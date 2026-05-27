37ο Συνέδριο Ηγεσίας ΕΑΣΕ: Η εμπιστοσύνη ως θεμέλιο της σύγχρονης ηγεσίας

Το φετινό συνέδριο της ΕΑΣΕ προσέγγισε την εμπιστοσύνη ως καθημερινή πρακτική, οργανωσιακή ικανότητα και βασικό δείκτη βιωσιμότητας

Business 27.05.2026, 18:00
Σχολιάστε
37ο Συνέδριο Ηγεσίας ΕΑΣΕ: Η εμπιστοσύνη ως θεμέλιο της σύγχρονης ηγεσίας
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή ανώτατων στελεχών, επιχειρηματιών και εκπροσώπων της ακαδημαϊκής, θεσμικής και κοινωνικής ζωής ολοκληρώθηκε το 37ο Συνέδριο Ηγεσίας της ΕΑΣΕ, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Μαΐου 2026 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με κεντρικό θέμα «TRUST: Creating Community, Building Bridges, Gaining Credibility».

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι οργανισμοί λειτουργούν υπό συνθήκες διαρκούς πίεσης, αυξημένης διαφάνειας, ταχύτητας, ελέγχου και αμφισβήτησης, το φετινό συνέδριο ανέδειξε την εμπιστοσύνη ως έναν από τους πιο κρίσιμους πόρους της σύγχρονης ηγεσίας. Όπως τονίστηκε από τους ομιλητές, η εμπιστοσύνη δεν αποτελεί αφηρημένη έννοια, αλλά καθημερινή πρακτική, οργανωσιακή ικανότητα και προϋπόθεση μακροπρόθεσμης αξίας.

Κατά την έναρξη του συνεδρίου, ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΑΣΕ, Γιάννης Παπαχρήστου, υπογράμμισε τον ρόλο της εμπιστοσύνης για την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη των οργανισμών. «Η εμπιστοσύνη είναι το άυλο νόμισμα που καθορίζει τη μακροπρόθεσμη αξία κάθε ανθρώπινης και επιχειρηματικής σχέσης», σημείωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η εμπιστοσύνη αποτελεί πλέον στρατηγικό πλεονέκτημα και βασικό δείκτη βιωσιμότητας.

Τον συντονισμό του συνεδρίου είχε ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Warwick Business School, Χαρίδημος Κ. Τσούκας, ο οποίος χαρακτήρισε την εμπιστοσύνη ως «το οξυγόνο της ζωής μας», θέτοντας από την αρχή το πλαίσιο της συζήτησης.

Στην πρώτη κεντρική ομιλία, με τίτλο «Οι κανόνες της εμπιστοσύνης: Γιατί και πώς η εμπιστοσύνη είναι υπερδύναμη», ο ιδρυτής της Wikipedia, Jimmy Wales, αναφέρθηκε στην εμπιστοσύνη ως θεμέλιο της ανοιχτής γνώσης και βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία κοινοτήτων μεγάλης κλίμακας. «Η Wikipedia είναι θεμελιωδώς χτισμένη πάνω στην εμπιστοσύνη», ανέφερε, αναδεικνύοντας τη σημασία της συλλογικής συμμετοχής και της αξιοπιστίας στη διάδοση της πληροφορίας.

Η συζήτηση στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην επιχειρηματική πραγματικότητα, μέσα από το πάνελ «Πώς κερδίζεται η εμπιστοσύνη; Εμπειρίες από επιχειρήσεις στην Ελλάδα». Εκεί, ανώτατα στελέχη από διαφορετικούς κλάδους περιέγραψαν πώς η εμπιστοσύνη χτίζεται, συντηρείται και δοκιμάζεται στην πράξη. Ο Γιώργος Ζέρδιλας, γενικός διευθυντής του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, σημείωσε ότι μόνο αν φανταστεί κανείς έναν κόσμο χωρίς εμπιστοσύνη μπορεί να αντιληφθεί την πραγματική της αξία. Η Σταυρούλα Καμπουρίδου, διευθύνουσα σύμβουλος των Διατραπεζικών Συστημάτων ΔΙΑΣ Α.Ε., ανέφερε ότι για τη ΔΙΑΣ η εμπιστοσύνη δεν είναι απλώς ένα asset, αλλά «συνώνυμο της ύπαρξής» της.

Ο Γιώργος Μαργώνης, αντιπρόεδρος Ευρώπης για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης της Philip Morris International, προσέγγισε την εμπιστοσύνη ως σχέση δύο πλευρών με δικαιώματα, υποχρεώσεις και κανόνες, επισημαίνοντας ότι διαφοροποιείται ανάλογα με την κουλτούρα και τον άνθρωπο. Από την πλευρά του, ο Μενέλαος Τασόπουλος, διευθύνων σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παπουτσάνης, τόνισε ότι «το πρώτο πράγμα που πρέπει να διέπει έναν οργανισμό για να υπάρχει εμπιστοσύνη είναι το ήθος».

Η επόμενη ενότητα επικεντρώθηκε στην εμπιστοσύνη ως εμπειρία ασφάλειας, ευθύνης και προόδου. Η Åsa Haglund, Vice President και Head of Volvo Cars Safety Centre, υπογράμμισε ότι η εμπιστοσύνη αποτελεί ταυτόχρονα προϋπόθεση και αποτέλεσμα της ασφάλειας και της καινοτομίας. Όπως σημείωσε, μόνο όταν οι άνθρωποι νιώθουν εμπιστοσύνη μπορούν να δοκιμάσουν κάτι νέο και να εξελιχθούν.

Στη συνέχεια, το συνέδριο μεταφέρθηκε στη λήψη αποφάσεων υπό πίεση. Ο πρώην διεθνής διαιτητής και keynote speaker Urs Meier, χρησιμοποιώντας παραδείγματα από τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο υψηλού επιπέδου, ανέδειξε τη σημασία της αξιοπιστίας, της συνέπειας και της καθαρής κρίσης στις στιγμές έντασης, σημειώνοντας ότι οι αποφάσεις αποτελούν το θεμέλιο της εμπιστοσύνης.

Στην ενότητα «Το Βήμα του Ηγέτη», ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, πρόεδρος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, μίλησε για την εμπιστοσύνη ως στοιχείο κουλτούρας που δεν χτίζεται με εύκολες ή γρήγορες αποφάσεις. Αναφερόμενος στη διαδρομή διεθνοποίησης του ομίλου, στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στα εργοστάσια και στη δέσμευση για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, υπογράμμισε ότι οι σχέσεις εμπιστοσύνης απαιτούν χρόνο, συνέπεια και δύσκολες επιλογές.

Η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου εστίασε περισσότερο στην ανθρώπινη και βιωματική διάσταση της εμπιστοσύνης. Η Μάγια Αλιβιζάτου, PhD, ψυχολόγος – παιδοψυχολόγος, χαρακτήρισε την εμπιστοσύνη ως «εμπειρία» και παρουσίασε τη συνέπεια, την ειλικρίνεια, την ικανότητα, τη φροντίδα και την αμοιβαιότητα ως βασικά της συστατικά. Στο πάνελ «Πώς χτίζεται και/ή καταρρέει η εμπιστοσύνη – Μαρτυρίες», η Αναστασία Κοτανίδου, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και πνευμονολόγος – εντατικολόγος, τόνισε ότι «η εμπιστοσύνη ξεκινάει από το παράδειγμα», μεταφέροντας την εμπειρία της από την πανδημία.

Ο Μάριος Μάζαρης, συγγραφέας και δάσκαλος, περιέγραψε την εμπιστοσύνη ως «μικρές καθημερινές στιγμές», επισημαίνοντας τη σημασία της ελεύθερης έκφρασης χωρίς φόβο κριτικής. Ο Κώστας Στεφανής, συνοδηγός ράλι, δημοσιογράφος και παρουσιαστής, αναφέρθηκε στην απόλυτη εμπιστοσύνη που απαιτείται μέσα στην ομάδα σε συνθήκες πίεσης, όταν η επιτυχία και η αποτυχία μπορεί να χωρίζονται από ελάχιστες λεπτομέρειες.

