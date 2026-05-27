Κωστής Χατζηδάκης: Μια υπεύθυνη δήλωση αντί πλήθους δικαιολογητικών

Τι αλλάζει στη γραφειοκρατία για τους πολίτες σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη

Κοινωνία 27.05.2026, 15:48
Σχολιάστε
Κωστής Χατζηδάκης: Μια υπεύθυνη δήλωση αντί πλήθους δικαιολογητικών
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τέλος στη γραφειοκρατία του δημοσίου βάζει από σήμερα Eγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς μια απλή υπεύθυνη δήλωση θα αρκεί πλέον για να ολοκληρώσει ο πολίτης μία συναλλαγή με το Δημόσιο. Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ενημέρωσε για την εξέλιξη μέσω ανάρτησης που έκανε, σημειώνοντας: «Από εδώ και πέρα, θα αρκεί μια υπεύθυνη δήλωση κάθε πολίτη για τα δικαιολογητικά που ήδη κατέχει το Δημόσιο και τα ζητούσε ξανά και ξανά», ενώ σε άλλο σημείο προσθέτει: «Δεν θα χρειαστεί ξανά να προσκομίσουν ληξιαρχική πράξη γάμου, αντίγραφο Πτυχίου, απολυτήριο Στρατού, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, διάφορα κτηματολογικά πιστοποιητικά κλπ».

Δείτε εδώ την εγκύκλιο με τις υπεύθυνες δηλώσεις

Ο κ Χατζηδάκης σημειώνει στη συνέχεια ότι πρόκειται για μια ρύθμιση κοινής λογικής που περιλαμβάνεται στον νόμο για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο για την ψηφιακή ενημέρωση των πολιτών για το ωράριο των υπηρεσιών

Σύμφωνα με τον ίδιο, εκδόθηκε η πολυπόθητη Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες προς τις δημόσιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του νέου συστήματος.

«Είναι ρυθμίσεις που, με διαφορετικούς τρόπους, ισχύουν και σε χώρες όπως η Ισπανία και η Γαλλία, για να διευκολύνονται οι πολίτες, στην περίπτωση που δεν υπάρχει η αναγκαία διαλειτουργικότητα, μεταξύ υπηρεσιών» υπογραμμίζει επίσης.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του κ. Χατζηδάκη:

Έγινε πράξη! Από εδώ και πέρα, θα αρκεί μια υπεύθυνη δήλωση κάθε πολίτη για τα δικαιολογητικά που ήδη κατέχει το Δημόσιο και τα ζητούσε ξανά ξανά! Για παράδειγμα, δεν θα χρειαστεί ξανά να προσκομίσουν ληξιαρχική πράξη γάμου, αντίγραφο Πτυχίου, απολυτήριο Στρατού, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, διάφορα κτηματολογικά πιστοποιητικά κλπ. Πρόκειται για μια ρύθμιση κοινής λογικής που περιλαμβάνεται στον νόμο για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη, ο οποίος με πρωτοβουλία μου ψηφίστηκε από τη Βουλή στις αρχές Απριλίου. Εκδόθηκε τώρα και η Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών που παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες προς τις δημόσιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του νέου συστήματος.

Είναι ρυθμίσεις που, με διαφορετικούς τρόπους, ισχύουν και σε χώρες όπως η Ισπανία και η Γαλλία, για να διευκολύνονται οι πολίτες, στην περίπτωση που δεν υπάρχει η αναγκαία διαλειτουργικότητα, μεταξύ υπηρεσιών. Το επεσήμανα, άλλωστε, και στη Βουλή, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν τη συγκεκριμένη ρύθμιση, θεωρώντας ότι έχει κινδύνους για τον πολίτη. Υπογράμμισα ότι, πρώτον, ο πολίτης δεν υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, είναι στη διακριτική του ευχέρεια. Και δεύτερον, ότι υπάρχουν όλες οι εγγυήσεις για να λειτουργήσει το σύστημα με αποτελεσματικότητα.

Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση για το Δημόσιο, η διοικητική πράξη θα εκδίδεται αμέσως και ο έλεγχος θα ακολουθεί. Όταν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση, το Δημόσιο υποχρεούται να απαντά και να κλείνει το θέμα το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες. Μπορεί να σκεφτείτε τώρα ότι αυτή τη νέα δυνατότητα θα την αξιοποιήσουν διάφοροι «πονηρούληδες». Γι’ αυτό προβλέπεται ρητά ότι όποιος επιχειρήσει να εξαπατήσει το κράτος με ψευδή δήλωση, θα βρεθεί αντιμέτωπος με πρόστιμα που φτάνουν έως και τις 50.000 ευρώ, αλλά και με τις ποινικές συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.

Στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, εκδόθηκε και μια άλλη Εγκύκλιος για την εφαρμογή του ίδιου νόμου. Αφορά στην υποχρεωτική ανάρτηση του ωραρίου των υπηρεσιών, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν επιτέλους πότε θα τους εξυπηρετεί μια δημόσια υπηρεσία. Μέχρι τις 7 Ιουλίου, όλα τα Υπουργεία, οι Δήμοι, οι δημόσιοι οργανισμοί υποχρεούνται να έχουν αναρτήσει στις ιστοσελίδες τους τα ωράρια λειτουργίας και εξυπηρέτησης κοινού, μαζί με όλα τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Μάλιστα η μη συμμόρφωση συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τους αρμόδιους υπαλλήλους και τους προϊσταμένους τους.

Είχα δεσμευτεί ότι ο νόμος θα είναι άμεσης εφαρμογής. Η πρώτη ρύθμιση έγινε ήδη πραγματικότητα: Στο τέλος Απριλίου υπογράφηκε πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία το Δημόσιο δεν ασκεί ένδικα μέσα στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών. Τώρα προχωρούμε με τη ρύθμιση για τις υπεύθυνες δηλώσεις που αντικαθιστούν δικαιολογητικά και με την ενημέρωση για το ωράριο των υπηρεσιών. Και θα συνεχίσουμε με την εφαρμογή και των υπόλοιπων ρυθμίσεων του ίδιου νόμου.
Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να βρείτε τις Εγκυκλίους παρακάτω στα σχόλια.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Πρωτοψάλτης: Η αξιοπιστία των βιολογικών προϊόντων δεν είναι μια τυπική διαδικασία
AGRO

Πρωτοψάλτης: Η αξιοπιστία των βιολογικών προϊόντων δεν είναι μια τυπική διαδικασία
72 δόσεις: Μέσα στον Ιούνιο η ρύθμιση – Ποιοι «κόβονται»
Economy

Πότε ξεκινούν οι 72 δόσεις - Ποιοι «κόβονται»
Ιράν: Σχέδιο MoU με τις ΗΠΑ για άνοιγμα του Ορμούζ
World

Ιράν: Σχέδιο MoU με τις ΗΠΑ για άνοιγμα του Ορμούζ
Online αγορές: Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες – Τι αγοράζουν
Business

Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες σε online αγορές - Τα δημοφιλή προϊόντα
Wolt Ελλάδος: Νέος Country Representative ο Ηλίας Πίτσαβος
Business

Νέος Country Representative της Wolt Ελλάδος ο Ηλίας Πίτσαβος
Κωστής Χατζηδάκης: Μια υπεύθυνη δήλωση αντί πλήθους δικαιολογητικών
Κοινωνία

Χατζηδάκης: Μια υπεύθυνη δήλωση αντί πλήθους δικαιολογητικών

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Τι πυροδοτεί το success story
Τράπεζες

Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Τι πυροδοτεί το success story

Η Jefferies χαρακτηρίζει τις ελληνικές τράπεζες ως «σταθερά πλοία σε αβέβαια νερά»

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Εστίαση: Γιατί «έπεσε» ο τζίρος το πρώτο τρίμηνο
Economy

Γιατί πέφτει ο τζίρος στην εστίαση;

Η πτώση του τζίρου στην εστίαση οφείλεται κυρίως στη μεγάλη συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος λόγω της ακρίβειας

Γιάννης Αγουρίδης
Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Επενδύσεις 100 εκατ. ευρώ και στόχος οι 700.000 επιβάτες
Μεταφορές

Νέα εποχή για το αεροδρόμιο Καλαμάτας με επενδύσεις 100 εκατ.

Ενισχύεται η διεθνή παρουσία της Πελοποννήσου με το αεροδρόμιο Καλαμάτας στον ευρωπαϊκό αεροπορικό χάρτη

Λάμπρος Καραγεώργος
ΔΕΗ: Επενδύσεις από 2,3 έως 8 δισ. ευρώ για τα data centers στη Δ. Μακεδονία
Tεχνητή νοημοσύνη

ΔΕΗ: Η ΑΜΚ τελείωσε, τα data centers έρχονται...

