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Στενά του Ορμούζ: Περιορισμένη η «ορατότητα», μειώθηκαν οι διελεύσεις

Η Windward κατέγραψε την Κυριακή 21 Ιουνίου, μόλις 12 διελεύσεις πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, έναντι 32 μια ημέρα πριν

Ποντοπόρος 22.06.2026, 07:00
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Στενά του Ορμούζ: Περιορισμένη η «ορατότητα», μειώθηκαν οι διελεύσεις
Λάμπρος Καραγεώργος

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Θολή, παραμένει η εικόνα στα Στενά του Ορμούζ μετά τις ανακοινώσεις της Ιρανικής ηγεσίας ότι κλείνουν και πάλι. Από την άλλη η Ουάσιγκτον παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εικόνα, υποστηρίζοντας ότι η εμπορική ναυτιλία κινείται χωρίς περιορισμούς.

Τα στοιχεία που συγκεντρώνει η εταιρεία ναυτιλιακών αναλύσεων Windward αποτυπώνουν τη σύγχυση που επικρατεί στην αγορά. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, χθες Κυριακή 21 Ιουνίου, καταγράφηκαν μόλις 12 διελεύσεις πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, με τα περισσότερα από αυτά να φέρουν ιρανική σημαία ή να συνδέονται με ιρανικά συμφέροντα. Παράλληλα, η δραστηριότητα στη νότια πλευρά των Στενών, η οποία βρίσκεται υπό την επιχειρησιακή επιτήρηση των αμερικανικών δυνάμεων, έχει περιοριστεί δραστικά.

Τα στοιχεία που συγκεντρώνει η εταιρεία ναυτιλιακών αναλύσεων Windward αποτυπώνουν τη σύγχυση που επικρατεί στην αγορά

Η μεταβολή είναι εντυπωσιακή αν συγκριθεί με την εικόνα της 20ής Ιουνίου, όταν είχαν καταγραφεί συνολικά 32 διελεύσεις πλοίων – 17 εισερχόμενα και 15 εξερχόμενα. Από αυτά, μάλιστα, τα 11 πραγματοποίησαν τη διέλευση με απενεργοποιημένο το σύστημα αυτόματου εντοπισμού AIS, τα λεγόμενα «dark transits». Συγκεκριμένα, οκτώ πλοία εισήλθαν και τρία εξήλθαν από την περιοχή χωρίς να εκπέμπουν σήμα, γεγονός που αντανακλά το κλίμα αβεβαιότητας και τους φόβους για πιθανούς κινδύνους ασφαλείας.

Πιο αισιόδοξη εικόνα από CENTCOM για τα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια στιγμή, η αμερικανική διοίκηση παρουσιάζει μια πολύ πιο αισιόδοξη εικόνα. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι το περασμένο Σάββατο συνολικά 55 εμπορικά πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ, μεταφέροντας περισσότερα από 17 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ασφαλής διέλευση μέσω της διεθνούς πλωτής οδού παρέμεινε ανεμπόδιστη, ενώ το Κοινό Κέντρο Ναυτιλιακών Πληροφοριών (JMIC) έχει εκδώσει ειδικές οδηγίες για τα πλοία που διέρχονται από την περιοχή, καθορίζοντας ασφαλή δρομολόγια απαλλαγμένα από αυθαίρετους περιορισμούς ή εμπόδια.

Παράλληλα, η CENTCOM υποστηρίζει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για να διασφαλίσουν την τήρηση της συμφωνίας με το Ιράν και την ελεύθερη ναυσιπλοΐα σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη.

Οι αντικρουόμενες αυτές πληροφορίες δημιουργούν ένα περιβάλλον αβεβαιότητας που μεταφράζεται άμεσα σε αυξημένο επιχειρηματικό ρίσκο για πλοιοκτήτες, ασφαλιστές και ναυλωτές. Δεν είναι τυχαίο ότι η αγορά παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή κάθε εξέλιξη στην περιοχή, καθώς από τα Στενά του Ορμούζ διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου, αλλά και σημαντικό ποσοστό των παγκόσμιων εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Πάντως σύμφωνα με τον ναυλομεσιτικό οίκο Gibson, οι μεταφορές αργού πετρελαίου μέσω των Στενών αναμένεται να αυξηθούν σταδιακά τους επόμενους μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι η κατάσταση ασφαλείας θα συνεχίσει να βελτιώνεται και ότι τα πολεμικά ασφάλιστρα θα αποκλιμακωθούν.

Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι όλο και περισσότερα δεξαμενόπλοια επανατοποθετούνται πλησιέστερα στον Περσικό Κόλπο. Η τάση αφορά κυρίως τα πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού (VLCCs), καθώς και τα LR2, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως για μεταφορές πετρελαϊκών προϊόντων από τα κράτη του Κόλπου προς την Ασία και την Ευρώπη.

Παρά τη βελτίωση του κλίματος, οι αναλυτές της Gibson εκτιμούν ότι η πλήρης εξομάλυνση της αγοράς δεν θα είναι άμεση. Όπως επισημαίνουν, θα απαιτηθούν τουλάχιστον δύο έως τρεις μήνες ώστε να αποκατασταθεί η ισορροπία στην προσφορά διαθέσιμων πλοίων και να επανέλθουν οι εμπορικές ροές στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από την κρίση.

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