Σε ξεχωριστή ομιλία με τίτλο «Η φωνή της εμπιστοσύνης», η Νίνα Καλούτσα ανέδειξε τη φωνή ως βασικό εργαλείο μη λεκτικής επικοινωνίας και ως φορέα εμπιστοσύνης, δίνοντας έμφαση στον τόνο, την άρθρωση, την εκφραστικότητα, την ενσυναίσθηση και το ήθος. Όπως ανέφερε, η ιδανική φωνή για την εμπιστοσύνη είναι η φωνή της ενσυναίσθησης.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με τη συζήτηση «Εμπιστοσύνη στους Θεσμούς στην Ελλάδα, σήμερα», με ομιλητή τον Στάθη Καλύβα, καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Ο κ. Καλύβας σημείωσε ότι η εμπιστοσύνη είναι δύσκολη τόσο στον ορισμό όσο και στην πράξη, καθώς προϋποθέτει ευαλωτότητα και συνδέεται με τις προσδοκίες, επισημαίνοντας παράλληλα ότι στην Ελλάδα υπάρχει και εκφράζεται πιο ουσιαστικά απ’ όσο συχνά πιστεύεται.

Η φετινή διοργάνωση επιβεβαίωσε ότι η εμπιστοσύνη δεν αποτελεί απλώς αξιακή επιλογή ή επικοινωνιακό ζητούμενο, αλλά θεμέλιο αποτελεσματικής ηγεσίας, προϋπόθεση συνεργασίας, όρο ανθεκτικότητας και βασικό παράγοντα οργανωσιακής απόδοσης. Σε ένα περιβάλλον όπου η διαφάνεια αυξάνεται αλλά μαζί της εντείνεται και η καχυποψία, η εμπιστοσύνη κερδίζεται μέσα από συνέπεια, λογοδοσία, αξιοκρατία, καθαρούς κανόνες και καθημερινές πράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΑΣΕ ανέδειξε για ακόμη μία φορά τον θεσμικό της ρόλο στον δημόσιο διάλογο για την ηγεσία, την οικονομία και την επιχειρηματικότητα. Εκπροσωπώντας περισσότερα από 500 ανώτατα διοικητικά στελέχη από 80 παραγωγικούς κλάδους, με ενοποιημένο οικονομικό αποτύπωμα άνω των 101 δισ. ευρώ και άμεση απασχόληση άνω των 250.000 εργαζομένων, η ένωση επιβεβαίωσε τη θέση της ως πλατφόρμα ουσιαστικού διαλόγου για τη σύγχρονη ηγεσία και την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
ΔΕΗ: Επιστρέφει για τέταρτη χρονιά το 3×3 Street Basketball
Business

Επιστρέφει για τέταρτη χρονιά το ΔΕΗ 3x3 Street Basketball
Κρι Κρι: Ισχυρή ανάπτυξη εξαγωγών και άνοδος τζίρου στο α’ τρίμηνο
Τρόφιμα – ποτά

Ανάπτυξη εξαγωγών και άνοδος τζίρου στο α’ τρίμηνο για την Κρι Κρι
Bally’s Intralot: Το σχέδιο λειτουργεί – Βλέπει επιτάχυνση και επιβεβαιώνει EBITDA 422 εκατ.
Business

Reeves (Bally’s Intralot): Το σχέδιο λειτουργεί – Αμετάβλητο το guidance
Εστίαση: Κραυγή αγωνίας από τους επιχειρηματίες του κλάδου
Business

Κραυγή αγωνίας από τους επιχειρηματίες της εστίασης
Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ): Στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» το σχολείο των δύο νικητριών του European Money Quiz
Τράπεζες

ΕΕΤ: Στο «Μαριέττα Γιαννάκου» το σχολείο των δύο νικητριών του European Money Quiz
ΟΝΥΞ Τουριστική: Εντάσσεται στον Γενικό Δείκτη του Euronext Athens
Business

ΟΝΥΞ Τουριστική: Εντάσσεται στον Γενικό Δείκτη του Euronext Athens

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ΔΕΗ: Επενδύσεις από 2,3 έως 8 δισ. ευρώ για τα data centers στη Δ. Μακεδονία
Tεχνητή νοημοσύνη

ΔΕΗ: Η ΑΜΚ τελείωσε, τα data centers έρχονται...

