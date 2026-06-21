Mπλούμπεργκ: Οπλίζει το πράσινο λόμπι για την καταπολέμηση των πετρελαϊκών συμφερόντων

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Ο Μάικλ Μπλούμπεργκ έχει δεσμευτεί να διαθέσει σχεδόν 300 εκατ. δολάρια για να βοηθήσει τις ενώσεις του κλάδου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να αντιμετωπίσουν ένα καλά χρηματοδοτούμενο λόμπι του πετρελαίου, καθώς χώρες σε όλο τον κόσμο βρίσκονται αντιμέτωπες με δύσκολες πολιτικές αποφάσεις μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Η «Bloomberg Philanthropies» θα ανακοινώσει επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 590 εκατομμυρίων δολαρίων για περιβαλλοντικά θέματα, μεταξύ άλλων για τη διατήρηση των ωκεανών και τις προσπάθειες μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Δράσης για το Κλίμα του Λονδίνου

Ο δισεκατομμυριούχος, ο οποίος έκανε την περιουσία του χάρη στα τερματικά δεδομένων που είναι πανταχού παρόντα στον χρηματοοικονομικό κλάδο, έχει αναδειχθεί σε σημαντικό δωρητή για θέματα που αφορούν το κλίμα, όπως επισημαίνουν οι Financial Times, προσφέροντας περισσότερα από 3 δισ. δολάρια σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο από μια δεκαετία μέσω του οικογενειακού του ιδρύματος και του φιλανθρωπικού του τμήματος. Η «Bloomberg Philanthropies» θα ανακοινώσει επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 590 εκατομμυρίων δολαρίων για περιβαλλοντικά θέματα, μεταξύ άλλων για τη διατήρηση των ωκεανών και τις προσπάθειες μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Δράσης για το Κλίμα του Λονδίνου, η οποία ξεκίνησε το Σάββατο και θα διαρκέσει έως τις 28 Ιουνίου.

Αδρή χρηματοδότηση Μπλούμπεργκ υπέρ του λόμπι των ΑΠΕ

Η μεγαλύτερη συνεισφορά, ύψους 285 εκατ. δολαρίων, θα διατεθεί για τη στήριξη της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω της άμεσης χρηματοδότησης βιομηχανικών ενώσεων, καθώς και μέσω δεδομένων και άλλων μορφών υποστήριξης.

Η κίνηση του Μπλούμπεργκ έρχεται σε μια περίοδο που οι κυβερνήσεις επανεξετάζουν τα μελλοντικά ενεργειακά τους σχέδια, μετά την πρόσφατη ενεργειακή κρίση, η οποία ώθησε ορισμένες χώρες να επαναθέσουν σε λειτουργία σταθμούς παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα και άλλες να επιταχύνουν την υλοποίηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι περιβαλλοντικές ομάδες πίεσης αναφέρουν ότι συχνά στερούνται της πολιτικής και θεσμικής δύναμης που απαιτείται για να ανταγωνιστούν τα συμφέροντα των ορυκτών καυσίμων, ιδίως στις αναδυόμενες αγορές.

Ο Μπλούμπεργκ, ο οποίος είναι ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ για τους κλιματικούς στόχους και τις λύσεις, δήλωσε ότι, αν και «η καθαρή ενέργεια είναι πλέον φθηνότερη από τα ορυκτά καύσιμα σε σχεδόν κάθε μέρος του κόσμου… εμπόδια που μπορούν να ξεπεραστούν εξακολουθούν να επιβραδύνουν την ανάπτυξη». «Με τη ζήτηση ενέργειας να αυξάνεται με πρωτοφανή ρυθμό», πρόσθεσε, «δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτά τα εμπόδια να συνεχίσουν να στέκονται εμπόδιο στη μείωση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, καθώς και στην εξασφάλιση καθαρότερου αέρα και νερού για τις κοινότητες». Η Σόνια Ντάνλοπ, διευθύνουσα σύμβουλος του Global Solar Council, δήλωσε ότι σε πολλές αγορές «τα οικονομικά δεδομένα είναι ευνοϊκά, τα έργα είναι έτοιμα, αλλά αυτό που μας επιβραδύνει είναι το κενό στη θεσμική και πολιτική εκπροσώπηση».

