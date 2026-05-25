Εξάρχου: Ανάγκη για νέες υποδομές όπως το λιμάνι της Ελευσίνας

Ο κάθετος ενεργειακός και οδικός διάδρομος δημιουργεί την ανάγκη για καλά οργανωμένα λιμάνια που θα τροφοδοτούν την ΝΑ Ευρώπη, τόνισε ο Αλέξανδρος Εξάρχου

Λιμάνια 25.05.2026, 15:26
Οι νέες γεωπολιτικές εξελίξεις καθιστούν αναγκαία την ανάπτυξη και άλλων λιμένων στην Ελλάδα και αυτή η παραδοχή βρίσκεται στο επίκεντρο του κοινού ενδιαφέροντος του Ομίλου AKTOR και του Ομίλου ΟΝΕΧ για την παραχώρηση της εμπορικής εκμετάλλευσης του λιμένα Ελευσίνας, επισήμανε, μιλώντας στο Blue Strategy Summit 2026 που διοργάνωσε η Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR και Διευθύνων Σύμβουλος της Atlantic SEE LNG Trade, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου.

Όπως τόνισε, κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου ONEX, κ. Πάνο Ξενοκώστα, η εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας, οι γεωπολιτικές μεταβολές και οι νέες συνθήκες επιβάλουν τη δημιουργία και εκσυγχρονισμό και άλλων λιμανιών στην Ελλάδα. Και, ενώ η χώρα μας βρίσκεται στη συμβολή τριών ηπείρων, έχει ουσιαστικά ένα μόνο μεγάλο διεθνές λιμάνι, το οποίο δεν θα επαρκεί για τους μετασχηματισμούς και τις εξελίξεις που αναμένονται να προκύψουν στο διεθνές περιβάλλον, στο μέλλον.

Τα πλεονεκτήματα της Ελευσίνας

Ο κ. Εξάρχου υπογράμμισε ότι ο κάθετος ενεργειακός και οδικός διάδρομος δημιουργεί την ανάγκη για καλά οργανωμένα λιμάνια που θα τροφοδοτούν την Νοτιοανατολική Ευρώπη και σημείωσε ότι η Ελευσίνα συνιστά την καλύτερη επιλογή διότι έχει εύκολη πρόσβαση σε συγκοινωνιακές υποδομές και επαρκή χώρο για την ανάπτυξη ενός καλά οργανωμένου κέντρου logistics.

Ενώ σχολίασε ότι ο ολοένα και αυξανόμενος ανταγωνισμός μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας υποχρεώνει την Ευρώπη να παρακολουθεί στενότερα τις εξελίξεις και δημιουργεί περαιτέρω ανάγκες όχι μόνο για υποδομές, αλλά και ενεργειακές συνδέσεις εξαιτίας και του πολέμου στην Ουκρανία και της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ο κάθετος διάδρομος και το LNG

Αναφερόμενος στο LNG, σημείωσε ότι δεν αποτελεί ευκαιρία μόνο για τον Όμιλο, αλλά κυρίως για την Ελλάδα, καθώς αλλάζει τη γεωπολιτική ισορροπία στην περιοχή υπέρ της χώρας. Και πρόσθεσε ότι ο κάθετος διάδρομος μπορεί να διασφαλίσει την επαρκή τροφοδοσία της Ευρώπης με σημαντικές ποσότητες αμερικανικού LNG εν όψει της απαγόρευσης του ρωσικού Φυσικού Αερίου και των δυσκολιών που θα προκύψουν, επίσης, στις εισαγωγές Αζερικού Φυσικού Αερίου.

Όπως πρόσθεσε, το εγχείρημα αυτό θα επιτευχθεί με μακροχρόνιες συμβάσεις που θα φέρουν ισορροπία στην Ευρώπη τόσο ως προς την τιμή όσο και προς την εξασφάλιση των απαιτούμενων ποσοτήτων. Ο κ. Εξάρχου επισήμανε ότι ο ερχόμενος χειμώνας θα είναι πιθανότατα δύσκολος για την Ευρώπη, καθώς θα υπάρχει δυσκολία εξασφάλισης φυσικού αερίου και εκτίμησε ότι αυτό θα έχει αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή οικονομία, διότι θα κληθεί τελικά να το αγοράσει ακριβότερα.

