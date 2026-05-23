Ρόδος: Πάνω από 56 εκατ. τουρίστες τα τελευταία 25 χρόνια

Τη θέση της ως ένας από τους σημαντικότερους και ισχυρότερους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας και της Μεσογείου, επιβεβαιώνει χρόνο με τον χρόνο η Ρόδης, καταγράφοντας εντυπωσιακά στοιχεία σε αφίξεις επισκεπτών τόσο αεροπορικώς όσο και ακτοπλοϊκώς.

Πόσοι επισκέφθηκαν την Ρόδο τα τελευταία 25 χρόνια

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία της τελευταίας 25ετίας, από το 2001 έως και το τέλος του 2025, στο νησί έφθασαν συνολικά στο αεροδρόμιο «Διαγόρας» Ρόδου, 44.124.546 επιβάτες από το εξωτερικό.

Αντίστοιχα την ίδια χρονική περίοδο με τα 8.241 κρουαζιερόπλοια, αφίχθηκαν στο λιμάνι της Ρόδου άλλοι 10.166.762 επιβάτες, στοιχείο που αναδεικνύει τη σημαντική θέση του νησιού στον παγκόσμιο χάρτη της κρουαζιέρας.

Από τη γραμμή που συνδέει το λιμάνι της Ρόδου με την Τουρκία, την ίδια χρονική περίοδο ήρθαν στη Ρόδο επιπλέον 2.492.506 επιβάτες, για διακοπές. Συνολικά, ο αριθμός των επιβατών – τουριστών, φθάνει τον πληθυσμό σχεδόν πέντε φορές ολόκληρης της χώρας μας αφού ξεπερνά τα 56.000.000. Αντίστοιχα, οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν τη διαρκώς αυξανόμενη δυναμική του νησιού στις διεθνείς τουριστικές αγορές, αλλά και την ισχυρή εμπιστοσύνη που δείχνουν εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.

Στους κορυφαίους προορισμούς

Οι φορείς του τουρισμού εκτιμούν ότι η δυναμική αυτή θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, με το νησί να παραμένει σταθερά ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς της Μεσογείου.

Ο πρόεδρος των Τουριστικών Πρακτόρων Δωδεκανήσου και αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Χρήστος Μιχαλάκης, που μίλησε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ σημείωσε ότι τα στοιχεία για τις αεροπορικές αφίξεις, την κρουαζιέρα και τη σύνδεση με τα τουρκικά παράλια αποτυπώνουν όχι μόνο τη διαχρονική απήχηση του νησιού, αλλά και τη στρατηγική σημασία του για τον ελληνικό τουρισμό.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η Ρόδος «είναι στους κορυφαίους πέντε τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου», ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη θεαματική ανάπτυξη της τελευταίας δεκαετίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, από το 2015 μέχρι σήμερα καταγράφεται αύξηση που προσεγγίζει το 50%, ενώ μόνο την περίοδο 2019-2025 η άνοδος των αφίξεων κινήθηκε περίπου στο 27%-28%.

Επισκέπτες όλων των ηλικιών

Ο κ. Μιχαλάκης απέδωσε τη σταθερή αυτή πορεία στην ελκυστικότητα του προορισμού, αλλά και στην ανθεκτικότητα που επιδεικνύει η Ρόδος απέναντι στις διεθνείς κρίσεις και τις διακυμάνσεις της αγοράς. Υπογράμμισε δε ότι το νησί εξακολουθεί να προσελκύει επισκέπτες όλων των ηλικιών και διαφορετικών απαιτήσεων, στοιχείο που διατηρεί τη δυναμική του προϊόντος σε υψηλό επίπεδο. Ωστόσο, ο ίδιος έστειλε και ένα σαφές μήνυμα προς όλους τους εμπλεκόμενους στον τουρισμό: οι υψηλές επιδόσεις δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό.

Αναφερόμενος στην κρουαζιέρα, ο πρόεδρος των Τουριστικών Πρακτόρων Δωδεκανήσου υπογράμμισε ότι πρόκειται για έναν σημαντικό αλλά σύνθετο τομέα, ο οποίος επηρεάζεται από τις διεθνείς τάσεις της αγοράς, τα home ports, τις εταιρικές στρατηγικές και τις θαλάσσιες διαδρομές. Παρά τις διακυμάνσεις, η Ρόδος διατηρεί σταθερά ισχυρή παρουσία στον χάρτη της κρουαζιέρας της Ανατολικής Μεσογείου, χάρη στις υποδομές και τη διεθνή αναγνωρισιμότητά της.