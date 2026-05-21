Γιάννης Στουρνάρας: Τα fake news για τον διοικητή της ΤτΕ

Ψευδή άρθρα, πλαστά προφίλ και παραπλανητικές διαφημίσεις εμφανίζουν τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα να συνομιλεί και να συγκρούεται με γνωστούς δημοσιογράφους

Τράπεζες 21.05.2026, 13:16
περιστατικά εξαπάτησης στο διαδίκτυο, τα οποία εκμεταλλεύονται το όνομα και την εικόνα του Διοικητή της ΤτΕ Γιάννη Στουρνάρα, εντόπισε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, ψευδή άρθρα, πλαστά προφίλ και παραπλανητικές διαφημίσεις εμφανίζουν τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα να συνομιλεί και να συγκρούεται με γνωστούς δημοσιογράφους.

Το ίδιο σενάριο της υποτιθέμενης σύγκρουσης του Διοικητή της κεντρικής τράπεζας με γνωστό δημοσιογράφο χρησιμοποιείται και σε άλλες χώρες του Ευρωσυστήματος.

Μια ακόμη σειρά ψευδών και παραπλανητικών διαφημίσεων εμφανίζει τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα να προτείνει τη χρήση ηλεκτρονικής επενδυτικής πλατφόρμας.

Οι πρακτικές αυτές περιλαμβάνουν ψευδή άρθρα, πλαστά προφίλ και παραπλανητικές διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με εικόνες που έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Οι σχετικές αναρτήσεις κατευθύνουν τους χρήστες σε μη αξιόπιστες επενδυτικές ή κρυπτογραφικές (crypto) πλατφόρμες.

Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος με αφορμή περιπτώσεις όπου πολίτες αναφέρουν απόπειρα εξαπάτησής τους με κατάχρηση του ονόματος και/ή του λογότυπου της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και περιπτώσεις όπου το όνομα μελών της Διοίκησης και του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος χρησιμοποιείται ψευδώς, έχει δημοσιεύσει στον ιστοχώρο της σχετική προειδοποίηση:

https://www.bankofgreece.gr/xristika/oroi-xrisis/hoax

Κοινωνία

ΕΦΕΤ: Ανακαλείται μπιφτέκι κοτόπουλου - Εντοπίστηκε σαλμονέλα

Ο ΕΦΕΤ ζητά την άμεση ανάκληση όλης της συγκεκριμένης παρτίδας