Στα 2,3 δισ. ευρώ το συνολικό ύψος της επένδυσης για το Mega Data Center 300 MW στη Δ. Μακεδονία - Στα 1,2 δισ. ευρώ τα κεφάλαια της ΔΕΗ

Χρήστος Κολώνας
Το ράλι της SK Hynix ρίχνει τους ιδιώτες επενδυτές στη φωτιά της ΑΙ
Reuters Breakingviews

Πώς η SK Hynix «εριξε» τους ιδιώτες επενδυτές στη φωτιά της AI

Η εκτόξευση της SK Hynix και ο κίνδυνος οι ιδιώτες επενδυτές κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρά «εγκαύματα»

Robyn Mak
Ελληνική ναυτιλία: Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά τον χρόνο
Ναυτιλία

Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά της ναυτιλίας

Η ελληνική εφοπλιστική κοινότητα επενδύει ετησίως περίπου 1,5 δισ. δολάρια σε τομείς όπως τα ακίνητα, η ενέργεια, ο τουρισμός και οι τράπεζες

Λάμπρος Καραγεώργος
Lululemon: Ουρές στο πρώτο ελληνικό κατάστημα
Business

Και επισήμως η Lululemon στην Ελλάδα με το πρώτο κατάστημα

Ο σχεδιασμός της Arion Retail Group για τη Lululemon και τα τρία καταστήματα στην Αττική

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τουρισμός: Σαντορίνη, Σαλαμίνα, Μύκονος ξεπερνούν ακόμη και την Αττική σε τουριστική  πυκνότητα
Τουρισμός

Οι κλίνες «πνίγουν» Σαντορίνη, Μύκονο και Αργοσαρωνικό

Ο ελληνικός τουρισμός σε σταυροδρόμι - Νέα έκθεση καταδεικνύει τη βαθιά οικονομική εξάρτηση των νησιών από την τουριστική κίνηση

Μάχη Τράτσα
Περισσότερα από Κοινωνία
Κωστής Χατζηδάκης: Μια υπεύθυνη δήλωση αντί πλήθους δικαιολογητικών
Κοινωνία

Χατζηδάκης: Μια υπεύθυνη δήλωση αντί πλήθους δικαιολογητικών

Τι αλλάζει στη γραφειοκρατία για τους πολίτες σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη

Εξυπνες κάμερες: Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός για τις 1.000 κάμερες ΑΙ στους δρόμους
Κοινωνία

Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός για τις 1.000 κάμερες ΑΙ στους δρόμους

Ο διαγωνισμός ύψους 88,1 εκατ. ευρώ για την εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου με 1.000 έξυπνες κάμερες ακυρώθηκε λόγω προσφυγών

ΕΦΕΤ: Ανάκληση μη ασφαλούς τροφίμου «Ξιφίας φέτα κατεψυγμένος»
Κοινωνία

ΕΦΕΤ: Ανάκληση μη ασφαλούς τροφίμου «Ξιφίας φέτα κατεψυγμένος»

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος

Προειδοποίηση ΕΟΦ για τις παράνομες διαφημίσεις φαρμάκων για αδυνάτισμα
Κοινωνία

Προειδοποίηση ΕΟΦ για τις παράνομες διαφημίσεις φαρμάκων για αδυνάτισμα

Επαγγελματίες υγείας και διασημότητες διαφημίζουν φάρμακα GLP-1 για αδυνάτισμα που δεν έχουν λάβει καν άδεια κυκλοφορίας.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι 13 από τους 25 κατηγορούμενους
Κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι 13 από τους 25 κατηγορούμενους

Ακόμα ένα δικαστήριο για επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκε με την ενοχή 13 κατηγορουμένων

Μίνα Μουστάκα
Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: «Έφυγε» ο Παρασκευάς Άντζας
Κοινωνία

Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: «Έφυγε» ο Παρασκευάς Άντζας

Ο Παρασκευάς Άντζας άφησε την τελευταία του πνοή στα 49 του χρόνια βυθίζοντας στο πένθος το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα
Κοινωνία

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα

Αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και νοσηλευόταν στον «Ευαγγελισμό»

Latest News
Πρωτοψάλτης: Η αξιοπιστία των βιολογικών προϊόντων δεν είναι μια τυπική διαδικασία
AGRO

Πρωτοψάλτης: Η αξιοπιστία των βιολογικών προϊόντων δεν είναι μια τυπική διαδικασία

Συνάντηση εργασίας είχε ο Σπ. Πρωτοάλτης με τους Φορείς Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας

72 δόσεις: Μέσα στον Ιούνιο η ρύθμιση – Ποιοι «κόβονται»
Economy

Πότε ξεκινούν οι 72 δόσεις - Ποιοι «κόβονται»

Τι πρέπει να κάνουν οι οφειλέτες για να μην μείνουν εκτός της ρύθμισης των 72 δόσεων

Ιράν: Σχέδιο MoU με τις ΗΠΑ για άνοιγμα του Ορμούζ
World

Ιράν: Σχέδιο MoU με τις ΗΠΑ για άνοιγμα του Ορμούζ

Τι λένε τα ΜΜΕ της Τεχεράνης για το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ

Online αγορές: Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες – Τι αγοράζουν
Business

Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες σε online αγορές - Τα δημοφιλή προϊόντα

Ερευνα του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A) δείχνει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί βασικό κανάλι αγορών

Wolt Ελλάδος: Νέος Country Representative ο Ηλίας Πίτσαβος
Business

Νέος Country Representative της Wolt Ελλάδος ο Ηλίας Πίτσαβος

Ο Ηλίας Πίτσαβος αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της Wolt στην Ελλάδα

Κωστής Χατζηδάκης: Μια υπεύθυνη δήλωση αντί πλήθους δικαιολογητικών
Κοινωνία

Χατζηδάκης: Μια υπεύθυνη δήλωση αντί πλήθους δικαιολογητικών

Τι αλλάζει στη γραφειοκρατία για τους πολίτες σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Επιδόθηκε στον πρόεδρο της Βουλής Ν. Κακλαμάνη η ετήσια έκθεση
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τι εικόνα παρουσιάζει η ελληνική κεφαλαιαγορά

Διευρυμένη η συμβολή της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στην ελληνική επιχειρηματικότητα σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Έμφαση στον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό

Βιοκαρπέτ: Επιστροφή κεφαλαίου 0,03 ευρώ ανά μετοχή
Business

Επιστροφή κεφαλαίου 0,03 ευρώ ανά μετοχή από τη Βιοκαρπέτ

Στις 24 Αυγούστου ορίστηκε η αποκοπή του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου της Βιοκαρπέτ

FedΗΑΤΤΑ: Με «φρένο» 5% το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για τους Έλληνες ταξιδιώτες
Τουρισμός

Με «φρένο» 5% το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για τους Έλληνες ταξιδιώτες

Ευνοούνται κοντινοί προορισμοί και πιο οικονομικές επιλογές διαμονής - Καλοκαίρι με last minute και αργούς ρυθμούς από τις διεθνείς αγορές, δείχνουν τα στοιχεία της FedHATTA

Ελληνική οικονομία: Τα «Δημοσιονομικά Στενά» μειώνουν τα περιθώρια της κυβέρνησης
Economy

Γιατί στενεύουν τα περιθώρια για επιδόματα και Market Pass

Η ανησυχία στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, πλέον είναι πολύ πιο βαθιά για το πώς θα εξελιχθεί η ελληνική οικονομία

Αλέξανδρος Κλώσσας
Euronaxt: Ένταξη Bally’s Intralot και Ομίλου Qualco στο segment “Euronext Tech Leaders”
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ένταξη Bally’s Intralot και Qualco στο segment “Euronext Tech Leaders”

Η πρωτοβουλία Euronext Tech Leaders αποτελεί το πανευρωπαϊκό οικοσύστημα της Euronext για τις κορυφαίες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες τεχνολογίας στην Ευρώπη

Η Alter Ego Media ανοίγει τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης
Business

Η Alter Ego Media ανοίγει τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης

Στα €67 εκατ. (+25%) το εκτιμώμενο ενοποιημένο EBITDA για το 2026 - Τι είπε ο CEO της Alter Ego Media στους αναλυτές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οδεύει για το «6 στα 6»
Xρηματιστήριο Αθηνών

Οδεύει για το «6 στα 6» το Χρηματιστήριο Αθηνών

Το θετικό momentum παραμένει ισχυρό, παρά τις επιμέρους κινήσεις κατοχύρωσης κερδών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕΑΕΕ: Στα 1,33 δισ. ευρώ τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων το 2025
Economy

ΕΑΕΕ: Στα 1,33 δισ. τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων το 2025

Τη μεγαλύτερη συμμετοχή έχουν τα επιβατικά-ταξί με 66,57% και ακολουθούν οι μοτοσυκλέτες 17,3% και τα αγροτικά-λεωφορεία-φορτηγά με 16,1%, σύμφωνα με την ΕΑΕΕ

ΕΕ: Νέες απαιτήσεις για ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφές
AGRO

Νέες απαιτήσεις για ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφές

Τι προβλέπει η λεγόμενη νομοθετική δέσμη «Omnibus X» στο πλαίσιο της ατζέντας απλούστευσης της ΕΕ

Λιανεμπόριο: Η ευεξία αλλάζει το retail – Οι νέες τάσεις στην ομορφιά
Business

Το retail στην ομορφιά μεταμορφώνεται - Οι νέες τάσεις

Τα όρια της παραδοσιακής ομορφιάς επεκτείνονται - Πώς αποτυπώνεται αυτό στο λιανεμπόριο

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies