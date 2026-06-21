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Danone κατά Chobani και πόλεμος στο γιαούρτι για τις πρωτεΐνες

Η Danone άσκησε αγωγή κατά της Chobani αυτή την εβδομάδα σχετικά με ισχυρισμούς για την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες

World 21.06.2026, 18:23
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Danone κατά Chobani και πόλεμος στο γιαούρτι για τις πρωτεΐνες
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

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Η αγωγή της Danone εναντίον της Chobani σχετικά με τους ισχυρισμούς για την περιεκτικότητα των προϊόντων της σε πρωτεΐνες καθιστά σαφές ότι η γαλλική γαλακτοκομική εταιρεία θεωρεί τον αμερικανικό ανταγωνιστή της ως απειλή σε μία από τις λίγες κατηγορίες τροφίμων που σημειώνουν άνοδο χάρη στους χρήστες φαρμάκων απώλειας βάρους, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη λήψη της δόσης GLP-1: το γιαούρτι.

Σύμφωνα με στοιχεία της NielsenIQ για το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, το μερίδιο της Danone υποχώρησε στο 25,8% από 30,7%

Η Danone, η οποία δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών για προϊόντα υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, μήνυσε τη Chobani στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν τη Δευτέρα, κατηγορώντας την ότι υπερβάλλει τους ισχυρισμούς σχετικά με την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες στις ετικέτες των συσκευασιών πολλαπλών μερίδων του Chobani 20G Protein, το οποίο χαρακτηρίζει ως άμεσο ανταγωνιστή του Oikos Pro της Danone στην κατηγορία των γιαουρτιών εξαιρετικά υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες.

Αυξημένη ζήτηση για… πρωτεΐνες

Ο αγώνας για την υπεροχή στον τομέα των πρωτεϊνών είναι ιδιαίτερα σημαντικός στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ένας αυξανόμενος αριθμός χρηστών φαρμάκων απώλειας βάρους τύπου GLP-1 αναζητά προϊόντα πλούσια σε πρωτεΐνες για να καταπολεμήσει την απώλεια μυϊκής μάζας. Μια μελέτη καταναλωτών που διεξήγαγε η Boston Consulting Group έδειξε ότι, σε αντίθεση με προϊόντα όπως τα πρωτεϊνικά ροφήματα, το γιαούρτι συγκαταλέγεται μεταξύ των λίγων τροφίμων που σημειώνουν πιο μόνιμη αύξηση της ζήτησης χάρη στα φάρμακα απώλειας βάρους.

«Τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, όπως το γιαούρτι ή… το κρέας φαίνεται να καταναλώνονται συχνότερα κατά τη διάρκεια της αγωγής με GLP-1 και ακόμη περισσότερο μετά τη διακοπή της», δήλωσε η Λόρεν Τέιλορ, διευθύνουσα σύμβουλος και ανώτερη εταίρος της BCG.

Η εταιρεία με έδρα το Παρίσι κατηγόρησε την Chobani ότι αντιγράφει το προϊόν της και παραπλανά τους καταναλωτές για να αυξήσει τις πωλήσεις της, κατηγορίες τις οποίες η Chobani απέρριψε. Η Danone ανέφερε επίσης ότι οι μέθοδοι της Chobani της επέτρεπαν να προσφέρει χαμηλότερες τιμές από τη μάρκα Oikos της Danone, η οποία έχει κύκλο εργασιών 1 δισεκατομμυρίου ευρώ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Chobani, Χάμντι Ουλουκάγια, δήλωσε ότι η Danone «ρίχνει φήμες» με σκοπό να δημιουργήσει αρνητικά πρωτοσέλιδα για την ιδιωτική εταιρεία της Νέας Υόρκης, την οποία ίδρυσε το 2007.

«Κατά κάποιον τρόπο, το βλέπω με χιούμορ», δήλωσε ο Ουλουκάγια στο Reuters. «Ποτέ δεν προσθέτουμε εξωτερικές πρωτεΐνες στα προϊόντα μας. Δεν θα παραπλανήσουμε ποτέ κανέναν».

Η Danone, σε δήλωσή της, ανέφερε πως πιστεύει ότι οι καταναλωτές πρέπει να μπορούν να συγκρίνουν τα προϊόντα με βάση «σαφείς, ακριβείς και συνεπείς διατροφικές πληροφορίες». Ανέφερε ότι η επισήμανση της Chobani για πολλαπλές μερίδες διογκώνει το μέγεθος της μερίδας, κάτι που θεωρεί παραπλανητικό για τους καταναλωτές, καθιστώντας τους ανίκανους να κάνουν «μια ακριβή σύγκριση μεταξύ των προϊόντων».

Επιθετικοί ανταγωνιστές αντιμέτωποι με την Danone

Η Danone, η οποία υπογράμμισε τις δυσκολίες της να ανταποκριθεί στην εξαιρετικά υψηλή ζήτηση για γιαούρτια υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, αυξάνει σταθερά την παραγωγική της ικανότητα. Ωστόσο, αναλυτές της Barclays δήλωσαν τον Μάιο ότι οι επενδυτές αρχίζουν να ανησυχούν για αυτό που θεωρούν έλλειψη αίσθησης επείγοντος όσον αφορά την ανάκαμψη της γαλακτοκομικής δραστηριότητας της Danone στις ΗΠΑ.

H μετοχή της εταιρείας έχει σημειώσει πτώση 15% φέτος, σε σύγκριση με την άνοδο 11% του δείκτη MSCI World.

«Οι ανταγωνιστές, και ιδίως η Chobani, τα πάνε πολύ καλύτερα και αυτή τη στιγμή σημειώνουν ρυθμό ανάπτυξης άνω του 20%», ανέφερε η Barclays. «Υπάρχει η αίσθηση ότι η Danone έχει καθυστερήσει υπερβολικά στην αύξηση της παραγωγικής της ικανότητας και ίσως χρειαστεί να δαπανήσει περισσότερα για να ανταγωνιστεί επιθετικούς ανταγωνιστές όπως η Chobani».

Σύμφωνα με στοιχεία της NielsenIQ που κοινοποίησε η Chobani, το μερίδιο αγοράς της εταιρείας στις ΗΠΑ ήταν 26% το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, από 21% πριν από τρία χρόνια. Το μερίδιο της Danone υποχώρησε στο 25,8% από 30,7% την ίδια χρονική περίοδο.

Ο τομέας γαλακτοκομικών προϊόντων της Danone σημείωσε αύξηση πωλήσεων 3% σε συγκρίσιμη βάση στην Αμερική το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, όπως δείχνουν τα στοιχεία.

Η εταιρεία έχει ασκήσει αγωγή κατά της Chobani τουλάχιστον τέσσερις φορές από το 2016, με πιο πρόσφατη την υπόθεση σχετικά με τα σλόγκαν στις συσκευασίες καφέ· ο Ulukaya δήλωσε ότι οι προηγούμενες αγωγές έχουν απορριφθεί.

«Η Danone μηνύει τη Chobani τέσσερις ή πέντε φορές το χρόνο για τα πάντα», δήλωσε ο Μπραντ ⁠Σαρόν, πρώην στέλεχος μάρκετινγκ της Chobani που σήμερα διευθύνει τη μάρκα φυτικών πρωτεϊνών ALOHA. «Αν δεν μπορείς να ανταγωνιστείς ​αυτούς, μηνύσε τους.»

Ο Σαρόν ανέφερε πράγματι ότι πολλές μεγάλες εταιρείες καταναλωτικών τροφίμων θα αλλάξουν τις μερίδες σερβιρίσματος για να παρουσιάζουν διαφορετικά ορισμένα στοιχεία — όπως η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες. Ωστόσο, πρόσθεσε: «Τελικά, πιστεύω ότι ο καταναλωτής είναι αρκετά έξυπνος για να καταλάβει αν τον παραπλανούν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο».

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