Στόχος αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες αγορές

Τα νέα κεφάλαια θα διατεθούν σε μεγάλο βαθμό σε κλάδους της βιομηχανίας σε αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες χώρες, όπως η Ινδία, η Ινδονησία, το Βιετνάμ, η Νότια Αφρική, η Κένυα, η Νιγηρία, η Γκάνα, η Βραζιλία, οι Φιλιππίνες, η Κολομβία και το Μεξικό. Οι Φιλιππίνες κατέστησαν φέτος ο δεύτερος μεγαλύτερος εισαγωγέας κινεζικών ηλιακών πάνελ, ενώ χώρες όπως η Νιγηρία και το Πακιστάν έχουν γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη στον τομέα της ηλιακής ενέργειας τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τα σχέδια του Μπλούμπεργκ, η χρηματοδότηση αυτή θα διπλασιάσει ή θα τριπλασιάσει τους συνολικούς προϋπολογισμούς των περισσότερων από τις ενώσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις οποίες απευθύνεται. Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν επίσης για τη συλλογή δεδομένων και την οικονομική ανάλυση, καθώς και για την παροχή τεχνικής βοήθειας σε κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές και για την ανάπτυξη χρηματοδοτικών λύσεων.

«Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης της ενεργειακής ζήτησης παγκοσμίως παρατηρείται στις αναδυόμενες χώρες, και αφορά τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας», δήλωσε ο Ντέιβ Τζόουνς, συνιδρυτής του Ember, ενός think tank με έδρα το Λονδίνο που ειδικεύεται στην πράσινη ενέργεια. «Αυτό που επιβραδύνει την ανάπτυξη είναι τα διαρθρωτικά εμπόδια, μεταξύ των οποίων η έλλειψη ποιοτικών δεδομένων και αναλύσεων που θα καθοδηγήσουν τις πολιτικές αποφάσεις». Ανέφερε ότι η επένδυση του Μπλούμπεργκ θα συμβάλει στο να παρασχεθούν «στις βιομηχανίες, τις κυβερνήσεις και τους επενδυτές οι πληροφορίες, οι δείκτες και οι προβλέψεις που χρειάζονται» για να προωθήσουν την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η τελευταία χρηματοδότηση ακολουθεί ένα πιλοτικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε κατά το παρελθόν έτος και αφορούσε περίπου 10 οργανισμούς, μεταξύ των οποίων το Global Solar Council, την Kenya Renewable Energy Association, την Asia PV Industry Association και την Pakistan Solar Association. Η Ailun Yang, η οποία επιβλέπει τις εργασίες για την ενεργειακή μετάβαση στη Bloomberg Philanthropies, δήλωσε ότι η νέα χρηματοδότηση θα συμβάλει στην «εμβάθυνση και διεύρυνση» του αντίκτυπου των ενώσεων που θα λάβουν τη χρηματοδότηση, «ενισχύοντας μια στρατηγική που έχει ήδη αποδώσει ισχυρά αποτελέσματα σε μια κρίσιμη στιγμή για τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».

Ο Σαλιέμ Φακίρ, εκτελεστικός διευθυντής του African Climate Foundation, δήλωσε ότι αυτό που λείπει στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ήπειρο «δεν είναι το δυναμικό, αλλά η θεσμική υποδομή και οι ικανότητες για την αξιοποίησή του». Η ανακοίνωση αυτή έγινε την ώρα που δεκάδες χιλιάδες αξιωματούχοι, στελέχη και πολίτες αναμένεται να συγκεντρωθούν στο Λονδίνο, καθώς η πόλη φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες εβδομάδες για το κλίμα στον κόσμο.