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Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [άρθρο 53 Ν.5104/2024] [Μέρος 10ο]

Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Experts 22.06.2026, 09:25
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Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [άρθρο 53 Ν.5104/2024] [Μέρος 10ο]
Άποψη Γιώργος Α. Κορομηλάς

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1.6. Μη υποβολή δήλωσης από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση καταβολής φόρου, περιλαμβανομένων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α. με βάση το κανονικό ή τα ειδικά καθεστώτα υποβαλλόμενης στην Ελλάδα ή, εφόσον η Ελλάδα είναι κράτος μέλος κατανάλωσης, σε άλλο κράτος μέλος, φορολογίας κεφαλαίου και παρακρατούμενων φόρων

Μη υποβολή δήλωσης από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση καταβολής φόρου, περιλαμβανομένων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α. με βάση το κανονικό ή τα ειδικά καθεστώτα υποβαλλόμενης στην Ελλάδα ή, εφόσον η Ελλάδα είναι κράτος μέλος κατανάλωσης, σε άλλο κράτος μέλος, φορολογίας κεφαλαίου και παρακρατούμενων φόρων (1)

[Παράγραφος 6 του άρθρου 53 σε συνδυασμό με το άρθρο 67 του Ν.5104/2024]

ΦορολογούμενοςΠρόστιμο
Πρώτη παράβασηΥποτροπή (2)Νέα

υποτροπή (3)

Μη υπόχρεος ή υπόχρεος τήρησης λογιστικών αρχείων50% επί του ποσού του φόρου που αναλογεί στη μη υποβληθείσα δήλωση100% επί του ποσού του φόρου που αναλογεί στη μη υποβληθείσα δήλωση200% επί του ποσού του φόρου που αναλογεί στη μη υποβληθείσα δήλωση

(1) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 65 του Ν.5104/2024 το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται κατόπιν ελέγχου. (2) Υποτροπή είναι η διάπραξη της παράβασης εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ετών από την κοινοποίηση της πράξης, με την οποία διαπιστώθηκε ίδια παράβαση και επιβλήθηκε κύρωση για αυτή. (3) Νέα υποτροπή είναι η διάπραξη νέας ίδιας παράβασης μετά την υποτροπή, εντός πέντε (5) ετών από την κοινοποίηση της πράξης, με την οποία διαπιστώθηκε η αρχική παράβαση και επιβλήθηκε κύρωση για αυτή.

1.7. Μη συνεργασία κατά τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου ή μη εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ή εγγραφή περισσότερες φορές στο φορολογικό μητρώο

Μη συνεργασία κατά τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου ή μη εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ή εγγραφή περισσότερες φορές στο φορολογικό μητρώο

[παράγραφος 9 του άρθρου 53 του Ν.5104/2024]

ΦορολογούμενοςΠρόστιμο
Μη υπόχρεος ή υπόχρεος τήρησης λογιστικών αρχείων2.500,00

1.8. Άσκηση οικονομικής δραστηριότητας για την οποία δεν έχει υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών, παρά την ύπαρξη σχετικής υποχρέωσης

Άσκηση οικονομικής δραστηριότητας για την οποία δεν έχει υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών, παρά την ύπαρξη σχετικής υποχρέωσης (1)

[παράγραφος 10 του άρθρου 53 του Ν.5104/2024]

ΦορολογούμενοςΠρόστιμο
Ασκών την επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς έναρξη50% επί του ποσού του Φ.Π.Α. που θα έπρεπε να είχε αποδοθεί για όλη τη διάρκεια λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας

(1) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 65 του Ν.5104/2024 το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται κατόπιν ελέγχου.

1.9. Μη επίδειξη λογιστικών αρχείων (βιβλίων) κατόπιν πρόσκλησης του άρθρου 14 του Ν.5104/2024

Μη επίδειξη λογιστικών αρχείων (βιβλίων) κατόπιν πρόσκλησης του άρθρου 14 [παράγραφος 11 του άρθρου 53 του Ν.5104/2024]
ΦορολογούμενοςΠρόστιμο
Υπόχρεος τήρησης λογιστικών αρχείωνΤης παραγράφου 2 του άρθρου 57 (1)

(1) Το πρόστιμο δεν επιβάλλεται αν η μη τήρηση ή ενημέρωση δεν επηρεάζει τη συμμόρφωση με τις φορολογικές υποχρεώσεις και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων ή εφόσον με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο είναι δυνατός ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης και των αντίστοιχων φορολογικών υποχρεώσεων.

1.10. Εκπρόθεσμη αρχική διαβίβαση στοιχείων προς διασταύρωση ή εκπρόθεσμη αποστολή συμπληρωματικών ή διορθωτικών στοιχείων προς διασταύρωση

Εκπρόθεσμη αρχική διαβίβαση στοιχείων προς διασταύρωση ή εκπρόθεσμη αποστολή συμπληρωματικών ή διορθωτικών στοιχείων προς διασταύρωση (1)

[παράγραφος 12 του άρθρου 53 του Ν.5104/2024]

ΦορολογούμενοςΠρόστιμο (3)

(ακαθάριστα έσοδα έτους έως 1.000.000,00)

Πρόσωπα, εκτός των φορέων του δημοσίου τομέα της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Ν4270/2014, υπόχρεα σε διαβίβαση ή υποβολή σε ετήσια βάση στη Φορολογική Διοίκηση, στοιχείων για τη διασταύρωση και προσυμπλήρωση, κατά περίπτωση, των δηλούμενων εισοδημάτων (2)Εκπρόθεσμης αρχική διαβίβαση20.000,00
εκπρόθεσμη αποστολή συμπληρωματικών ή διορθωτικών στοιχείωνΑπό 20.000,00 έως 40.000,00
Πρόστιμο (4)

(ακαθάριστα έσοδα έτους πάνω από 1.000.000,00)

Εκπρόθεσμης αρχική διαβίβαση50.000,00
εκπρόθεσμη αποστολή συμπληρωματικών ή διορθωτικών στοιχείωνΑπό 50.000,00 έως 100.000,00

(1) Τα στοιχεία των προστίμων που επιβάλλονται και των προσώπων στα οποία επιβλήθηκαν, δημοσιοποιούνται σε διαδικτυακό τόπο της Φορολογικής Διοίκησης για την ενημέρωση των φορολογουμένων. (2) Αφορά ιδίως τα εισοδήματα από τόκους και μερίσματα εταιρειών εισηγμένων στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), καθώς και των πραγματοποιούμενων δαπανών και ιδίως δαπανών για ιδιωτικά σχολεία και για απόσβεση δανείων ή πιστώσεων της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 και της περίπτωσης στ’ του άρθρου 32 του Κ.Φ.Ε., αντίστοιχα, και δαπανών πραγματοποιούμενων με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 15 του Κ.Φ.Ε., στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των φορολογούμενων, όπως ορίζονται με τις αποφάσεις που εκδίδονται ή έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 12 του άρθρου 83 του Ν.5104/2024 ή της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του Ν.4987/2022 ή της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του Ν.4174/2013, καθώς και με τις αποφάσεις του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 6 και της περίπτωσης β’ της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του Κ.Φ.Ε. (3) Το ύψος του προστίμου προσδιορίζεται συνολικά κατ’ έτος με βάση τον αριθμό των εσφαλμένων εγγραφών ή με βάση το ποσοστό αυτών επί του συνόλου των αρχείων που διαβιβάσθηκαν. (4) Το ύψος του προστίμου προσδιορίζεται συνολικά κατ’ έτος με βάση τον αριθμό των εσφαλμένων εγγραφών ή με βάση το ποσοστό αυτών επί του συνόλου των αρχείων που διαβιβάσθηκαν.

Επισήμανση : Η παράγραφος 12 του άρθρου 53 του Ν.5104/2024 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 88 του Ν.5162/2024 και ισχύει, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 136 του ιδίου νόμου, από τη δημοσίευση του νόμου στο Φ.Ε.Κ., ήτοι από 5.12.2024.

Γιώργος Α. Κορομηλάς

Φορολογικός σύμβουλος – Συγγραφέας φορολογικών βιβλίων

Διευθυντής Φορολογικού τμήματος Tax Advisors I.K.E.

Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών

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