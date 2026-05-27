Κωστής Χατζηδάκης: Μια υπεύθυνη δήλωση αντί πλήθους δικαιολογητικών

Τέλος στη γραφειοκρατία του δημοσίου βάζει από σήμερα Eγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς μια απλή υπεύθυνη δήλωση θα αρκεί πλέον για να ολοκληρώσει ο πολίτης μία συναλλαγή με το Δημόσιο. Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ενημέρωσε για την εξέλιξη μέσω ανάρτησης που έκανε, σημειώνοντας: «Από εδώ και πέρα, θα αρκεί μια υπεύθυνη δήλωση κάθε πολίτη για τα δικαιολογητικά που ήδη κατέχει το Δημόσιο και τα ζητούσε ξανά και ξανά», ενώ σε άλλο σημείο προσθέτει: «Δεν θα χρειαστεί ξανά να προσκομίσουν ληξιαρχική πράξη γάμου, αντίγραφο Πτυχίου, απολυτήριο Στρατού, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, διάφορα κτηματολογικά πιστοποιητικά κλπ».

Ο κ Χατζηδάκης σημειώνει στη συνέχεια ότι πρόκειται για μια ρύθμιση κοινής λογικής που περιλαμβάνεται στον νόμο για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εκδόθηκε η πολυπόθητη Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες προς τις δημόσιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του νέου συστήματος.

«Είναι ρυθμίσεις που, με διαφορετικούς τρόπους, ισχύουν και σε χώρες όπως η Ισπανία και η Γαλλία, για να διευκολύνονται οι πολίτες, στην περίπτωση που δεν υπάρχει η αναγκαία διαλειτουργικότητα, μεταξύ υπηρεσιών» υπογραμμίζει επίσης.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του κ. Χατζηδάκη:

Έγινε πράξη! Από εδώ και πέρα, θα αρκεί μια υπεύθυνη δήλωση κάθε πολίτη για τα δικαιολογητικά που ήδη κατέχει το Δημόσιο και τα ζητούσε ξανά ξανά! Για παράδειγμα, δεν θα χρειαστεί ξανά να προσκομίσουν ληξιαρχική πράξη γάμου, αντίγραφο Πτυχίου, απολυτήριο Στρατού, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, διάφορα κτηματολογικά πιστοποιητικά κλπ. Πρόκειται για μια ρύθμιση κοινής λογικής που περιλαμβάνεται στον νόμο για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη, ο οποίος με πρωτοβουλία μου ψηφίστηκε από τη Βουλή στις αρχές Απριλίου. Εκδόθηκε τώρα και η Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών που παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες προς τις δημόσιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του νέου συστήματος.

Είναι ρυθμίσεις που, με διαφορετικούς τρόπους, ισχύουν και σε χώρες όπως η Ισπανία και η Γαλλία, για να διευκολύνονται οι πολίτες, στην περίπτωση που δεν υπάρχει η αναγκαία διαλειτουργικότητα, μεταξύ υπηρεσιών. Το επεσήμανα, άλλωστε, και στη Βουλή, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν τη συγκεκριμένη ρύθμιση, θεωρώντας ότι έχει κινδύνους για τον πολίτη. Υπογράμμισα ότι, πρώτον, ο πολίτης δεν υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, είναι στη διακριτική του ευχέρεια. Και δεύτερον, ότι υπάρχουν όλες οι εγγυήσεις για να λειτουργήσει το σύστημα με αποτελεσματικότητα.

Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση για το Δημόσιο, η διοικητική πράξη θα εκδίδεται αμέσως και ο έλεγχος θα ακολουθεί. Όταν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση, το Δημόσιο υποχρεούται να απαντά και να κλείνει το θέμα το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες. Μπορεί να σκεφτείτε τώρα ότι αυτή τη νέα δυνατότητα θα την αξιοποιήσουν διάφοροι «πονηρούληδες». Γι’ αυτό προβλέπεται ρητά ότι όποιος επιχειρήσει να εξαπατήσει το κράτος με ψευδή δήλωση, θα βρεθεί αντιμέτωπος με πρόστιμα που φτάνουν έως και τις 50.000 ευρώ, αλλά και με τις ποινικές συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.

Στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, εκδόθηκε και μια άλλη Εγκύκλιος για την εφαρμογή του ίδιου νόμου. Αφορά στην υποχρεωτική ανάρτηση του ωραρίου των υπηρεσιών, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν επιτέλους πότε θα τους εξυπηρετεί μια δημόσια υπηρεσία. Μέχρι τις 7 Ιουλίου, όλα τα Υπουργεία, οι Δήμοι, οι δημόσιοι οργανισμοί υποχρεούνται να έχουν αναρτήσει στις ιστοσελίδες τους τα ωράρια λειτουργίας και εξυπηρέτησης κοινού, μαζί με όλα τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Μάλιστα η μη συμμόρφωση συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τους αρμόδιους υπαλλήλους και τους προϊσταμένους τους.

Είχα δεσμευτεί ότι ο νόμος θα είναι άμεσης εφαρμογής. Η πρώτη ρύθμιση έγινε ήδη πραγματικότητα: Στο τέλος Απριλίου υπογράφηκε πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία το Δημόσιο δεν ασκεί ένδικα μέσα στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών. Τώρα προχωρούμε με τη ρύθμιση για τις υπεύθυνες δηλώσεις που αντικαθιστούν δικαιολογητικά και με την ενημέρωση για το ωράριο των υπηρεσιών. Και θα συνεχίσουμε με την εφαρμογή και των υπόλοιπων ρυθμίσεων του ίδιου νόμου.

Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να βρείτε τις Εγκυκλίους παρακάτω στα σχόλια.