Στα 2,3 δισ. ευρώ το συνολικό ύψος της επένδυσης για το Mega Data Center 300 MW στη Δ. Μακεδονία - Στα 1,2 δισ. ευρώ τα κεφάλαια της ΔΕΗ

Χρήστος Κολώνας
Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Τι πυροδοτεί το success story
Τράπεζες

Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Τι πυροδοτεί το success story

Η Jefferies χαρακτηρίζει τις ελληνικές τράπεζες ως «σταθερά πλοία σε αβέβαια νερά»

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Citi: Τι φέρνει για την Jumbo το νέο μοντέλο franchise
Business

Citi: Τι φέρνει για την Jumbo το νέο μοντέλο franchise

Η νέα συμφωνία επεκτείνει την ήδη υφιστάμενη συνεργασία franchise μεταξύ Jumbo και BALFIN

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Lamda: Πάνω από 1,7 δισ. οι εισπράξεις από ακίνητα στο Ελληνικό
Business

Πάνω από 1,7 δισ. οι εισπράξεις από ακίνητα στο Ελληνικό

Αισιόδοξη εμφανίζεται η Lamda για τις πωλήσεις ή μισθώσεις το υπόλοιπο 2026 - Θα ρίξει στην αγορά 300 νέες κατοικίες στη γειτονιά Little Athens

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Επενδύσεις 100 εκατ. ευρώ και στόχος οι 700.000 επιβάτες
Μεταφορές

Νέα εποχή για το αεροδρόμιο Καλαμάτας με επενδύσεις 100 εκατ.

Ενισχύεται η διεθνή παρουσία της Πελοποννήσου με το αεροδρόμιο Καλαμάτας στον ευρωπαϊκό αεροπορικό χάρτη

Λάμπρος Καραγεώργος
UBS για ελληνικές τράπεζες: Περιθώριο ανόδου έως 32%
Τράπεζες

UBS για ελληνικές τράπεζες: Περιθώριο ανόδου έως 32%

Κεντρικό θέμα στην ανάλυση της UBS αποτελεί η στρατηγική εξαγορών των ελληνικών τραπεζών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελληνική ναυτιλία: Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά τον χρόνο
Ναυτιλία

Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά της ναυτιλίας

Η ελληνική εφοπλιστική κοινότητα επενδύει ετησίως περίπου 1,5 δισ. δολάρια σε τομείς όπως τα ακίνητα, η ενέργεια, ο τουρισμός και οι τράπεζες

Λάμπρος Καραγεώργος
Τουρισμός: Σαντορίνη, Σαλαμίνα, Μύκονος ξεπερνούν ακόμη και την Αττική σε τουριστική  πυκνότητα
Τουρισμός

Οι κλίνες «πνίγουν» Σαντορίνη, Μύκονο και Αργοσαρωνικό

Ο ελληνικός τουρισμός σε σταυροδρόμι - Νέα έκθεση καταδεικνύει τη βαθιά οικονομική εξάρτηση των νησιών από την τουριστική κίνηση

Μάχη Τράτσα
Περισσότερα από Business
ΔΕΗ: Επιστρέφει για τέταρτη χρονιά το 3×3 Street Basketball
Business

Επιστρέφει για τέταρτη χρονιά το ΔΕΗ 3x3 Street Basketball

Για τέταρτη χρονιά η ενέργεια του 3x3 σε Θεσσαλονίκη, Ναύπλιο, Ξάνθη, Κιάτο, Ρόδο και Αθήνα από τη ΔΕΗ και την ΕΟΚ

Bally’s Intralot: Το σχέδιο λειτουργεί – Βλέπει επιτάχυνση και επιβεβαιώνει EBITDA 422 εκατ.
Business

Reeves (Bally’s Intralot): Το σχέδιο λειτουργεί – Αμετάβλητο το guidance

Ο CEO της Bally’s Intralot Robeson Reeves μιλώντας σε αναλυτές υπογράμμισε ότι η στρατηγική αποδίδει καρπούς – Τι είπε για το ΗΒ και τους στόχους του 2026

Γιώργος Μανέττας
Εστίαση: Κραυγή αγωνίας από τους επιχειρηματίες του κλάδου
Business

Κραυγή αγωνίας από τους επιχειρηματίες της εστίασης

Αιχμές προς την κυβέρνηση αφήνουν οι επαγγελματίες στην εστίαση

Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ): Στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» το σχολείο των δύο νικητριών του European Money Quiz
Τράπεζες

ΕΕΤ: Στο «Μαριέττα Γιαννάκου» το σχολείο των δύο νικητριών του European Money Quiz

Στο διαγωνισμό της EBF και των Εθνικών Τραπεζικών Ενώσεων, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕΤ, συμμετείχαν εξήντα μαθητές από 30 ευρωπαϊκές χώρες

ΟΝΥΞ Τουριστική: Εντάσσεται στον Γενικό Δείκτη του Euronext Athens
Business

ΟΝΥΞ Τουριστική: Εντάσσεται στον Γενικό Δείκτη του Euronext Athens

Ορόσημο στην αναπτυξιακή πορεία της ΟΝΥΧ Τουριστική η ένταξη στον Γενικό Δείκτη, δηλώνει η διοίκησή της

Motor Oil: Με νέα δομή και καθαρά κέρδη στα 203 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2026
Business

Με νέα δομή και ισχυρές επιδόσεις η MOH - Μέρισμα 1,75 ευρώ/μετοχή

Ο Όμιλος Motor Oil ανακοίνωσε για το α' τρίμηνο του έτους αύξηση 113% στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη - Υψηλότρα, στα 381 εκατ. ευρώ τα adj. EBITDA

Χρήστος Κολώνας
37ο Συνέδριο Ηγεσίας ΕΑΣΕ: Η εμπιστοσύνη ως θεμέλιο της σύγχρονης ηγεσίας
Business

Η εμπιστοσύνη στο επίκεντρο του 37ου Συνεδρίου Ηγεσίας της ΕΑΣΕ

Το φετινό συνέδριο της ΕΑΣΕ προσέγγισε την εμπιστοσύνη ως καθημερινή πρακτική, οργανωσιακή ικανότητα και βασικό δείκτη βιωσιμότητας

Latest News
ΔΕΗ: Επιστρέφει για τέταρτη χρονιά το 3×3 Street Basketball
Business

Επιστρέφει για τέταρτη χρονιά το ΔΕΗ 3x3 Street Basketball

Για τέταρτη χρονιά η ενέργεια του 3x3 σε Θεσσαλονίκη, Ναύπλιο, Ξάνθη, Κιάτο, Ρόδο και Αθήνα από τη ΔΕΗ και την ΕΟΚ

Κρι Κρι: Ισχυρή ανάπτυξη εξαγωγών και άνοδος τζίρου στο α’ τρίμηνο
Τρόφιμα – ποτά

Ανάπτυξη εξαγωγών και άνοδος τζίρου στο α’ τρίμηνο για την Κρι Κρι

Στα 89,9 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών της Κρι Κρι, με τα εξαγωγικά έσοδα στο γιαούρτι να ξεπερνούν τα 62 εκατ. ευρώ και να ενισχύονται κατά 54,3%

ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται τα κοινωνικά επιδόματα Μαϊου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πότε πληρώνονται τα κοινωνικά επιδόματα

Τα κοινωνικά επιδόματα για τον μήνα Μάϊο του ΟΠΕΚΑ είναι συνολικού ύψους 275.075.217 ευρώ

Bally’s Intralot: Το σχέδιο λειτουργεί – Βλέπει επιτάχυνση και επιβεβαιώνει EBITDA 422 εκατ.
Business

Reeves (Bally’s Intralot): Το σχέδιο λειτουργεί – Αμετάβλητο το guidance

Ο CEO της Bally’s Intralot Robeson Reeves μιλώντας σε αναλυτές υπογράμμισε ότι η στρατηγική αποδίδει καρπούς – Τι είπε για το ΗΒ και τους στόχους του 2026

Γιώργος Μανέττας
Εστίαση: Κραυγή αγωνίας από τους επιχειρηματίες του κλάδου
Business

Κραυγή αγωνίας από τους επιχειρηματίες της εστίασης

Αιχμές προς την κυβέρνηση αφήνουν οι επαγγελματίες στην εστίαση

Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ): Στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» το σχολείο των δύο νικητριών του European Money Quiz
Τράπεζες

ΕΕΤ: Στο «Μαριέττα Γιαννάκου» το σχολείο των δύο νικητριών του European Money Quiz

Στο διαγωνισμό της EBF και των Εθνικών Τραπεζικών Ενώσεων, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕΤ, συμμετείχαν εξήντα μαθητές από 30 ευρωπαϊκές χώρες

