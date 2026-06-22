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Το τεστ της Attica Stores, βλέπουν ElvalHalcor οι ξένοι, μένει στην Ελλάκτωρ η Motor Oil, σιωπή για Superbet, έρχονται ανακοινώσεις από Τρ. Χανίων

Βρέχει μερίσματα…

Inside Stories 22.06.2026, 07:00
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Το τεστ της Attica Stores, βλέπουν ElvalHalcor οι ξένοι, μένει στην Ελλάκτωρ η Motor Oil, σιωπή για Superbet, έρχονται ανακοινώσεις από Τρ. Χανίων
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Ιδιαίτερα «πυκνή» είναι η εβδομάδα που ανοίγει σήμερα με το χρηματιστηριακό ημερολόγιο να είναι γεμάτο αποκοπές μερισμάτων.

Σήμερα, Δευτέρα, αποκόπτουν οι Noval Property (€0,07), ElvalHalcor (€0,11), Cenergy (€0,26) και Intracom Holdings (€0,183), ενώ ακολουθούν η ΕΧΑΕ (€0,1147) την Τρίτη, η Interlife (€0,25) την Τετάρτη και οι Metlen (€1,00), Viohalco (€0,27) και Ιλύδα (€0,09) την Πέμπτη.

Η εβδομάδα ολοκληρώνεται την Παρασκευή 26 Ιουνίου με την αποκοπή του μερίσματος της Motor Oil, ύψους €1,40 ανά μετοχή.

Πέρα από τα μερίσματα, το ενδιαφέρον στρέφεται και σε μια σειρά εταιρικών και χρηματοδοτικών εξελίξεων.

Στις 24 Ιουνίου ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών του ΑΔΜΗΕ, ενώ την ίδια ημέρα ο ΟΔΔΗΧ διενεργεί δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων.

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Παίρνει σειρά και η Attica Stores

Επίσης, το λιανεμπόριο θα κάνει ένα καλό τεστ αυτήν την εβδομάδα κατά πόσο βρίσκει ευήκοα επενδυτικά ώτα, καθώς από τις 24 έως τις 26 Ιουνίου θα «τρέξει» η δημόσια προσφορά των Αττικών Πολυκαταστημάτων, θυγατρικής της Ideal Holdings.

Η ανώτατη τιμή διάθεσης είναι τα 3,20 ευρώ ανά μετοχή, με την Attica Stores να διαθέτει έως 18 εκατ. μετοχές που έχει στην κατοχή της η Ideal.

Ουσιαστικά, η συναλλαγή αφορά αποκλειστικά υφιστάμενες μετοχές της KYMORA LIMITED, με τα έσοδα (έως 50,7 εκατ. ευρώ μετά την αφαίρεση των δαπανών της δημόσιας προσφοράς) να κατευθύνονται στον πωλητή μέτοχο και όχι στην εταιρεία.

Το ενδιαφέρον, επομένως, στρέφεται κυρίως στην αποτίμηση που θα διαμορφωθεί μέσα από το book building και στη σύνθεση του νέου μετοχολογίου, καθώς η διοίκηση επιδιώκει να αποκτήσει ισχυρότερη παρουσία στην κεφαλαιαγορά και μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα στους θεσμικούς επενδυτές.

attica stores

Οι στόχοι

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο στερείται στρατηγικής σημασίας.

Αντιθέτως, η διοίκηση επιδιώκει να αποκτήσει χρηματιστηριακή παρουσία ενόψει ενός φιλόδοξου επενδυτικού πλάνου, με στόχο να ισχυροποιήσει περαιτέρω τη θέση της στην premium λιανική και να διευρύνει την επενδυτική της αναγνωρισιμότητα.

Η διοίκηση έχει ήδη χαράξει επενδυτικό πρόγραμμα που στηρίζεται λιγότερο στην επέκταση με νέα τετραγωνικά και περισσότερο στην αύξηση της αξίας ανά κατάστημα και ανά πελάτη.

Το «Elevation Project», με επενδύσεις περίπου 7 εκατ. ευρώ ετησίως, αποτυπώνει αυτή τη στρατηγική, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά το City Link Luxury Project, μέσω του οποίου η εταιρεία φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν νέο προορισμό για την αγορά ειδών πολυτελείας στο κέντρο της Αθήνας.

Την ίδια στιγμή, προχωρά η περαιτέρω ενίσχυση του e-commerce και των ψηφιακών υποδομών, καθώς η διοίκηση εκτιμά ότι το επόμενο κύμα ανάπτυξης θα προέλθει από την ενοποίηση της φυσικής και της ψηφιακής εμπειρίας πελάτη.

