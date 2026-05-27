Bally’s Intralot: Το σχέδιο λειτουργεί – Βλέπει επιτάχυνση και επιβεβαιώνει EBITDA 422 εκατ.

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Πεπεισμένη για την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής που ακολουθεί εμφανίστηκε η διοικητική ομάδα της Bally’s Intralot μιλώντας σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές, επαναλαμβάνοντας τον στόχο που έχει τεθεί για επίτευξη EBITDA 422 εκατ. ευρώ.

«Το σχέδιο λειτουργεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο CEO της Bally’s Intralot Robeson Reeves και επικαλέστηκε τις επιδόσεις που κατέγραψε η εταιρεία το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Η εικόνα του πρώτου τριμήνου, τα πρώτα στοιχεία του δεύτερου τριμήνου και κυρίως η πορεία στο Ηνωμένο Βασίλειο ενισχύουν, σύμφωνα με τον CEO του ομίλου.

Πάνω από 1 διs. τα έσοδα για την Bally’s Intralot

«Σε δωδεκάμηνη pro forma βάση, ο νέος όμιλος δημιούργησε έσοδα άνω του 1 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένα EBITDA άνω των 427 εκατ. ευρώ, με περιθώριο 40,2%, ευθυγραμμισμένα με το guidance που είχε δοθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Reeves περιέγραψε την πορεία του ομίλου μέσα από τρεις λέξεις – υλοποίηση, ανθεκτικότητα και δυναμική – επιχειρώντας να δείξει ότι η Bally’s Intralot δεν περιορίζεται στη διαχείριση των προκλήσεων, αλλά δρομολογεί αναπτυξιακά σχέδια.

Τα έσοδα από τις διαδικτυακές δραστηριότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 10,5% το πρώτο τρίμηνο σε σταθερή συναλλαγματική βάση

Το στοίχημα της Βρετανίας

Στο πλαίσιο αυτό, έκανε ειδική αναφορά στην αλλαγή της φορολογίας στον απομακρυσμένο τζόγο (UK Remote Gaming Duty) στο Ηνωμένο Βασίλειο, τονίζοντας πως η επιτυχής αντιμετώπισή των επιπτώσεων απέδειξε ότι η εταιρεία διέθετε τα περιθώρια για να την απορροφήσουν και ότι μια λιγότερο ανταγωνιστική αγορά θα ευνοούσε παρόχους με το δικό της μέγεθος.

Το guidance για το 2026, που προβλέπει περίπου 422 εκατ. ευρώ σε προσαρμοσμένα EBITDA, επιβεβαιώνεται εκ νέου, σημείωσε ο κ. Reeves

Και σύμφωνα με τον ίδιο, τα πρώτα στοιχεία φαίνεται να επιβεβαιώνουν αυτή την εκτίμηση. Τα έσοδα από τις διαδικτυακές δραστηριότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 10,5% το πρώτο τρίμηνο σε σταθερή συναλλαγματική βάση, ενώ τα προκαταρκτικά στοιχεία για τα καθαρά έσοδα από τυχερά παιχνίδια του Απριλίου εμφάνισαν άνοδο 11,5% σε ετήσια βάση. «Και ο Μάιος», όπως έσπευσε να προσθέσει, «εμφανίζει επίσης διψήφια ετήσια ανάπτυξη, επιταχύνοντας σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο και τον Απρίλιο, σε ευθυγράμμιση με τις προσδοκίες μας».

Ρευστότητα 417 εκατ. ευρώ και μέρισμα

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Reeves αναφέρθηκε στον τρόπο που σκοπεύει να κινηθεί το επόμενο διάστημα. «Δεν μένουμε στάσιμοι. Επιστρέφουμε κεφάλαιο στους μετόχους. Διαχειριζόμαστε προσεκτικά τη μόχλευση». Σύμφωνα με τον CEO, η Bally’s Intralot διαθέτει συνολική ρευστότητα 417,3 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης αχρησιμοποίητης ανακυκλούμενης πιστωτικής γραμμής ύψους 160 εκατ. ευρώ, ενώ αξιολογεί ευκαιρίες ανάπτυξης «από μια θέση πραγματικής ισχύος».

Όσον αφορά στον πήχη για την φετινή χρήση, ο κ. Reeves υπογράμμισε ότι το guidance για το 2026 παραμένει χωρίς αλλαγές. «Το guidance για το 2026, που προβλέπει περίπου 422 εκατ. ευρώ σε προσαρμοσμένα EBITDA, επιβεβαιώνεται εκ νέου. Η διαφορά είναι ότι τώρα έχουμε πίσω μας το πρώτο τρίμηνο και τον Απρίλιο», είπε κλείνοντας.

H Bally’s Intralot στο segment Euronext Tech Leaders

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα με αφορμή την ένταξη της Bally’s Intralot στο segment Euronext Tech Leaders, ο κ. Reeves δήλωσε «ιδιαίτερα υπερήφανος» και τόνισε ότι «η αναγνώριση αυτή αντανακλά την εξέλιξη της Bally’s Intralot, σε έναν από τους πιο αξιόπιστους και μεγάλους παρόχους τεχνολογικών λύσεων στο iGaming και τις λοταρίες παγκοσμίως».

«Η επιτυχία μας», συνέχισε, «στηρίζεται στην εμπιστοσύνη που μας δείχνουν κυβερνήσεις, ρυθμιστικές αρχές και πάροχοι τυχερών παιχνιδιών, καθώς και στο εξαιρετικό ταλέντο των ανθρώπων μας και κυρίως στην τεχνογνωσία σχεδιασμού και ανάπτυξης προϊόντων που συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε στην Ελλάδα. Με τις πλατφόρμες μας να επεξεργάζονται δισεκατομμύρια συναλλαγές σε ρυθμιζόμενες αγορές, αξιοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη για να ενισχύσουμε τα προϊόντα μας, να αυξήσουμε την ασφάλεια και να αναβαθμίσουμε την εμπειρία του παιχνιδιού για τους συνεργάτες και τους παίκτες μας, ενισχύοντας τη δέσμευσή μας στην καινοτομία.»