Επίπτωση για το σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας

Και προέβλεψε ότι η Ε.Ε. θα επιχειρήσει να επιλύσει το ζήτημα κεντρικά, κατά το μοντέλο των εμβολίων του Covid, είτε μέσα από ένα νέο χρηματοοικονομικό εργαλείο, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, είτε με την έκδοση ευρωομολόγου. Διότι, εάν δεν το κάνει, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα οδηγήσει σε εκτόξευση του πληθωρισμού, σε μη διαχειρίσιμα επίπεδα.

Επιπλέον, συνέχισε, οι μακροχρόνιες συμβάσεις LNG μπορούν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για την ανάπτυξη νέων ενεργειακών υποδομών, όπως FSRU και βελτιώσεις στα δίκτυα αερίου, καθώς η μακροχρόνια δέσμευση αγοραπωλησίας και η προβλεψιμότητα των εσόδων, καθιστούν το εγχείρημα εύκολα επιλέξιμο για χρηματοδότηση από τον τραπεζικό τομέα.

Έως το καλοκαίρι οι νέες εμπορικές συμφωνίες

Παράλληλα, ο κ. Εξάρχου επανέλαβε ότι είναι ουσιώδες και για τον κάθετο διάδρομο, αλλά και για την Ευρώπη να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των προμηθευτών του φυσικού αερίου. Και πρόσθεσε ότι πέραν των δύο μακροχρόνιων συμφωνιών που έχει εξασφαλίσει ο Όμιλος AKTOR με Αλβανία και Βοσνία – Ερζεγοβίνη, έως το καλοκαίρι αναμένεται να αποκτήσουν μορφή τελικής συμφωνίας τα Μνημόνια Κατανόησης (MoU) που έχει υπογράψει με άλλους οργανισμούς στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο κ. Εξάρχου επισήμανε ότι αυτή η εξέλιξη, πέρα από τα σαφή οφέλη για την ελληνική οικονομία, προσφέρει στη χώρα μας μία επιρροή στα ενεργειακά πράγματα της περιοχής που δεν είχε ποτέ άλλοτε στο παρελθόν.

Οι συμβάσεις παραχώρησης μοντέλο για το αύριο

Αναφερόμενος στις δυσκολίες που παραδοσιακά εντοπίζονται στον κλάδο των υποδομών, ο κ. Εξάρχου τόνισε ότι κανείς δεν περιμένει να επιλυθούν παθογένειες που έρχονται από πολλές δεκαετίες πίσω μέσα σε λίγους μήνες. Και υπογράμμισε ότι εάν κανείς συγκρίνει την κατάσταση των υποδομών πριν από 10 χρόνια σε σχέση με το σήμερα θα δει ότι η απόσταση που έχει διασχίσει η χώρα, είναι τεράστια.

Και σχολίασε ότι το μοντέλο που εφαρμόζεται στα έργα παραχώρησης, που προϋποθέτει καλύτερη προετοιμασία και ωρίμαση των έργων και υψηλής ποιότητας μελέτες, είναι ο βέλτιστος τρόπος για την παραγωγή υποδομών νέας γενιάς. Και αυτό γιατί στα παραδοσιακά δημόσια έργα υπήρξαν δημοπρατήσεις έργων με χαμηλή μελετητική ωριμότητα και λάθη, όπως συνέβη με το Μετρό Θεσσαλονίκης, τα οποία προκαλούν μεγάλες καθυστερήσεις και δημιουργούν προβλήματα. Και εκτίμησε ότι εφεξής τα μεγάλα έργα στη χώρα θα υλοποιούνται με τη μέθοδο της παραχώρησης, όπως θα συμβεί και με την περίπτωση του λιμένα της Ελευσίνας.

