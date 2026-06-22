Αγορές: Ανακάμπτει ο χρυσός, σταθερό το δολάριο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ανέκαμψε ο χρυσός από το χαμηλότερο επίπεδο μιας εβδομάδας τη Δευτέρα, καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν, αλλά το δολάριο παρέμεινε σταθερό αφότου το Ιράν ανακοίνωσε πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, αν και τα στοιχήματα για υψηλότερα επιτόκια μετά τα επιθετικά σήματα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ περιόρισαν την άνοδο του πολύτιμου μετάλλου.

Η τιμή spot του χρυσού αυξήθηκε κατά 0,4% στα 4.176,34 δολάρια ανά ουγγιά, στις 06:24 ώρα Ελλάδος, αφού υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδό της από τις 11 Ιουνίου την Παρασκευή. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Αυγούστου μειώθηκαν κατά 1,2% στα 4.194,40 δολάρια.

Το ασήμι spot αυξήθηκε κατά 1% στα 65,53 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα υποχώρησε κατά 0,3% στα 1.659,40 δολάρια και το παλλάδιο αυξήθηκε κατά 0,6% στα 1.265,12 δολάρια.

Σταθερό δολάριο

Ταυτόχρονα, το δολάριο παρέμεινε σταθερό τη Δευτέρα μετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν, αν και οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επανέναρξη των επιθέσεων στο Ιράν και η η ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι είχε κλείσει τα Στενά του Ορμούζ προκάλεσαν νευρικότητα στους επενδυτές.

«Η φυσική αγορά παραμένει σφιχτή και αυτό θα πρέπει να παρέχει κάποια στήριξη, αλλά οι ροές σε συνάλλαγμα και εμπορεύματα, ιδίως χρυσό, θα συνεχίσουν να επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις στο ενεργειακό σύμπλεγμα», δήλωσε στο Reuters ο Κρις Γουέστον, επικεφαλής έρευνας στην Pepperstone.

Η στερλίνα υποχώρησε κατά 0,21% στα 1,32103 δολάρια, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν την πολιτική αναταραχή στη Βρετανία, όπου ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ εξέταζε το πολιτικό του μέλλον μετά την αποφασιστική εκλογική νίκη του αντιπάλου του Άντι Μπέρναμ στο κοινοβούλιο.

Οι στρατηγικοί αναλυτές συναλλάγματος της OCBC δεν αναμένουν ότι η αρχική αρνητική αντίδραση της λίρας θα επεκταθεί πολύ και διατηρούν μια ουδέτερη άποψη για το νόμισμα.

«Τρέχοντα σημάδια υποδηλώνουν ότι o Burnham θα τηρήσει το υπάρχον δημοσιονομικό πλαίσιο, αν και η απόδοση θα έχει μεγαλύτερη σημασία από την καθοδήγηση», ανέφεραν σε σημείωμα.

Γιεν κοντά στο χαμηλό 40ετών

Το ευρώ μείωσε τις απώλειές του για να φτάσει τα 1,14647 δολάρια. Το ευαίσθητο στον κίνδυνο δολάριο Αυστραλίας παρέμεινε αμετάβλητο στα 0,7011 δολάρια, έχοντας υποχωρήσει νωρίτερα στη συνεδρίαση.

Το ιαπωνικό γεν υποχώρησε στα 161,55 ανά δολάριο, κυμαινόμενο κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο δύο ετών που επιτεύχθηκε την περασμένη εβδομάδα. Μια υπέρβαση πέραν των 161,96 θα οδηγούσε το γεν στο χαμηλότερο επίπεδό του από το 1986.

Ο ιάπωνας υπουργός Οικονομικών Σατσούκι Καταγιάμα δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι αρχές είναι έτοιμες να αντιδράσουν κατάλληλα στις κινήσεις των νομισμάτων ανά πάσα στιγμή, επαναλαμβάνοντας την προηγούμενη στάση τους.

Οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν κατά περισσότερο από 1% μετά την ανακοίνωση, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent να διαρκούν στα 79,36 δολάρια το βαρέλι.

Σε κοινή δήλωση των μεσολαβητών Κατάρ και Πακιστάν, αναφέρεται ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη προς μια τελική συμφωνία εντός 60 ημερών, δίνοντας ελπίδα για μια τελική επίλυση μιας σύγκρουσης που έχει ρίξει σκιά στις παγκόσμιες προοπτικές των τιμών.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε έναν μηχανισμό για τον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο και άνοιξαν μια γραμμή επικοινωνίας για να διασφαλίσουν την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων μέσω του αμφισβητούμενου στενού, αναφέρεται στη δήλωση.