Καφούνης: Το εμπόριο να αποτελέσει στρατηγική προτεραιότητα της αναπτυξιακής πολιτικής

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας χρειάζεται το ισχυρό, σύγχρονο και βιώσιμο εμπόριο, δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Σταύρος Καφούνης, με αφορμή των ολοκλήρωση των εργασιών της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Συνομοσπονδίας.

Καφούνης: Να δημιουργήσει η πολιτεία ουσιαστικές προϋποθέσεις ανάπτυξης του εμπορίου

Στην κατεύθυνση αυτή, σημείωσε, ότι η πολιτεία οφείλει να δημιουργήσει για την εμπορική επιχείρηση ουσιαστικές προϋποθέσεις ανάπτυξης, παρέχοντας ισχυρότερα κίνητρα και εργαλεία ψηφιοποίησης, σε ένα σταθερό και φιλο-επιχειρηματικό οικονομικό περιβάλλον.

«Απαραίτητα βήματα είναι ο εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας, η επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης και η ουσιαστική στήριξη του Εμπορίου με πόρους από τα εθνικά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Κεντρικό μήνυμα της Γενικής Συνέλευσης και βασική διεκδίκηση της ΕΣΕΕ είναι: Το εμπόριο να αποτελέσει στρατηγική προτεραιότητα της αναπτυξιακής πολιτικής», σημείωσε ο Σταύρος Καφούνης.

Κατά την τοποθέτησή του στην Τακτική Γενική Συνέλευση ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, μεταξύ άλλων εστίασε στα προτάγματα του εμπορικού κόσμου υπό το καθεστώς των έντονων πιέσεων που υφίστανται σήμερα οι μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις, «εξαιτίας του υπέρογκου λειτουργικού κόστους, ύστερα μάλιστα από δύο συνεχόμενα έτη αρνητικού πραγματικού τζίρου στο σύνολο του κλάδου».

Ελάφρυνση επιχειρήσεων από αντιαναπτυξιακά φορολογικά βάρη

Είπε, επίσης, ότι η ΕΣΕΕ θα συνεχίσει «τις τεκμηριωμένες παρεμβάσεις της με διπλή στόχευση: αφενός, την ελάφρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από αχρείαστα και αντιαναπτυξιακά φορολογικά βάρη και, αφετέρου, την ανάδειξη του εμπορίου σε στρατηγική προτεραιότητα της αναπτυξιακής πολιτικής των επομένων ετών, μέσα από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026 – 2030 και το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028 – 2034».

Ο Σταύρος Καφούνης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Εθνική Παρέμβαση της Συνομοσπονδίας για την εξαίρεση του λιανικού εμπορίου από το τεκμαρτό εισόδημα, καθώς και στη μείωση της προκαταβολής φόρου, την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στα νομικά πρόσωπα, αλλά και τη θέσπιση μίας πραγματικά ευνοϊκής ρύθμισης 120 δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.