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Ελβετικό τεστ για την εκεχειρία

Στο μεταξύ, με τις αγορές σε ευφορία και το ελληνικό χρηματιστήριο σε υψηλά σχεδόν 17 ετών, το ενδιαφέρον παραμένει στην Ελβετία, καθώς θα λάβουν χώρα οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης και την εφαρμογή της εύθραυστης ενδιάμεσης συμφωνίας που προβλέπει διαπραγματεύσεις διάρκειας 60 ημερών.

Το κλίμα, ωστόσο, παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστο. Το Στενό του Ορμούζ… ξαναέκλεισε.

Και αυτό διότι οι εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζονται, υπονομεύοντας τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης και καθιστώντας τις συνομιλίες στην Ελβετία κρίσιμο τεστ για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.

Άρα, δεν αποκλείεται να δούμε νέες αναταράξεις στις αγορές, εκτός εάν το Ορμούζ… ξαναανοίξει.

Τραμπ

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Το μεγάλο στοίχημα της ElvalHalcor

Στα δικά μας πάλι, η κίνηση της ElvalHalcor την Παρασκευή (+14,19%) φυσικά έχει ανοίξει την «όρεξη» και πάλι στην αγορά.

Διότι είναι πλέον εμφανές ότι η αύξηση κεφαλαίου της ElvalHalcor δεν στοχεύει μόνο στην άντληση κεφαλαίων, αλλά και στη διεύρυνση της επενδυτικής της βάσης, με τη διοίκηση να ποντάρει σε ισχυρή συμμετοχή ξένων θεσμικών μέσω της συνδυασμένης προσφοράς.

Αν και καταργείται το δικαίωμα προτίμησης, έχει προβλεφθεί μηχανισμός ώστε οι υφιστάμενοι μέτοχοι που θα βάλουν «φρέσκο» χρήμα να μπορέσουν, υπό προϋποθέσεις, να διατηρήσουν αμετάβλητη τη συμμετοχή τους.

Μοντέλο που ακολούθησαν τόσο η ΔΕΗ όσο και ο ΑΔΜΗΕ, με τις μετοχές τους να «ίπτανται» τόσο πριν όσο και μετά τις δικές τους αυξήσεις κεφαλαίου.

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Η επόμενη ημέρα

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται κυρίως στην επόμενη ημέρα.

Τα περίπου 455 εκατ. ευρώ του επενδυτικού προγράμματος έως το 2030 θα κατευθυνθούν σε έργα που μπορούν να αλλάξουν την παραγωγική δυναμική του ομίλου, με αιχμή το νέο ψυχρό έλαστρο στο αλουμίνιο, την ενίσχυση της ανακύκλωσης και επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας στον χαλκό.

Η διοίκηση θεωρεί ότι οι κινήσεις αυτές δημιουργούν τις προϋποθέσεις για EBITDA 425-475 εκατ. ευρώ σε βάθος χρόνου, μετατρέποντας την επικείμενη ΑΜΚ σε κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή χρηματοδοτική άσκηση.

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Μένει… Ελλάκτωρ

Μπορεί να είναι εκτός των δεικτών του STOXX η μετοχή της Ελλάκτωρ από σήμερα, αλλά η συμμετοχή της Motor Oil δεν πρόκειται να αλλάξει στην εισηγμένη.

Με ένα μερίδιο της τάξης του 10% πια. Κύκλοι των διυλιστηρίων της Κορίνθου δείχνουν ικανοποιημένοι από τη συνεργασία που έχουν με την Ελλάκτωρ και ιδίως με τον μεγαλομέτοχο της Reggeborgh, Χένρι Χόλντερμαν, και μάλιστα τη χαρακτηρίζουν κι ως win-win (βλέπε πώληση ANEMOS RES και Ηλέκτωρ στη Motor Oil).

Να σας θυμίσω ότι η Reggeborgh κατέχει το 59,59%, ενώ ποσοστό 14,83% κατέχει η ATLASINVEST Holding, που έχει μια έμμεση σχέση με τη Reggeborgh.

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Η δημόσια πρόταση

Να επισημάνω εδώ ότι στην αγορά κυκλοφορεί ευρέως το ενδεχόμενο οι ολλανδοί μέτοχοι της Ελλάκτωρ να προχωρήσουν σε δημόσια πρόταση για την απόκτηση όλων των υπόλοιπων μετοχών και να ακολουθήσει η έξοδός της από το Euronext Athens.

Μέχρι τότε όμως, κι εφόσον γίνει κάποια τέτοια κίνηση, όλα δείχνουν ότι η Motor Oil θα συνεχίσει να κρατά τη συμμετοχή της στην Ελλάκτωρ.

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Ερωτήματα και σιωπή

Ερωτήματα εξακολουθεί να προκαλεί στην αγορά η στάση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων σε σχέση με την περίπτωση της Superbet.

Ήδη από την περίοδο της μεταβίβασης της άδειας είχαν διατυπωθεί σχόλια για τα «άλματα» που, κατά πολλούς, πραγματοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία αδειοδότησης, χωρίς ποτέ να δοθούν πειστικές απαντήσεις.

Το τελευταίο διάστημα, παράγοντες της αγοράς θέτουν νέα ερωτήματα που αφορούν τη λειτουργία της πλατφόρμας και ζητήματα που, όπως υποστηρίζουν, αγγίζουν ακόμη και την προστασία και ασφάλεια των παικτών.

Παρ’ όλα αυτά, η Επιτροπή εμφανίζεται να μην τοποθετείται δημοσίως, αφήνοντας χώρο για εικασίες και προβληματισμό.

Η ευθύνη

Η ευθύνη πλέον πέφτει στον πρόεδρο της ΕΕΕΠ, κ. Αντώνη Βαρθολομαίο, ο οποίος δύσκολα μπορεί να συνεχίσει να σιωπά όταν διατυπώνονται δημόσια ερωτήματα που αφορούν τη λειτουργία μιας από τις πλέον προβεβλημένες εταιρείες του κλάδου.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, η Superbet προχώρησε σε πρόωρη διακοπή της συνεργασίας της με τη διαφημιστική εταιρεία που διαχειριζόταν την επικοινωνία της.

Δεν έχει διαρρεύσει ποια θα είναι η νέα συνεργασία, ωστόσο κύκλοι της αγοράς θεωρούν ότι, με βάση τις σχέσεις που αναπτύσσει η διοίκηση της εταιρείας, ως φαβορί εμφανίζεται η Cream του Γιάννη Δέτση.

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Έρχονται ανακοινώσεις

Αλλαγές είχαμε την περασμένη εβδομάδα στη διοίκηση της Τράπεζας Χανίων, η οποία βρίσκεται σε τροχιά αύξησης κεφαλαίου για την είσοδο νέου επενδυτή στο μετοχικό της κεφάλαιο.

Την παραίτησή του για προσωπικούς λόγους υπέβαλε ο Γιάννης Μίχος, εντεταλμένος σύμβουλος της τράπεζας που «έτρεχε» από τον περασμένο φθινόπωρο το όλο εγχείρημα, έχοντας επιστρέψει από το Λονδίνο όπου εργαζόταν επί σειρά ετών. Μαθαίνω ότι έχει ήδη βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Τα παραπάνω όμως δεν αλλάζουν, όπως πληροφορείται η στήλη, τον σχεδιασμό της μεγαλύτερης συνεταιριστικής τράπεζας στην Ελλάδα.

Το πλάνο προβλέπει την πώληση των μη τραπεζικών assets, τα οποία αποτελούν μια πολύτιμη περιουσία, καθώς και την κεφαλαιακή ενίσχυση με την προσέλκυση νέου μετόχου, σε συνεννόηση πάντα με την Τράπεζα της Ελλάδος.

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Ενδιαφέρον και σενάρια

Ενδιαφέρον φαίνεται να υπάρχει και μάλιστα ισχυρό. Κατά πάσα πιθανότητα, στην ετήσια γενική συνέλευση της τράπεζας τον επόμενο μήνα θα έχουμε ανακοινώσεις.

Τα σενάρια περί εξαγοράς της από την CrediaBank διαψεύδονται πάντως κατηγορηματικά.

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Πτώση σημείωσαν τη Δευτέρα οι τιμές του πετρελαίου, μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, όταν η Τεχεράνη δήλωσε ότι εξασφάλισε εξαιρέσεις για τις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών, με αποτέλεσμα να μετριαστούν οι ανησυχίες για έλλειψη προσφοράς στις παγκόσμιες αγορές. Το Brent υποχώρησε κατά 1,53 δολάρια, ή 1,90%, στα 79,04 δολάρια […]

ΑΑΔΕ: Πότε η μεταφορά σε κοινό λογαριασμό φορολογείται – Τι πρέπει να προσέξετε
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πότε η μεταφορά σε κοινό λογαριασμό φορολογείται - Τα 5 SOS

Η ΑΑΔΕ εξαπολύει σαφάρι ελέγχων σε περισσότερες από 1.000 υποθέσεις μεταφοράς χρημάτων

Στενά του Ορμούζ: Περιορισμένη η «ορατότητα», μειώθηκαν οι διελεύσεις
Ποντοπόρος

Περιορισμένη η «ορατότητα» στο Ορμούζ, μειώθηκαν οι διελεύσεις

Η Windward κατέγραψε την Κυριακή 21 Ιουνίου, μόλις 12 διελεύσεις πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, έναντι 32 μια ημέρα πριν

Λάμπρος Καραγεώργος

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