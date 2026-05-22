Μη συστημικές τράπεζες: Το στοίχημα για αύξηση μεριδίων στα δάνεια

Οι μη συστημικές τράπεζες επιδιώκουν τη διατήρηση των ρυθμών μεγέθυνσης των χαρτοφυλακίων τους σε επίπεδα υψηλότερα των συστημικών ομίλων

Τράπεζες 22.05.2026, 07:00
Ρεπορτάζ Αγης Μάρκου

Με ταχείς ρυθμούς, υπερδιπλάσιους των τεσσάρων μεγάλων του τραπεζικού κλάδου, αναπτύσσεται το δανειακό χαρτοφυλάκιο στις δύο ισχυρότερες μη συστημικές τράπεζες τα τελευταία τρίμηνα.

Ο λόγος γίνεται για τις Optima Bank και CrediaBank, οι οποίες φιλοδοξούν να μειώσουν τα επόμενα χρόνια σε σημαντικό βαθμό την απόσταση από τις Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς, ως προς τα μερίδια στις χορηγήσεις.

Πρόκειται για ένα στοίχημα που περνά μέσα από την περαιτέρω ενίσχυση των εργασιών τους, με την έμφαση να δίνεται, σύμφωνα με τις διοικήσεις τους, στην υγιή μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Σημειώνεται πως θετικό είναι το ξεκίνημα των δύο τραπεζών στο 2026, όπως κατέδειξαν τα αποτελέσματα α΄ τριμήνου που έδωσαν στη δημοσιότητα.

Το πλεονέκτημα

Όπως έχουν υποστηρίξει σε δημόσιες τοποθετήσεις τους, θεωρούν πως διατηρούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των μεγαλύτερων σχημάτων στο κομμάτι της εξυπηρέτησης.

Συγκεκριμένα, στόχος τους δεν είναι να καταστούν οι τράπεζες με εκτός επιχειρησιακής λογικής ελκυστικά προϊόντα, κάτι που θα προκαλούσε πίεση στα περιθώριά τους.

Αντιθέτως η στρατηγική τους εστιάζει στην παροχή ποιοτικών και προσωποποιημένων υπηρεσιών.
Μέχρι στιγμής η προσπάθειά τους αποδεικνύεται ιδιαίτερα επιτυχημένη, όπως δείχνουν οι επιδόσεις τους στον τομέα των δανείων.

Κατά την περυσινή χρήση το 1/3 της αύξησης των υπολοίπων στις χορηγήσεις εγχωρίως προήλθε από τις Optima Bank (21%) και CrediaBank (12%), με τη δεύτερη μάλιστα σε φάση αναδιοργάνωσης καθόλη την υπό εξέταση περίοδο.

Η πιστωτική επέκταση αθροιστικά από τα δύο πιστωτικά ιδρύματα ανήλθε το 2025 σε 2,5 δισ. ευρώ επί συνόλου 8 δισ. ευρώ περίπου στην ελληνική αγορά.

Έτσι, κατάφεραν να αυξήσουν το μερίδιό τους στα δάνεια στη ζώνη του 5,5%, από 4,3% ένα χρόνο νωρίτερα.

Μη συστημικές τράπεζες: Δύναμη πυρός

Οι διοικήσεις τους επιδιώκουν τη διατήρηση των ρυθμών μεγέθυνσης των χαρτοφυλακίων τους σε επίπεδα υψηλότερα των συστημικών ομίλων και τα επόμενα χρόνια.

Δύναμη πυρός για την ανάπτυξη των σχετικών εργασιών υπάρχει, καθώς και οι δύο τράπεζες είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένες και διαθέτουν τη ρευστότητα για την επιτάχυνση των εκταμιεύσεων.

Επιδιώκουν δε την περαιτέρω ενίσχυση της καταθετικής βάσης, με στόχο τόσο τη διεύρυνση του πελατολογίου τους για την προώθηση σταυροειδών πωλήσεων, όσο και την ενίσχυση των διαθέσιμων πόρων για τη χρηματοδοτική τους δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν λανσάρει τους τελευταίους μήνες προσφορές με υψηλές αποδόσεις, οι οποίες απευθύνονται στο νέο χρήμα ή σε υφιστάμενους πελάτες που θα διευρύνουν τη σχέση τους με τη μεταφορά καταθέσεων από τον ανταγωνισμό.

