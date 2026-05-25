Θεοδωρικάκος στο Blue Strategy Summit: «Ατμομηχανή» ανάπτυξης τα ναυπηγεία και η ναυτιλία

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μίλησε για τη στρατηγική σημασία της γαλάζιας οικονομίας, τις επενδύσεις στα ναυπηγεία και το νέο καθεστώς για την άμυνα στο Blue Strategy Summit

Ναυτιλία 25.05.2026, 15:40
Στο Blue Strategy Summit 2026, με θέμα «Η Ελλάδα στρατηγικός κρίκος Ευρώπης – Αμερικής – Ασίας», μίλησε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και παρουσίασε το όραμα της κυβέρνησης για την ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας και της γαλάζιας οικονομίας ως πυλώνων του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε ότι η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει τη «ναυτιλιακή της ισχύ» για να προωθήσει την παραγωγική ανασυγκρότηση, την τεχνολογική πρόοδο και την εθνική ισχύ. Υπενθύμισε τη στρατηγική σημασία της γαλάζιας οικονομίας, που περιλαμβάνει ναυτιλία, λιμάνια, ναυπηγεία, ναυπηγοεπισκευή, ενέργεια και καινοτομία, ως βασική αλυσίδα αξίας για θέσεις εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Αποκατάσταση ναυπηγείων και δημιουργία θέσεων εργασίας

Ο υπουργός έφερε ως παράδειγμα τα ναυπηγεία της Ελευσίνας και της Σύρου, που μετά από σχέδια εξυγίανσης επανεκκίνησαν και σήμερα απασχολούν χιλιάδες εργαζόμενους. Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια τα ναυπηγεία έχουν ολοκληρώσει πάνω από 800 επισκευές πλοίων και απασχολούν περισσότερους από 2.000 εργαζομένους, σημεία που αποδεικνύουν την οικονομική απόδοση των στοχευμένων επενδύσεων.

Στρατηγικές συνεργασίες και χρηματοδότηση

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε τον ρόλο της διεθνούς συνεργασίας: αναφέρθηκε σε ομολογιακό δάνειο 125 εκατ. δολαρίων από την αμερικανική αναπτυξιακή τράπεζα DFC, που εγγυήθηκε το υπουργείο, και στην πρόσφατη συμφωνία στην Ουάσινγκτον για συνεργασία Ελλάδας–ΗΠΑ–Νότιας Κορέας στην κατασκευή πλοίων μεταφοράς LNG και πλωτών μονάδων ενέργειας. Αυτές οι πρωτοβουλίες, είπε, διευρύνουν τις δυνατότητες παραγωγής και εξωστρέφειας των ναυπηγείων.

Το υπουργείο προωθεί νομοθετικές αλλαγές ώστε το λιμάνι των Ναυπηγείων Ελευσίνας να αναπτυχθεί και εμπορικά, διαμετακομιστικά, λιμενικά, ενεργειακά και αμυντικά, ενισχύοντας έτσι τον ρόλο της ευρύτερης περιοχής και την γεωπολιτική θέση της χώρας.

Αμυντική βιομηχανία και Αναπτυξιακός Νόμος

Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι θα προκηρυχθεί ειδικό καθεστώς για την άμυνα και την αμυντική βιομηχανία στον Αναπτυξιακό Νόμο, με στόχο την ενίσχυση των στρατηγικών επενδύσεων και τη δημιουργία συνθηκών για αύξηση της εγχώριας παραγωγής και της εξειδίκευσης.

Με έμφαση στην απλοποίηση, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε πρωτοβουλίες για πλήρη ψηφιοποίηση φακέλων, μείωση δικαιολογητικών και στενή συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας για εκπαίδευση και κατάρτιση, ώστε να προσελκυθούν νέοι εργαζόμενοι και να ενισχυθεί η ποιότητα των θέσεων εργασίας.

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς Στρατηγικών Επενδύσεων και εξυπηρετούν ήδη μεγάλο μέρος της ζήτησης, καθώς και στη συνεργασία του Ναυπηγείου Ελευσίνας με τη Naval Group για την κατασκευή τμημάτων φρεγατών Belharra.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος έκλεισε την ομιλία του καλώντας τον κλάδο να ενωθεί, να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία και να στηρίξει ένα νέο παραγωγικό πρότυπο για την Ελλάδα του 2030, που θα συνδυάζει ασφάλεια, τεχνολογία, εξωστρέφεια και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