ΟΝΥΞ Τουριστική: Εντάσσεται στον Γενικό Δείκτη του Euronext Athens
Business

ΟΝΥΞ Τουριστική: Εντάσσεται στον Γενικό Δείκτη του Euronext Athens

Ορόσημο στην αναπτυξιακή πορεία της ΟΝΥΧ Τουριστική η ένταξη στον Γενικό Δείκτη, δηλώνει η διοίκησή της

Motor Oil: Με νέα δομή και καθαρά κέρδη στα 203 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2026
Business

Με νέα δομή και ισχυρές επιδόσεις η MOH - Μέρισμα 1,75 ευρώ/μετοχή

Ο Όμιλος Motor Oil ανακοίνωσε για το α' τρίμηνο του έτους αύξηση 113% στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη - Υψηλότρα, στα 381 εκατ. ευρώ τα adj. EBITDA

Χρήστος Κολώνας
Nvidia: Επενδύσεις 150 δισ. δολ. στην Ταϊβάν
Tεχνητή νοημοσύνη

Πόσα θα επενδύσει ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia στην πατρίδα του

Η Nvidia θα κατασκευάσει κεντρικά γραφεία στην Ταϊβάν, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία έως το 2030 και θα απασχολούν 4.000 άτομα

ΑΑΔΕ: Ταχύτερες τελωνειακές διατυπώσεις με τα ψηφιακά Δελτία ATA
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Ταχύτερες τελωνειακές διατυπώσεις με τα ψηφιακά Δελτία ATA

Οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται πλέον ψηφιακά με χρήση QR codes και μοναδικών κωδικών συναλλαγής

37ο Συνέδριο Ηγεσίας ΕΑΣΕ: Η εμπιστοσύνη ως θεμέλιο της σύγχρονης ηγεσίας
Business

Η εμπιστοσύνη στο επίκεντρο του 37ου Συνεδρίου Ηγεσίας της ΕΑΣΕ

Το φετινό συνέδριο της ΕΑΣΕ προσέγγισε την εμπιστοσύνη ως καθημερινή πρακτική, οργανωσιακή ικανότητα και βασικό δείκτη βιωσιμότητας

Deloitte: Σε κρίσιμο σημείο μετάβασης ο ξενοδοχειακός κλάδος
Τουρισμός

Σε κρίσιμο σημείο μετάβασης ο ξενοδοχειακός κλάδος [γραφήματα]

Συγκρατημένη αισιοδοξία και ανάγκη αναβάθμισης της ποιότητας υπηρεσιών χαρακτηρίζουν τις εξελίξεις στον ξενοδοχειακό κλάδο - Τι δείχνει μελέτη της Deloitte

Πετρέλαιο: Οι ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν «ρίχνουν» τις τιμές
Πετρέλαιο

Υποχωρούν οι τιμές πετρελαίου - Στα 95 δολ. το πετρέλαιο brent

Στα 89 δολάρια το αργό WTI, στα 95,09 δολάρια το πετρέλαιο αναφοράς Brent μετά απο πτώση 4%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρήκε τα καύσιμα και συνέχισε το ανοδικό σερί
Xρηματιστήριο Αθηνών

Βρήκε τα καύσιμα και συνέχισε το ανοδικό σερί το ΧΑ

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,96% στις 2.370,04 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.351,29 μονάδων (+0,16%) και 2.374,97 μονάδων (+1,17%)

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Capital Tankers: Επιταχύνει το επενδυτικό της πρόγραμμα
Ποντοπόρος

Capital Tankers: Επιταχύνει το επενδυτικό της πρόγραμμα

Η Capital Tankers ενισχύει σημαντικά την επιχειρησιακή της παρουσία σε VLCCs, Suezmax και Aframax/LR2 δεξαμενόπλοια

Μπρατάκος – Χορμόβα: Ανάγκη ενίσχυσης των τεχνικών δεξιοτήτων υψηλής ζήτησης
Business

Μπρατάκος - Χορμόβα: Ανάγκη ενίσχυσης των τεχνικών δεξιοτήτων υψηλής ζήτησης

Η καλύτερη αντιστοίχιση κατάρτισης και απασχόλησης, στο επίκεντρο της συνάντησης του προέδρου του ΕΒΕΑ Γιάννη Μπρατάκου με τη διοικήτρια της ΔΥΠΑ Γιάννα Χορμόβα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies