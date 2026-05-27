37ο Συνέδριο Ηγεσίας ΕΑΣΕ: Η εμπιστοσύνη ως θεμέλιο της σύγχρονης ηγεσίας

Με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή ανώτατων στελεχών, επιχειρηματιών και εκπροσώπων της ακαδημαϊκής, θεσμικής και κοινωνικής ζωής ολοκληρώθηκε το 37ο Συνέδριο Ηγεσίας της ΕΑΣΕ, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Μαΐου 2026 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με κεντρικό θέμα «TRUST: Creating Community, Building Bridges, Gaining Credibility».

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι οργανισμοί λειτουργούν υπό συνθήκες διαρκούς πίεσης, αυξημένης διαφάνειας, ταχύτητας, ελέγχου και αμφισβήτησης, το φετινό συνέδριο ανέδειξε την εμπιστοσύνη ως έναν από τους πιο κρίσιμους πόρους της σύγχρονης ηγεσίας. Όπως τονίστηκε από τους ομιλητές, η εμπιστοσύνη δεν αποτελεί αφηρημένη έννοια, αλλά καθημερινή πρακτική, οργανωσιακή ικανότητα και προϋπόθεση μακροπρόθεσμης αξίας.

Κατά την έναρξη του συνεδρίου, ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΑΣΕ, Γιάννης Παπαχρήστου, υπογράμμισε τον ρόλο της εμπιστοσύνης για την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη των οργανισμών. «Η εμπιστοσύνη είναι το άυλο νόμισμα που καθορίζει τη μακροπρόθεσμη αξία κάθε ανθρώπινης και επιχειρηματικής σχέσης», σημείωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η εμπιστοσύνη αποτελεί πλέον στρατηγικό πλεονέκτημα και βασικό δείκτη βιωσιμότητας.

Τον συντονισμό του συνεδρίου είχε ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Warwick Business School, Χαρίδημος Κ. Τσούκας, ο οποίος χαρακτήρισε την εμπιστοσύνη ως «το οξυγόνο της ζωής μας», θέτοντας από την αρχή το πλαίσιο της συζήτησης.

Στην πρώτη κεντρική ομιλία, με τίτλο «Οι κανόνες της εμπιστοσύνης: Γιατί και πώς η εμπιστοσύνη είναι υπερδύναμη», ο ιδρυτής της Wikipedia, Jimmy Wales, αναφέρθηκε στην εμπιστοσύνη ως θεμέλιο της ανοιχτής γνώσης και βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία κοινοτήτων μεγάλης κλίμακας. «Η Wikipedia είναι θεμελιωδώς χτισμένη πάνω στην εμπιστοσύνη», ανέφερε, αναδεικνύοντας τη σημασία της συλλογικής συμμετοχής και της αξιοπιστίας στη διάδοση της πληροφορίας.

Η συζήτηση στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην επιχειρηματική πραγματικότητα, μέσα από το πάνελ «Πώς κερδίζεται η εμπιστοσύνη; Εμπειρίες από επιχειρήσεις στην Ελλάδα». Εκεί, ανώτατα στελέχη από διαφορετικούς κλάδους περιέγραψαν πώς η εμπιστοσύνη χτίζεται, συντηρείται και δοκιμάζεται στην πράξη. Ο Γιώργος Ζέρδιλας, γενικός διευθυντής του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, σημείωσε ότι μόνο αν φανταστεί κανείς έναν κόσμο χωρίς εμπιστοσύνη μπορεί να αντιληφθεί την πραγματική της αξία. Η Σταυρούλα Καμπουρίδου, διευθύνουσα σύμβουλος των Διατραπεζικών Συστημάτων ΔΙΑΣ Α.Ε., ανέφερε ότι για τη ΔΙΑΣ η εμπιστοσύνη δεν είναι απλώς ένα asset, αλλά «συνώνυμο της ύπαρξής» της.

Ο Γιώργος Μαργώνης, αντιπρόεδρος Ευρώπης για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης της Philip Morris International, προσέγγισε την εμπιστοσύνη ως σχέση δύο πλευρών με δικαιώματα, υποχρεώσεις και κανόνες, επισημαίνοντας ότι διαφοροποιείται ανάλογα με την κουλτούρα και τον άνθρωπο. Από την πλευρά του, ο Μενέλαος Τασόπουλος, διευθύνων σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παπουτσάνης, τόνισε ότι «το πρώτο πράγμα που πρέπει να διέπει έναν οργανισμό για να υπάρχει εμπιστοσύνη είναι το ήθος».

Η επόμενη ενότητα επικεντρώθηκε στην εμπιστοσύνη ως εμπειρία ασφάλειας, ευθύνης και προόδου. Η Åsa Haglund, Vice President και Head of Volvo Cars Safety Centre, υπογράμμισε ότι η εμπιστοσύνη αποτελεί ταυτόχρονα προϋπόθεση και αποτέλεσμα της ασφάλειας και της καινοτομίας. Όπως σημείωσε, μόνο όταν οι άνθρωποι νιώθουν εμπιστοσύνη μπορούν να δοκιμάσουν κάτι νέο και να εξελιχθούν.

Στη συνέχεια, το συνέδριο μεταφέρθηκε στη λήψη αποφάσεων υπό πίεση. Ο πρώην διεθνής διαιτητής και keynote speaker Urs Meier, χρησιμοποιώντας παραδείγματα από τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο υψηλού επιπέδου, ανέδειξε τη σημασία της αξιοπιστίας, της συνέπειας και της καθαρής κρίσης στις στιγμές έντασης, σημειώνοντας ότι οι αποφάσεις αποτελούν το θεμέλιο της εμπιστοσύνης.

Στην ενότητα «Το Βήμα του Ηγέτη», ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, πρόεδρος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, μίλησε για την εμπιστοσύνη ως στοιχείο κουλτούρας που δεν χτίζεται με εύκολες ή γρήγορες αποφάσεις. Αναφερόμενος στη διαδρομή διεθνοποίησης του ομίλου, στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στα εργοστάσια και στη δέσμευση για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, υπογράμμισε ότι οι σχέσεις εμπιστοσύνης απαιτούν χρόνο, συνέπεια και δύσκολες επιλογές.

Η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου εστίασε περισσότερο στην ανθρώπινη και βιωματική διάσταση της εμπιστοσύνης. Η Μάγια Αλιβιζάτου, PhD, ψυχολόγος – παιδοψυχολόγος, χαρακτήρισε την εμπιστοσύνη ως «εμπειρία» και παρουσίασε τη συνέπεια, την ειλικρίνεια, την ικανότητα, τη φροντίδα και την αμοιβαιότητα ως βασικά της συστατικά. Στο πάνελ «Πώς χτίζεται και/ή καταρρέει η εμπιστοσύνη – Μαρτυρίες», η Αναστασία Κοτανίδου, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και πνευμονολόγος – εντατικολόγος, τόνισε ότι «η εμπιστοσύνη ξεκινάει από το παράδειγμα», μεταφέροντας την εμπειρία της από την πανδημία.

Ο Μάριος Μάζαρης, συγγραφέας και δάσκαλος, περιέγραψε την εμπιστοσύνη ως «μικρές καθημερινές στιγμές», επισημαίνοντας τη σημασία της ελεύθερης έκφρασης χωρίς φόβο κριτικής. Ο Κώστας Στεφανής, συνοδηγός ράλι, δημοσιογράφος και παρουσιαστής, αναφέρθηκε στην απόλυτη εμπιστοσύνη που απαιτείται μέσα στην ομάδα σε συνθήκες πίεσης, όταν η επιτυχία και η αποτυχία μπορεί να χωρίζονται από ελάχιστες λεπτομέρειες.

Σε ξεχωριστή ομιλία με τίτλο «Η φωνή της εμπιστοσύνης», η Νίνα Καλούτσα ανέδειξε τη φωνή ως βασικό εργαλείο μη λεκτικής επικοινωνίας και ως φορέα εμπιστοσύνης, δίνοντας έμφαση στον τόνο, την άρθρωση, την εκφραστικότητα, την ενσυναίσθηση και το ήθος. Όπως ανέφερε, η ιδανική φωνή για την εμπιστοσύνη είναι η φωνή της ενσυναίσθησης.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με τη συζήτηση «Εμπιστοσύνη στους Θεσμούς στην Ελλάδα, σήμερα», με ομιλητή τον Στάθη Καλύβα, καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Ο κ. Καλύβας σημείωσε ότι η εμπιστοσύνη είναι δύσκολη τόσο στον ορισμό όσο και στην πράξη, καθώς προϋποθέτει ευαλωτότητα και συνδέεται με τις προσδοκίες, επισημαίνοντας παράλληλα ότι στην Ελλάδα υπάρχει και εκφράζεται πιο ουσιαστικά απ’ όσο συχνά πιστεύεται.

Η φετινή διοργάνωση επιβεβαίωσε ότι η εμπιστοσύνη δεν αποτελεί απλώς αξιακή επιλογή ή επικοινωνιακό ζητούμενο, αλλά θεμέλιο αποτελεσματικής ηγεσίας, προϋπόθεση συνεργασίας, όρο ανθεκτικότητας και βασικό παράγοντα οργανωσιακής απόδοσης. Σε ένα περιβάλλον όπου η διαφάνεια αυξάνεται αλλά μαζί της εντείνεται και η καχυποψία, η εμπιστοσύνη κερδίζεται μέσα από συνέπεια, λογοδοσία, αξιοκρατία, καθαρούς κανόνες και καθημερινές πράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΑΣΕ ανέδειξε για ακόμη μία φορά τον θεσμικό της ρόλο στον δημόσιο διάλογο για την ηγεσία, την οικονομία και την επιχειρηματικότητα. Εκπροσωπώντας περισσότερα από 500 ανώτατα διοικητικά στελέχη από 80 παραγωγικούς κλάδους, με ενοποιημένο οικονομικό αποτύπωμα άνω των 101 δισ. ευρώ και άμεση απασχόληση άνω των 250.000 εργαζομένων, η ένωση επιβεβαίωσε τη θέση της ως πλατφόρμα ουσιαστικού διαλόγου για τη σύγχρονη ηγεσία και την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας.