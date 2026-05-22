Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 79-61: Ο Θρύλος στον τελικό!

Ο Ολυμπιακός σάρωσε τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four στο κατακόκκινο από 14.000 οπαδούς του ΟΑΚΑ και προκρίθηκε στον 10ο τελικό της ιστορία του.

Business of Sport 22.05.2026, 19:54
Σχολιάστε
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 79-61: Ο Θρύλος στον τελικό!
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το ένα βήμα έγινε, έμεινε ακόμη ένα! Σε ένα κατακόκκινο ΟΑΚΑ, μπροστά σε σχεδόν 14.000 οπαδούς του, ο Ολυμπιακός έκανε πάρτι, πέρασε… πάνω από Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague -τη νίκησε με 79-61- και τώρα πάει στον τελικό για το τέταρτο ευρωπαϊκό της ιστορίας του!

Με μεγάλο όπλο την ατσάλινη άμυνά του, με πρωταγωνιστές τα βαριά του «χαρτιά» -Βεζένκοφ, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ- που δήλωσαν «παρών» στα κρίσιμα σημεία του μεγάλου αυτού ραντεβού και X-factor τον τρομερό Άλεκ Πίτερς, ο Ολυμπιακός έκανε μια από τις μεγάλες τους εμφανίσεις στα Final Four και δίκαια πάει στον τελικό της Κυριακής (24/5) όπου περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης.

Το ματς σημαδεύτηκε από τα μεγάλα σερί και βεβαίως τα μεγάλα καλάθια των «ερυθρόλευκων» στο δεύτερο ημίχρονο, όταν η Φενέρ μείωνε τη διαφορά. Ένα 12-0 σερί στο ξεκίνημα του πρώτου ημιχρόνου έδειξε τον… δρόμο για τους Πειραιώτες, ενώ αντίστοιχο σερί είχε και στο δεύτερο, με 11-0, με το οποίο το σκορ έφτασε στο 44-24 και η διαφορά στη μεγαλύτερη τιμή της. Η τουρκική ομάδα απάντησε με 10-0, αλλά νέο ξέσπασμα του Ολυμπιακού έφερε τη διαφορά ξανά στο +15 και μετά από νέα τουρκικά καλάθια, ξανά στο +14. Στο φινάλε, οι «ερυθρόλευκοι» κράτησαν τη διαφορά σε υψηλά επίπεδα με ψύχραιμες επιθέσεις και… μανιασμένες άμυνες, ολοκληρώνοντας τον ημιτελικό μέσα σε ένα ξέφρενο πάρτι στο «T-Center».

Η εξέλιξη του αγώνα

Το ματς ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να έχουν τεράστια νευρικότητα με το σκορ να είναι 0-0 στο πρώτο τρίλεπτο. Το… ρόδι έσπασε ο Γουόκαπ με καλάθι του, για να ακολουθήσει ο Ντόρσεϊ με δύο κολλητά τρίποντα που έκαναν το 8-0 για τους ερυθρόλευκους στο 5’. Ο Ολυμπιακός συνέχισε να παίζει με… λύσσα στην άμυνα αναγκάζοντας τη Φενέρ να κάνει το ένα λάθος πίσω από το άλλο. Ο Βεζένκοφ με τελείωμα κοντά στο καλάθι, κάνοντας το 10-0 στο 6’.

Μπιρτς και Ντε Κολό σκόραραν για να μειώσει με τους πρώτους της πόντους η Φενέρ σε 12-5 στο 7΄. Ο Ντόρσεϊ έκανε με 2/2 βολές το 15-7 στο 8’. Ο Γουόρντ με τρίποντο έκανε το 18-9 στο 9’, για να κλείσει την πρώτη περίοδο με καλάθι και φάουλ ο Τάκερ που έκανε το 18-12, με τον Ολυμπιακό να είναι στο +6.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε εύστοχος το δεύτερο δεκάλεπτο με Γουόρντ και Πίτερς να κάνουν το 22-12 στο 12’. Ο Πίτερς σκόραρε και πάλι στο τέλος του χρόνου κάνοντας το 26-12 στο 13’. Και πάλι ο Αμερικανός με τρομερό πίβοτ έκανε το 28-12 στο 15’. Η Φενέρμπαχτσε μείωσε με καλάθι του Σίλβα και τρίποντο του Μπιμπέροβιτς σε 29-17 στο 17’, με τον Πίτερς να απαντάει με τρίποντο για το 32-17, φτάνοντας τους εννέα πόντους. Ο Τούρκος σκόραρε και πάλι για τρεις κάνοντας το 32-20 στο 18’. Ο Ολυμπιακός είχε νευρικότητα και η Φενέρ μείωσε σε 33-24 με τον Μέλι στο 19’, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Περισσότερα σε λίγο…

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΝΑΤΟ: Γιατί χρειάζεται το Plan B
Κόσμος

Γιατί το ΝΑΤΟ χρειάζεται το Plan B
IPO: Προ των πυλών έκρηξη εισαγωγών στα χρηματιστήρια αξίας 1 τρισ. δολαρίων
Markets

«Έκρηξη» IPO 1 τρισ. στις αγορές - To δίλημμα των επενδυτών
Εργατικά δυστυχήματα: Εξήντα εννέα νεκροί σε 5 μήνες
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Εξήντα εννέα νεκροί σε εργατικά δυστυχήματα απο την αρχή του χρόνου
Richemont: Εκρηκτική άνοδος για την Cartier χάρη στη «χρυσή» ζήτηση στα πολυτελή κοσμήματα
Business

Γιατί τα κοσμήματα «σώζουν» τη Richemont από την κρίση
Τούλσι Γκάμπαρντ: Γιατί αποχωρεί από την κυβέρνηση Τραμπ
World

Παραιτήθηκε η επικεφαλής των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών
Μελίνα Τραυλού: Γεύμα προς τιμήν της Πριγκίπισσας Άννας
Επικαιρότητα

Μελίνα Τραυλού: Γεύμα προς τιμήν της Πριγκίπισσας Άννας

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Alpha Bank: Πώς σκιαγραφεί το νέο επενδυτικό τοπίο
World

Πώς σκιαγραφεί το νέο επενδυτικό τοπίο η Alpha Bank

Οι συστάσεις και οι εκτιμήσεις για μετοχές, ομόλογα, νομίσματα, πετρέλαιο, χρυσό και εμπορεύματα της Alpha Bank

Τάσος Μαντικίδης
Pac-Man: Πριν 46 χρόνια άρχισε το κυνηγητό με τα φαντασματάκια
Tέχνη και Ζωή

Ο Pac-Man έγινε 46 ετών - Η ιστορία του εμβληματικού videogame

Πώς το παιχνίδι Pac-Man έγινε το δημοφιλέστερο arcade και έβαλε τις γυναίκες στα «ουφάδικα»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κομισιόν: Οι κίνδυνοι που «βλέπει» στην ελληνική οικονομία
Economy

Οι κίνδυνοι που «βλέπει» η Κομισιόν στην Ελλάδα

Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υψηλούς, αν και μειούμενους, δείκτες δημόσιου και εξωτερικού χρέους, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παραμένει υψηλό, σύμφωνα με την Κομισιόν

Γιάννης Αγουρίδης
ΕΚΤ: Γιατί είναι λάθος η αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο
World

Γιατί είναι λάθος η αύξηση των επιτοκίων τώρα από την ΕΚΤ

Τι προειδοποιούν αναλυτές που δεν συνηγορούν σε μια αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ στην παρούσα συγκυρία

Μελίνα Ζιάγκου
Ενεργειακή κρίση: Τι άλλαξε σε σχέση με το 2022 και γιατί η Ελλάδα δεν μείωσε τον ΕΦΚ
Economy

Πόσα έδωσε η Ευρώπη σε μέτρα στήριξης

Γιατί η Ελλάδα επέλεξε Fuel Pass αντί μείωσης του ΕΦΚ - Πώς αντιμετώπισε η Ευρώπη την ενεργειακή κρίση

Αθανασία Ακρίβου
Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026
Τράπεζες

Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

Τι είπε η Ελένη Βρεττού στη γενική συνέλευση των μετόχων - Το στρατηγικό πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης και κερδοφορίας

Αγης Μάρκου
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Νέες μπίζνες σε ενέργεια, άμυνα και γάλλιο
Business

Η ευκαιρία στο γάλλιο, το ραντεβού με EDF και τα SMRs

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος από τη ΓΣ της Metlen άναψε σινιάλο για νέα deals - Τι είπε για ΔΕΗ και πυρηνική ενέργεια

Χρήστος Κολώνας
FAO: Προ των πυλών παγκόσμια κρίση ακρίβειας στα τρόφιμα – «Ο χρόνος τελειώνει»
AGRO

Συναγερμός από FAO – Έρχεται εκτίναξη τιμών στα τρόφιμα

Ο FAO περιγράφει επείγοντα μέτρα και πολιτικές συστάσεις για την αποτροπή μιας σοβαρής κρίσης εντός έξι έως 12 μηνών

Ανθή Γεωργίου
Περισσότερα από Business of Sport
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 79-61: Ο Θρύλος στον τελικό!
Business of Sport

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 79-61: Ο Θρύλος στον τελικό!

Ο Ολυμπιακός σάρωσε τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four στο κατακόκκινο από 14.000 οπαδούς του ΟΑΚΑ και προκρίθηκε στον 10ο τελικό της ιστορία του.

Λιονέλ Μέσι: Στην ομάδα των δισεκατομμυριούχων ποδοσφαιριστών μαζί με τον Ρονάλντο
Business of Sport

Στο κλειστό club των κροίσων αθλητών ο Μέσι

Ο 38χρονος Μέσι έχει κερδίσει περισσότερα από 700 εκατομμύρια δολάρια σε μισθούς και μπόνους από το 2007, σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg

Φλορεντίνο Πέρεθ: Πλησιάζει τους ισχυρότερους δισεκατομμυριούχους του πλανήτη
Business of Sport

Φλορεντίνο Πέρεθ: Πλησιάζει τους ισχυρότερους δισεκατομμυριούχους του πλανήτη

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ ο άνθρωπος που μετέτρεψε τη Ρεάλ Μαδρίτης στην ισχυρότερη ποδοσφαιρική αυτοκρατορία της Ευρώπης.

Γιώργος Μαζιάς
Η FIFA μετατρέπει το Μουντιάλ 2026 σε… Monopoly
Business of Sport

Η FIFA μετατρέπει το Μουντιάλ 2026 σε… Monopoly

Η FIFA βγάζει ειδική έκδοση του διάσημου επιτραπέζιου παιχνιδιού

Γιώργος Μαζιάς
Fifa: Κινδυνεύει να «πληρώσει ακριβά» τα εισιτήρια με τις εξωφρενικές τιμές
Business of Sport

Fifa: Κινδυνεύει να «πληρώσει ακριβά» τα εισιτήρια με τις εξωφρενικές τιμές

Τα πανάκριβα εισιτήρια του Μουντιάλ και οι αυξημένες τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων έχουν αποκλείσει αρκετούς απο όσους σχεδίαζαν να ταξιδέψουν στις τρεις χώρες της Βόρειας Αμερικής

Μουντιάλ: Οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων ήλπιζαν σε έκρηξη της ζήτησης αλλά αυτό δεν…συμβαίνει
Business of Sport

Με χαμηλές πληρότητες τα ξενοδοχεια στις πόλεις του Μουντιάλ

Οι ξενοδόχοι στις αμερικανικές πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες του Μουντιάλ. μιλούν για χαμηλή πληρότητα - Οι φϊλαθλοι μιλούν για τα πανάκριβα εισιτήρια

Matchroom: Η αθλητική αυτοκρατορία αποτιμάται πάνω από 1 δισ. λίρες
Business of Sport

Η αθλητική Matchroom αποτιμάται πάνω από 1 δισ. λίρες

Η αθλητική αυτοκρατορία της Matchroom αποτμάται σε πάνω από 1 δισεκατομμύριο λίρες, καθώς Αμερικανός επενδυτής αποκτά μερίδιο

Latest News
ΝΑΤΟ: Γιατί χρειάζεται το Plan B
Κόσμος

Γιατί το ΝΑΤΟ χρειάζεται το Plan B

Ο Μαρκ Ρούτε αγνοεί τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που θέτουν υπό αμφισβήτηση την ετοιμότητα των ΗΠΑ να τηρήσουν το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

IPO: Προ των πυλών έκρηξη εισαγωγών στα χρηματιστήρια αξίας 1 τρισ. δολαρίων
Markets

«Έκρηξη» IPO 1 τρισ. στις αγορές - To δίλημμα των επενδυτών

Oι ΙΡΟ που αναμένει με αγωνία η αγορά αναμένεται να μειώσει περαιτέρω τη διαφορά μεταξύ ιδιωτικών και εισηγμένων εταιρειών

Δημήτρης Σταμούλης
Εργατικά δυστυχήματα: Εξήντα εννέα νεκροί σε 5 μήνες
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Εξήντα εννέα νεκροί σε εργατικά δυστυχήματα απο την αρχή του χρόνου

Eνώ στην Ευρωβουλή ψηφίζεται η καθιέρωση «Ημέρας Μνήμης Θυμάτων» για όσους έχασαν τη ζωή τους σε εργατικά δυστυχήματα, στην Ελλάδα θρηνούμε κάθε μέρα έναν νεκρό σε χώρους δουλειάς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Richemont: Εκρηκτική άνοδος για την Cartier χάρη στη «χρυσή» ζήτηση στα πολυτελή κοσμήματα
Business

Γιατί τα κοσμήματα «σώζουν» τη Richemont από την κρίση

Η Richemont ξεπέρασε τις προβλέψεις της αγοράς, με την Cartier και τα brands υψηλής κοσμηματοποιίας να οδηγούν την ανάπτυξη

Νατάσα Σινιώρη
Τούλσι Γκάμπαρντ: Γιατί αποχωρεί από την κυβέρνηση Τραμπ
World

Παραιτήθηκε η επικεφαλής των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών

Η Τούλσι Γκάμπαρντ ανακοίνωσε την παραίτησή της, επικαλούμενη σοβαρό οικογενειακό λόγο υγείας

Μελίνα Τραυλού: Γεύμα προς τιμήν της Πριγκίπισσας Άννας
Επικαιρότητα

Μελίνα Τραυλού: Γεύμα προς τιμήν της Πριγκίπισσας Άννας

Γεύμα προς τιμήν της Πριγκίπισσας Άννας παρέθεσε η Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Πληθωρισμός: Αλλεπάλληλα πλήγματα στις μεγάλες οικονομίες της ευρωζώνης
World

Ο πληθωρισμός ξαναχτυπά τις μεγάλες οικονομίες της ευρωζώνης

Ο πληθωρισμός στις τέσσερις μεγαλύτερες οικονομίες της ευρωζώνης είτε σημείωσε άνοδο τον Μάιο είτε διατηρήθηκε σε ήδη υψηλά επίπεδα

ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών απο 25 έως 29 Μαΐου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών απο 25 έως 29 Μαΐου

Σε ποιες ημερομηνίες θα καταβληθούν οι προγραμματισμένες πληρωμές από τον ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Το εμπόριο δεν αντέχει άλλο
Business

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Το εμπόριο δεν αντέχει άλλο

Τι συζήτησε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών με εκπροσώπους εταιρειών εισαγωγή, διανομής και χονδρικής του κλάδου ένδυσης και υπόδησης

Σαμαράς: Αιχμές προς Κυριάκο Μητσοτάκη για υποκλοπές και θεσμούς
Πολιτική

Βόμβες Σαμαρά για υποκλοπές και ελληνοτουρικά

Κεραυνούς εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά του πρωθυπουργού για το μπλοκάρισμα της εξεταστικής για τις υποκλοπές και τα ελληνοτουρκικά

Γιάννης Μπασκάκης
Γουόρς: Αναλαμβάνει τα ηνία της Fed – Ο πληθωρισμός και το δίλημμα
World

Γουόρς: Οι λεπτές ισορροπίες του νέου προέδρου της Fed

Οι αγορές εκτιμούν ότι η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια - Ο Τράμπ επιθυμεί τη μείωση

Τζούλη Καλημέρη
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Το άρθρο 16 και οι απειλές για περικοπή κονδυλίων
Πολιτική

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Το άρθρο 16 και οι απειλές για περικοπή κονδυλίων

Στην Κομισιόν φέρνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες-εξπρές πολιτικών

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 79-61: Ο Θρύλος στον τελικό!
Business of Sport

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 79-61: Ο Θρύλος στον τελικό!

Ο Ολυμπιακός σάρωσε τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four στο κατακόκκινο από 14.000 οπαδούς του ΟΑΚΑ και προκρίθηκε στον 10ο τελικό της ιστορία του.

ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ – Oδηγίες και διευκρινίσεις
AGRO

Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - Oδηγίες

Με εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ εξειδικεύεται η διαδικασία για την αναδρομική υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ των αγροτών

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Ισχυρά κέρδη
World

Ισχυρά κέρδη στις ευρωαγορές

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τη σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν αλλά και μια σειρά σημαντικών οικονομικών στοιχείων

Fed: Ορκίστηκε νέος πρόεδρος ο Κέβιν Γουόρς
World
Upd: 19:30

Νέος πρόεδρος της Fed o Γουόρς - Ορκωμοσία με το βλέμμα στις μειώσεις επιτοκίων

Ο 56χρονος Γουόρς γίνεται ο 11ος πρόεδρος της Fed στη σύγχρονη τραπεζική εποχή

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies