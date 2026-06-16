Live η ομιλία Ανδρουλάκη στην ετήσια γενική συνέλευση του ΣΕΒ

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Ομιλία στην ετήσια γενική συνέλευση του ΣΕΒ, με θέμα «Παραγωγική Ελλάδα σε μια Ευρώπη που αλλάζει», η οποία πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, απευθύνει αυτή την ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο κ. Ανδρουλάκης αναμένεται να εξαπολύσει νέα επίθεση προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη για τις οικονομικές πολιτικές της, ενώ θα παρουσιάσει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την επιχειρηματικότητα και την οικονομία, προτάσσοντας το χαμηλότερο κόστος παραγωγής καθώς και περισσότερα κίνητρα επανεπένδυσης.

Δείτε live την ομιλία Ανδρουλάκη