Το α΄ τρίμηνο 2026

Σημειώνεται πως θετικό είναι το ξεκίνημα των δύο τραπεζών στο 2026, όπως κατέδειξαν τα αποτελέσματα α΄ τριμήνου που έδωσαν στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα, επί συνολικής πιστωτικής επέκτασης στην Ελλάδα της τάξης των 1,48 δισ. ευρώ, πέτυχαν τα εξής:

– Η CrediaBank εμφάνισε καθαρή αύξηση του δανειακού της χαρτοφυλακίου κατά 459 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 30% του συνόλου στην εγχώρια αγορά.

Με τον τρόπο αυτό τα υπόλοιπα στις χορηγήσεις διαμορφώθηκαν στα 4,93 δισ. ευρώ, υψηλότερα κατά 10% σε τριμηνιαία βάση και κατά 40% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2025.

Σύμφωνα με την CEO της τράπεζας Ελένη Βρεττού, στόχο της πολιτικής στις χρηματοδοτήσεις αποτελεί η αύξηση των μεριδίων με την υποστήριξη κάθε βιώσιμου επιχειρηματικού σχεδίου και κάθε υγιή ιδιώτη και επαγγελματία.

Τη στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καταδεικνύει, σύμφωνα με την ίδια, το γεγονός ότι οι εκταμιεύσεις προς αυτές αντιστοιχούν στο 35% των συνολικών εργασιών της τράπεζας κατά το α΄ τρίμηνο 2026.

Εξάλλου, μιλώντας χθες σε αναλυτές επιβεβαίωσε το στόχο των 1,2 δισ. ευρώ για την πιστωτική επέκταση στο σύνολο του έτους, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο προς τα πάνω αναθεώρησης κατά τις ανακοινώσεις του β΄ τριμήνου 2026.
– Στην Optima Bank η καθαρή άνοδος των δανείων διαμορφώθηκε σε 379 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 25% της αύξησης της εγχώριας πίτας.

Σύμφωνα με τον CEO της Δημήτρη Κυπαρίσση, για το σύνολο της εφετινής χρήσης παραμένει η αρχική καθοδήγηση για αύξηση του δανειακού της χαρτοφυλακίου κατά 1,1 δισ. ευρώ στην περιοχή των 6,2 δισ. ευρώ από 5,1 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025.

Όπως είπε στους αναλυτές κατά την παρουσίαση των σχετικών προβλέψεων, η ζήτηση παραμένει δυνατή, παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Εξαγορές για προμήθειες

Παράλληλα, οι δύο τράπεζες έχουν δρομολογήσει εξαγορές που θα ενισχύσουν τόσο το έντοκο, όσο και το μη τοκοφόρο εισόδημά τους.

Από τη μία πλευρά η CrediaBank προχωρά στην απόκτηση της HSBC Μάλτας στον τραπεζικό τομέα, της Παντελάκης Χρηματιστηριακή από το χώρο των κεφαλαιαγορών και της ασφαλιστικής εταιρείας Ευρώπη, τη συμφωνία για την οποία ανακοίνωσε χθες.

Από την άλλη, η Optima Bank έχει υποβάλλει πρόταση για την απόκτηση της Euroxx Securities.

Μετά την εξαγορά της ο όμιλος που έχει ήδη ισχυρή παρουσία στην εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά, θα αυξήσει το μερίδιό του στη ζώνη του 20%.
Μέσα από τις αυτές τις κινήσεις οι δύο μη συστημικές τράπεζες ενισχύουν το αποτύπωμά τους, αυξάνουν και διαφοροποιούν τα έσοδά τους, ενώ εκμεταλλεύονται συνέργειες που υποστηρίζουν την κερδοφορία τους.

