά.

Στο πεδίο των καταναλωτικών τάσεων, ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζει και η κατηγορία των λειτουργικών τροφίμων και των ready-to-drink προϊόντων διατροφής, με επίκεντρο τα πρωτεϊνικά ροφήματα και τα συμπληρώματα διατροφής. Η εταιρεία, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, εκτιμά ότι η συγκεκριμένη αγορά θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και στην Ευρώπη, ακολουθώντας τις τάσεις που έχουν ήδη διαμορφωθεί στις ΗΠΑ.

Σε οικονομικό επίπεδο, ο κύκλος εργασιών της Tetra Pak Hellas διαμορφώθηκε το 2025 περίπου στα 71,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μικρή υποχώρηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, εξέλιξη που συνδέεται κυρίως με τον ρυθμό εκτέλεσης και τιμολόγησης μεγάλων έργων. Τα κέρδη προ φόρων περιορίστηκαν στα 1,68 εκατ. ευρώ από 3,22 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Για τη φετινή χρονιά, η διοίκηση εκτιμά ότι θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη, παρά τις συνεχιζόμενες πιέσεις στο λειτουργικό κόστος και στις διεθνείς αγορές πρώτων υλών. Παράλληλα, οι επενδύσεις σε αυτοματισμό, βιώσιμες συσκευασίες και νέες κατηγορίες προϊόντων θα αποτελέσουν βασικούς άξονες ανάπτυξης, με την ελληνική αγορά να διατηρεί κομβικό ρόλο στη δραστηριότητα της εταιρείας, λειτουργώντας ως βασικός πυλώνας για την ανάπτυξή του.